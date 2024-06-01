БМП ASCOD 2 представлена с комплексом активной защиты Trophy

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БМП ASCOD 2 представлена с комплексом активной защиты Trophy

Компания General Dynamics European Land Systems (GDELS) представила на выставке BSDA (22-24 мая, Бухарест) боевую машину пехоты ASCOD 2, оснащенную комплексом активной защиты Trophy от израильского концерна Rafael.

Данная демонстрация была неслучайной: Румыния находится в процессе выбора поставщика 298 БМП общей стоимостью $3,3 млрд. Кандидатами, участвующими в тендере, являются ASCOD 2, Hanwha AS-21 Redback и Rheinmetall KF-41 Lynx. Решение по ним должно быть принято в текущем году.



Улучшенная версия ASCOD, получившая название ASCOD 2, была разработана General Dynamics и представлена в 2004 году. В ASCOD 2 используется более мощный двигатель MTU 8V 199T21, который выдает 600 киловатт (800 л.с.) и работает вместе с трансмиссией Renk HSWL 256 B и гусеницами Diehl 1028. Полная масса машины возросла до 38 тонн с потенциалом увеличения до 42 т.



ASCOD 2 исполнен в двух основных вариантах – БМП (с башней SP-30 базового ASCOD) и БТР (с пулеметом М2 на дистанционно управляемой боевой станции BAE Lemur). Кроме того, семейство включает в себя легкий танк LT 105 (оснащенный 105-мм пушкой), ЗРК, СПТРК, мобильный миномет, КШМ и прочие специализированные машины. Состоящая на вооружении испанской армии модификация называется Pizarro. Версия для австрийской армии – Ulan.

2 комментария
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  1. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 21:51
    Суровые нынче БМП пошли, по 10 лямов баксов. При этом набитые электроникой гиперкары с более мощным движком и парой куртизанок в комплекте стоят на порядок меньше
  2. Ярослав Тэккель Звание
    Ярослав Тэккель
    0
    Сегодня, 22:03
    99%, что румыны выберут корейскую машину. Я бы на их месте сделал так же.