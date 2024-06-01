«Право народа на самовыражение»: Северная Корея вновь запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи

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«Право народа на самовыражение»: Северная Корея вновь запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи

В воздушном пространстве Южной Кореи вновь появились воздушные шары из соседней Северной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское информагентство Yonhap, ссылаясь на военных Республики Корея.

Сообщается, что эти воздушные шары, очевидно, тоже с мусором. Однако всё же в целях безопасности власти Южной Кореи просят граждан не приближаться к упавшим с неба предметам и сообщать о них в соответствующие органы.



Ранее на этой неделе КНДР уже запускал множество воздушных шаров (260 штук) в Южную Корею, к которым были прикреплены всякий мусор и экскременты, и которые падали по всей стране.

В Пхеньяне назвали это ответом на распространение в стране антиправительственных листовок со стороны южнокорейских активистов. Тогда замминистра обороны КНДР Ким Ган Ир пообещал, что мусор (так он назвал южнокорейские листовки) скоро полетит обратно в Южную Корею и они поймут, как трудно его собирать по всей стране.

А сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала акцию проявлением «права народа на самовыражение», используя троллинг в отношении южного соседа, называвшего так выстреливание снярядов с листовками в направлении КНДР. В Сеуле потребовали от Пхеньяна прекратить подобные «бесчеловечные и вульгарные действия».

Кроме того, по словам военных из Южной Кореи, КНДР уже несколько дней пытается создавать помехи для работы GPS-приборов в стране.
16 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +4
    Сегодня, 17:36
    В эпоху беспилотником мы уже вошли. Скоро войдём в эпоху мини_ аэростатного_ беспилотного вооружения. laughing
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 17:49
      Цитата: Фаталист
      Скоро войдём в эпоху мини_ аэростатного_ беспилотного вооружения.

      Но гуаном пока еще никто не стрелял, молодцы северные корейцы. Вот бы по Белому дому запустить пару тонн экскрементов из выгребной ямы (лучше из украинской).
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +2
        Сегодня, 17:51
        Дмитрий, помнишь аэростатный шар китайцев, который неделю янки сбивали? Так что очень может быть. Мечты имеют свойство сбываться. good
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 17:53
          Цитата: Фаталист
          помнишь аэростатный шар китайцев, который неделю янки сбивали?

          Да шуму и возни было много, знать точно шар нес пару тонн экскрементов для Байдена.
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            +1
            Сегодня, 17:56
            Видимо, амерские пилоты того и не сбивали, ждали пока ветерок подгонит к Белому дому. laughing
  2. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +3
    Сегодня, 17:42
    Неча было в Северную Корею пропагандистские листовки запускать! Вот они мусорным бумерангом и вернулись
  3. isv000 Звание
    isv000
    +5
    Сегодня, 17:43
    Браво Ким! Жги, Ким! КНДР первой в мире решила вопрос с утилизацией отходов без вреда для собственной экологии! good
  4. Ив762 Звание
    Ив762
    -5
    Сегодня, 17:44
    Я дико извиняюсь, но это уже докатились до образа обезьян кидающихся своими фекалиями - не иначе request.
    Ну слали б в ответ "цитатники Ким-ов", ... -, типа того... А тут уж ....ъ! fool
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 18:36
      как минимум ПВО все-таки напрягается, мусор, мусором, а если между мусором что-то по серьезней, хочешь, не хочешь а отслеживать каждый раз приходится... потом роза ветров и прочее погодные особенности отследить... корейцы в тех же ракетах ...там далеко не глупые люди, вопрос зачем... а посмеяться... смех говорят продлевает жизнь....
  5. Ivan F Звание
    Ivan F
    +1
    Сегодня, 17:46
    Ким-ы зажигают! А по сути - действительно хороший получился ответ, южнокорейским "активистам". Ну и плюс от мусора избавились.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 17:51
      Цитата: Ivan F
      А по сути - действительно хороший получился ответ, южнокорейским "активистам". Ну и плюс от мусора избавились.

      И южнокорейцам нечего предъявить. В смысле - люди не пострадали, предприятия не бомбили. Пострадавших нет. Даже в ООН обратиться не с чем. tongue
      1. Ivan F Звание
        Ivan F
        +1
        Сегодня, 17:57
        Ага! Тут южанам только к зелёным и Грете Тунберг остаётся обратится.
      2. mark1 Звание
        mark1
        0
        Сегодня, 18:25
        Цитата: Егоза

        И южнокорейцам нечего предъявить.

        Как нечего, можно какую нибудь палочку Коха найти или бактерию Шигелла (дизентерия), глистов в конце концов! И вот - бактериологическая атака на "светочь свободы и демократии"!
  6. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    +1
    Сегодня, 17:47
    Это у них мусорная реформа такая, вместо вывоза мусора посылают его южнокорейцам.Может им нашим мусором помочь, а то вон протесты против свалок, а так- пусть в Ю.Корею запустят. wassat
  7. Multicam Звание
    Multicam
    +2
    Сегодня, 17:51
    Пусть радуются, что с мусором, а не с дохлой лошадью, как когда-то при штурмах крепостей. Саммунг и не только - это конечно хорошо , но ,южане - вы не забывайтесь, ребята. Чего вы лезете к соседу со своими листовками?
  8. Комментарий был удален.
  9. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 18:44
    Надо в следующий раз с автораскрытием мешка запускать. Недоработали.)))