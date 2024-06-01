Военкор: зачастую двух наших бойцов на передовой одновременно атакуют несколько дронов-камикадзе
С учетом реального дефицита боеприпасов натовского стандарта, поставку которых в нужном количестве, несмотря на все усилия, никак не могут наладить западные союзники Украины, ВСУ для атак массово используют беспилотники, в основном недорогие FPV-дроны.
Как пишет в своем телеграм-канале военкор «Известий» Валентин Трушнин, зачастую двух наших бойцов на передовой одновременно атакуют четыре вражеских дрона-камикадзе, причем это не редкие явления, а система. Военкор утверждает, что в последнее время почти все погибшие и раненые российские бойцы, причем не только на ЛБС, но и в прифронтовом тылу — это результаты ударов именно вражеских FPV-дронов. Это более чем серьезная проблема, которую необходимо решать не только срочно, но и комплексно.
Причем, пишет Трушнин, способы и средства защиты от беспилотников давно известны, их много, ничего нового фактически изобретать не нужно. В каждой штурмовой двойке должен быть дрон-детектор и переносное оборудование радиоэлектронной борьбы, как минимум антидроновое ружье. В каждом отделении должны быть автоматические дробовики. Другое стрелковое оружие, например, можно снабдить подствольником с выстреливающей сеткой. В качестве пассивной защиты необходимо с помощью спецтехники натягивать сети в местах дислокации и по маршрутам следования наших бойцов. Даже эти довольно простые и очевидные меры сильно помогут в защите от воздушных атак, уверен военкор.
Следует отметить, что на Украине закупкой и сборкой в основном китайских малогабаритных беспилотников занимаются частные компании и так называемые волонтеры. В интернете налажен постоянный сбор денег на эти цели. Государство, если и финансирует данные процессы, то не напрямую, а через некоммерческие фонды. Все дело в том, что основным производителям БПЛА в КНР, а Китай является в этом деле безусловным мировым лидером, запрещено напрямую продавать беспилотники и даже детали к ним странам, ведущим боевые действия. Однако этот запрет легко обходится в случае покупки через интернет-магазины частными лицами, в том числе через третьи страны.
По этой же причине на Украине, как известно, практически нет крупносерийного производства БПЛА в промышленных масштабах. Места сборки и настройки беспилотников сильно рассредоточены, порою склады и своего рода конвейеры находятся в небольших частных строениях, вплоть до гаражей. Это затрудняет обнаружение таких мест с последующими ударами по ним высокоточным оружием. Да и доставка на фронт БПЛА осуществляется на частном транспорте, могут использоваться даже машины скорой помощи и другой сугубо гражданский транспорт, по которому наши военные точно бить не будут.
Поэтому, к сожалению, прервать цепочки массовой поставки ВСУ недорогих беспилотников масштабно практически невозможно. Так что предложения военкора о необходимости срочных и массовых мер по защите наших бойцов от дроновых атак на передовой более чем своевременны. Главное, чтобы командование ВС РФ тоже осознало важность этой проблемы и приняло соответствующие меры.
В сети показаны кадры одной из массированных атак вражеских дронов-камикадзе по двум нашим бойцам, находящимся в окопе. Парням нечем было защититься, они были вынуждены просто убегать от БПЛА, которые взрывались совсем рядом. К счастью, на этот раз очевидная неопытность украинских операторов и сноровка наших бойцов спасли им жизни. Но не всегда такие атаки заканчиваются столь удачно.
Судя по кадрам, один из бойцов пытался сбить беспилотник из автомата. Возможно, именно поэтому оператор и промахнулся. Будь у парней тот же дробовик, они наверняка сумели бы сбить вовремя замеченный и достаточно медленно подлетающий дрон.
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