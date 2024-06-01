Николаевский губернатор «заработал» на поставках древесины для фортификаций 200 процентов прибыли

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Николаевский губернатор «заработал» на поставках древесины для фортификаций 200 процентов прибыли

Для укрепления накатов на блиндажах и стен траншей применяют деревянные колоды. Николаевский губернатор Виталий Ким «заработал» на поставках этой древесины для строительства фортификаций украинской армии 200 процентов прибыли.

Об этом сообщают украинские журналисты.

Цена сосны, свободно реализуемой государственными лесхозами на Украине, на Украинской энергетической бирже составляет сейчас около 2,4 тысячи гривен (5340 рублей) за кубометр. Доставка с Полесья, центра или севера страны в Николаев стоит 1100-1500 гривен (2450-3340 руб.) за куб. Еще 300 гривен стоит погрузка. С учетом всех этих издержек стоимость кубометра сосновых колод в Николаеве должна была составить от 3900 до 4400 гривен (8690-9800 рублей).


Но в фортификационных сметах николаевцев стоит цена 11 400 гривен (25 390 рублей). То есть фактически втрое дороже рыночных цен. Более того, доставка по области к месту строительства в смете указана отдельно и стоит еще 720 гривен (1600 рублей) за кубометр.

Таким образом, даже в скандальных контрактах Харьковской обладминистрации древесина вдвое дешевле николаевской сметы – примерно 5 тысяч гривен (11 тысяч рублей).

Украинские журналисты приходят к выводу, что на Харьковщине чиновники вели себя скромнее, чем на Николаевщине. Впрочем, коррупционные моменты наблюдались не только в этих двух регионах Украины. Не менее «предприимчивы» и украинские госслужащие, например, в Киевской и Одесской областях.
7 комментариев
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  1. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 16:51
    Впрочем, коррупционные моменты наблюдались не только в этих двух регионах Украины. Не менее «предприимчивы» и украинские госслужащие, например, в Киевской и Одесской областях.

    В 404-й вся власть одни "предприниматели". Поголовно
  2. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 16:52
    Николаевский губернатор «заработал» на поставках древесины для фортификаций 200 процентов прибыли

    200% в свой карман, Карл!!! belay
    Совсем обнаглел этот ассемилированый украинский кореец... хлеще поди наших... wassat
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 17:02
      Цитата: Joker62
      200% в свой карман, Карл!!!

      Тю! А чего так мало? Разгуляться парнишке не дали. По сравнению с Киевом - мог бы и 300% заработать!! wassat
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 17:07
      Цитата: Joker62
      Совсем обнаглел этот ассемилированый украинский кореец... хлеще поди наших...

      Да нет наверное. Воры, хапуги, мздоимцы - они все из одного инкубаторы выращены, как братья близнецы.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 16:55
    "тебя посодют, а ты не воруй!"... так не посодют же, потому как это та нога, у кого надо, нога!
  4. old64 Звание
    old64
    0
    Сегодня, 17:00
    "С 2014 года коррупция на Украине возрастала. В апреле 2017 года международная аудиторская компания EY поставила Украину на первое место в мире по уровню коррупции среди 41 исследуемых стран (в том числе стран Африки)"
    Такое впечатление, что на Украине сейчас главное захапать побольше и свалить за кордон. И Ким не исключение. Берет пример с Зели и его супруги.
  5. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 17:15
    корейцы это евреи Азии чтоб такой чоткий штемп бы не поднял бабла шо он вам шлимазл