Военкор: зачастую двух наших бойцов на передовой одновременно атакуют несколько дронов-камикадзе

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Военкор: зачастую двух наших бойцов на передовой одновременно атакуют несколько дронов-камикадзе

С учетом реального дефицита боеприпасов натовского стандарта, поставку которых в нужном количестве, несмотря на все усилия, никак не могут наладить западные союзники Украины, ВСУ для атак массово используют беспилотники, в основном недорогие FPV-дроны.

Как пишет в своем телеграм-канале военкор «Известий» Валентин Трушнин, зачастую двух наших бойцов на передовой одновременно атакуют четыре вражеских дрона-камикадзе, причем это не редкие явления, а система. Военкор утверждает, что в последнее время почти все погибшие и раненые российские бойцы, причем не только на ЛБС, но и в прифронтовом тылу — это результаты ударов именно вражеских FPV-дронов. Это более чем серьезная проблема, которую необходимо решать не только срочно, но и комплексно.



Причем, пишет Трушнин, способы и средства защиты от беспилотников давно известны, их много, ничего нового фактически изобретать не нужно. В каждой штурмовой двойке должен быть дрон-детектор и переносное оборудование радиоэлектронной борьбы, как минимум антидроновое ружье. В каждом отделении должны быть автоматические дробовики. Другое стрелковое оружие, например, можно снабдить подствольником с выстреливающей сеткой. В качестве пассивной защиты необходимо с помощью спецтехники натягивать сети в местах дислокации и по маршрутам следования наших бойцов. Даже эти довольно простые и очевидные меры сильно помогут в защите от воздушных атак, уверен военкор.

Следует отметить, что на Украине закупкой и сборкой в основном китайских малогабаритных беспилотников занимаются частные компании и так называемые волонтеры. В интернете налажен постоянный сбор денег на эти цели. Государство, если и финансирует данные процессы, то не напрямую, а через некоммерческие фонды. Все дело в том, что основным производителям БПЛА в КНР, а Китай является в этом деле безусловным мировым лидером, запрещено напрямую продавать беспилотники и даже детали к ним странам, ведущим боевые действия. Однако этот запрет легко обходится в случае покупки через интернет-магазины частными лицами, в том числе через третьи страны.

По этой же причине на Украине, как известно, практически нет крупносерийного производства БПЛА в промышленных масштабах. Места сборки и настройки беспилотников сильно рассредоточены, порою склады и своего рода конвейеры находятся в небольших частных строениях, вплоть до гаражей. Это затрудняет обнаружение таких мест с последующими ударами по ним высокоточным оружием. Да и доставка на фронт БПЛА осуществляется на частном транспорте, могут использоваться даже машины скорой помощи и другой сугубо гражданский транспорт, по которому наши военные точно бить не будут.

Поэтому, к сожалению, прервать цепочки массовой поставки ВСУ недорогих беспилотников масштабно практически невозможно. Так что предложения военкора о необходимости срочных и массовых мер по защите наших бойцов от дроновых атак на передовой более чем своевременны. Главное, чтобы командование ВС РФ тоже осознало важность этой проблемы и приняло соответствующие меры.

В сети показаны кадры одной из массированных атак вражеских дронов-камикадзе по двум нашим бойцам, находящимся в окопе. Парням нечем было защититься, они были вынуждены просто убегать от БПЛА, которые взрывались совсем рядом. К счастью, на этот раз очевидная неопытность украинских операторов и сноровка наших бойцов спасли им жизни. Но не всегда такие атаки заканчиваются столь удачно.

Судя по кадрам, один из бойцов пытался сбить беспилотник из автомата. Возможно, именно поэтому оператор и промахнулся. Будь у парней тот же дробовик, они наверняка сумели бы сбить вовремя замеченный и достаточно медленно подлетающий дрон.





17 комментариев
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  1. мусоргский Звание
    мусоргский
    +2
    Сегодня, 12:13
    Очень надеюсь, что Белоусов услышит и МО примет решение. Танки ушли на второй план, а дроны стали проблемой номер 1!
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +5
    Сегодня, 12:23
    Более того.На наших двух бойцов приходится зачастую по трое-четверо вражеских.Тем не менее в основном наши справляются.Это к слову о иссыхании мобресурсов на вна,и нам всего хватает
  3. алексеев Звание
    алексеев
    +6
    Сегодня, 12:32
    Главное в статье это подтверждение, что методы борьбы с дронами хорошо известны и их много. Автор их называет.
    Пора и спросить почему кое с кого. Если тупой или пассивный не хрен должность занимать.
    Не один способ борьбы с FPV и другими дронами не даст 100 процентный результат, а все в комплексе дадут приемлемый. Причем тактика антидроновой ПВО, нового вида боя, должа быть на первом месте.
    Тут доходят слухи, что до 50 процентов наших дронов сбиваем ( подавляем) сами. Этакая помощь хохлопитекам.
    Или приволокут антидроновое ружье, а оно эффективно два дня, а потом не работает. Дескать, противник изменил частоты.... request Как будто это тайна для долбоюношей, что частоты управления меняют.. Но деньги- то уплачены, "взад" такое ружье или другую глушилку не возьмут . Хотя надо бы засунуть ее производителю вместе с военным ответственным за это дело именно взад.
    Заняться антидроновой борьбой должен боевой генерал в должности заместителя министра с командой толковых спецов.
    Применяя уже то, что есть, мобилизуя возможности наши и друзей, можно посадить львиную долю укропских тактических БПЛА.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +2
      Сегодня, 12:44
      Пора и спросить почему кое с кого.

      прошло два с лишним года, а воз и ныне там...
  4. Ablet Звание
    Ablet
    -3
    Сегодня, 12:39
    Интересно, для АК разработать какой-нибудь спецпатрон не пробуют для стрельбы одиночными? Например, вместо пули легкий цилиндр с шариками, который раскрывается при выходе из ствола. С дробовиком конечно не сравнить, но шансы попадания возможно увеличатся.
    1. Сибиряк 66 Звание
      Сибиряк 66
      +1
      Сегодня, 12:52
      Конечно, можно открыть НИОКР и потратить 10 лямов. Или ярдов. И через 5 лет засунуть в пульку калибром 5,45 2 шарика диаметром 3 мм. Но есть предложение на эти деньги купить дробовиков, которые отлично себя показали и уже на конвейере много лет и завтра их можно поставить в войска. Но за идею открыть НИОКР чего доброго, кто нить еще и ухватится.
      1. Ablet Звание
        Ablet
        0
        Сегодня, 12:55
        это так, 5,45 конечно здесь все решает. А деньги наши коммерсанты траьить умеют быстро и безрезультатно.
  5. Сибиряк 66 Звание
    Сибиряк 66
    +1
    Сегодня, 12:45
    Главное, чтобы командование ВС РФ тоже осознало важность этой проблемы и приняло соответствующие меры.
    Всех товарищей с большими звездами на недельку в окоп, получать опыт бега от дронов, а не изготовления презентаций. И предупредить, что так будет раз в месяц в обязательном порядке. Вот тогда неожиданно все прозреют и поймут угрозу для своего инфантильного зада. И неожиданно все завертится и заработает. И деньги найдутся, и специалисты.
  6. Ghost1 Звание
    Ghost1
    0
    Сегодня, 12:47
    Дроны будут точнее снарядов, особенно если где окопы, траншеи. Поэтому тут имеет место в какой-то мере заместить снаряды дронами.
  7. Галеон Звание
    Галеон
    +3
    Сегодня, 12:51


    Не знаю, что можно добавить еще? Что снято весной, а уже лето? И что от того?
    С огнестрелом как могут помочь волонтеры? Любая проверка авто - и привет.
  8. cpls22 Звание
    cpls22
    -1
    Сегодня, 13:08
    Жаль, что в статье не упомянута очевидная вещь - в атаке FPV-дронов неизменно участвует дрон-наводчик. Он один, а атакующих много. При развёртывании защиты от таких атак нужно в первую очередь выявлять наводчиков, ведь их уничтожение сводит на нет организацию атаки.
    1. Ablet Звание
      Ablet
      +2
      Сегодня, 13:18
      Дрон наводчик может быть с хорошей оптикой и летать на высоте 500м и более над атакуемыми позициями противника. Как его там достать?
      1. cpls22 Звание
        cpls22
        0
        Сегодня, 13:33
        Цитата: Ablet
        Дрон наводчик может быть с хорошей оптикой и летать на высоте 500м и более над атакуемыми позициями противника. Как его там достать?

        Да хотя бы увидеть его , для начала, чтобы не переть на рожон под FPV-дроны. Или выбирать маршрут, вне поля его видимости, пережидать в укрытии, пока он смотрит. Хотя по уму нужно сбивать подходящим оружием, а не надеяться на дробовики. Дробовики - это уже последнее средство. Решать проблему дронов надо с уничтожения глаз и ушей атакующих. Без них FPV-дрон - всего лишь залётный охотник, посланный на удачу. Чтобы разведать цель, ему придётся подняться высоко, где он будет уязвим для средств поражения наблюдателей, хотя способностей к детальному зрению у него будет в разы меньше, по сравнению с оптикой дронов-разведчиков.
  9. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 13:22
    Даже за одним воином охотятся. У меня так друга затрехсотили, 5й месяц по госпиталям мотается.
  10. Xenofont Звание
    Xenofont
    +1
    Сегодня, 13:25
    И дальше эти проблемы будут решать волонтеры? Нынешнее положение определяется как состав преступления, бездействие при исполнении.
  11. Ivan F Звание
    Ivan F
    +1
    Сегодня, 13:34
    Сайга, Вепрь есть прямо сейчас. Наполнить ими передовую и не только, можно быстро. Для близкой дистанции ничего другого лучше нет и не будет, по крайне мере в обозримом будущем.

    Но... не положено по штату. И посему все "ответственные" за это, будут всеми путями пытаться соответствовать бумажке, а не ситуации на ЛБС. Поэтому и эти мизерные "поставки" ружей, сейчас тоже на плечах частников. Так и живём.
  12. Олег Барчев Звание
    Олег Барчев
    0
    Сегодня, 13:43
    Как и при организации любого дела необходима системность. Перечень частот на которых могут работать каналы управления известен, канал передачи видео данных тоже известен. Необходимость наличия детектора обнаружения Дронов уже доказана жизнями наших ребят, устройства радиоподавления многорежимные необходимы, модернизация штатного вооружения для поражения приближающегося дрона тоже необходима. Все это необходимо делать быстрее, с выездом специалистов к ЛБС для понимания что работает, а что необходимо дорабатывать. Все перечисленное должно быть систематизировано, доведено до линейных подразделений , бойцы и командиры должны быть обучены правилам обнаружения, применения средств подавления и поражения дронов. Сделаем эту работу системной, будет результат.