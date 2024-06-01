Черкасский областной ТЦК подтвердил информацию о броске гранаты во двор военкома
Черкасский областной ТЦК (военкомат) подтверждает информацию о броске гранаты Ф-1 во двор военкома в поселке Екатеринополь. В опубликованном ТЦК сообщении утверждается, что во дворе дома сотрудника военкомата произошел взрыв, в результате которого никто не пострадал, однако повреждения получил фасад дома и автомобиль украинского военкома.
При этом в своем сообщении черкасский ТЦК пытается вызвать сочувствие, заявляя, что подвергшийся нападению сотрудник отправил в ВСУ собственного сына и мужа своей дочери, который уже погиб в ходе боевых действий. Однако, сам он, судя по всему, предпочел отправке на фронт заниматься отловом сограждан, не имеющих возможность покинуть концлагерь, в который превратил свою страну глава киевского режима Владимир Зеленский.
На Украине все чаще фиксируются нападения "благодарных" граждан на сотрудников ТЦК и военнослужащих подразделений пограничной охраны. Только за прошлый месяц, несмотря на попытки киевского режима противодействовать огласке, в публичном пространстве появились сообщения о как минимум одном нападении на пограничников и нескольких - на сотрудников ТЦК.
Мужское население Украины, фактически оказавшееся на правах крепостных крестьян, находится под постоянной угрозой быть похищенным на улице сотрудниками ТЦК и отправиться на фронт, откуда отсутствует какая-либо возможность вернуться. Немногим удается вовремя сдаться в плен ВС РФ, таким образом сохранив себе жизнь.
Вследствие отчаянного положения насильно мобилизованных в ВСУ украинских граждан в украинской армии продолжает расти количество дезертиров, для отлова и повторной отправки на фронт которых на Украине создают специальную военную полицию.
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