Китайский генерал: подлинная цель индо-тихоокеанской стратегии США — создать в Азии аналог НАТО

Соединенные Штаты глубоко привержены Индо-Тихоокеанскому региону. Мы все участвуем (в происходящих здесь событиях). И мы никуда не денемся. Соединенные Штаты могут быть в безопасности, только если безопасна Азия. Вот почему Соединенные Штаты долгое время сохраняли свое присутствие в этом регионе

Подлинная цель (этой стратегии) — интегрировать так называемый малый круг (союзников США) в азиатско-тихоокеанскую версию НАТО ради гегемонии, при которой доминируют Соединенные Штаты