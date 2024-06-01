Франция отправляет в Новую Каледонию 16 бронеавтомобилей Centaure из состава жандармерии. Они будут задействованы в подавлении беспорядков, охвативших архипелаг после принятия нового закона о выборах в местные органы власти.Проведенная в Новой Каледонии избирательная реформа позволяет жителям Франции, прожившим здесь 10 лет, голосовать на провинциальных выборах. Лидеры коренного народа канаков обеспокоены тем, что это изменение приведет к их дискриминации, что вызвало протесты, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки.В ответ Париж поступил согласно канонам западной «демократии», объявив чрезвычайное положение и направив в заморскую территорию для подавления протестов дополнительные силы полиции и военных, включая спецназ.Всего программа закупок французской жандармерии включает приобретение 80 машин Centaure общей стоимостью от €65 до 70 млн «для обеспечения общественной безопасности».Centaure, также известный как «бронированная машина пехоты» (ARIVE), выпускаемый компанией Soframe, представляет собой бронеавтомобиль 4x4 весом 14,5 тонн, что тяжелее, чем его предшественник VBRG. Он имеет 6,2 м в длину, 2,45 м в ширину и 2,5 м в высоту.Машина оснащена отвалом на пневматических цилиндрах для выталкивания толпы и проведения разминирования; дистанционно управляемым боевым модулем, вооруженным пулеметом; дымовыми гранатометами; оптико-электронным оборудованием.

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