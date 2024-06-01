Из 47 дронов сбиты все, кроме одного: традиционный «правдивый» отчёт ВСУ о работе ПВО
Сегодня ночью российские военные вновь провели массированную комбинированную атаку высокоточными средствами поражения по военным и связанным с ВСУ объектам на подконтрольной киевскому режиму территории. При этом Воздушные силы ВСУ традиционно отчитались в утренней сводке, что якобы сбили все «Герани», упорно именуя их «Шахедами», кроме одного ударного БПЛА из общего количества в 47 беспилотников.
Касательно ракет, по данным украинской стороны, было «сбито» тридцать Х-101 и Х-55, четыре ракеты «Калибр» и одна выпущенная из ОТРК «Искандер». Всего было запущено 53 ракеты разных типов, из которых бравые украинские зенитчики, которые вблизи с передовой не могут защитить собственные ЗРК от ударов «Ланцетами», якобы сбили 35 ракет. Ладно хоть не все.
Однако на земле обстановка показывает, что украинские силы ПВО отличаются меткостью и плотностью поражения лишь в виртуальных цифрах. Так Укрэнерго сообщает о пораженных в ночь на 1 июня энергетических объектах в Запорожской (на подконтрольной Киеву территории), Днепропетровской, Донецкой (оккупированная ВСУ часть ДНР), Кировоградской и Ивано-Франковской областях. В телеграм-канале энергетической компании уточняется, что нынешняя атака ВС РФ стала самой массовой с начала марта этого года.
Российские источники добавляют, что взрывы гремели еще и в Винницкой, Ровенской, Полтавской, Черкасской, Львовской, Харьковской и Хмельницкой областях. Иными словами, фактически по всей территории подконтрольной киевскому режиму Украины и части оккупированных российских регионов. Ничего не сообщается про столичный регион, хотя сигналы воздушной тревоги в Киеве звучали.
Накануне в Укрэнерго «порадовали» граждан, сообщив, что почасовые отключения электроэнергии в последние дни мая — это временное улучшение. Помимо разрушения объектов энергетики в ходе атак ВС РФ, с началом лета на плановый ремонт встают энергоблоки на атомных электростанциях. Длительные отключения в большинстве областей коснутся всех, в том числе промышленных предприятий. И это хорошая новость, ведь многие из еще действующих украинских заводов работают на нужды ВСУ.
Украинский мониторинговый сервис опубликовал карту полетов беспилотников и ракет ВС РФ нынешней ночью. Судя по ней, главной целью, куда фиксируется больше всего прилетов, стал город Стрый во Львовской области, где расположено крупнейшее в Европе подземное газохранилище. Это уже не первые удары по данному ПХГ, которое для закачки и хранения резервов газа использует не столько Киев, сколько европейские страны. Кроме того, в Стрые находится военный аэродром. Местные жители опубликовали в сети кадры, на которых показаны сразу несколько сильных взрывов в разных местах.
Согласно статистике мониторингового сервиса, нынешней ночью в атаке участвовали пять ракет «Искандер», одна сбита. Крылатых ракет «Калибр» было выпущено десять, четыре из них якобы сбиты. По ударным беспилотникам статистика совпадает — из 47 «сбиты» все, кроме одного. Крылатых ракет класса «воздух-земля» Х-101 и Х-55СМ было всего 35, из них 30 якобы не достигли цели.
Подтвержден удар ракетой «Искандер-К» по городу Балаклея в Харьковской области. Судя по видео, пришелся он по одноэтажному строению, которое использовалось либо для размещения боевиков ВСУ, либо как военный склад. Сообщается, что после ночной атаки перекрыт проезд через дамбу Днепровской ГЭС. ДТЭК заявляет о поражении двух своих электростанций в ходе ночного ракетного удара, не уточняя, каких именно.
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