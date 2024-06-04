Господа, ваш бардак нам очень на руку!



Изображение будущего первого в своем классе фрегата USS Constellation от Fincantieri

«Осложняющим фактором при оценке новых дат поставок фрегатов является сообщение судостроителя в октябре 2023 года о незапланированном росте веса в конструкции фрегата — увеличение более чем на 10 процентов по сравнению с оценкой веса судостроителя в июне 2020 года», — говорится в сообщении GAO. «Решение ВМС одобрить строительство с незавершенными элементами проекта корабля, включая информационные пробелы, связанные со структурными, трубопроводными, вентиляционными и другими системами, и недооценка адаптации иностранного проекта к требованиям ВМС привели к росту веса».





"Карло Бергамини" из ВМС Италии

«Стабильность проекта достигается после завершения базового и функционального проектирования в 3D-модели, с использованием информации, предоставленной поставщиком, для окончательного проектирования системы», — говорится в сообщении GAO. Однако «ВМС начали строительство фрегата в августе 2022 года с неполным функциональным проектом, противоречащим ведущим практикам проектирования кораблей».



Графическое представление оцененного прогресса в 3D-моделировании проекта класса Constellation по состоянию на октябрь 2023 года от GAO.



USS Freedom (на заднем плане) плывет рядом с USS Independence. Оба этих корабля в настоящее время выведены из эксплуатации



Рисунок "завершенного" USS Constellation на верфи Fincantieri Marinette Marine в Висконсине