Politico: Украина и ЕС просят Вашингтон разрешить наносить удары по всей России

26
Politico: Украина и ЕС просят Вашингтон разрешить наносить удары по всей России

В последнее время приходят сообщения, что всё больше западных стран поддерживают желание Киева использовать западное оружие для атак по территории России.

Американское издание Politico пишет, что Украина и её европейские партнёры просят Вашингтон дать зелёный свет ударам Киева по всей российской территории.



Ранее американцы, встревоженные наступлением российских войск в Харьковской области, стали рассматривать возможность позволения ВСУ атаковать российские объекты возле границы. Однако, как отмечает Politico, в Киеве были разочарованы планами Вашингтона по частичному снятию запрета на использование западного оружия.

Украинские и европейские чиновники будут неизбежно требовать от Байдена позволить Киеву атаковать всю Россию, и это уже происходит

- говорится в материале американского издания.

Politico напоминает, что госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил возможность расширения географии украинских атак по территории России.

Ранее украинские СМИ сообщали, что как минимум десять стран Европы готовы дать (или уже дали) согласие Киеву на использование поступившего от них оружия для ударов по территории РФ. Были названы и эти страны – Франция, Великобритания, Польша, Швеция, Нидерланды, Финляндия, Чехия, а также три прибалтийские республики.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Dave36 Звание
    Dave36
    +3
    Сегодня, 13:06
    Все правильно...это не мы, это украинцы...Бейте по ним, а мы не пре делах.
    1. Подкидыш Звание
      Подкидыш
      +1
      Сегодня, 13:38
      В очередных угрозах Кремля об эскалации нет ничего нового, – генсек НАТО Столтенберг

      "Мы с 2022 года оказываем помощь Украине... Долгое время Путин запугивал нас (?), побуждая не делать этого. Он еще перед началом вторжения в феврале 2022 года предостерегал нас от помощи Украине и угрожал (??) последствиями... Эти угрозы не были воплощены и не имеют оснований (???)", – заявил Генсек НАТО.
  2. Scipio Звание
    Scipio
    +6
    Сегодня, 13:07
    Вот мы теперь в полной мере увидем на сколько беззубо наше руководство!!!!
    1. Трус Звание
      Трус
      -1
      Сегодня, 13:14
      И что сделаете? Напишете очередной беззубый комментарий?
      1. Scipio Звание
        Scipio
        0
        Сегодня, 13:39
        А я сказал, что я что-то сделаю?
        1. Трус Звание
          Трус
          0
          Сегодня, 13:50
          Ну «возмущённый» комментарий написали. Или предел ваших возможностей?
    2. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +1
      Сегодня, 13:46
      К сожалению наше руководство слишком зависит от запада и имеет прозападное мышление усилено показывая типа патриотизм по факту остается таким же либеральной элитой 90х. От этого никуда не деться ... Дети за границей , жены и счета , недвижка, яхты и тачки , бизнес свой и через подставы лиц. Все это вкупе и дает тот результат что имеем сейчас . При Сталине такого и помыслить даже было нельзя , а сейчас как за здрасьте.
  3. Русский ватник Звание
    Русский ватник
    +2
    Сегодня, 13:11
    Ожидаемо. Как то не удивлен. Жду реакции наших стратегов с политиками. Хотя даже вялого энтузиазма не испытываю. Опять красную линию перенесут , успокоятся. И будут жаловаться на коварство уважаемых типа партнеров. Хотя пора проснуться.
  4. stels_07 Звание
    stels_07
    +6
    Сегодня, 13:12
    Они и так вроде бьют, вот до Казани долетает
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 13:30
      В самом деле,они бьют .Куда достанут,туда и бьют.Теми же аткамсами.Нп спрашивая никого.Это так,схранить мину при плохой игре.
  5. Гардамир Звание
    Гардамир
    +2
    Сегодня, 13:15
    Как интересно! Жители России уж два года просят Кремль начать наносить удары по Украине, но как то не очень.
    1. Русский ватник Звание
      Русский ватник
      +2
      Сегодня, 13:19
      Так там бабки и отпрыски уважаемых людей. Их обижать нельзя. Чай не плебеи.
    2. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 13:26
      Жители России уж два года просят Кремль начать наносить удары по Украине
      Вы это о чём вообще?
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +6
    Сегодня, 13:17
    Отчего бы и нам не попросить Вашингтон разрешить нам бить по всей Украине и по всей Европе. . . hi
  7. Олег Барчев Звание
    Олег Барчев
    +3
    Сегодня, 13:18
    Все громче стучат пяткой в грудь , как в боевой барабан, пытаясь показать свое бесстрашее и запугать РФ. Куда что денется после прилета первой ракеты по территории «стран цветущего сада» ……..
  8. Deon59 Звание
    Deon59
    +2
    Сегодня, 13:19
    Тупо комментируем ударят по нам или нет . Белгород обстреливают чешскими Вампирами, в прошлом году сбили несколько бортов из чего , рогатками из Чили . Крым и Новорсия не наши территории. Тут Песков пургу нес про то как им будет плохо если бкдут бить . Чем будет плохо
  9. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 13:20
    позволить Киеву атаковать всю Россию
    Желание Европы, а тем более украины понятно. Но хочется спросить у европейцев - по Сибири и ДВ чем бить собираетесь? Британию и Францию с их СЯО подключите или опять надежда исключительно на Сша? Действительно пришло время кардинально решать вопрос с зарвавшейся Европой и для начала с отдельными и самыми крикливыми странами, иначе может оказаться поздно.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 13:32
      Цитата: rotmistr60
      Действительно пришло время кардинально решать вопрос с зарвавшейся Европой и для начала с отдельными и самыми крикливыми странами, иначе может оказаться поздно.

      Списочек стран они нам подготовили. Как там КНДР далии залп 18 ракетами сразу? А нам теперь фейерверк запустить надо, цветочком, чтобы всем хватило хоть по 1й ракете.Один раз, хотя бы.
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 13:49
      Цитата: rotmistr60
      по Сибири и ДВ чем бить собираетесь?

      Геннадий! При первой попытке Киева ударить вглубь России нужно просто забросать западную границу ТЯО. При дальнейшей эскалации (если не уймутся): Брюссель, GB...
      Дальше пойдут (если успеют) - стереть Вашингтон...
      Нынешняя цивилизация готовится именно к этому...
      * * *
      Могу предположить, что:
      только удары ТЯО вдоль западной границы Украины охладят воинствующий пыл зараз.
      И хватит предупреждать...
  10. Victal Звание
    Victal
    +1
    Сегодня, 13:23
    Надо сносить все мосты на Днепре и брать левый берег, увеличивать санитарную зону
  11. Физорг Звание
    Физорг
    -2
    Сегодня, 13:29
    Повестка " красных линий" , новая фишка ЦИПСО. Разгоняется в том же ВО, тремя четырьмя материалами .
    Беззубое руководство , безвольные лидеры.,ЯО по НАТО....детишки на западе.
    Убить доверие к руководству страны, неважно на какой волне , можно и на патриотичной. Главное чтобы россияне решили что страной управляют предатели.
    Не говоря уже о том бандеровцы спят и видят прямой конфликт НАТО - Россия. И это тот момент когда Украину не ждёт полное поражение.
    Подтолкнуть РФ к необдуманным действиям, чем оторвать от немногих партнёров.
    Краснолинейшики от вас разит ципсосней.
    1. g_ae Звание
      g_ae
      +1
      Сегодня, 13:34
      Ох уж эти турбопатриоты!
      1. Физорг Звание
        Физорг
        0
        Сегодня, 13:42
        Просто не предатели, и не идиоты.
        Требовать ударов по территории НАТО могут только они. И я например считаю что в не ядерном конфликте
        Россия НАТО не одолеет. А на счёт ядерного- у меня дочь растёт.
        И по мне лучше договорнячек чем глобальный ядерный конфликт.
        Тут много бывалых я так понял.
        Я служил 46 ОБОН, Грозный , на Северном. И прекрасно помню как ВВ пообещал мочить в сортир и он замочил, до сих пор отлавливают ....
        Поэтому склонен ему доверять
  12. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Сегодня, 13:35
    Все , кто говорит- надо бить- к ядерной войне готовы? С полной мобилизацией, карточной системой распределения, массой ограничений , в том числе на интернет.
    1. Подкидыш Звание
      Подкидыш
      0
      Сегодня, 13:40
      Всегда готовы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  13. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 13:41
    Украина и ЕС просят Вашингтон разрешить наносить удары по всей России

    Мне просто любопытно, Вашингтон командует ВСУ и НАТО, планируют и ведут обстрелы российской территории в надежде исполнить нацистские «хотелки» - уничтожить всех русских, а Руководство России готово позволить им это?
    Говорят про какой-то самоубийственный шаг каких-то стран, решивших форсировать события...
    Предполагается, в ответ полетят снимаемые с вооружения «Тополя» и поставленные на дежурство «Ярсы»?