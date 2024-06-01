Черкасский областной ТЦК подтвердил информацию о броске гранаты во двор военкома

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Черкасский областной ТЦК подтвердил информацию о броске гранаты во двор военкома

Черкасский областной ТЦК (военкомат) подтверждает информацию о броске гранаты Ф-1 во двор военкома в поселке Екатеринополь. В опубликованном ТЦК сообщении утверждается, что во дворе дома сотрудника военкомата произошел взрыв, в результате которого никто не пострадал, однако повреждения получил фасад дома и автомобиль украинского военкома.

При этом в своем сообщении черкасский ТЦК пытается вызвать сочувствие, заявляя, что подвергшийся нападению сотрудник отправил в ВСУ собственного сына и мужа своей дочери, который уже погиб в ходе боевых действий. Однако, сам он, судя по всему, предпочел отправке на фронт заниматься отловом сограждан, не имеющих возможность покинуть концлагерь, в который превратил свою страну глава киевского режима Владимир Зеленский.



На Украине все чаще фиксируются нападения "благодарных" граждан на сотрудников ТЦК и военнослужащих подразделений пограничной охраны. Только за прошлый месяц, несмотря на попытки киевского режима противодействовать огласке, в публичном пространстве появились сообщения о как минимум одном нападении на пограничников и нескольких - на сотрудников ТЦК.

Мужское население Украины, фактически оказавшееся на правах крепостных крестьян, находится под постоянной угрозой быть похищенным на улице сотрудниками ТЦК и отправиться на фронт, откуда отсутствует какая-либо возможность вернуться. Немногим удается вовремя сдаться в плен ВС РФ, таким образом сохранив себе жизнь.

Вследствие отчаянного положения насильно мобилизованных в ВСУ украинских граждан в украинской армии продолжает расти количество дезертиров, для отлова и повторной отправки на фронт которых на Украине создают специальную военную полицию.
6 комментариев
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  1. zloybond Звание
    zloybond
    0
    Сегодня, 12:38
    Да на здоровье. Пускай бросают. У них оружие роздано гражданам без всякого учета. Или мы тут переживаем за здоровье ТЦКашников? Пусть ходят кастрюли не снимают главное.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:38
    — Сами себе наскакали такую судьбу на майдане ...
  3. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 12:41
    Черкасский областной ТЦК подтвердил информацию о броске гранаты во двор военкома

    Ну и??? belay Трупов нема??? wassat
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 13:23
    Пока периодически бьют и бросают гранаты, но такими темпами и до "суда Линча" может дойти. Чего им и желаю.
  5. курвиметр Звание
    курвиметр
    0
    Сегодня, 13:33
    Что-то координатор подполья молчит... Пропустил новость, не успел себе приписать... smile
  6. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 13:38
    сотрудник отправил в ВСУ собственного сына и мужа своей дочери, который уже погиб в ходе боевых действий.
    Не понравился зятёк батяне, вот он его и сопроводил в окопы, где тот и сгинул. А новый зятек подобран из состава ТЦК.