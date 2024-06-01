Глава оборонного комитета Бундестага призвала готовить резервистов для войны с Россией

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Глава оборонного комитета Бундестага призвала готовить резервистов для войны с Россией

Председатель комитета по обороне в немецком парламенте (Бундестаге) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала к набору 900 тысяч немецких резервистов для противостояния "воинственной позиции России при президенте Владимире Путине".

Глава оборонного комитета Бундестага при этом заявила, что, по имеющимся у нее данным, российское руководство якобы активно готовит свой народ к возможной войне и настраивает его против Запада.



Штрак-Циммерманн отметила, что в России издаются школьные учебники, в которых Германия якобы безосновательно изображается государством-агрессором. При этом немецкий депутат, видимо, забыла, что именно Германия в 1941 году осуществила масштабнейшую агрессию против России за всю ее историю, а в настоящее время опосредованно участвует в украинском кризисе, поставляя ВСУ вооружения и другие ресурсы.

Ранее сообщалось, что Германия и Франция в числе первых стран Запада разрешили боевикам киевского режима наносить удары вглубь России ракетами средней дальности, которыми НАТО в изобилии снабжает ВСУ.

К странам, разрешившим ВСУ наносить удары западными вооружениями по российской территории, впоследствии присоединились США, одобрившие подобные атаки, однако при этом несколько ограничив номенклатуру "разрешенных" боеприпасов. Таким образом, Запад практически всеми доступными способами продолжает провоцировать эскалацию вооруженного конфликта на Украине.
21 комментарий
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. carpenter Звание
    carpenter
    +4
    Сегодня, 15:49
    И эта иудейская старушка убежала с психлечебницы, а теперь баламутит немцев. Как бы не вышло то, что было в Германии с 1935 года.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 16:02
      В процессе. Поступательном и уверенном.
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 16:20
      Эта безмозглая кобыла недавно выступала перед жителями Германии на митинге, ее там освистали и послали на три веселые буквы. Но, что интересно, она свою речь толкнула не обращая внимания на реакцию собравшихся. Эта Клава точно из психбольницы!
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:50
    Баба сбрендили окончательно... хотя, неадекватно была всегда... такое не лечится, само не проходит.
  3. Vladlous Звание
    Vladlous
    +4
    Сегодня, 15:56
    Фашистов из Германии пора поставить к стенке! В конце концов, у кого ядерное оружие: у нас или у Германии? Сегодня каждая шавка считает себя в праве грозить нам и делить на карте наши территории, а нашу историю поливать грязью. Сегодня у любого лимитрофа, недобитого по нашему опрометчивому великодушию, имеются пртензии на наши земли и жажда реванша. Может быть пора уже признать, что мы в состоянии войны с НАТО? Вот, у противников этого один аргумент: мы не готовы войне с НАТО. А у меня втсречный: а НАТО к войне с нами готово? Они же почему так за украинцев вцепились, потому как кроме восточной европы (поляков и прочих) у них не так много запасов живой силы. Даже та же Эстония, способная суммарно призвать до 200 000 человек, общая сумма запаса, намного интереснее той же Британии, где хоть и более качественная профессиональная армия, но праткически отсутствует резерв.

    Не пора ли бомбить Берлин? Я на полном серьёзе. Завтра наши города будут под градом ударов натовских ракет, а мы всё будем кривляться и петь песни про гуманизм и международное право. Запад - это варварство по определению и разговаривать с нимим надо исключительно языком безграничного насилия.
    1. алабурга Звание
      алабурга
      +2
      Сегодня, 16:00
      /В очередных угрозах Кремля об эскалации нет ничего нового, – заявил генсек НАТО Столтенберг.

      "Мы с 2022 года оказываем помощь Украине... Долгое время Путин запугивал нас , побуждая не делать этого. Он еще перед началом вторжения в феврале 2022 года предостерегал нас от помощи Украине и угрожал последствиями... Эти угрозы не были воплощены и не имеют оснований ", – заявил Генсек НАТО./
    2. Светлан Звание
      Светлан
      -2
      Сегодня, 16:13
      Не пора ли бомбить Берлин? Я на полном серьёзе.

      «Обязательно бахнем. Но потом» (Ц)
      Вы хотите чтобы Россия развязала всеобщую катастрофу? Чтобы НАТО, уже без экивоков, ударило по Москве, Питеру, Владику и другим городам. Вы хотите, чтобы те несчастные, кто выживет проклинали Москву и Русских?
      1. matwey Звание
        matwey
        0
        Сегодня, 16:24
        Вот интересно ваше предложение.....
      2. Vladlous Звание
        Vladlous
        +2
        Сегодня, 16:27
        Мне главное, чтобы Россия сохранилась, пусть и прояйдя через страшное горнило. А что касается до западной цивилизации, то надеюсь они сдохнут все до последнего человека.
        1. Светлан Звание
          Светлан
          0
          Сегодня, 16:36
          Все правильно. Все этого хотят. Но бомбить Берлин или Париж вообще не к чему. Если уж бомбить то Вашингтон, бо Европа не делает политику и несамостоятельна в своих решениях. Они завоёванная американцами территория.

          Ну и главное, конец света, должен начаться оттуда, чтобы они попали ад, а мы в рай. Иначе никак.
    3. Фаталист Звание
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 16:15
      Так ведь уже, наши города под ударами....(
    4. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 16:21
      Я тут читал как немцы с датчанами воевали... И там двойка была)))
    5. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 16:49
      Цитата: Vladlous
      Даже та же Эстония, способная суммарно призвать до 200 000 человек, общая сумма запаса

      В Эстонии 370 тыс. рабочего населения, остальное дети, пенсионеры, калеки, иждивенцы. Любой лимитроф с населением до 2 млн. человек может выставить армию не более 60 000 штыков.
      Да и вопрос, а хотят ли они воевать.
      1. Vladlous Звание
        Vladlous
        0
        Сегодня, 16:53
        Ваши сомнения закономерны. Но я опираюсь сугубо на статистику. Эстонские вооружённые силы в случае войны разворачиют 36 000 человек. Всего 200 000 подлежат мобилизации. А насчёт того - хотят-не хотят.... Посмотрите, что творится на Украине, как работает ТЦК и, уверен, Вы всё поймёте.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 17:00
          Цитата: Vladlous
          Посмотрите, что творится на Украине, как работает ТЦК и, уверен, Вы всё поймёте.

          Не я не пойму, потому что живу в Эстонии и вижу, сколько собираются воевать, а сколько нет. Да еще сколько граждан РФ, других стран и ЛБГ, почитай поболее третей части от 1,35 млн пиплов
          Да и границы в одни день не перекрыть, разбегутся. Это укры до последнего ждали манны небесной, а дождались ТЦК.
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 15:58
    Щас немецкие хлопцы Гансы и Фрицы начнут срочно искать Новую Швабию где не будет обиженной колбасы во главе правительства. . . winked
  5. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 16:01
    Эта пациентка, Трахерман, пардон, Затрахерманннн, ой, Цимармэн, по ходу хочет, что б теперь германские хлопцы тикали от ТЦК ГЕСТАПО. laughing Интересно, куда ж они побегут, загадка Полишинеля, три попытки. laughing
  6. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 16:10
    От одного вида этой гермофродитки мороз по коже от омерзения. Ей даже пасть раззевать не надо - все начинают бояться
  7. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 16:49
    Вот же еврейско-фасшисткая страхолюдина. Знал алоизыч про этот народец что-то не хорошее поэтому и не любил. bully
  8. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 16:59
    Вот так вот, пока на этом форуму люди пишут, что не в коем случае нельзя трогать Европу, а вдруг начнем ТМВ, Европа спокойно готовится(по факту уже начала) к мировой войне
  9. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 17:01
    Глава оборонного комитета Бундестага призвала готовить резервистов для войны с Россией

    А чему удивляться? У нас каждая вторая статься сопровождается примерно вот таким комментарием:
    Цитата: Vladlous
    Не пора ли бомбить Берлин? Я на полном серьёзе

    Отличаются только названием городов и уготованными последствиями - радиоактивный пепел, ядрён-батон, ковровые бомбардировки и прочее
    Или кто-то считает, что по ту сторону нет специальных аналитиков, скрупулёзно вычитывающих все наши бахвальства, и отмечающие уровень готовности принятия решения?