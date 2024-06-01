Западные эксперты не считают, что «возможный удар» России по аэродрому в Жешуве в ответ на одобрение ударов вглубь РФ приведёт в действие 5-ю статью устава НАТО
В западной прессе началось обсуждение того, насколько вероятны удары ВС РФ по объектам на территории стран НАТО после того, как выяснилось, что целый ряд государств альянса одобрил использование предоставляемого оружия для атак вглубь территории России.
В британском издании The Sunday Times на днях была опубликована статья, в которой указывается, что основные узлы логистики по переброске оружия на Украину – польский аэропорт Жешув, а также пролив Ла-Манш. В других издания также указывается на греческий порт Александруполис, через который идёт перевалка грузов с последующей их отправкой через Балканы в сторону Болгарии, Румынии, а затем и Украины.
Соответственно, западные эксперты пытаются определиться с тем, а как вообще может выглядеть российский ответ на действия, которые предпринимаются Западом. В частности, сходятся во мнении о том, что по греческому порту «Россия бить вряд ли станет», а вот по военным объектам в Жешуве или по морским «транспортам» с оружием в районе Ла-Манша и в северной Атлантике в целом – вероятность, как отмечается, не нулевая, если дальнейшая эскалация конфликта действительно себя проявит.
Что обращает на себя внимание: на Западе практически никто из экспертов не говорит о том, что если российский удар на применение западного оружия в ответ будет нанесён, например, по Жешуву, то будет обязательно задействована 5-я статья устава НАТО. То есть, ситуация такова, что теперь готовы бросить в топку войны против России Польшу. Сами поляками и прикроются. Ни украинцев, ни поляков англосаксам, конечно, не жаль.
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