Президент Индонезии заявил о готовности направить миротворческие силы в Газу

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Президент Индонезии заявил о готовности направить миротворческие силы в Газу

Недавно избранный президент крупнейшей мусульманской страны Индонезии Прабово Субианто заявил сегодня, что готов направить миротворческие силы для обеспечения прекращения огня в секторе Газа, если это будет необходимо.

По словам индонезийского лидера, предложение президента США Джо Байдена относительно прекращения огня в секторе Газа является «шагом в правильном направлении». Об этом президент сказал в ходе своего выступления на форуме «Диалог Шангри-Ла» - крупнейшем форуме по безопасности в Азии, который проходит этом году в Сингапуре.



Прабово Субианто также призвал к всестороннему расследованию событий, которые недавно произошли в Рафахе, имея в виду, прежде всего, гибель десятков палестинцев в лагере беженцев в результате действий израильских сил.

Президент Индонезии подтвердил, что его страна готова принять и оказать помощь раненым палестинцам из сектора Газа.

Ранее колумбийский лидер Густаво Петро призвал ООН направить миротворцев в сектор Газа, добавив что Колумбия готова участвовать в этой миссии. Напомним, что в начале мая Петро объявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем из-за «геноцида», которому подвергаются жители этого палестинского анклава.

Вчера Джо Байден заявил, что израильская сторона подготовила план прекращения огня в Газе, но в Тель-Авиве пока об этом ничего не говорят.
1 комментарий
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  1. Болторез Звание
    Болторез
    0
    Сегодня, 13:36
    его страна готова принять и оказать помощь раненым палестинцам из сектора Газа.
    Пример Кувейта, Ливана и Иордании его ничему не научил.