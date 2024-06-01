Guardian: Зеленский жалуется на то, что Запад медлит с поставками военной помощи
Западные репортёры констатируют значительный рост числа жалоб со стороны Зеленского на зарубежных «партнёров». Одна из основных жалоб связана с тем, что Украине, видите ли, медленно поставляют военную помощь, затягивают процесс, а то и «выкручивают руки».
В интервью британское Guardian Зеленский заявил, что «промедление с поставками военной помощи не даёт возможности провести комплектование новых бригад украинской армии».
Глава киевского режима, легитимность которого в должности президента истекла, как известно, 20 мая:
По словам Зеленского, «этим пользуется Россия, пытаясь растянуть украинские силы, открыв фронт на севере Харьковской области».
Зеленский:
По заявлению Зеленского, если бы пришло всё то, что Штаты одобрили, то бригады были бы укомплектованы.
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