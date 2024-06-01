Западные эксперты не считают, что «возможный удар» России по аэродрому в Жешуве в ответ на одобрение ударов вглубь РФ приведёт в действие 5-ю статью устава НАТО

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Западные эксперты не считают, что «возможный удар» России по аэродрому в Жешуве в ответ на одобрение ударов вглубь РФ приведёт в действие 5-ю статью устава НАТО

В западной прессе началось обсуждение того, насколько вероятны удары ВС РФ по объектам на территории стран НАТО после того, как выяснилось, что целый ряд государств альянса одобрил использование предоставляемого оружия для атак вглубь территории России.

В британском издании The Sunday Times на днях была опубликована статья, в которой указывается, что основные узлы логистики по переброске оружия на Украину – польский аэропорт Жешув, а также пролив Ла-Манш. В других издания также указывается на греческий порт Александруполис, через который идёт перевалка грузов с последующей их отправкой через Балканы в сторону Болгарии, Румынии, а затем и Украины.



Соответственно, западные эксперты пытаются определиться с тем, а как вообще может выглядеть российский ответ на действия, которые предпринимаются Западом. В частности, сходятся во мнении о том, что по греческому порту «Россия бить вряд ли станет», а вот по военным объектам в Жешуве или по морским «транспортам» с оружием в районе Ла-Манша и в северной Атлантике в целом – вероятность, как отмечается, не нулевая, если дальнейшая эскалация конфликта действительно себя проявит.



Что обращает на себя внимание: на Западе практически никто из экспертов не говорит о том, что если российский удар на применение западного оружия в ответ будет нанесён, например, по Жешуву, то будет обязательно задействована 5-я статья устава НАТО. То есть, ситуация такова, что теперь готовы бросить в топку войны против России Польшу. Сами поляками и прикроются. Ни украинцев, ни поляков англосаксам, конечно, не жаль.
11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 11:21
    «На Западе практически никто из экспертов не говорит о том, что если российский "ответ", например, будет нанесён по Жешуву, то будет обязательно задействована 5-я статья устава НАТО» —

    Статья 5
    «Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, КОТОРОЕ СОЧТЁТ НЕОБХОДИМЫМ, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и поддержания безопасности Североатлантического региона.
    О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету Безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности» ...
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 11:29
      Сочтёт ли?.... (Короткий комментарий).
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 11:23
    Носятся с этой пятой статьёй как деревенский с дудочкой , хотя хозяин за своих холопов умирать не захочет.
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 11:29
    НАТОвцы чуют что последний укр вот вот окочурится и им придётся всем НАТОм ,согласно 5 статье последовать следом за последним укром. . . winked
  4. Cartograf Звание
    Cartograf
    +7
    Сегодня, 11:32
    Да кому удар то наносить по объекатм других стран???? В нашем руководстве нет таких,кто мог бы отдать приказ. Тут нужен человек, любящий и желающий защищать любыми средствами, свою Родину. А у нас в руководстве одни болтуны с фломастерами. У нихю почти у каждого недвидимость,финансы и дети с внуками на западе находятся. Так что,только солдат на поле боя сможет что то сделать и то пока приказ СТОП не скажут.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:33
    на Западе практически никто из экспертов не говорит о том, что если российский удар на применение западного оружия в ответ будет нанесён, например, по Жешуву, то будет обязательно задействована 5-я статья устава НАТО.
    Так может воспользоваться ситуацией и подкрепить предположение западных экспертов на практике?
  6. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    +1
    Сегодня, 11:34
    this article ,5 and 6 is so flawed as to be farcical
    its all about all for 1 if 1 is attacked
    but no where does it mention any thing about a nato state or others actively engaging in hostilities against another country, and that country has not got the right to take actions against the attackers.

    go have a read article 5 of un /nato charter.
  7. al3x Звание
    al3x
    +3
    Сегодня, 11:45
    На элементарных разведчиков, которые 24/7 у наших границ кружат, рука не поднимается, а тут о целом аэродроме на территории другой страны.
  8. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 11:46
    Что наглядно-так это то что островитяне считают поляков и греков вполне законными целями.......
    По логике-законней целей чем они (англичане) трудно сыскать...
  9. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 11:57
    Умирать ради какой то Польши?
  10. Strannik96 Звание
    Strannik96
    0
    Сегодня, 11:59
    Цитата: Cartograf
    Да кому удар то наносить...

    Кому надо, найдутся. После удара хотя бы по одной стране нато, наше руководство должно быть готово к массированному ответу, а для этого нужно что уже израсходовано, пополнить и запасы создать, а это время, т.е. наши ждут время и место