Господа, ваш бардак нам очень на руку!
Не то чтобы «у соседа дача сгорела – мелочь, а приятно», но очень похоже. У наших любимых «партнеров» начинается очередной военно-морской скандалешник с разборками и спецэффектами, который нам несет только пользу.
Казалось бы, где мы, а где флот США, который, признаем, не особо-то нам и угрожал все последнее время, как-то так сражаясь больше со своими проблемами.
Однако, речь идет о наших подводных лодках, которые, как давно твердит определенная часть пишущих, является нашим самым эффективным наступательным вооружением. А кто является главнейшим врагом подводной лодки? Правильно, небольшой, но прилично оснащенный кораблик типа фрегат.
Не совсем мелкий прибрежный корвет, не большая бандура эсминец, напичканная ракетами, а именно фрегат. Быстрый, вооруженный и оснащенный всем, чтобы гонять подводную лодку по морю-океану и в итоге достать ее чем-то из своего вооружения.
Итак, фрегат USS Constellation – в студию!
Мы уже уделяли внимание этому кораблю, поскольку всерьез восприняли информацию о том, что Constellation или «Созвездие» - это франко-итальянский проект Fregata Europea Multi-Missione (FREMM), очень впечатляющий корабль, который, как заявлялось, будет доработан с учетом испытаний и эксплуатации в лучшую сторону. И – в отличие от французских и итальянских кораблей – американские фрегаты изначально планировались как противолодочные.
FREMM Италии, Франции, Египта и Марокко давно бороздят моря и океаны, а вот с их американскими коллегами все вышло несколько не так. как планировалось.
Всех морских аналитиков в США встряхнуло известие о том, что у будущих фрегатов класса «Созвездие» максимальная скорость может быть снижена, чтобы компенсировать неожиданный рост их общего веса. Военно-морской флот и судостроительная компания Fincantieri Marinette Marine продолжают бороться с последствиями серьезных изменений в конфигурации корабля по сравнению с франко-итальянским проектом FREMM, но вся цель выпуска «Созвездий» на базе существующего в производстве фрегата заключалась в том, чтобы сократить затраты, сроки поставки и риски, но они оказались больше, тяжелее и в итоге фрегаты в постройке на годы отстают от графика.
Новые подробности о росте веса, нестабильности конструкции и других проблемах фрегата класса «Созвездие» появились в докладе, опубликованном Счетной палатой США (GAO). Только в прошлом месяце ВМС США заключили новый контракт с Fincantieri Marinette Marine стоимостью чуть более 1,04 миллиарда долларов на поставку еще двух фрегатов. В настоящее время у службы заказано шесть «Созвездий», первый из которых находится в стадии строительства.
В то же время ВМС уже подтвердили, что теперь первый фрегат класса «Созвездие» может быть поставлен не раньше 2029 года, что на целых три года отстает от графика. Получается, что Fincantieri Marinette Marine сдаст первый корабль проекта примерно через семь лет после начала строительства «Созвездий». Что ж, неплохо. У нас тоже долго корабли строят, но явно дешевле.
Изображение будущего первого в своем классе фрегата USS Constellation от Fincantieri
Говоря о текущем состоянии первого корабля класса «Созвездие», ВМС заявили, что «по состоянию на сентябрь 2023 года судостроитель завершил строительство только 3,6 процента головного корабля по сравнению с 35,5 процентами, которые он планировал завершить к этому моменту», — сообщили в GAO.
Здесь стоит отметить, что к 2021 году уже стало ясно, что конструкция класса Constellation будет на 7,32 метра длиннее и чуть более чем на 1 метр шире по ватерлинии по сравнению со своим прародителем FREMM. Кроме того, в ВМС тогда заявили, что водоизмещение «Созвездия» выросло примерно на 500 тонн «для будущего роста». Имелись в виду дальнейшие модернизации корабля, дело насквозь обычное, но +10% массы – это смотрится весьма увесисто.
Как бы то ни было, «решение проблемы этого роста веса добавляет еще один вопрос к текущей проектной деятельности судостроителя, еще больше снижая предсказуемость этих и без того ограниченных графиком усилий», говорится в отчете GAO. «Военно-морской флот сообщил нам в апреле 2024 года, что рассматривает снижение требований к скорости фрегата в качестве одного из потенциальных способов решения проблем роста веса, влияющего на конструкцию корабля».
На сегодняшний день ВМС США еще не раскрыли свои требования по скорости для класса Constellation, но прошла информация, что корабли смогут поддерживать крейсерскую скорость не менее 26 узлов. Это соответствует заявленной «максимальной непрерывной скорости» итальянского варианта проекта FREMM, класса «Бергамини», которая, по словам Fincantieri Marinette Marine, превышает 27 узлов.
Однако, проблема в том, что американские фрегаты должны были поддерживать скорость не менее 30 узлов, чтобы не отставать от авианосных ударных групп. Четыре узла – это прилично.
"Карло Бергамини" из ВМС Италии
И еще один момент: строительство USS Constellation продолжалось, по крайней мере, по состоянию на прошлый год, без завершения окончательного проекта. То есть, корабль строили, а документацию доделывали. В принципе ничего такого, но…
Вот уж точно говорят: поспешишь – бюджет насмешишь. Или, наоборот, расстроишь донельзя. Но судите сами: по состоянию на август 2023 года, то есть, практически через год после начала работ по строительству корабля на верфи, функциональный дизайн и 3D-модель Constellation были оценены как завершенные на 92 и 84 процента соответственно, согласно GAO.
Мы точно о США говорим? И где они такого смогли набраться? Разве что у индусов… Китайцы и те так не строят.
Графическое представление оцененного прогресса в 3D-моделировании проекта класса Constellation по состоянию на октябрь 2023 года от GAO.
А что в итоге? А в итоге бардак. Но не наш, такой извечный оптимистичный и задорный русский бардак, в результате которого все равно достигается поставленная цель, не во имя, а иной раз и вопреки, а западный пессимистичный бардак, по итогам разгребания которого задаются сотни вопросов на тему «И что дальше-то???» практически без шансов на ответ.
Так дальше-то что?
А дальше все по Хичкоку. То есть, тихий ужас с некоторой надеждой на хэппи-энд.
В целом, конструктивная общность между Constellation и FREMM теперь составляет всего около 15%. Так, по крайней мере, сообщает USNI News. В новом отчете GAO говорится, что это включает в себя существенные изменения в комбинированной дизель-электрической и газотурбинной силовой установке и связанных с ней системах управления механизмами, что, по словам представителей судостроителей, «увеличило стоимость и внесло риски интеграции».
Смена всей силовой установки… Что же, хозяин – барин.
Дальше ВМС решили поменять всю переднюю надстройку во имя соответствия требованиям ВМС в отношении обитания экипажа и живучести. Это тоже задача не для слабаков. И требует и времени, и денег.
Помимо всего этого, рост веса во время строительства корабля может поставить под угрозу возможности корабля как в краткосрочной перспективе после передачи корабля флоту, так и в долгосрочной, поскольку не позволит флоту проводить необходимые модернизации и улучшить первоначальные возможности в течение запланированного многолетнего срока службы корабля. То есть, установка какого-либо более современного оборудования или вооружения будет невозможно, потому что запас водоизмещения уже был «съеден».
А думать есть о чем в этом направлении. Конфигурация «Созвездия» предполагала размещение на борту вооружений, так или иначе связанных с направленной энергией. Все эти лазеры, рейлганы и прочие атрибуты будущего.
В своих откровенно негативных выводах специалисты GAO ссылаются на предыдущий опыт ВМС по программе Littoral Combat Ship (LCS). Создание первоначальных образцов обоих подклассов LCS преднамеренно началось без четкого дизайна, процесс, широко известный как параллелизм.
Это привело к тому, что первые два образца кораблей класса «Индепенденс» и «Фридом» существенно отличались от последующих кораблей. Это, в свою очередь, закончилось ожидаемо: они быстро были низведены до тренировочных и тестовых ролей.
USS Freedom (на заднем плане) плывет рядом с USS Independence. Оба этих корабля в настоящее время выведены из эксплуатации
Вообще постройка кораблей по незаконченным проектам – это занятие так себе. Стоит вспомнить эксперимент в нашем советском прошлом по постройке советских линкоров «Советский Союз» и иже с ним. Там тоже проектировщики не успели, а закладывать было надо, потому что так было дело поставлено. Ну и Ежов. Чем дело закончилось, все знают.
USS Freedom (LCS-1), USS Independence (LCS-2) и USS Coronado (LCS-4) в настоящее время выведены из эксплуатации. Самый старый из этих кораблей, «Фридом», находился в строю всего 13 лет. В настоящее время ВМС США планируют вывести из эксплуатации еще больше LCS обоих подклассов в ближайшие годы.
Вообще про крах литоральных кораблей ВМФ США уже сказано столько, что осталось только цветочки возложить и порезать на металл. Именно потому, что литоралы строились не то чтобы абы как, но без должного понимания того, что будет на выходе, они и получились дорогостоящими, но никчемными гробами. А уж денег на них пошло столько, что можно было три эскадры фрегатов построить.
Решение ВМС США приобрести фрегаты класса «Созвездие» было воспринято как серьезный удар по программе LCS и ее постоянной неспособности оправдать ожидания и (наверное, главное) расходы. Как уже отмечалось, использование устоявшейся в производстве исходной конструкции, являющееся основным требованием программы, первоначально известной как программа FFG(X), должно было помочь ограничить рост затрат и другие технические и календарные риски. Но что-то пошло не так, как было запланировано.
ВМС со своей стороны, сделали просто шикарный «поворот все вдруг» и обвинило в том, что литоральные корабли оказались, очень мягко говоря, небоеспособны, судостроителей. И здесь родилась идея привлечения стороннего производителя, а именно Fincantieri Marinette Marine для разработки и производства новых фрегатов, которые для производителя будут не такими уж и новыми.
Рисунок "завершенного" USS Constellation на верфи Fincantieri Marinette Marine в Висконсине
Что получается в промежуточном итоге? Изначально фрегат класса «Созвездие» опоздает на три года, и потребуется почти 10 лет, чтобы поставить флоту головной корабль. Во многом это связано с тем, что ВМС не могут поддерживать свои требования на начальном уровне, постоянно их изменяя. В итоге почти 70 процентов требований изменились с тех пор, как ВМС подписали контракт. То есть, изменения в проекте идут практически параллельно с постройкой первого фрегата. Ну а что есть 70% - тут стоит думать, потому что явно на выходе может оказаться совсем не то, что планировалось
Как и когда ВМС совместно с Fincantieri Marinette Marine смогут, наконец, стабилизировать вес класса Constellation и другие элементы конструкции, и пострадает ли от этого максимальная скорость корабля, еще предстоит увидеть.
Но главная проблема не в этом.
Хорошо, фрегат «разожрался» и машины не могут обеспечить надлежащую скорость в 30 узлов. Печально, старина «Арли Берк» выдает 32 узла, получается, что «Созвездию» в АУГ не ходить. Но противолодочную оборону авианосца на себя может взять эсминец. У «Берков» для этого есть все, и вертолеты, и системы вооружения, и поисковые комплексы.
Для чего тогда этот, прости господи, фрегат?
Хорошо, для замены литоралов. Согласно проекту, «Фридом» должен был охранять прибрежную зону, имея максимальную скорость в 47 узлов. «Индепенденс» - 44 узла. Это шикарные показатели, от этих кораблей реально было бы очень сложно уйти. Если бы они с такими скоростями реально ходили.
Фрегат с максималкой в 26 узлов смотрится не так уверенно, но для охраны прибрежной зоны вполне сойдет. У французов и итальянцев именно этим FREMMы и занимаются.
Но вот понять, что есть «Созвездие», сложно. И что там будет по итогам стройки на выходе. Как понимается, деятели от ВМФ США постоянно прибегают к FMM и требуют различных изменений. Сложно представить, как этот бардак происходит, но 70% - это страшная цифра.
Мы же все можем открыть ТТХ того же «Бергамини» и на их основании сделать вывод о том, насколько «Созвездие» будет хорош, если обработать молотком и напильником под нужды ВМФ США. Но тут явно из-под орудий производства выйдет нечто разительно отличающееся от проекта FREMM.
Вопрос – что?
И второй нюанс. Когда? Литоралы медленно и уверенно движутся в сторону разделочной. С ними все ясно. Но вот с теми кораблями, что придут им на смену, не ясно совсем ничего. Понятно только одно: раньше, чем через 14-16 лет ждать их просто не стоит. Пока построится первый, а с ним непросто, пока все отладится… Заказанная серия может быть получена и позже.
Ну не умеют в Америке преодолевать бардак и побеждать вопреки. Увы.
Бардак? Несомненно. Но он на руку нам, поскольку в течении этих 15 лет может произойти бог знает, что. С любыми спецэффектами. А практически незащищенная 200-мильная зона и дальше – это приятно. Конечно, «Борею» так близко подходить не надо, а вот для ПЛАРК – это приятный бонус в случае чего.
В целом, на происходящее у нашего недруга можно смотреть с удовольствием, потому что есть понимание того, что США, бывшие когда-то первой морской державой, постепенно начинают утрачивать лидирующие позиции. А это на руку тем, кто не очень стремиться жить по принципам, заложенным столпами мировой «демократии».
Кстати, и подводным лодкам других не желающих это тоже может быть на руку.
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