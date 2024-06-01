«Право народа на самовыражение»: Северная Корея вновь запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи

В воздушном пространстве Южной Кореи вновь появились воздушные шары из соседней Северной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское информагентство Yonhap, ссылаясь на военных Республики Корея.Сообщается, что эти воздушные шары, очевидно, тоже с мусором. Однако всё же в целях безопасности власти Южной Кореи просят граждан не приближаться к упавшим с неба предметам и сообщать о них в соответствующие органы.Ранее на этой неделе КНДР уже запускал множество воздушных шаров (260 штук) в Южную Корею, к которым были прикреплены всякий мусор и экскременты, и которые падали по всей стране.В Пхеньяне назвали это ответом на распространение в стране антиправительственных листовок со стороны южнокорейских активистов. Тогда замминистра обороны КНДР Ким Ган Ир пообещал, что мусор (так он назвал южнокорейские листовки) скоро полетит обратно в Южную Корею и они поймут, как трудно его собирать по всей стране.А сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала акцию проявлением «права народа на самовыражение», используя троллинг в отношении южного соседа, называвшего так выстреливание снярядов с листовками в направлении КНДР. В Сеуле потребовали от Пхеньяна прекратить подобные «бесчеловечные и вульгарные действия».Кроме того, по словам военных из Южной Кореи, КНДР уже несколько дней пытается создавать помехи для работы GPS-приборов в стране.

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