Из 47 дронов сбиты все, кроме одного: традиционный «правдивый» отчёт ВСУ о работе ПВО

11
Из 47 дронов сбиты все, кроме одного: традиционный «правдивый» отчёт ВСУ о работе ПВО

Сегодня ночью российские военные вновь провели массированную комбинированную атаку высокоточными средствами поражения по военным и связанным с ВСУ объектам на подконтрольной киевскому режиму территории. При этом Воздушные силы ВСУ традиционно отчитались в утренней сводке, что якобы сбили все «Герани», упорно именуя их «Шахедами», кроме одного ударного БПЛА из общего количества в 47 беспилотников.

Касательно ракет, по данным украинской стороны, было «сбито» тридцать Х-101 и Х-55, четыре ракеты «Калибр» и одна выпущенная из ОТРК «Искандер». Всего было запущено 53 ракеты разных типов, из которых бравые украинские зенитчики, которые вблизи с передовой не могут защитить собственные ЗРК от ударов «Ланцетами», якобы сбили 35 ракет. Ладно хоть не все.



Однако на земле обстановка показывает, что украинские силы ПВО отличаются меткостью и плотностью поражения лишь в виртуальных цифрах. Так Укрэнерго сообщает о пораженных в ночь на 1 июня энергетических объектах в Запорожской (на подконтрольной Киеву территории), Днепропетровской, Донецкой (оккупированная ВСУ часть ДНР), Кировоградской и Ивано-Франковской областях. В телеграм-канале энергетической компании уточняется, что нынешняя атака ВС РФ стала самой массовой с начала марта этого года.

Российские источники добавляют, что взрывы гремели еще и в Винницкой, Ровенской, Полтавской, Черкасской, Львовской, Харьковской и Хмельницкой областях. Иными словами, фактически по всей территории подконтрольной киевскому режиму Украины и части оккупированных российских регионов. Ничего не сообщается про столичный регион, хотя сигналы воздушной тревоги в Киеве звучали.

Накануне в Укрэнерго «порадовали» граждан, сообщив, что почасовые отключения электроэнергии в последние дни мая — это временное улучшение. Помимо разрушения объектов энергетики в ходе атак ВС РФ, с началом лета на плановый ремонт встают энергоблоки на атомных электростанциях. Длительные отключения в большинстве областей коснутся всех, в том числе промышленных предприятий. И это хорошая новость, ведь многие из еще действующих украинских заводов работают на нужды ВСУ.

Украинский мониторинговый сервис опубликовал карту полетов беспилотников и ракет ВС РФ нынешней ночью. Судя по ней, главной целью, куда фиксируется больше всего прилетов, стал город Стрый во Львовской области, где расположено крупнейшее в Европе подземное газохранилище. Это уже не первые удары по данному ПХГ, которое для закачки и хранения резервов газа использует не столько Киев, сколько европейские страны. Кроме того, в Стрые находится военный аэродром. Местные жители опубликовали в сети кадры, на которых показаны сразу несколько сильных взрывов в разных местах.



Согласно статистике мониторингового сервиса, нынешней ночью в атаке участвовали пять ракет «Искандер», одна сбита. Крылатых ракет «Калибр» было выпущено десять, четыре из них якобы сбиты. По ударным беспилотникам статистика совпадает — из 47 «сбиты» все, кроме одного. Крылатых ракет класса «воздух-земля» Х-101 и Х-55СМ было всего 35, из них 30 якобы не достигли цели.

Подтвержден удар ракетой «Искандер-К» по городу Балаклея в Харьковской области. Судя по видео, пришелся он по одноэтажному строению, которое использовалось либо для размещения боевиков ВСУ, либо как военный склад. Сообщается, что после ночной атаки перекрыт проезд через дамбу Днепровской ГЭС. ДТЭК заявляет о поражении двух своих электростанций в ходе ночного ракетного удара, не уточняя, каких именно.

11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:33
    «Из 47 дронов сбиты все, кроме одного» —

    — Один "оставляют" для того,что бы списать на него причинённый ущерб ...
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 10:34
    Из 47 дронов сбиты все, кроме одного: традиционный «правдивый» отчёт ВСУ о работе ПВО

    При этом:
    Так Укрэнерго сообщает о пораженных в ночь на 1 июня энергетических объектах в Запорожской (на подконтрольной Киеву территории), Днепропетровской, Донецкой (оккупированная ВСУ часть ДНР), Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

  3. Kolt27 Звание
    Kolt27
    +1
    Сегодня, 10:47
    Всё как и у нас. Все цели сбиваются, а то что попадают так это обломки от сбитых дронов и ракет, и почему-то эти обломки в аккурат падают куда надо или не надо (нужное подчеркнуть)
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      -3
      Сегодня, 11:17
      Всё как и у нас. Все цели сбиваются, а то что попадают так это обломки от сбитых дронов и ракет

      Вы судя по званию тут недавно? Ну сейчас нахватаете минусов от "патриотов". А если задуматься то почему "осколки " падают на жилые массивы и НПЗ а не на подлёте к ним?
  4. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 10:58
    Говорят, что беспилотники «Сахед» почти все сбиты, но, похоже, их обломки наносят больший ущерб, чем если бы они не были сбиты.
  5. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 11:17
    Накануне в Укрэнерго «порадовали» граждан, сообщив, что почасовые отключения электроэнергии в последние дни мая — это временное улучшение. Помимо разрушения объектов энергетики в ходе атак ВС РФ, с началом лета на плановый ремонт встают энергоблоки на атомных электростанциях.

    Это ещё не все проблемы с энергетикой укрорейха - как говорится, имеются и другие нюансы, весьма существенные:
    На этом фоне правительство Дениса Шмыгаля обещает не применять графики отключений к предприятиям, импортирующим 80% и более от своего потребления электроэнергии: «Это позволит таким предприятиям бесперебойно и стабильно работать, и одновременно уменьшится дефицит мощности в энергосистеме, а значит, будет больше света в домах украинцев», – убеждает украинский премьер-министр.

    В то же время бизнес-потребители жалуются, что в нынешних условиях промышленности нереально импортировать 80% энергии, проще закрыться. Такое мнение, в частности, выразил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

    «Это решение крайне повредит энергоемким отраслям промышленности, особенно металлургии, и приведет к остановке промышленности… Предприятиям придется сокращаться штат сотрудников, а это, в свою очередь, приведет к увеличению безработицы, и соответственно – к росту потребления электроэнергии населением.

    Таким образом, эффект экономии электрической энергии промышленностью будет нейтрализован», – считает представитель металлургической отрасли.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 11:19
    Весь прикол в том , что ое хахло во всё это верит и верещит от пэрэмоги , видать их чем-то серьёзным подкармливают все эти годы.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:21
    по данным украинской стороны, было «сбито» тридцать Х-101 и Х-55, четыре ракеты «Калибр» и одна выпущенная из ОТРК «Искандер»
    При этом "взрывы гремели в Винницкой, Ровенской, Полтавской, Черкасской, Львовской, Харьковской и Хмельницкой областях", поражены объекты энергетики в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой (оккупированная ВСУ часть ДНР), Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Очевидно наши ракеты и дроны имеют свойство размножаться непосредственно перед тем, как их якобы "собьют" украинские зенитчики. Врать нужно тоже с умом, т.к. местное население уже не воспринимает такие отчеты.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 11:32
      Цитата: rotmistr60
      . Врать нужно тоже с умом, т.к. местное население уже не воспринимает такие отчеты

      Подсказываю шикарную идею укрорейховским счетоводам: москали стали использовать дроны и ракеты с разделяющимися боеголовками, отсюда большое количество поражённых объектов редкими уцелевшими носителями. lol
  8. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 11:23
    По словам представителя украинских военных, Россия выпустила 35 ракет KH 101/555, 30 перехвачено, 5 попаданий; 4 «Искандера М», 4 попадания; 1 «Искандер k» перехвачен; 10 Klbr, 4 перехвачены, 6 попаданий; 3 KH 59/69, 3 попадания; 47 беспилотников Sahed 136, 46 перехвачены, 1 попадание. Даже при таких обманчиво низких подтвержденных цифрах, особенно для беспилотников, подтвержденные попадания являются значительными, и Россия не использовала ракеты «Кинжал» или S300/400, которые украинцы также не могут сбить.
  9. Сергей Куликов_3 Звание
    Сергей Куликов_3
    +1
    Сегодня, 11:25
    Этот не сбитый "Шахед" с прошлой пятницы летает и бомбит, бомбит видать вошел в рекурсию.