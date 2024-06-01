В отношении Украины у нас нет плана «Б», потому что мы не можем себе позволить даже думать о победе России. Наш план – это план «А», а именно – помощь Украине в её противодействии России, противодействии вторжению.

Победа на Украине – это не только территория.

Если Украина вступит в НАТО, даже не имея в своём составе какой-то определённой территории, то это будет победой.

Эстонские власти продолжают свою русофобскую риторику. При этом антироссийские высказывания стали неотъемлемой частью функционирования самих эстонских политических элит, которые находятся на тотальном контроле у США.Эстонский премьер Кая Каллас, которая пытается примерить на себя даже «мундир» генсека НАТО, продолжает милитаристскую риторику, видимо, полагая, что именно так должна обеспечиваться её политическая карьера и одновременно похвала из-за океана.Кая Каллас:По словам эстонской «премьерки», в Эстонии, как и на всём Западе, не должны поддаваться пессимизму.Каллас:Дальнейший спич привлекает особенное внимание:По словам Каллас, в этом случае Украина окажется под защитой НАТО, а потому «Россия дальше не пойдёт».Напомним, что ранее другой эстонский деятель – президент этой республики А.Карис – заявил, что цель Эстонии – «поставить на колени Россию и Путина». За эти слова его высмеяли даже в самой Эстонии, попросив почаще смотреть на карту.