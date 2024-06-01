Украины не будет через 50 лет. Не будет никакой украинской нации. Мы предали их так, как ни одна другая страна

Известный американский журналист Такер Карлсон, ранее приезжавший в Москву и бравший интервью у российского президента, обвинил Соединённые Штаты в предательстве Украины.Об этом журналист сказал в ходе интервью, которое он брал у сына Дональда Трампа Дональда Трампа-младшего. Они обсуждали с ним ситуацию вокруг Украины и перспективы завершения конфликта.Трамп-младший, в частности, заявил, что он не понимает, как должна выглядеть победа на Украине, отметив, что это похоже на бесконечную гибель украинцев и русских, «пока они все не будут стерты с лица земли».После того, как на Украине никого не останется, туда придёт какая-нибудь компания Blackrock (одна из крупнейших инвестиционных компаний мира из США) и захватит все сельскохозяйственные угодья, считает политик.Карлсон разделил мнение своего собеседника. По его словам, на фоне войны идёт опустошение страны, а иностранные инвесторы скупают там земли и планируют «наводнить» Украину иммигрантами из стран третьего мира.- подчеркнул американский журналист.Такер Карлсон является сторонником Дональда Трампа и критикует политику Джо Байдена. Эти взгляды стали причиной его увольнения с телеканала Fox News.