В Израиле политические силы считают предложение Байдена о прекращении огня капитуляцией перед ХАМАС

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В Израиле политические силы считают предложение Байдена о прекращении огня капитуляцией перед ХАМАС

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что израильская сторона готова говорить о прекращении огня в секторе Газа и что имеется даже конкретный план действий.

В ХАМАС приветствовали подобные высказывания Джо Байдена о прекращении огня. Однако в самом Израиле к этому далеко не однозначное отношение. Хотя Байден говорит, что это именно Израиль предложил план прекращения огня, вероятно, Вашингтон надавил на него, чтобы всё внимание направить на предстоящие выборы.

Как пишет израильское издание The Times of Israel, разные политические силы в Израиле назвали план, о котором говорил Байден, капитуляцией перед ХАМАС. При этом есть некоторые различия в их подходе к данному вопросу.



По мнению правых и консерваторов, этот план является капитуляцией Израиля, а левые и оппозиция считают, что это капитуляция не Израиля, а премьера Нетаньяху, отмечает издание.

The Times of Israel также пишет со ссылкой на израильских экспертов, что правительство Нетаньяху планирует ускорить наземную операцию в Ливане против «Хизбаллы». На такой шаг Нетаньяху пойдёт, чтобы избежать отстранения от власти и уголовного преследования, считают эксперты.

Израильский премьер Нетаньяху пока никак не отреагировал на слова Байдена о прекращении огня в Газе.
4 комментария
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  1. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 11:15
    В Израиле могут собраться равнины и прочитать совместно молитву за упокой Бидона.Так что Бидон пойдёт на попятную. . . hi
  2. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 11:18
    Сионизм - это одна идеология, но не всегда одна партия. В Израиле практически нет политических сил, ориентированных на мирное сосуществование с соседями.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:28
    По мнению правых и консерваторов, этот план является капитуляцией Израиля, а левые и оппозиция считают, что это капитуляция не Израиля, а премьера Нетаньяху
    Ишь ты, как левые в Израиле хитро завернули и "разъяснили" ситуацию.
    Израильский премьер Нетаньяху пока никак не отреагировал на слова Байдена о прекращении огня в Газе.
    Наверное размышляет, как ответить на вопрос о его реакции своим вопросом, который должен поставить в тупик спрашивающих.
    1. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 11:48
      Вот уж не думал, что у евреев всё так запущено . laughing Вы там кончайте с "демократией" во время войны. "Левые- правые" ..собрать всех и пинками загнать за ограждение Газы - пусть "мирно договариваются" и между собой и с арабами. Не Нетаньяху , так следующему придётся делать тоже самое .