Пресса США: Западные перевозчики из-за атак йеменских повстанцев задумались об использовании Севморпути
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Атаки йеменских повстанцев-хуситов на суда в Красном море вынудили западных грузоперевозчиков задуматься об использовании Северного морского пути.
По информации американского издания Foreign Policy, из-за вызванного значительным увеличением сумм страховок роста расходов и опасений, связанных с атаками беспилотников и ракет повстанцев, некоторые крупные грузоотправители задумались об Арктике в качестве альтернативного маршрута.
Автор опубликованной в американской газете статьи утверждает, что в Арктике климат становится теплее в четыре раза быстрее, чем в других регионах планеты, благодаря чему происходит таяние льдов, что позволяет перевозчикам сократить путь в Азию из некоторых европейских портов на 8 тысяч километров в сравнении с маршрутом через Суэцкий канал.
Однако, при этом в статье высказываются опасения, что продолжающийся между Западом и Россией конфликт может оказать негативное влияние на возможность коммерческих грузоперевозок через Севморпуть, около 70 процентов которого находится под контролем Москвы. Западные эксперты опасаются, что у перевозчиков могут возникнуть сложности с получением разрешения на проход через российские арктические воды.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что уже начиная с текущего года грузовые перевозки через Северный морской путь станут круглогодичными. Раскрытие потенциала Севморпути позволяет значительно увеличить мобильность российских энергоресурсов.
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