Politico: Украина и ЕС просят Вашингтон разрешить наносить удары по всей России
В последнее время приходят сообщения, что всё больше западных стран поддерживают желание Киева использовать западное оружие для атак по территории России.
Американское издание Politico пишет, что Украина и её европейские партнёры просят Вашингтон дать зелёный свет ударам Киева по всей российской территории.
Ранее американцы, встревоженные наступлением российских войск в Харьковской области, стали рассматривать возможность позволения ВСУ атаковать российские объекты возле границы. Однако, как отмечает Politico, в Киеве были разочарованы планами Вашингтона по частичному снятию запрета на использование западного оружия.
- говорится в материале американского издания.
Politico напоминает, что госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил возможность расширения географии украинских атак по территории России.
Ранее украинские СМИ сообщали, что как минимум десять стран Европы готовы дать (или уже дали) согласие Киеву на использование поступившего от них оружия для ударов по территории РФ. Были названы и эти страны – Франция, Великобритания, Польша, Швеция, Нидерланды, Финляндия, Чехия, а также три прибалтийские республики.
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