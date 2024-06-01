Власти Израиля фактически опровергли заявление Байдена об их согласии прекратить огонь в Газе

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Власти Израиля фактически опровергли заявление Байдена об их согласии прекратить огонь в Газе

Из Израиля продолжают приходить сообщения опровергающие слова американского президента Джо Байдена о готовности прекратить огонь в секторе Газа.

Вчера Байден заявил, что израильский план прекращения огня уже передан через Катар ХАМАС. Представители палестинского движения позитивно встретили слова президента США.



Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выпустила заявление, противоречащее сказанному Байденом. В нём отмечается, что Израиль не собирается прекращать военную операцию в Газе, пока не будут достигнуты все её цели. Названы вновь и цели войны в Газе – уничтожение ХАМАС, освобождение всех заложников и превращение Газы в безопасное для Израиля место.

Идея о том, что Израиль согласится на постоянное прекращение огня до выполнения этих условий, неприемлема

- заявили в канцелярии израильского премьера.

По словам же Байдена израильский план состоит из трёх этапов и включает бессрочное прекращение огня, постепенный вывод израильских войск из Газы, освобождение заложников и начало восстановления сектора.

Насовсем понятно, почему Байден сказал, что Израиль предложил план, когда там это опровергают. Возможно, престарелый президент США в очередной раз ляпнул что-то не то.
2 комментария
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +1
    Сегодня, 16:14
    Это не власти - это нацисты! Так и надо писать - нацисты, взявшие власть в Израиле, будут дальше продолжать убивать мирных граждан, прикрываясь войной с ХАМАС, которую они уже в принципе проиграли. А на Деда им без разницы! Написал бы другими словами, но уже есть четыре предупреждения...
  2. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +3
    Сегодня, 16:15
    Государство Израиль - это страна сатанистов.