Премьер Эстонии: Если Украина вступит в НАТО, даже не имея в своём составе какой-то определённой территории, то это будет победой

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Премьер Эстонии: Если Украина вступит в НАТО, даже не имея в своём составе какой-то определённой территории, то это будет победой

Эстонские власти продолжают свою русофобскую риторику. При этом антироссийские высказывания стали неотъемлемой частью функционирования самих эстонских политических элит, которые находятся на тотальном контроле у США.

Эстонский премьер Кая Каллас, которая пытается примерить на себя даже «мундир» генсека НАТО, продолжает милитаристскую риторику, видимо, полагая, что именно так должна обеспечиваться её политическая карьера и одновременно похвала из-за океана.



Кая Каллас:

В отношении Украины у нас нет плана «Б», потому что мы не можем себе позволить даже думать о победе России. Наш план – это план «А», а именно – помощь Украине в её противодействии России, противодействии вторжению.

По словам эстонской «премьерки», в Эстонии, как и на всём Западе, не должны поддаваться пессимизму.

Каллас:

Победа на Украине – это не только территория.

Дальнейший спич привлекает особенное внимание:

Если Украина вступит в НАТО, даже не имея в своём составе какой-то определённой территории, то это будет победой.

По словам Каллас, в этом случае Украина окажется под защитой НАТО, а потому «Россия дальше не пойдёт».

Напомним, что ранее другой эстонский деятель – президент этой республики А.Карис – заявил, что цель Эстонии – «поставить на колени Россию и Путина». За эти слова его высмеяли даже в самой Эстонии, попросив почаще смотреть на карту.
25 комментариев
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  1. Уарабей Звание
    Уарабей
    +7
    Сегодня, 16:01
    """Если Украина вступит в НАТО, даже не имея в своём составе какой-то территории, то это будет победой."""

    Россию такая "победа" устроит. Пусть окраина, не имея никаких территорий в своем составе, состоит в НАТО сколько угодно. laughing
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 16:16
      Тут стоит процитировать слова классика - Иван Васильевич, иногда, когда вы говорите, складывается такое ощущение что вы бредите! Тут больше нечего добавить.
  2. Piramidon Звание
    Piramidon
    +1
    Сегодня, 16:02
    Если Украина вступит в НАТО, даже не имея в своём составе какой-то территории, то это будет победой

    Возможно Львовская область, находящаяся под протекторатом Польши и вступит когда-нибудь в НАТО
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 16:07
      Львовяне уже видят себя там. Но их будущая жизнь в составе ляхии будет незавидной.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +2
        Сегодня, 16:48
        Фаталист, поддерживаю. Ляхи ну очень " любят" х..хлов. Неоднократно слышал от поляков их мнения относительно, этого народа. Я даже не знаю,к кому они лучше относятся- к скотине или к украм.) Так что,в составе Польши у них начнется, совсем иная жизнь...Это я еще тактично изложил.
  3. Vladlous Звание
    Vladlous
    +6
    Сегодня, 16:02
    Наша цель - ликвидация Эстонии, Латвии и Литвы, а также Финляндии и Польши как независимых государств! Наша цель - обрушение Европы в состояние времён неолита, а его население лишение не только гражданских, но и основных прав человека. Наша основная задача - ликвидация США как основы западной цивилизации, а население США обращение в первобытное состояние. Мы жаждем расчленения европейских государств, а западную цивилизацию видим стоящей на коленях в лужи крови.

    Режит слух, правда? Но ведь это именно то, только наоборот, что говорит Каллас и её друзья про Россию.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 16:17
      Мне слух не режет, я как раз за такие решения!
    2. Dizel200 Звание
      Dizel200
      +1
      Сегодня, 16:19
      А идея не плохая ,даже если так сделать то это будет спасением для всего Мира laughing
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 17:16
        У меня тут еще вопрос возник. Если следовать логике этой дуры, то и Эстония, в случае утраты своей территории,то же останется в НАТО?)
  4. Фаталист Звание
    Фаталист
    +4
    Сегодня, 16:05
    А что, ведь она права. Любой огрызок оставшийся от укрленда автоматически приближает натовское железо к нашим границам.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 16:05
    «Если Украина вступит в НАТО, даже не имея в своём составе какой-то территории, то это будет победой» —

    — У вас в НАТО уже пол Украины в виде беженцев без "какой-то территории",так что можете праздновать ...
  6. a_2573 Звание
    a_2573
    +2
    Сегодня, 16:08
    Я понимаю, что не по теме и заминусуют, но......в этом мире ещё остались адекватные и умные люди? Что они все употребляют? Если будет большая война, то достанется абсолютно всем! Никто не отсидится в хуторах!
  7. Правдодел Звание
    Правдодел
    +2
    Сегодня, 16:11
    Украина вступит в НАТО, даже не имея в своём составе какой-то территории

    Что то здесь то ли с логикой, то ли с мозгами... НАТО, как бы, защищает страны. Реально, конечно, разжигает войну между странами. Но если нет территории, то о какой стране можно говорить. Разве, что о территории на Марсе. Так давно известно, что Марс нужно защищать от марсиан. Так пусть и защищает и даже нападает на марсиан. Как-нибудь стерпим.
  8. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +1
    Сегодня, 16:12
    Я "за" и побыстрее. laughing Зеленского тогда назначат в НАТО министром без портфеля.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +1
      Сегодня, 16:31
      Я "за" и побыстрее. laughing Зеленского тогда назначат в НАТО министром без портфеля.
      там уже есть министры без мозгов, так что комплект будет полным. yes
  9. Joker62 Звание
    Joker62
    +2
    Сегодня, 16:12
    Если Украина вступит в НАТО, даже не имея в своём составе какой-то территории, то это будет победой

    Вот глупая... у себя под боком Иван-город трещит по швам, она ратует о какой-то не до страны, как "404"...
    совсем с катушек слетела...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 16:57
      Цитата: Joker62
      у себя под боком Иван-город трещит по швам, она ратует о какой-то не до страны, как "404"...

      да что ей Иван-город, она же на место Генсека нацелилась. Некогда ей на всякие там города обращать внимание
  10. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 16:13
    [отношении Украины у нас нет плана «Б», потому что мы не можем себе позволить даже думать]

    Вот и выболтала великую эстонскую правду от небольшого эстонского ума.
  11. MaxKruh Звание
    MaxKruh
    +1
    Сегодня, 16:20
    Значит автоматом должны будут признать все территории которые вернулись и ещё вернуться в состав России.
  12. двейра63 Звание
    двейра63
    +1
    Сегодня, 16:36
    Эта мадам нацелилась на должность генерального секретаря НАТО, поэтому и максимально активизировала свою агрессивную риторику, в борьбе за власть-все средства хороши, принципы в сторону. Посмотрю как она с Урсулой в перспективе будет разбираться, та тоже амбициозна до ужаса. Ставлю на Урсулу, она умнее эстонской политической болтушки.
  13. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 16:36
    Премьер Эстонии: Если Украина вступит в НАТО, даже не имея в своём составе какой-то определённой территории, то это будет победой

    У Буратино мозг тоже деревянный? Каким образом фантом может стать членом?! belay feel
  14. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +1
    Сегодня, 16:42
    Правильно говорит - "Премьер Эстонии: Если Украина вступит в НАТО, даже не имея в своём составе какой-то определённой территории, то это будет победой"
    Поражением РФ будет даже вступление Украины не в Нату, а в ЕС.
    Поражением будет и сохранение украинской государственности в любом даже сильно урезанном виде
  15. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:53
    Премьер Эстонии:
    . Чем меньше сявка, тем визгливее лает, не переставая.
  16. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 17:08
    Цитата: Андрей Николаевич
    Ляхи ну очень " любят" х..хлов

    Поляки тем и "славятся", что относятся так ко всем в мире
    Кроме себя, естественно
  17. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 17:14
    Фамилии эстонских руководителей говорят сами за себя: Каллапс и Кариес. Они тоже могут остаться в НАТО без территории, персонально, так сказать.
    И своими 2 (двумями) грудями встать на защиту ценностей.