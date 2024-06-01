Глава Военного комитета НАТО: Кибератака может стать поводом для задействования 5-й статьи устава альянса

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Глава Военного комитета НАТО: Кибератака может стать поводом для задействования 5-й статьи устава альянса

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что кибератака может стать поводом для задействования 5-й статьи устава альянса о коллективной самообороне.

Выступая на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, Бауэр отметил, что представители стран-членов НАТО договорились, что в случае возникновения подобных ситуаций, предполагается учитывать ряд различных факторов. При этом наиболее сложной задачей в рамках реагирования на подобные инциденты будет необходимость установить, кто именно является организатором кибератаки.



"Диалог Шангри-Ла" является крупнейшим в Азиатско-Тихоокеанском регионе форумом по вопросам безопасности. В мероприятии принимают участие главы и представители оборонных ведомств, вооруженных сил и разведывательных структур из десятков стран, в том числе США и Китая.

В этом году, видимо в надежде выпросить хоть какую-нибудь дополнительную военную поддержку, в Сингапур, где проходит "Диалог Шангри-Ла", в экстренном порядке прилетел глава киевского режима Владимир Зеленский, уже традиционно выделяющийся своим затрапезным нарядом среди многочисленных представителей других стран.

Ранее сообщалось, что накануне "Диалога Шангри-Ла" в Сингапуре состоялись переговоры между главами оборонных ведомств Китая и США. Глава Минобороны Китая в очередной раз подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР и любое внешнее вмешательство в этот вопрос неприемлемо.
11 комментариев
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  1. HAM Звание
    HAM
    +6
    Сегодня, 16:42
    Уже повод ищут??......
    1. krot Звание
      krot
      0
      Сегодня, 17:08
      Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что кибератака может стать поводом для задействования 5-й статьи устава альянса о коллективной самообороне.

      Ну и встречайте тогда, Лондон, Париж, Вашингтон ядерные боеголовки..
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 16:47
    «При этом наиболее сложной задачей в рамках реагирования на подобные инциденты будет необходимость установить, кто именно является организатором кибератаки» —

    — Можно не устанавливать,а назначить - highly likely ...
    1. Zhan Звание
      Zhan
      0
      Сегодня, 17:12
      — Можно не устанавливать,а назначить - highly likely ...

      Ну, тогда готовимся к худшему сценарию развития событий.
      hi
  3. Vladlous Звание
    Vladlous
    +2
    Сегодня, 16:50
    Это чисто под провокацию. Они ищут повод для войны с Россией. Ведь те же телефонные мошенники - это всё про Украину. Кроме того, в тех же странах Балтии ( в Эстонии в частности) регулярно просиходили задолго до СВО утечки данных с идентификационных карт граждан, организованные злоумышленниками в кампании, подозреваю, с государством. И это было неоднократно. Переводя на современные реалии, любое подобное действие можно приписать России, ведь проверить никто не может, а потом заявить о нападении на НАТО.

    Тучи сгущаются. Если недавно я полагал, что начало большой войны с НАТО - это вторая половина лета -осень этого года. То сейчас, я бы в первую очередь говорил бы об августе -сентябре текущего года. Им нужен весомый повод, или не не весомый, всё уже на мази.
    1. Azim77 Звание
      Azim77
      0
      Сегодня, 17:05
      Цитата: Vladlous
      Они ищут повод для войны с Россией.


      На сегодняшний день без США - НАТО нуль. Европейских силенок маловато уже. Остюда и выпячивание 5 статьи, типа все за одного. Но подключаться ли США, вот вопрос? Экономический кризис подскосил и его, оброноспособность ослабла. Выборы на носу, внутренние проблемы, электрорат даже глобвальной войной не сплотить. Из-за этого все европейские вызовы вероятнее всего блеф. Шипением, чтобы не трогали, не приближались.
      Побелителем будет тот, у кого крепче нервы, сильнее дух, рост экономики и есть свежайший опыт. И в этом перевес не в пользу Запада.
      Вот провокация для переноса сил против Китая может быть - тут США самим нужно, остальных в эту часть поля тянут.
  4. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 16:56
    Ой, да ладно, если хотят апокалипсис, то могут начинать, прилетит всем, пусть не сомневаются или они надеются на заложников в виде семей и детишек наших чинуш, живущих ТАМа?!
  5. БМП-2 Звание
    БМП-2
    +2
    Сегодня, 16:56
    Похоже Сингапуру тоже пора в родную гавань, раз такие идеи посещать начали. Или что, может быть такие договорённости - это не угроза?

    P.s.: интересно, как они собираются подтверждать принадлежность хакерской атаки той или иной стране? По географическому расположению серверов? Или спросят у GPT-чата? laughing
  6. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 17:06
    Похоже на покупку индульгенции
    Завтра где-то рухнет база серверов, по оплошности криворукого админа - о, русский след!
    Ну что, можно констатировать, что путинские уроки не прошли даром - НАТО тоже решили начать рисовать красными фломастерами
    1. Zhan Звание
      Zhan
      0
      Сегодня, 17:16
      Похоже на покупку индульгенции
      Завтра где-то рухнет база серверов, по оплошности криворукого админа - о, русский след!

      Да мы везде, самые виноватые.=)
      hi
  7. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 17:11
    Владимир Зеленский, уже традиционно выделяющийся своим затрапезным нарядом

    традиционно выделяющийся своим затрапезным нарядом ашкенази.