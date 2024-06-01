Минобороны РФ: ответом на атаки ВСУ на российские регионы стал групповой удар по целям на Украине

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Минобороны РФ: ответом на атаки ВСУ на российские регионы стал групповой удар по целям на Украине

В последнее время участились случаи украинских террористических атак на транспортные и энергетические объекты нашей страны. Ответом на атаки ВСУ на российские регионы стал сегодняшний групповой удар с применением дальнобойных вооружений воздушного и морского базирования по целям на Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.



В основном, целями для российских военных стали объекты украинской энергетики, участвующие в энергоснабжении военных предприятий, а также склады оружия, техники и боеприпасов, поставляемых западными странами. Все намеченные цели были поражены.

Значительный урон подразделениям ВСУ в Харьковской области нанесли российские военные группировки «Север». Здесь украинская армия понесла значительные потери в живой силе и технике. При этом враг отчаянно сопротивляется. На Харьковском направлении наши войска отбили пять контратак ВСУ. В общей сложности противник потерял за сутки на данном участке фронта примерно 240 человек убитыми и ранеными, а также десять единиц техники. В их числе – танк, ЗРК «Оса» и РЛС «Нота».

Бойцы «Западной» группировки ВС России поразили позиции, занимаемые боевиками «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация), которые действуют на территории ДНР и Харьковской области.

Группировка «Днепр» уничтожала живую силу и технику противника в районе Тягинки Херсонской области и Степногорска на Запорожье. В районе Урожайного и Макаровки (ДНР) российские военные из «Восточной» группировки оттеснили противника, заняв более выгодные позиции и нанеся урон технике и личному составу врага.
19 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:30
    Вроде и как военные цели были .Вот строили при СССР на Украине,раздолбать в один налёт это только ТЯО и то неуверен ,что это будет уничтожено на 100%.Пусть НАТО думает,мы поступим с ними с наименьшими затратами,что тяжело нам даётся вынос инфраструктуры без нормальных средств поражения.
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 14:54
      Всё это так... тяжело руку поднимать на наследие СССР... но увы, эти кастрологоловые, у которых мозги напрочь вынесли за пределы своего тела и государства, не понимают, что для них полный капец. За всё нужно платить, и по крупному!!!
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 15:00
      Вот строили при СССР на Украине,раздолбать в один налёт это только ТЯО и то неуверен ,что это будет уничтожено на 100%.

      Я тоже в этом абсолютно не уверен, а вот в том что Украине после этого дадут (или уже дали) своё западное ТЯО не сомневаюсь... Земля чужая - чего её жалеть... Впрочем ТЯО не стратегическое ЯО... От тактического ядерного оружия ущерба не больше, чем от снарядов с обедненным ураном. С точки зрения заражения местности... Но укров мы и так одолеем даже при поставке им западного оружия (но это займёт конечно больше времени), а вот если начнётся реальная военная интервенция запада на Украину или удары по нашим стратегическим ядерным объектам, тут уж точно нужно Ва Банк идти без всяких ограничений...
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -2
        Сегодня, 15:08
        Глупо давать западу Украине то чего у неё нет. Я очень рад что запад отгораживается от нас забором,в прямом и переносном смысле.У нас уже развёрнуты ,ТЯО на границах с НАТО ,10 метров роли не играют.У нас есть поддержка от воинов на Украине.В отличии от либеросни в России, эти ребята штурманут все столицы НАТО.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 15:29
          Цитата: tralflot1832
          У нас есть поддержка от воинов на Украине.В отличии от либеросни в России, эти ребята штурманут все столицы НАТО.

          Судя по "Вагнеру" они скорее другую столицу штурманут...
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 15:28
        Цитата: Lev_Russia
        или удары по нашим стратегическим ядерным объектам,

        А разве не начались? Атака на РЛС "Воронеж" это что?
    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 15:25
      -Минобороны РФ: ответом на атаки ВСУ
      Получается,что МО РФ-министерство ответа?
      Кстати, даже АЭС Украины находятся в частных руках.И не исключено,что в иностранных.
  2. Joker62 Звание
    Joker62
    +5
    Сегодня, 14:30
    Нужно разнестить всю энергетику, кроме атомных!
    И не нужно жалеть каких-то мостов и стратегических инфраструктуры.
    Бомбить, так до конца, чтоб у них страхи из всех щелей в организме повылезало.
    1. korwalol Звание
      korwalol
      +4
      Сегодня, 14:38
      Надо выключить ОРУ 750 кВ на атомных станциях, и украина погрузится во тьму.
    2. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 14:49
      АЭС нацистской Украины по военоому праву-законная цель для наших ОТР.
    3. Владимир М Звание
      Владимир М
      +2
      Сегодня, 14:52
      Если разнести всю энергетику Украины кроме атомной, то АЭС сами по себе "рванут". Даже для "заглушенных" АЭС нужна энергия из вне.
  3. Галеон Звание
    Галеон
    +4
    Сегодня, 14:37
    Все вот эти заявления про "ответы" являются пропагандистскими, это понятно. Все же своя пропаганда лучше, чем чужая. Но кроме ответов: у нас план компании какой-то есть? План развития и наступления? Потому что судя по отсутствию стратегических резервов и их развертывания на протяжении более чем 2 лет - его нет. Для военных это должно быть дико и противоестественно, а значит, что политическое руководство принудило военное вести войну таким образом: без цели и резервов. Так получается? Какой еще вывод может быть?
    1. goscha_04 Звание
      goscha_04
      0
      Сегодня, 15:00
      Помнится в начале сво Путин сказал ,что со Шведами воевали 21 год ,мне кажется вся стратегия и лежит в этом ответе .
    2. Cartalon Звание
      Cartalon
      +1
      Сегодня, 15:04
      Скорее всего военные каждый раз выпрашивают разрешение, на атаку на тот или иной объект.
    3. dauria Звание
      dauria
      -1
      Сегодня, 15:08
      Какой еще вывод может быть?

      Что "политическое руководство" не совсем независимое . А по простому - петрушки в чьих-то руках . Не подходит такой вывод ?
      1. Piramidon Звание
        Piramidon
        +2
        Сегодня, 15:23
        Цитата: dauria
        "политическое руководство" не совсем независимое . А по простому - петрушки в чьих-то руках

        Вы уж договаривайте, если начали. В чьих руках? А иначе какой то очень уж мутный гoвнoвбpoc получается.
  4. Лешак Звание
    Лешак
    +5
    Сегодня, 14:39
    "Ответом на атаки ВСУ..."
    Да не должно быть никаких "ответов", должны быть ежедневные удары по всему что имеет отношение к ВСУ и не только.
    Просто долбить, долбить и долбить.
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +2
      Сегодня, 15:29
      Цитата: Лешак
      Да не должно быть никаких "ответов"

      Неужели не понятно, что нет никаких "ответов", идет планомерная боевая работа наших ВС. А все эти словеса про ответы - голимая пропагандистская мулька от местных блогеров, склеивающих воедино удары по нашей территории и по территории Украины, ради красивых заголовков их статей. Типа пресловутого натягивания совы на глобус.
  5. Strannik96 Звание
    Strannik96
    0
    Сегодня, 14:40
    Цитата: Галеон
    Все вот эти заявления про "ответы" являются пропагандистскими, это понятно. Все же своя пропаганда лучше, чем чужая. Но кроме ответов: у нас план компании какой-то есть? План развития и наступления

    Подождите, адрес сообщите и вам весь план на дом принесут и помогут его осмыслить