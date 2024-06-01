В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть процесс принудительной мобилизации кришнаитов на Закарпатье. Сотрудники ТЦК (военкомата) и полиции насильно доставили кришнаитов на медкомиссию для определения их пригодности к военной службе.Местные паблики сообщают, что инцидент произошел возле санатория "Солнечная долина" недалеко от города Мукачево. Также сообщается, что принудительно доставленные в ТЦК кришнаиты продолжили там петь свои песни. Накануне киевский режим обнародовал уточнение, согласно которому отказаться служить в армии по религиозным убеждениям во время действия военного положения невозможно. Примечательно, что за кришнаитов пытались заступиться местные жители.Между тем, тотальная мобилизация фактически уничтожает остатки украинской экономики, прежде всего создавая значительные проблемы для предприятий, работающих в секторе логистики. В частности, нехватка водителей и задержки в доставке грузов приводят к серьезным нарушениям в цепях поставок, что влечет собой перебои в производственных цепочках.Из-за опасности быть похищенным на улице или на рабочем месте сотрудниками ТЦК все больше оставшихся на Украине мужчин полностью изолируются от любых общественных коммуникаций, предпочитая не выходить из дома. При этом многие из них, даже в прошлом лояльные киевскому режиму, начинают осознавать, что безопасность им может обеспечить исключительно освобождение российской армией.

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