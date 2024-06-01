Для укрепления накатов на блиндажах и стен траншей применяют деревянные колоды. Николаевский губернатор Виталий Ким «заработал» на поставках этой древесины для строительства фортификаций украинской армии 200 процентов прибыли.Об этом сообщают украинские журналисты.Цена сосны, свободно реализуемой государственными лесхозами на Украине, на Украинской энергетической бирже составляет сейчас около 2,4 тысячи гривен (5340 рублей) за кубометр. Доставка с Полесья, центра или севера страны в Николаев стоит 1100-1500 гривен (2450-3340 руб.) за куб. Еще 300 гривен стоит погрузка. С учетом всех этих издержек стоимость кубометра сосновых колод в Николаеве должна была составить от 3900 до 4400 гривен (8690-9800 рублей).Но в фортификационных сметах николаевцев стоит цена 11 400 гривен (25 390 рублей). То есть фактически втрое дороже рыночных цен. Более того, доставка по области к месту строительства в смете указана отдельно и стоит еще 720 гривен (1600 рублей) за кубометр.Таким образом, даже в скандальных контрактах Харьковской обладминистрации древесина вдвое дешевле николаевской сметы – примерно 5 тысяч гривен (11 тысяч рублей).Украинские журналисты приходят к выводу, что на Харьковщине чиновники вели себя скромнее, чем на Николаевщине. Впрочем, коррупционные моменты наблюдались не только в этих двух регионах Украины. Не менее «предприимчивы» и украинские госслужащие, например, в Киевской и Одесской областях.

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