Потерял актуальность за годы разработки: французская артиллерия получила первый серийный тактический дрон Patroller

Это правда, данная категория тактических дронов слишком уязвима для конфликта высокой интенсивности, такого как противостояние на Украине. Но он может быть полезен при реализации других наших оперативных потребностей. Для миссий, в первую очередь связанных с воздушным или морским наблюдением, этот БПЛА всегда будет очень полезен

Это козырь разведки в глубине противника. В интересах армейского корпуса или дивизии дрон обеспечит [разведывательные] возможности, которые в сочетании со средствами огневого воздействия позволят нейтрализовать противника