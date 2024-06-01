Опубликованы кадры мобилизации кришнаитов на Закарпатье

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Опубликованы кадры мобилизации кришнаитов на Закарпатье

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть процесс принудительной мобилизации кришнаитов на Закарпатье. Сотрудники ТЦК (военкомата) и полиции насильно доставили кришнаитов на медкомиссию для определения их пригодности к военной службе.

Местные паблики сообщают, что инцидент произошел возле санатория "Солнечная долина" недалеко от города Мукачево. Также сообщается, что принудительно доставленные в ТЦК кришнаиты продолжили там петь свои песни. Накануне киевский режим обнародовал уточнение, согласно которому отказаться служить в армии по религиозным убеждениям во время действия военного положения невозможно. Примечательно, что за кришнаитов пытались заступиться местные жители.






Между тем, тотальная мобилизация фактически уничтожает остатки украинской экономики, прежде всего создавая значительные проблемы для предприятий, работающих в секторе логистики. В частности, нехватка водителей и задержки в доставке грузов приводят к серьезным нарушениям в цепях поставок, что влечет собой перебои в производственных цепочках.

Из-за опасности быть похищенным на улице или на рабочем месте сотрудниками ТЦК все больше оставшихся на Украине мужчин полностью изолируются от любых общественных коммуникаций, предпочитая не выходить из дома. При этом многие из них, даже в прошлом лояльные киевскому режиму, начинают осознавать, что безопасность им может обеспечить исключительно освобождение российской армией.



12 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Болторез Звание
      Болторез
      +9
      Сегодня, 13:04
      все уже продумано yes
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +8
      Сегодня, 13:06
      ""Всё. Вы нам подходите. И стричь вас опять-же не надо, да и Хари-Кришну орать четыре часа, это не каждый сдюжит...."" laughing
  2. lukash66 Звание
    lukash66
    +5
    Сегодня, 13:03
    Фига се рожи и пузаны, что у кришнаитов, что у военкомов.)
  3. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +5
    Сегодня, 13:03
    — У нас убеждения.
    — Какие такие убеждения?
    — Мы веруем в Господа нашего, Говинду, а он нам в людей стрелять не велит.
    — Всё, вы нам подходите. И Говинда ваша ничего. Жидковата, но ничего. И стричь вас опять же не надо. И люди вы, видно, выносливые: четыре часа «Харе Кришну» орать — это не каждый сдюжит… Пойдёте в химвойска.
  4. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +2
    Сегодня, 13:09
    Ну заберут их в армию, а дальше что? Они же не будут воевать. Среднему звену фашистов нужны хорошие цифры для отчетности? И еще раз, и кто на Украине оккупант?
    1. Болторез Звание
      Болторез
      +2
      Сегодня, 13:13
      Они же не будут воевать.
      Пошлют на кухню. И после попытки накормить сослуживцев веганской едой воевать им все же придется- с сослуживцами.
    2. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 13:51
      Как что ? Копать и таскать - самая нужная и мирная профессия. Кстати , основная для солдата . Накопать траншей с Беломорканал и перетащить пирамиду Хеопса . Особо упёртых - делать доброе мирное дело, разминировать территорию.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 13:12
    процесс принудительной мобилизации кришнаитов на Закарпатье.
    На украине даже "Харе Кришна" не срабатывает. До Свидетелей Иеговы еще не добрались? А у них контингент большой, правда оружие в руки брать не желают. Но для ТЦК это наверное проблем не составляет.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +4
      Сегодня, 13:27
      Цитата: rotmistr60
      До Свидетелей Иеговы еще не добрались?

      А вот этих в первую очередь надо призывать!
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 13:33
      Цитата: rotmistr60
      До Свидетелей Иеговы еще не добрались?

      У свидетелей денег побольше и "крыша" в Госдепе.
  6. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 13:30
    киевский режим обнародовал уточнение, согласно которому отказаться служить в армии по религиозным убеждениям во время действия военного положения невозможно.

    Халява откосить от окопок, у каклов не прошла. Осталось трансгендеров загнать в окопы.
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 13:34
    С песнопениями Кришна-Рама ,сверкая лысинами на солнце,будут наступать кришнаиты. . . soldier