Адмирал Роберт Берк, экс-командующий ВМС США в Европе и Африке, арестован по делу о взяточничестве. Вместе с ним задержали двух предпринимателей, которых также подозревают в уголовном преступлении.Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции Соединенных Штатов.Все трое задержанных подозреваются в участии в коррупционной схеме, связанной с подрядными работами в рамках государственных контрактов. Если вина отставного адмирала будет доказана, он получит 30 лет тюремного заключения. Двум его подельникам могут дать по 20 лет.Как сообщили в Минюсте США, два нью-йоркских предпринимателя руководили компанией, которая по контракту с американским Военно-морскими силами США занималась обучением персонала для ВМС в течение 2018-2019 годов. Контакты между руководством фирмы и командованием осуществлялись через Берка, но в конце 2019 года сотрудничество компании с военными прекратилось.Чтобы возобновить сотрудничество с американскими ВМС, бизнесмены предложили Берку оказать им содействие в этом и повлиять на руководство, чтобы оно приняло положительное решение. В обмен адмирала пообещали устроить на высокооплачиваемую должность в компании. Впоследствии они сдержали свое обещание, так как Берк сумел помочь им достичь цели. Адмирал после выхода в отставку на своей новой должности в компании стал зарабатывать 500 тысяч долларов в год. Таким образом, здесь имел место подкуп.

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