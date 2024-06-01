Власти Израиля фактически опровергли заявление Байдена об их согласии прекратить огонь в Газе
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Из Израиля продолжают приходить сообщения опровергающие слова американского президента Джо Байдена о готовности прекратить огонь в секторе Газа.
Вчера Байден заявил, что израильский план прекращения огня уже передан через Катар ХАМАС. Представители палестинского движения позитивно встретили слова президента США.
Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выпустила заявление, противоречащее сказанному Байденом. В нём отмечается, что Израиль не собирается прекращать военную операцию в Газе, пока не будут достигнуты все её цели. Названы вновь и цели войны в Газе – уничтожение ХАМАС, освобождение всех заложников и превращение Газы в безопасное для Израиля место.
Идея о том, что Израиль согласится на постоянное прекращение огня до выполнения этих условий, неприемлема
- заявили в канцелярии израильского премьера.
По словам же Байдена израильский план состоит из трёх этапов и включает бессрочное прекращение огня, постепенный вывод израильских войск из Газы, освобождение заложников и начало восстановления сектора.
Насовсем понятно, почему Байден сказал, что Израиль предложил план, когда там это опровергают. Возможно, престарелый президент США в очередной раз ляпнул что-то не то.
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