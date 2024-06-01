«Безумным лидерам Запада пора на покой» – британский политик предложил решение украинского вопроса
Чтобы урегулировать конфликт на Украине, нужно заменить действующих западных руководителей на более адекватных. А безумным лидерам Запада пора на покой.
Британский политик и председатель партии «Наследие» Дэвид Куртен предложил такое решение украинского вопроса на своей странице в социальной сети.
По его мнению, именно западные лидеры, возглавляющие страны Североатлантического альянса, не дают завершиться военным действиям на Украине.
- предлагает Куртен.
Политик заявил, что Российскую Федерацию не следует считать противником для Британии и прочих государств.
Он уже не впервые призывает государства Запада принять меры к прекращению военных действий на Украине и заключению мирного соглашения с Российской Федерацией. Чтобы добиться этого, считает Куртен, странам НАТО следует остановить поставки вооружений киевскому режиму. Мало того, рассуждает политик, что они способствуют затягивания конфликта, передача оружия Украине делает Британию и другие европейские страны беззащитными.
Конечно, британец рассуждает очень здраво, но есть большие сомнения, что к его высказываниям хоть кто-нибудь прислушается. Ведь продолжающийся вооруженный конфликт на Украине приносит западному ОПК хорошие прибыли.
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