«Демократия» в действии: Франция отправляет в Новую Каледонию новые бронеавтомобили Centaure

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«Демократия» в действии: Франция отправляет в Новую Каледонию новые бронеавтомобили Centaure

Франция отправляет в Новую Каледонию 16 бронеавтомобилей Centaure из состава жандармерии. Они будут задействованы в подавлении беспорядков, охвативших архипелаг после принятия нового закона о выборах в местные органы власти.

Проведенная в Новой Каледонии избирательная реформа позволяет жителям Франции, прожившим здесь 10 лет, голосовать на провинциальных выборах. Лидеры коренного народа канаков обеспокоены тем, что это изменение приведет к их дискриминации, что вызвало протесты, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки.



В ответ Париж поступил согласно канонам западной «демократии», объявив чрезвычайное положение и направив в заморскую территорию для подавления протестов дополнительные силы полиции и военных, включая спецназ.

Всего программа закупок французской жандармерии включает приобретение 80 машин Centaure общей стоимостью от €65 до 70 млн «для обеспечения общественной безопасности».

Centaure, также известный как «бронированная машина пехоты» (ARIVE), выпускаемый компанией Soframe, представляет собой бронеавтомобиль 4x4 весом 14,5 тонн, что тяжелее, чем его предшественник VBRG. Он имеет 6,2 м в длину, 2,45 м в ширину и 2,5 м в высоту.

Машина оснащена отвалом на пневматических цилиндрах для выталкивания толпы и проведения разминирования; дистанционно управляемым боевым модулем, вооруженным пулеметом; дымовыми гранатометами; оптико-электронным оборудованием.
5 комментариев
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  1. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Сегодня, 11:35
    «Демократия» в действии: Франция отправляет в Новую Каледонию новые бронеавтомобили Centaure

    Может, Манула туда направить, по обмену опытом? recourse Советником. Не, ну а чем мы хуже их легиона, что в Залежалой дурит?!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:41
    — Ну а там,в развитие демократии.,и побомбить могут ...
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 11:42
    Пулемётов, Микрон, туда побольше отправь - для демократичного подавления восставших.... am
    Нацисты и их приспешники это дело очень любили....
  4. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 11:48
    Для нас это хорошо! Значит, на Украину меньше отправят. А вот для демократизации Олимпиады техники и жандармов может и не хватить
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:57
    Не зря в советское время в СМИ писали о западной "демократии на штыках". Судьбу страны решает не демократический выбор народа, а тот у кого длиннее штык и их количество больше. Классическое определение демократии уже давно не касается Запада, американцы всех научили, как необходимо правильно "любить родину".