Глава оборонного комитета Бундестага призвала готовить резервистов для войны с Россией
Председатель комитета по обороне в немецком парламенте (Бундестаге) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала к набору 900 тысяч немецких резервистов для противостояния "воинственной позиции России при президенте Владимире Путине".
Глава оборонного комитета Бундестага при этом заявила, что, по имеющимся у нее данным, российское руководство якобы активно готовит свой народ к возможной войне и настраивает его против Запада.
Штрак-Циммерманн отметила, что в России издаются школьные учебники, в которых Германия якобы безосновательно изображается государством-агрессором. При этом немецкий депутат, видимо, забыла, что именно Германия в 1941 году осуществила масштабнейшую агрессию против России за всю ее историю, а в настоящее время опосредованно участвует в украинском кризисе, поставляя ВСУ вооружения и другие ресурсы.
Ранее сообщалось, что Германия и Франция в числе первых стран Запада разрешили боевикам киевского режима наносить удары вглубь России ракетами средней дальности, которыми НАТО в изобилии снабжает ВСУ.
К странам, разрешившим ВСУ наносить удары западными вооружениями по российской территории, впоследствии присоединились США, одобрившие подобные атаки, однако при этом несколько ограничив номенклатуру "разрешенных" боеприпасов. Таким образом, Запад практически всеми доступными способами продолжает провоцировать эскалацию вооруженного конфликта на Украине.
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