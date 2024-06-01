Guardian: Зеленский жалуется на то, что Запад медлит с поставками военной помощи

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Guardian: Зеленский жалуется на то, что Запад медлит с поставками военной помощи

Западные репортёры констатируют значительный рост числа жалоб со стороны Зеленского на зарубежных «партнёров». Одна из основных жалоб связана с тем, что Украине, видите ли, медленно поставляют военную помощь, затягивают процесс, а то и «выкручивают руки».

В интервью британское Guardian Зеленский заявил, что «промедление с поставками военной помощи не даёт возможности провести комплектование новых бригад украинской армии».

Глава киевского режима, легитимность которого в должности президента истекла, как известно, 20 мая:

Из выделенной (американским конгрессом) суммы дошло на сегодня мало. Это по моему мнению. И это не позволяет укомплектовать бригады, создать достаточные резервы, чтобы просто даже провести ротацию. Бригады ждут ротацию, но пока этого сделать нормально нельзя.

По словам Зеленского, «этим пользуется Россия, пытаясь растянуть украинские силы, открыв фронт на севере Харьковской области».

Зеленский:

Чтобы там ситуацию стабилизировать, нам приходится частично снимать силы с Донбасса. Россияне знают, что у нас проблемы с оружием, и этим пользуются.

По заявлению Зеленского, если бы пришло всё то, что Штаты одобрили, то бригады были бы укомплектованы.
3 комментария
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  1. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 17:04
    Ну извини, Зелебоба, что Запад не придумал телепорты, а Владимир Омелян не построил хиперлуп на Украине
  2. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 17:06
    если бы пришло всё то, что Штаты одобрили, то бригады были бы укомплектованы.

    Мечты у Зели какие-то странные. Или как и дедушка уже не понимает кого с кем "складывать" надо. Оружие оружием, но для комплектации бригад прежде всего люди нужны. fool Кого вооружать будет, если людей нет? wassat
  3. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 17:09
    Спешка нужна при ловле блох и при поносе.... вот только никого его симптомы не интересуют lol