Минобороны РФ: ответом на атаки ВСУ на российские регионы стал групповой удар по целям на Украине
В последнее время участились случаи украинских террористических атак на транспортные и энергетические объекты нашей страны. Ответом на атаки ВСУ на российские регионы стал сегодняшний групповой удар с применением дальнобойных вооружений воздушного и морского базирования по целям на Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В основном, целями для российских военных стали объекты украинской энергетики, участвующие в энергоснабжении военных предприятий, а также склады оружия, техники и боеприпасов, поставляемых западными странами. Все намеченные цели были поражены.
Значительный урон подразделениям ВСУ в Харьковской области нанесли российские военные группировки «Север». Здесь украинская армия понесла значительные потери в живой силе и технике. При этом враг отчаянно сопротивляется. На Харьковском направлении наши войска отбили пять контратак ВСУ. В общей сложности противник потерял за сутки на данном участке фронта примерно 240 человек убитыми и ранеными, а также десять единиц техники. В их числе – танк, ЗРК «Оса» и РЛС «Нота».
Бойцы «Западной» группировки ВС России поразили позиции, занимаемые боевиками «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация), которые действуют на территории ДНР и Харьковской области.
Группировка «Днепр» уничтожала живую силу и технику противника в районе Тягинки Херсонской области и Степногорска на Запорожье. В районе Урожайного и Макаровки (ДНР) российские военные из «Восточной» группировки оттеснили противника, заняв более выгодные позиции и нанеся урон технике и личному составу врага.
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