Пресса США: Западные перевозчики из-за атак йеменских повстанцев задумались об использовании Севморпути

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Пресса США: Западные перевозчики из-за атак йеменских повстанцев задумались об использовании Севморпути

Атаки йеменских повстанцев-хуситов на суда в Красном море вынудили западных грузоперевозчиков задуматься об использовании Северного морского пути.

По информации американского издания Foreign Policy, из-за вызванного значительным увеличением сумм страховок роста расходов и опасений, связанных с атаками беспилотников и ракет повстанцев, некоторые крупные грузоотправители задумались об Арктике в качестве альтернативного маршрута.



Автор опубликованной в американской газете статьи утверждает, что в Арктике климат становится теплее в четыре раза быстрее, чем в других регионах планеты, благодаря чему происходит таяние льдов, что позволяет перевозчикам сократить путь в Азию из некоторых европейских портов на 8 тысяч километров в сравнении с маршрутом через Суэцкий канал.

Однако, при этом в статье высказываются опасения, что продолжающийся между Западом и Россией конфликт может оказать негативное влияние на возможность коммерческих грузоперевозок через Севморпуть, около 70 процентов которого находится под контролем Москвы. Западные эксперты опасаются, что у перевозчиков могут возникнуть сложности с получением разрешения на проход через российские арктические воды.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что уже начиная с текущего года грузовые перевозки через Северный морской путь станут круглогодичными. Раскрытие потенциала Севморпути позволяет значительно увеличить мобильность российских энергоресурсов.
23 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:23
    «Западные перевозчики из-за атак йеменских повстанцев задумались об использовании Севморпути» —

    — С нашего разрешения ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +6
      Сегодня, 10:44
      Надо бы подкинуть хусситам противокорабельных ракет, БПЛА, БЭКов, и разрешить атаковать все западные суда, чтобы полностью перекрыть для Запада Суэцкий канал. Пускай вокруг Африки суда гоняют. Так ещё короче путь, чем по СМП. laughing lol wassat good
      Сразу в Гейропе товары подешевеют и трупаков прибавится. am good
    2. Igor K_2 Звание
      Igor K_2
      +3
      Сегодня, 11:22
      Ну и ещё пунктик обязательно плюсиком добавить, судно и груз должны быть застрахованы только в дружественных государствах, западная страховка не признаётся.
  2. zloybond Звание
    zloybond
    +1
    Сегодня, 10:27
    Бизнес превыше всего, даже если запад будет гнать стратегические товары???? Даже для производства оружия????
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 10:44
      Запад удавится но по СМП не пойдёт ,а тем более за деньги.
      1. zloybond Звание
        zloybond
        -5
        Сегодня, 10:47
        да наши продажные барыжники будут из штанов выпрыгивать, чтобы заманить туда тех, кто поставляет оружие, чтобы бомбить наши города. Да еще найдут этому правильное оправдание. Как говорит хохло-рвань: бизнес по над усе (если я конечно правильно смог написать)
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +2
          Сегодня, 10:50
          Навальный умер,но его идеи смотрю проросли в Росмии . no
          1. zloybond Звание
            zloybond
            -1
            Сегодня, 11:14
            Армия воюет, а у нас в СМИ радость, что хранцузы добились снять санкции на титан, - я так думаю что стратегические товары вообще не должны (по крайней мере от нас) поступать во вражескую промышленность. И обязательно найдется адвокат дьявола обоснующий полезность торговли с вражинами.
    2. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 11:48
      Цитата: zloybond
      Бизнес превыше всего, даже если запад будет гнать стратегические товары???? Даже для производства оружия????

      recourse В наше время даже сахар имеет двойное назначение, особенно вкупе с селитрой... wink
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:28
    Три дня назад ,только Арктика была в Мурманске на смене экипажа ,все остальные на СМП.1день лета над Гренландией - 27.
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Сегодня, 10:28
    Даже без хуситов, СМП имеет свои преимущества, потому что там нет Суэцкого канала)))
    1. Jacques Sekavar Звание
      Jacques Sekavar
      -1
      Сегодня, 10:53
      Северная морская трасса требует огромных капиталовложений, которые одна РФ не потянет, а потому заманивает поучаствовать не токмо дружественную КНР, но и враждебных членов Наты, Японию, Ю.Корею, Канаду, США и любого кто рискнёт вложиться в проект
      1. Jacques Sekavar Звание
        Jacques Sekavar
        +1
        Сегодня, 11:01
        Они бы и не против, но требуют передать управление международному объединению, на что РФ покуда не согласна - торгуются
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 11:30
        Росатом СМП не потянет? belay
      3. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 11:56
        Цитата: Jacques Sekavar
        Северная морская трасса требует огромных капиталовложений, которые одна РФ не потянет,

        За последние 100 лет Россия, с нуля, доводит грузооборот по СМП до 80 млн. тонн. У нас единственный в мире флот атомных ледоколов. Береговая инфраструктура строится, обновляются порты. Вывод: на кой пёс нам халявщики - западные "партнёры"?! Мы и сами с усами!
  5. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    0
    Сегодня, 10:46
    Зря сомневаются перевозчики, в РФ деньги решают все! Как сейчас: воююем с НАТО, но поставляем все что те готовы купить(( Парадокс, однако, но так оно и есть...
  6. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    -4
    Сегодня, 10:47
    Нато и все т.н. “недружественные” т.е. враждебные гособразования, ведут политэкономическую блокаду, обеспечивают ВСУ вооружениями, мечтают о победе на поле боя и деколонизации РФ
    В это время, во время войны, как говорят великие и заслуженные – “за выживание”, РФ изыскивает любую возможность чтобы помочь врагу сырьём, деньгами, транспортом по северному морскому пути.
    Странно это, очень странно.
  7. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    -4
    Сегодня, 10:47
    А вообще есть смысл арктическое крыло хуситов надо открыть на севере РФ и вооружить его серьезно...
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 12:01
      На кой ляд? Если что то у нас есть чукчи - вполне себе боевые хлопцы - в своё время 150 лет воевали с нашими казаками. Ну, а если без шуток, то СМП у нас прикрыт надёжно, со всех сторон...
  8. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +3
    Сегодня, 10:49
    Странам НАТО и Украине там не место.
  9. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:09
    западных грузоперевозчиков задуматься об использовании Северного морского пути
    А за несколько лет до этого американские политики задумались о необходимости "интернационализации" (читай приватизации) СМП (Х. Клинтон на пресс конференции в Норвегии в июне 2012 г), т.к. по их мнению для России 70% контроля над ним это слишком много. Как сегодня при возникшей необходимости будут решать вопрос с Россией для транспортировки своих грузов трудно сказать, но думаю отдадут решение на откуп компаниям-перевозчикам.
  10. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 11:43
    Западным перевозчикам - двойной тариф. Кому дорого - разрешить самостоятельное плавание, без ледокольного сопровождения. Спасательные операции - по тройному тарифу, предоплата! am
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 11:55
      isv 000Пока знаю ,что КНР запланировало 14 рейсов на Архангельск ,придёт Якутия в конце года ,будет веселей на СМП. hi