Экс-командующий ВМС США в Европе и Африке арестован по делу о взяточничестве

7
Экс-командующий ВМС США в Европе и Африке арестован по делу о взяточничестве

Адмирал Роберт Берк, экс-командующий ВМС США в Европе и Африке, арестован по делу о взяточничестве. Вместе с ним задержали двух предпринимателей, которых также подозревают в уголовном преступлении.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции Соединенных Штатов.

Все трое задержанных подозреваются в участии в коррупционной схеме, связанной с подрядными работами в рамках государственных контрактов. Если вина отставного адмирала будет доказана, он получит 30 лет тюремного заключения. Двум его подельникам могут дать по 20 лет.

Как сообщили в Минюсте США, два нью-йоркских предпринимателя руководили компанией, которая по контракту с американским Военно-морскими силами США занималась обучением персонала для ВМС в течение 2018-2019 годов. Контакты между руководством фирмы и командованием осуществлялись через Берка, но в конце 2019 года сотрудничество компании с военными прекратилось.

Чтобы возобновить сотрудничество с американскими ВМС, бизнесмены предложили Берку оказать им содействие в этом и повлиять на руководство, чтобы оно приняло положительное решение. В обмен адмирала пообещали устроить на высокооплачиваемую должность в компании. Впоследствии они сдержали свое обещание, так как Берк сумел помочь им достичь цели. Адмирал после выхода в отставку на своей новой должности в компании стал зарабатывать 500 тысяч долларов в год. Таким образом, здесь имел место подкуп.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +2
    Сегодня, 11:32
    Ты глянь, тоже брать умеют. laughing
    1. Mister X Звание
      Mister X
      +2
      Сегодня, 11:44
      арестован по делу о взяточничестве

      Покайся, грешник!
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 12:02
        Цитата: Mister X
        арестован по делу о взяточничестве

        Покайся, грешник!

        Похоже, что каялся реже, чем грешил, вот и попался. smile
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 11:56
      У них там свои "Ивановы". Тоже, " трудом и потом" взятки зарабатывают.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:38
    «Экс-командующий ВМС США в Европе и Африке арестован по делу о взяточничестве» —

    — "Ничто человеческое им не чуждо" ...
  3. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +2
    Сегодня, 11:42
    Взятки берут не только деньгами и борзыми щенками, но и хорошими должностями! winked
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:00
    Адмирал Роберт Берк, экс-командующий ВМС США в Европе и Африке, арестован по делу о взяточничестве.
    Вот те на. Страна, которая "борется с коррупцией" во всем мире сама погрязла в ней по уши о чем известно всем, но не принято об этом говорить вслух.