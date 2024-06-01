Китайский генерал: подлинная цель индо-тихоокеанской стратегии США — создать в Азии аналог НАТО

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Китайский генерал: подлинная цель индо-тихоокеанской стратегии США — создать в Азии аналог НАТО

Интересно, есть хоть одно место на планете, регион, да хотя бы маленькая страна, которые Соединенные Штаты не считают стратегически важными для себя? Ответ очевиден: нет таких. Американцам везде и до всего есть дело, а если кто против их присутствия и вмешательства, то это всё враги демократического Запада и угроза безопасности как самих США, так и всего мира.

Наиболее острое противостояние между США и КНР разворачивается в Индо-Тихоокеанском регионе за тысячи километров от самих Штатов. В ходе участия в сингапурском форуме по региональной безопасности «Диалог Шангри-Ла» министр обороны США Ллойд Остин объявил о стратегической важности этого региона для Вашингтона и призвал все страны к сотрудничеству в рамках индо-тихоокеанской стратегии. По мнению главы Пентагона, таким образом, естественно с участием Соединенных Штатов, во всей Азии воцарится мир и спокойствие.



В стандартных традициях американского глобализма Остин в ходе вчерашнего выступления в Сингапуре вообще заявил, что «Соединенные Штаты — тихоокеанская нация».

Соединенные Штаты глубоко привержены Индо-Тихоокеанскому региону. Мы все участвуем (в происходящих здесь событиях). И мы никуда не денемся. Соединенные Штаты могут быть в безопасности, только если безопасна Азия. Вот почему Соединенные Штаты долгое время сохраняли свое присутствие в этом регионе

— высказался глава Пентагона.

Для усиления своего влияния в регионе США прежде всего рассчитывают на военно-политическое сотрудничество с Японией, Южной Кореей и Индией. Именно эти страны находятся далеко не в дружественных отношениях с Китаем. Ну а для того, чтобы был повод давить на КНР, Вашингтон вовсю использует сепаратистский Тайвань, снабжая Табэй оружием, при этом постоянно заявляя о приверженности парадигмы одного Китая.

На амбициозные высказывания главы Пентагона уже отреагировали в Пекине. Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что признание Тайванем своей независимости будет означать войну с Китаем. Сегодня на форуме «Диалог Шангри-Ла» заместитель начальника Объединенного штаба Центрального военного совета Китая генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн назвал индо-тихоокеанскую стратегию США бесперспективной.

Подлинная цель (этой стратегии) — интегрировать так называемый малый круг (союзников США) в азиатско-тихоокеанскую версию НАТО ради гегемонии, при которой доминируют Соединенные Штаты

— приводит его слова Центральное телевидение Китая.

По словам китайского генерала, Вашингтон руководствуется менталитетом холодной войны, предпринимая шаги по созданию нового, подконтрольного Штатам, военного блока в регионе. Эта стратегия идет вразрез с исторической традицией, дестабилизирует ситуацию и служит лишь геополитическим интересам США, подчеркнул Цзин Цзяньфэн.
7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 14:50
    «Министр обороны США Ллойд Остин объявил о стратегической важности этого региона для Вашингтона» —

    — Где найти такой регион,что бы он был "стратегически неважным" для США ...
    1. dauria Звание
      dauria
      +1
      Сегодня, 14:56
      Пока китайцы не зацепятся за Западное полушарие основательно , так и будет . Им бы странишку какую -нибудь под себя подмять хоть в Южной, хоть в центральной америке . Размером с Бразилию и пару помельче .Ну так, на будущее , на пару столетий вперёд .
  2. Codett Звание
    Codett
    -1
    Сегодня, 15:06
    Да это и ежу понятно было, штаты боятся конкурентов.
  3. guest Звание
    guest
    -1
    Сегодня, 15:07
    Китайский генерал: подлинная цель индо-тихоокеанской стратегии США — создать в Азии аналог НАТО

    Вообще то цель США там ещё более амбициозная, они хотят уничтожить Китай точно так же как они сейчас пытаются уничтожить Россию.
  4. spirit Звание
    spirit
    -1
    Сегодня, 15:14
    Ну нужно признать,если бы не Китайские территориальные претензии ко всем соседям и довольно агрессивная политика к ним, Американцы ничего бы не соорудили.А так они мастера объединять страны против своего врага.Тот же Вьетнам, который должен люто ненавидеть США , в случае конфликта выступит на их стороне,так как и у них серьезные претензии к Китаю.Вот и получается когда тут пишут статьи о том что у Китая будет превосходство в случае войны с США на тихом океане, на деле ,они останутся в одиночестве, так как все соседи им не друзья и с большим удовольствием ударят по тылам .И в Китае это понимают
  5. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -2
    Сегодня, 15:21
    Американцам везде и до всего есть дело, а если кто против их присутствия и вмешательства, то это всё враги демократического Запада и угроза безопасности как самих США, так и всего мира.


    спасибо, это отличное напоминание лгунам-пропагандистам с их ежедневными мантрами "гегемон уже не тот"!
  6. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 15:29
    Расскажите китайскому генералу, что были СЕАТО и АНЗЮК, только тогда китайцы, назло Советскому Союзу дружили с америкой.