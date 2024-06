В Израиле политические силы считают предложение Байдена о прекращении огня капитуляцией перед ХАМАС

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что израильская сторона готова говорить о прекращении огня в секторе Газа и что имеется даже конкретный план действий.В ХАМАС приветствовали подобные высказывания Джо Байдена о прекращении огня. Однако в самом Израиле к этому далеко не однозначное отношение. Хотя Байден говорит, что это именно Израиль предложил план прекращения огня, вероятно, Вашингтон надавил на него, чтобы всё внимание направить на предстоящие выборы.Как пишет израильское издание The Times of Israel, разные политические силы в Израиле назвали план, о котором говорил Байден, капитуляцией перед ХАМАС. При этом есть некоторые различия в их подходе к данному вопросу.По мнению правых и консерваторов, этот план является капитуляцией Израиля, а левые и оппозиция считают, что это капитуляция не Израиля, а премьера Нетаньяху, отмечает издание.The Times of Israel также пишет со ссылкой на израильских экспертов, что правительство Нетаньяху планирует ускорить наземную операцию в Ливане против «Хизбаллы». На такой шаг Нетаньяху пойдёт, чтобы избежать отстранения от власти и уголовного преследования, считают эксперты.Израильский премьер Нетаньяху пока никак не отреагировал на слова Байдена о прекращении огня в Газе.