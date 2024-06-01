Такер Карлсон: Через 50 лет не будет никакой Украины и украинской нации

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Такер Карлсон: Через 50 лет не будет никакой Украины и украинской нации

Известный американский журналист Такер Карлсон, ранее приезжавший в Москву и бравший интервью у российского президента, обвинил Соединённые Штаты в предательстве Украины.

Об этом журналист сказал в ходе интервью, которое он брал у сына Дональда Трампа Дональда Трампа-младшего. Они обсуждали с ним ситуацию вокруг Украины и перспективы завершения конфликта.



Трамп-младший, в частности, заявил, что он не понимает, как должна выглядеть победа на Украине, отметив, что это похоже на бесконечную гибель украинцев и русских, «пока они все не будут стерты с лица земли».

После того, как на Украине никого не останется, туда придёт какая-нибудь компания Blackrock (одна из крупнейших инвестиционных компаний мира из США) и захватит все сельскохозяйственные угодья, считает политик.

Карлсон разделил мнение своего собеседника. По его словам, на фоне войны идёт опустошение страны, а иностранные инвесторы скупают там земли и планируют «наводнить» Украину иммигрантами из стран третьего мира.

Украины не будет через 50 лет. Не будет никакой украинской нации. Мы предали их так, как ни одна другая страна

- подчеркнул американский журналист.

Такер Карлсон является сторонником Дональда Трампа и критикует политику Джо Байдена. Эти взгляды стали причиной его увольнения с телеканала Fox News.
9 комментариев
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  1. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -4
    Сегодня, 11:28
    Карлсон разделил мнение своего собеседника. По его словам, на фоне войны идёт опустошение страны, а иностранные инвесторы скупают там земли и планируют «наводнить» Украину иммигрантами из стран третьего мира.

    например, в соседней стране уже вовсю это происходит!
    Через 50 лет не будет никакой Украины и украинской нации

    окраина будет, а нация будет космополитичная и разнородно-разноцветная, впрочем как и у соседей... хотя возможно они сохранят название, просто чтоб путаницы не было для ООН, МВФ и ВОЗ...
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 11:34
    Странно это.А сам мир то будет?Судя по тому,как всё сползается в пропасть..
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:35
    «Через 50 лет не будет никакой Украины и украинской нации» —

    — Пятьдесят лет плюс,минус ...
  4. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 11:38
    Такер Карлсон: Через 50 лет не будет никакой Украины и украинской нации

    Садитесь, товарищ Карлсон. Был о Вас лучшего мнения. am
  5. Stenolaz Звание
    Stenolaz
    0
    Сегодня, 11:39
    Ой, долго ждать! Предлагаю уже сейчас поменять название Украина на Бандеро-Мазепию, а жителей называть бандерлогами.
  6. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 11:49
    Такер,да Вы оптимист,батенька!
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:50
    Мы предали их так, как ни одна другая страна
    Не только предали, но и подтолкнули их к самоуничтожению, глумливо наблюдая со стороны и оказывая военную помощь.
  8. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 11:52
    Не будет недостраны уКраина гораздо раньше. Карлсон ошибается в сроках потому что не понимает и не знает, что такое Россия.
    И не только он, большинство англосаксов не понимают Россию. Они просто другие.

    А нам нужно не словами разъяснять, а решительно действовать. Слабые в войнах болтовней не побеждают.
  9. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 11:57
    Украинцы и нас предали так,как никакая другая страна.