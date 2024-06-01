Скорость «умного» снаряда китайского рельсотрона достигла пяти Махов – в Китае назвали это неудачей

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Скорость «умного» снаряда китайского рельсотрона достигла пяти Махов – в Китае назвали это неудачей

Запуск китайскими специалистами боеприпаса со скоростью около шести тысяч километров в час был охарактеризован как провал. Собственно, подобного «провала» американцам не удалось достичь и после многих лет работ над рельсотроном.

Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Американский проект создания рельсотрона был свернут три года назад, несмотря на многолетние исследования и серьезные инвестиции. Это было связано с дороговизной работ, сложностями с интеграцией нового оружия с военными кораблями и быстрым изнашиванием ствола, которого хватало лишь на 12-24 выстрела. Казалось бы, после этого ни одна страна не стала бы заниматься данной темой, но в Китае решили по-другому.

Китайцы решили вплотную заняться проектом создания электромагнитной рельсовой пушки и достигли существенных успехов в его реализации. Во время испытания скорость «умного»снаряда китайского рельсотрона достигла пяти Махов (6172 км/ч). Планирующий боеприпас был запущен в стратосферу, на высоту 15 километров. Именно на такую максимальную высоту способен подниматься стелс-бомбардировщик B-2, стоящий на вооружении ВВС США. Но в Китае назвали это неудачей.

Снаряд не следовал по запланированной траектории, а предельная дальность и высота полета не соответствовали расчетным значениям

- пояснили свое утверждение разработчики.

Они рассчитывали достичь скорости семи Махов, но им этого пока не удалось.
10 комментариев
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  1. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 10:13
    скорость «умного»снаряда китайского рельсотрона достигла пяти Махов (6172 км/ч)

    Здравствуй, гиперзвук, насколько понимаю.
  2. михаилл Звание
    михаилл
    +3
    Сегодня, 10:21
    Скорость «умного» снаряда китайского рельсотрона достигла пяти Махов – в Китае назвали это неудачей

    Сразу вспомнился анекдот про "умную" бомбу, которая отказывалась "сбрасываться", а при попытке насильно выпихнуть её из самолета- яростно сопротивлялась и нецензурно ругалась.
  3. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    0
    Сегодня, 10:37
    Планирующий боеприпас был запущен в стратосферу, на высоту 15 километров

    Возможно тут какая-то ошибка перевода ? Обычно "рельса" пуляет маленькими однородными болванками обтекаемой формы .
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      -1
      Сегодня, 11:20
      Так было у американцев.
      Стрелка-болванка.
      Ею планировали с кораблей поражать береговые цели с огромных расстояний прямым попаданием.
      Но оказались недостаточна скорострельность и проблематична точность.
      Ствол, кстати, выдерживал столько же выстрелов, как и пороховым выстрелом.

      Китайцы, видимо, планируют стрелять высоко вверх небольшими планирующими боеприпасами.
      Это более разумно, чем идея американцев.
  4. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +1
    Сегодня, 10:46
    Запуск китайскими специалистами боеприпаса со скоростью около шести тысяч километров в час был охарактеризован как провал

    6000 км/ч – это 1666 м/сек. Скорость БОПСа доходит до 1900 м/с.
    В чём смысл всех этих рельсотронов и почему считается, что снаряды на скорости 6-7 Махов будут летать за двести километров и разносить всё вдребезги?
    1. Sensor Звание
      Sensor
      0
      Сегодня, 11:10
      За дальность полета и конечной скорости ничего не скажу, но 1 кг и 1666 м/с это 2.8 МДж или почти полкило тротила всё и всех разнесет вдребезги пополам.
    2. smart fellow Звание
      smart fellow
      0
      Сегодня, 11:59
      6000 км/ч – это 1666 м/сек. Скорость БОПСа доходит до 1900 м/с.
      В чём смысл всех этих рельсотронов и почему считается, что снаряды на скорости 6-7 Махов будут летать за двести километров и разносить всё вдребезги?

      Смысл в том, что на рельсотронах можно разогнать снаряд до больших скоростей.
      дальнобойность электромагнитных орудий для перспективный кораблей США должна составить 250 морских миль (463 километра), а по заданию военных она должна составлять "по меньшей мере 200 миль" (370 километров)
      https://tinyl.io/AtPu
  5. Scientist_ Звание
    Scientist_
    -1
    Сегодня, 11:01
    Рельсотроны это тупик. Их невозможно разместь на что-то меньше чем морской корабль (требуют приличную электростанцию). При этом дальность действия очень маленькая, всего несколько километров. Потому как в плотных слоях атмосферы на высоких скоростях всё очень быстро стирается об воздух. Сила трения пропорциональна квадрату скорости. Законы физики не изменить. Но зачем морскому кораблю оружие со столь малым радиусом действия?
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      0
      Сегодня, 11:21
      "При этом дальность действия очень маленькая, всего несколько километров"///
      ---
      Дальность - большая.
      Так как снаряд летит по высокой баллистической траектории.
  6. wanna Звание
    wanna
    0
    Сегодня, 11:36
    Снаряд не следовал по запланированной траектории, а предельная дальность и высота полета не соответствовали расчетным значениям


    Тот факт, что артиллерия не соответствовала своим проектным характеристикам и даже не попала в цель, безусловно, был неудачей.