«Безумным лидерам Запада пора на покой» – британский политик предложил решение украинского вопроса

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«Безумным лидерам Запада пора на покой» – британский политик предложил решение украинского вопроса

Чтобы урегулировать конфликт на Украине, нужно заменить действующих западных руководителей на более адекватных. А безумным лидерам Запада пора на покой.

Британский политик и председатель партии «Наследие» Дэвид Куртен предложил такое решение украинского вопроса на своей странице в социальной сети.

По его мнению, именно западные лидеры, возглавляющие страны Североатлантического альянса, не дают завершиться военным действиям на Украине.

Нынешние безумные лидеры коллективного Запада должны быть заменены здравомыслящими людьми, которые урегулируют украинский конфликт и положат конец быстрому движению к Третьей мировой войне

- предлагает Куртен.

Политик заявил, что Российскую Федерацию не следует считать противником для Британии и прочих государств.

Он уже не впервые призывает государства Запада принять меры к прекращению военных действий на Украине и заключению мирного соглашения с Российской Федерацией. Чтобы добиться этого, считает Куртен, странам НАТО следует остановить поставки вооружений киевскому режиму. Мало того, рассуждает политик, что они способствуют затягивания конфликта, передача оружия Украине делает Британию и другие европейские страны беззащитными.

Конечно, британец рассуждает очень здраво, но есть большие сомнения, что к его высказываниям хоть кто-нибудь прислушается. Ведь продолжающийся вооруженный конфликт на Украине приносит западному ОПК хорошие прибыли.
12 комментариев
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 13:53
    Он уже не впервые призывает государства Запада принять меры к прекращению военных действий на Украине и заключению мирного соглашения с Российской Федерацией. Чтобы добиться этого, считает Куртен, странам НАТО следует остановить поставки вооружений киевскому режиму.

    Ну, что скажешь? Ума не занимать.
    А там есть куда этих политиков деть? Их даже собаки есть не станут...Если только акулы?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 14:09
      Цитата: ROSS 42
      А там есть куда этих политиков деть?

      Вернуть в постоянное место проживания - психоневрологические диспансеры.
  2. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 13:53
    Чтобы урегулировать конфликт на Украине, нужно заменить действующих западных руководителей на более адекватных. А безумным лидерам Запада пора на покой.

    ага, а заменить их на Искуственный Интеллект (под управлением сша) ... от перестановки слагаемых сумма не меняется, очередное забалтывание....
  3. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    +3
    Сегодня, 13:56
    as long as the jews control the uk gov, nothing will happen
    look what happens to uk mp,s when they dont accept the jew orders, they kicked out of the party, any party that is.
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 13:57
    Так дело то не в политиках(хотя и они многое значат).А в тренде,парадигме Запада по отношению к России.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:57
    Здравомыслия, на западе, сейчас не в тренде...
    Понятно, что политики выражают волю богатеньких буратин, а что у н х на уме, поди пойми??? Власть и деньги у них есть, просто хотеть править миром... а зачем? Какой в этом смысл?
    Просто человек в здравом уме не может такого пожелать, смысла в том нет, значит у богаттеньких буратин, мозги давно набекрень, по другому оно не получается.
  6. Zhan Звание
    Zhan
    0
    Сегодня, 13:59
    Британский политик и председатель партии «Наследие» Дэвид Куртен предложил такое решение украинского вопроса на своей странице в социальной сети.

    Ну болтать не мишки ворочать и тем более кровь на фронтах проливать. Но слышать такое из уст потенциального врага, очень подозрительно, значит точно, что то замышляют.
    Не расслабляем булки. У них тактика говорилок-симулянтов, якобы мирных предложений.
    Мало того, рассуждает политик, что они способствуют затягивания конфликта, передача оружия Украине делает Британию и другие европейские страны беззащитными.

    Так они этого и добиваются ! Огромное желание вычистить больше земель и жизненного пространства для себя и своих хотелок.
  7. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 14:00
    Чего только не услышишь во время подготовки к парламентским выборам. Иногда даже разумные слова. recourse
  8. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 14:06
    Арийцы прочно угнездились на местах. Можно пылать ненавистью к чужим туземцам и получать за это немалый профит. В парламент колхоза выберут тех же с бабкой повитухой и война станет ещё ближе. Жахнуть по ним Россия не может, там до сих пор бизнес шуры-муры и остаётся ждать, а они тоже первыми не спешат, наблюдая, как всё прочно застряло на Украине, посредством которой можно ещё наделать дел.
  9. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 14:20
    Возьмём короткий срок после Второй Мировой войны-почти все годы Советскому Союзу,а затем России практически не давали передышки в "гибридных войнах",постоянно втягивали в них : Корея,Вьетнам,Афганистан, затем Чечня,Грузия,а теперь Украина....
    тогда вопрос--это когда западные правители были здравомыслящими? Немного осторожней и прагматичнее нынешних,не более...
  10. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 15:08
    Куртен топит за то чтоб "безумных столбовых дворянок" выгнать взашей и вместо них назначили не безумного его,хотя его желание не менее безумное. . . winked
  11. Dzenn Звание
    Dzenn
    0
    Сегодня, 15:33
    Здравомыслие политиков Запада? Не следует считать Россию врагом?
    Да нет начинают понимать, что этот раунд у них не задался, предлагает отступить , сохранив какие то ресурсы. И по новой готовится к борьбе с Россией. И если посчитают нужным обмануть словами что Россия не враг, и они не русофобы, то и произнесут эти слова.