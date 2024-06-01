Из выделенной (американским конгрессом) суммы дошло на сегодня мало. Это по моему мнению. И это не позволяет укомплектовать бригады, создать достаточные резервы, чтобы просто даже провести ротацию. Бригады ждут ротацию, но пока этого сделать нормально нельзя.

Чтобы там ситуацию стабилизировать, нам приходится частично снимать силы с Донбасса. Россияне знают, что у нас проблемы с оружием , и этим пользуются.

Западные репортёры констатируют значительный рост числа жалоб со стороны Зеленского на зарубежных «партнёров». Одна из основных жалоб связана с тем, что Украине, видите ли, медленно поставляют военную помощь, затягивают процесс, а то и «выкручивают руки».В интервью британское Guardian Зеленский заявил, что «промедление с поставками военной помощи не даёт возможности провести комплектование новых бригад украинской армии».Глава киевского режима, легитимность которого в должности президента истекла, как известно, 20 мая:По словам Зеленского, «этим пользуется Россия, пытаясь растянуть украинские силы, открыв фронт на севере Харьковской области».Зеленский:По заявлению Зеленского, если бы пришло всё то, что Штаты одобрили, то бригады были бы укомплектованы.