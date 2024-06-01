Ресурсы противника: Российские войска продвинулись к Орехову в Запорожской области

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Ресурсы противника: Российские войска продвинулись к Орехову в Запорожской области

Украинская сторона сообщает об активизации действий ВС РФ в Запорожской области. В материалах противника говорится о том, что ВС РФ продвинулись северо-западнее Работино на расстояние около 1,2 км.

Противник пишет об утрате ряда позиций на участке в районе Нестерянки и Щербаков. Одновременно с этим ВС РФ потеснили противника к северу от села Копани.



Общая площадь освобождённых за сутки территорий на Ореховском направлении составила около 2,3 кв. км. Площадь совсем не большая, однако, во-первых, это продвижение вперёд, во-вторых, ещё и приближение к контролируемому ВСУ городу Орехов. А сам Орехов – ключевой узел обороны войск киевского режима в Запорожской области.



Украинские военкоры выражают озабоченность тем, что продвижение северо-восточнее гипотетической линии Копани-Нестерянка-Щербаки может в итоге позволить полностью отрезать гарнизон ВСУ к северу от утраченного ими Работино, а также «создать угрозу» для гарнизона в упомянутом Орехове.

Да и в целом, в украинских медиа комментируют продвижение ВС РФ в Запорожской области как «неожиданное», так как всё последнее время разговоры в Киеве только и шли то о «наступлении на Харьков», то «о возможной атаке россиян в Сумской области».
6 комментариев
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  1. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 12:57
    Я вот не понимаю, посему наши не атакуют Малую Токмачку? Заход через нее на Орехов, как раз и отрежет украинские позиции у Работино.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +2
      Сегодня, 13:07
      Я вот не понимаю, посему наши не атакуют Малую Токмачку?

      Главное чтобы командование понимало что и когда атаковать. Чтобы в итоге был хороший результат при минимальных потерях с нашей стороны.
    2. Selidat Звание
      Selidat
      +1
      Сегодня, 13:37
      Не всегда то,что кажется наиболее выгодным на картах,является таким же в действительности. Поверьте, при взятии любого населенного пункта прорабатывается не один вариант подхода к нему с разных сторон, разными силами и средствами и в разное время суток.
      1. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        0
        Сегодня, 13:40
        Не всегда. Верю. Поэтому и интересуюсь. Мне интересно узнать
  2. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    -2
    Сегодня, 13:25
    Путин в своих выступлениях всегда говорит, что не стоит задача завоевать территории.

    Но почему НЕ стоит задача освободить территорию, которая по конструкции в составе российской федерации?

    Более двух лет ЛНР, ДНР ещё не освобожденны от киевской хунты?

    Это что? Сил нет или желания? Какие мнения у читателя?
    1. Selidat Звание
      Selidat
      +3
      Сегодня, 13:34
      Задача есть и выполняется. Каждый день. Пусть по 100 метров, по одной лесополосе, по одной улице, но идём вперёд. Ценой неимоверного мужества солдат и, к сожалению, людских потерь. И задача эта будет выполнена! Можете не сомневаться. А чтобы рассуждать о "завышенных" сроках, нужно самому хоть что-то сделать для их сокращения. И не на страницах интернета, а на ЛБС.