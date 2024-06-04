Господа, ваш бардак нам очень на руку!

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Господа, ваш бардак нам очень на руку!

Не то чтобы «у соседа дача сгорела – мелочь, а приятно», но очень похоже. У наших любимых «партнеров» начинается очередной военно-морской скандалешник с разборками и спецэффектами, который нам несет только пользу.

Казалось бы, где мы, а где флот США, который, признаем, не особо-то нам и угрожал все последнее время, как-то так сражаясь больше со своими проблемами.



Однако, речь идет о наших подводных лодках, которые, как давно твердит определенная часть пишущих, является нашим самым эффективным наступательным вооружением. А кто является главнейшим врагом подводной лодки? Правильно, небольшой, но прилично оснащенный кораблик типа фрегат.

Не совсем мелкий прибрежный корвет, не большая бандура эсминец, напичканная ракетами, а именно фрегат. Быстрый, вооруженный и оснащенный всем, чтобы гонять подводную лодку по морю-океану и в итоге достать ее чем-то из своего вооружения.

Итак, фрегат USS Constellation – в студию!


Мы уже уделяли внимание этому кораблю, поскольку всерьез восприняли информацию о том, что Constellation или «Созвездие» - это франко-итальянский проект Fregata Europea Multi-Missione (FREMM), очень впечатляющий корабль, который, как заявлялось, будет доработан с учетом испытаний и эксплуатации в лучшую сторону. И – в отличие от французских и итальянских кораблей – американские фрегаты изначально планировались как противолодочные.

FREMM Италии, Франции, Египта и Марокко давно бороздят моря и океаны, а вот с их американскими коллегами все вышло несколько не так. как планировалось.

Всех морских аналитиков в США встряхнуло известие о том, что у будущих фрегатов класса «Созвездие» максимальная скорость может быть снижена, чтобы компенсировать неожиданный рост их общего веса. Военно-морской флот и судостроительная компания Fincantieri Marinette Marine продолжают бороться с последствиями серьезных изменений в конфигурации корабля по сравнению с франко-итальянским проектом FREMM, но вся цель выпуска «Созвездий» на базе существующего в производстве фрегата заключалась в том, чтобы сократить затраты, сроки поставки и риски, но они оказались больше, тяжелее и в итоге фрегаты в постройке на годы отстают от графика.

Новые подробности о росте веса, нестабильности конструкции и других проблемах фрегата класса «Созвездие» появились в докладе, опубликованном Счетной палатой США (GAO). Только в прошлом месяце ВМС США заключили новый контракт с Fincantieri Marinette Marine стоимостью чуть более 1,04 миллиарда долларов на поставку еще двух фрегатов. В настоящее время у службы заказано шесть «Созвездий», первый из которых находится в стадии строительства.

В то же время ВМС уже подтвердили, что теперь первый фрегат класса «Созвездие» может быть поставлен не раньше 2029 года, что на целых три года отстает от графика. Получается, что Fincantieri Marinette Marine сдаст первый корабль проекта примерно через семь лет после начала строительства «Созвездий». Что ж, неплохо. У нас тоже долго корабли строят, но явно дешевле.


Изображение будущего первого в своем классе фрегата USS Constellation от Fincantieri

Говоря о текущем состоянии первого корабля класса «Созвездие», ВМС заявили, что «по состоянию на сентябрь 2023 года судостроитель завершил строительство только 3,6 процента головного корабля по сравнению с 35,5 процентами, которые он планировал завершить к этому моменту», — сообщили в GAO.

«Осложняющим фактором при оценке новых дат поставок фрегатов является сообщение судостроителя в октябре 2023 года о незапланированном росте веса в конструкции фрегата — увеличение более чем на 10 процентов по сравнению с оценкой веса судостроителя в июне 2020 года», — говорится в сообщении GAO. «Решение ВМС одобрить строительство с незавершенными элементами проекта корабля, включая информационные пробелы, связанные со структурными, трубопроводными, вентиляционными и другими системами, и недооценка адаптации иностранного проекта к требованиям ВМС привели к росту веса».

Здесь стоит отметить, что к 2021 году уже стало ясно, что конструкция класса Constellation будет на 7,32 метра длиннее и чуть более чем на 1 метр шире по ватерлинии по сравнению со своим прародителем FREMM. Кроме того, в ВМС тогда заявили, что водоизмещение «Созвездия» выросло примерно на 500 тонн «для будущего роста». Имелись в виду дальнейшие модернизации корабля, дело насквозь обычное, но +10% массы – это смотрится весьма увесисто.

Как бы то ни было, «решение проблемы этого роста веса добавляет еще один вопрос к текущей проектной деятельности судостроителя, еще больше снижая предсказуемость этих и без того ограниченных графиком усилий», говорится в отчете GAO. «Военно-морской флот сообщил нам в апреле 2024 года, что рассматривает снижение требований к скорости фрегата в качестве одного из потенциальных способов решения проблем роста веса, влияющего на конструкцию корабля».

На сегодняшний день ВМС США еще не раскрыли свои требования по скорости для класса Constellation, но прошла информация, что корабли смогут поддерживать крейсерскую скорость не менее 26 узлов. Это соответствует заявленной «максимальной непрерывной скорости» итальянского варианта проекта FREMM, класса «Бергамини», которая, по словам Fincantieri Marinette Marine, превышает 27 узлов.

Однако, проблема в том, что американские фрегаты должны были поддерживать скорость не менее 30 узлов, чтобы не отставать от авианосных ударных групп. Четыре узла – это прилично.


"Карло Бергамини" из ВМС Италии

И еще один момент: строительство USS Constellation продолжалось, по крайней мере, по состоянию на прошлый год, без завершения окончательного проекта. То есть, корабль строили, а документацию доделывали. В принципе ничего такого, но…

«Стабильность проекта достигается после завершения базового и функционального проектирования в 3D-модели, с использованием информации, предоставленной поставщиком, для окончательного проектирования системы», — говорится в сообщении GAO. Однако «ВМС начали строительство фрегата в августе 2022 года с неполным функциональным проектом, противоречащим ведущим практикам проектирования кораблей».


Вот уж точно говорят: поспешишь – бюджет насмешишь. Или, наоборот, расстроишь донельзя. Но судите сами: по состоянию на август 2023 года, то есть, практически через год после начала работ по строительству корабля на верфи, функциональный дизайн и 3D-модель Constellation были оценены как завершенные на 92 и 84 процента соответственно, согласно GAO.

Мы точно о США говорим? И где они такого смогли набраться? Разве что у индусов… Китайцы и те так не строят.


Графическое представление оцененного прогресса в 3D-моделировании проекта класса Constellation по состоянию на октябрь 2023 года от GAO.

А что в итоге? А в итоге бардак. Но не наш, такой извечный оптимистичный и задорный русский бардак, в результате которого все равно достигается поставленная цель, не во имя, а иной раз и вопреки, а западный пессимистичный бардак, по итогам разгребания которого задаются сотни вопросов на тему «И что дальше-то???» практически без шансов на ответ.

Так дальше-то что?

А дальше все по Хичкоку. То есть, тихий ужас с некоторой надеждой на хэппи-энд.

В целом, конструктивная общность между Constellation и FREMM теперь составляет всего около 15%. Так, по крайней мере, сообщает USNI News. В новом отчете GAO говорится, что это включает в себя существенные изменения в комбинированной дизель-электрической и газотурбинной силовой установке и связанных с ней системах управления механизмами, что, по словам представителей судостроителей, «увеличило стоимость и внесло риски интеграции».

Смена всей силовой установки… Что же, хозяин – барин.

Дальше ВМС решили поменять всю переднюю надстройку во имя соответствия требованиям ВМС в отношении обитания экипажа и живучести. Это тоже задача не для слабаков. И требует и времени, и денег.

Помимо всего этого, рост веса во время строительства корабля может поставить под угрозу возможности корабля как в краткосрочной перспективе после передачи корабля флоту, так и в долгосрочной, поскольку не позволит флоту проводить необходимые модернизации и улучшить первоначальные возможности в течение запланированного многолетнего срока службы корабля. То есть, установка какого-либо более современного оборудования или вооружения будет невозможно, потому что запас водоизмещения уже был «съеден».

А думать есть о чем в этом направлении. Конфигурация «Созвездия» предполагала размещение на борту вооружений, так или иначе связанных с направленной энергией. Все эти лазеры, рейлганы и прочие атрибуты будущего.

В своих откровенно негативных выводах специалисты GAO ссылаются на предыдущий опыт ВМС по программе Littoral Combat Ship (LCS). Создание первоначальных образцов обоих подклассов LCS преднамеренно началось без четкого дизайна, процесс, широко известный как параллелизм.

Это привело к тому, что первые два образца кораблей класса «Индепенденс» и «Фридом» существенно отличались от последующих кораблей. Это, в свою очередь, закончилось ожидаемо: они быстро были низведены до тренировочных и тестовых ролей.


USS Freedom (на заднем плане) плывет рядом с USS Independence. Оба этих корабля в настоящее время выведены из эксплуатации

Вообще постройка кораблей по незаконченным проектам – это занятие так себе. Стоит вспомнить эксперимент в нашем советском прошлом по постройке советских линкоров «Советский Союз» и иже с ним. Там тоже проектировщики не успели, а закладывать было надо, потому что так было дело поставлено. Ну и Ежов. Чем дело закончилось, все знают.

USS Freedom (LCS-1), USS Independence (LCS-2) и USS Coronado (LCS-4) в настоящее время выведены из эксплуатации. Самый старый из этих кораблей, «Фридом», находился в строю всего 13 лет. В настоящее время ВМС США планируют вывести из эксплуатации еще больше LCS обоих подклассов в ближайшие годы.

Вообще про крах литоральных кораблей ВМФ США уже сказано столько, что осталось только цветочки возложить и порезать на металл. Именно потому, что литоралы строились не то чтобы абы как, но без должного понимания того, что будет на выходе, они и получились дорогостоящими, но никчемными гробами. А уж денег на них пошло столько, что можно было три эскадры фрегатов построить.

Решение ВМС США приобрести фрегаты класса «Созвездие» было воспринято как серьезный удар по программе LCS и ее постоянной неспособности оправдать ожидания и (наверное, главное) расходы. Как уже отмечалось, использование устоявшейся в производстве исходной конструкции, являющееся основным требованием программы, первоначально известной как программа FFG(X), должно было помочь ограничить рост затрат и другие технические и календарные риски. Но что-то пошло не так, как было запланировано.

ВМС со своей стороны, сделали просто шикарный «поворот все вдруг» и обвинило в том, что литоральные корабли оказались, очень мягко говоря, небоеспособны, судостроителей. И здесь родилась идея привлечения стороннего производителя, а именно Fincantieri Marinette Marine для разработки и производства новых фрегатов, которые для производителя будут не такими уж и новыми.


Рисунок "завершенного" USS Constellation на верфи Fincantieri Marinette Marine в Висконсине

Что получается в промежуточном итоге? Изначально фрегат класса «Созвездие» опоздает на три года, и потребуется почти 10 лет, чтобы поставить флоту головной корабль. Во многом это связано с тем, что ВМС не могут поддерживать свои требования на начальном уровне, постоянно их изменяя. В итоге почти 70 процентов требований изменились с тех пор, как ВМС подписали контракт. То есть, изменения в проекте идут практически параллельно с постройкой первого фрегата. Ну а что есть 70% - тут стоит думать, потому что явно на выходе может оказаться совсем не то, что планировалось

Как и когда ВМС совместно с Fincantieri Marinette Marine смогут, наконец, стабилизировать вес класса Constellation и другие элементы конструкции, и пострадает ли от этого максимальная скорость корабля, еще предстоит увидеть.

Но главная проблема не в этом.

Хорошо, фрегат «разожрался» и машины не могут обеспечить надлежащую скорость в 30 узлов. Печально, старина «Арли Берк» выдает 32 узла, получается, что «Созвездию» в АУГ не ходить. Но противолодочную оборону авианосца на себя может взять эсминец. У «Берков» для этого есть все, и вертолеты, и системы вооружения, и поисковые комплексы.

Для чего тогда этот, прости господи, фрегат?


Хорошо, для замены литоралов. Согласно проекту, «Фридом» должен был охранять прибрежную зону, имея максимальную скорость в 47 узлов. «Индепенденс» - 44 узла. Это шикарные показатели, от этих кораблей реально было бы очень сложно уйти. Если бы они с такими скоростями реально ходили.

Фрегат с максималкой в 26 узлов смотрится не так уверенно, но для охраны прибрежной зоны вполне сойдет. У французов и итальянцев именно этим FREMMы и занимаются.

Но вот понять, что есть «Созвездие», сложно. И что там будет по итогам стройки на выходе. Как понимается, деятели от ВМФ США постоянно прибегают к FMM и требуют различных изменений. Сложно представить, как этот бардак происходит, но 70% - это страшная цифра.

Мы же все можем открыть ТТХ того же «Бергамини» и на их основании сделать вывод о том, насколько «Созвездие» будет хорош, если обработать молотком и напильником под нужды ВМФ США. Но тут явно из-под орудий производства выйдет нечто разительно отличающееся от проекта FREMM.

Вопрос – что?

И второй нюанс. Когда? Литоралы медленно и уверенно движутся в сторону разделочной. С ними все ясно. Но вот с теми кораблями, что придут им на смену, не ясно совсем ничего. Понятно только одно: раньше, чем через 14-16 лет ждать их просто не стоит. Пока построится первый, а с ним непросто, пока все отладится… Заказанная серия может быть получена и позже.

Ну не умеют в Америке преодолевать бардак и побеждать вопреки. Увы.

Бардак? Несомненно. Но он на руку нам, поскольку в течении этих 15 лет может произойти бог знает, что. С любыми спецэффектами. А практически незащищенная 200-мильная зона и дальше – это приятно. Конечно, «Борею» так близко подходить не надо, а вот для ПЛАРК – это приятный бонус в случае чего.

В целом, на происходящее у нашего недруга можно смотреть с удовольствием, потому что есть понимание того, что США, бывшие когда-то первой морской державой, постепенно начинают утрачивать лидирующие позиции. А это на руку тем, кто не очень стремиться жить по принципам, заложенным столпами мировой «демократии».


Кстати, и подводным лодкам других не желающих это тоже может быть на руку.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 04:22
    Тенденцию, когда необходимо надеяться на выборы «нужного» американского президента или на имеющиеся промахи и ошибки в военном строительстве вероятных противников, пора изживать.
    Хватит надеяться на русский авось и китайский флот.
    * * *
    Для начала пора доказать, что в нейтральных водах Балтийского моря Россия имеет полное право провести расследование по подрыву труб «СП» с целью выявления виновных.
    Слишком часто решение неотложных вопросов решается в черепашьем темпе.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 05:03
      Ну вроде наши решили провести расследование request
    2. Reklastik Звание
      Reklastik
      0
      Сегодня, 06:08
      Для начала пора доказать, что в нейтральных водах Балтийского моря Россия имеет полное право провести расследование по подрыву труб «СП» с целью выявления виновных.
      - это нельзя сделать другими, менее затратными способами? Или непонятно, кому подрыв был на руку?
    3. Nicola Звание
      Nicola
      +3
      Сегодня, 07:14
      Поддерживаю.Телевизор бубнит,как в Европе стало плохо,как на Украине погано,США паршиво живут.Типа нам в России от этого легче становится.Так же президенту преподнесли информацию,Украину возьмём за неделю.Авторы,хватит рыдать про дела на западе.В своей стране нужно решать проблемы.Исполнители проблемы замалчивают,не увольняться же с работы.Для обозначения проблем и существует четвёртая власть-пресса. Или слабо ?
      1. Doccor18 Звание
        Doccor18
        0
        Сегодня, 08:24
        Или слабо ?

        Да о чём вы? Комментарии обычные удаляются направо и налево. Какие СМИ?
      2. Doccor18 Звание
        Doccor18
        0
        Сегодня, 08:26
        Авторы,хватит рыдать про дела на западе.

        Так это же так просто.
        нужно решать проблемы.

        А вот это совсем непросто...
  2. zyablik.olga Звание
    zyablik.olga
    +7
    Сегодня, 05:13
    Господа, ваш бардак нам очень на руку!

    Нам бы такой "бардак".... recourse
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      -9
      Сегодня, 05:52
      Ой уж ладно. Посмотрите сколько кораблей у нас строится сейчас. Всяко больше чем в америке
      1. 1 z1 Звание
        1 z1
        +1
        Сегодня, 07:24
        Посмотрите сколько кораблей у нас строится сейчас. Всяко больше чем в америке

        Даже если бы так и было, матрасники на данный момент настроили столько, что мама не горюй....
    2. иван2022 Звание
      иван2022
      +3
      Сегодня, 06:53
      Автор явно забывает, что абсолютный чемпион Мира по бардаку вовсе не США....

      Вспоминается карикатура из советского журнала "Крокодил" : пьяный держится за дерево, но указывает пальцем на господина с сигарой в зубах и делает замечание, что " курить - вредно!"
  3. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +1
    Сегодня, 05:41
    Ту больше думали не о выполнении необходимых боевых задач, а о том, чтобы внушало, было на классном представительском уровне. У всех свои слабости.
  4. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +2
    Сегодня, 05:41
    Если вспомнить опыт Второй Мировой,то в Атлантике,да и на Тихом океане, подводным лодкам страшны были не фрегаты по отдельности,а в составе группы "охотник -убийца" с противолодочным авианосцем во главе.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      -2
      Сегодня, 05:55
      Обычно эсминцы вроде. Они и с зенитками и с глубинными бомбами. А фрегаты только у амеров почему-то для этого
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        +1
        Сегодня, 06:11
        Поначалу эсминцы,но потом как раз фрегаты и эскортные эсминцы, которые по сути своей были те же фрегаты.
    2. Doccor18 Звание
      Doccor18
      0
      Сегодня, 08:29
      Grencer81
      в составе группы "охотник -убийца" с противолодочным авианосцем во главе.

      А с противолодочной авиацией у демократоров очень неплохо дела обстоят.
  5. 1 z1 Звание
    1 z1
    0
    Сегодня, 07:19
    «у соседа дача сгорела – мелочь, а приятно»

    Приятно чувство , черт возьми laughing
    Но как то больше напоминает поговорку -"ничего что своя корова сдохла, обидно что у соседа жива"
  6. красноярск Звание
    красноярск
    +1
    Сегодня, 07:23
    Когда со своим бардаком не справляются, то успокаивают себя рассказами про бардак у кого-то там.
  7. Галеон Звание
    Галеон
    +2
    Сегодня, 07:26
    Такое впечатление, что уже полгода или около того под именем Скоморохова статьи пишет кто-то другой. В новых статьях просто интеллект отсутствует. "Главный враг лодки - маленький кораблик..." Да кто ж тебе это сказал, милый? По итогам 2 мировой потери пл максимальные были от авиации. На нашем флоте - от мин.
    А 22 Вирджинии с отличной акустикой - не враги?
    В общем, все написано тупо и банально чересчур увлеченным человеком, который решил, что проблемы лучшей в мире кораблестроительной отрасли доставят нам восторг. Нет. Нам успехи нашего кораблестроения доставят восторг, когда выведенная в море эскадра будет способна действовать как единый боевой организм. Как-то так.
  8. С.З. Звание
    С.З.
    +1
    Сегодня, 07:34
    У них проблемы с флотом. У нас проблем нет - ЧФ почти весь потопили.
  9. Frettaskyrandi Звание
    Frettaskyrandi
    +2
    Сегодня, 08:11
    У США со строительством кораблей для ВМФ действительно возникли проблемы.
    Кроме проблем со строительством фрегатов класса Constellation, на полтора года "вправо" сдвинули дату ввода в строй авианосца Enterprise, на год - атомной подводной лодки District of Columbia. Строительство АПЛ Block IV Virginia отстает от графика на три года, а Block V Virginia - на два года.
    С одной стороны можно радоваться и подбрасывать в воздух чепчики, но с другой - американцы понимают, что у них проблемы. Министр ВМС учинил сорокапятидневную ревизию отрасли и результаты ее "представил широкой общественности", чего раньше никогда не было. То есть скандал действительно серьезный. И никаких сомнений нет, что и меры для устранения проблем будут тоже предприняты соответствующие. Так что с выражениями бурного восторга стоит все же повременить.