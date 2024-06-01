Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал узурпировавшего власть на Украине главу киевского режима Владимира Зеленского "верховным жрецом", которому "поклоняются" представители Демократической партии США.Трамп-младший отметил, что демократы, как правило, отрицают любую религию, однако при этом их суррогатные боги "эволюционируют". Таким образом, крайне неоднозначная экологическая активистка Грета Тунберг является для них чем-то вроде "верховной жрицы климата", а прославившийся благодаря своим громким заявлениям о пандемии короновируса врач иммунолог Энтони Фаучи – "повелителем науки". Зеленский же, по мнению сына экс-президента США, занимает в мифологии демократов нишу "верховного жреца Украины".Кроме того, сын американского экс-президента и телеведущий в ходе беседы заявили, что иностранные инвесторы планируют после завершения вооруженного конфликта на Украине захватить обширные сельскохозяйственные угодья. Для работы на них предполагается привлечь мигрантов, поскольку коренное население этих территорий, вероятнее всего, полностью исчезнет.Трамп-младший подчеркнул, что победа в украинском кризисе, к которой стремится Запад, предполагает полное уничтожение проживающих на подконтрольных Киеву территориях украинцев и русских и захват сельскохозяйственных ресурсов крупнейшей инвестиционной компанией Blackrock. Карлсон при этом добавил, что киевский режим уже распродает землю на Украине иностранным инвесторам, чтобы впоследствии полностью заместить коренное население иммигрантами из стран третьего мира, которые необходимы для сельхозработ.

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