МО КНР: Армия Китая готова вместе с армией РФ защищать справедливость в мире

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МО КНР: Армия Китая готова вместе с армией РФ защищать справедливость в мире

Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что НОАК готова вместе с ВС РФ защищать справедливость в мире.

У Цянь подчеркнул, что китайские вооруженные силы готовы работать вместе с армией России для всесторонней реализации достигнутого главами двух государств важного консенсуса и вместе с российскими коллегами защищать международную справедливость и беспристрастность, а также прикладывать все усилия для обеспечения международной и региональной безопасности.



Ранее представитель МО КНР пояснил заявленные цели проведения учений НОАК вокруг острова Тайвань. У Цянь подчеркнул, что учения являются необходимым, разумным и законным шагом, направленным на борьбу с попыткой Тайбэя провозгласить "независимости Тайваня", заручившись поддержкой внешних сил. В МО КНР напомнили, что остров Тайвань является неотъемлемой частью Китая и выбор путей решения тайваньского вопроса является исключительно внутренним делом населения КНР. В случае необходимости, НОАК готова практическими действиями защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны.

В апреле текущего года Тайвань посещала украинская делегация, пытавшаяся заручиться поддержкой Тайбэя в вопросах восстановлении инфраструктуры оставшихся у Киева территорий. В частности, украинская сторона в первую очередь запросила поставки оборудования для восстановления энергетической системы. Сегодня по энергосистеме киевского режима вновь прилетели ракеты, так как объекты генерации на Украине активно используются в военных целях. Один из прилетов был по ДнепроГЭС, по дамбе которой в последнее время активно шла переброска сил и средств.
31 комментарий
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  1. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +8
    Сегодня, 17:39
    Армия Китая готова вместе с армией РФ защищать справедливость в мире

    Обычные заявления для восточных людей и вообще всех политиков - уважение на словах, а в уме личные интересы. На деле "дружба" с Китаем весьма условное понятие.
    1. krot Звание
      krot
      +3
      Сегодня, 17:42
      Военный союз пора бы уже создавать..
      На деле "дружба" с Китаем весьма условное понятие.

      Так то мы им не плохо помогали... Перечислять все, можно пол страницы исписать..
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +4
        Сегодня, 18:28
        «Так то мы им не плохо помогали... Перечислять все, можно пол страницы исписать...»©
        А толку-то? Многие, кому мы "не плохо" помогали, нас за это если не ненавидят, то воспринимают это, как должное... request
        1. krot Звание
          krot
          -2
          Сегодня, 18:33
          А толку-то?

          Надеюсь Китай по другому воспринимает и помнит помощь..
          Ждем наших китайских братьев на фронте!
          1. Васян1971 Звание
            Васян1971
            0
            Сегодня, 18:36
            Надеюсь Китай по другому воспринимает и помнит помощь..

            "Надежды юношей питают" ©
            Историю с о.Даманский всё помнят?
            Уверен - с тех пор нифига не изменилось... request
            1. krot Звание
              krot
              -1
              Сегодня, 18:40
              За Доманский мы уничтожили очень много китайцев из РСЗО, почем зря! Один остров необитаемый по середине реки не достоин уничтожения взаимного! Если вы другого мнения- ваше право!
              Наш лидер поступил очень мудро, как и лидер Китайский.
              Или вы хотите воевать за необитаемый остров на речке с Китаем? Совсем плохой?
              1. Васян1971 Звание
                Васян1971
                0
                Сегодня, 18:47
                Или вы хотите воевать за необитаемый остров на речке с Китаем?

                Тут дело принципа - сначала сдали "необитаемы остров" после всего, что случилось, потом за бесценок ресурсы погнали, а потом, что? Фраза "Путь в 1000 ли начинается с одного шага" чья?
                Совсем плохой?

                Кто? На всякий случай: "Сам такой!"
          2. Сергей Новиков_3 Звание
            Сергей Новиков_3
            0
            Сегодня, 18:54
            Вы про какой фронт? Им Европейские дела без интереса. Здесь России самой придётся разруливать в гордом одиночестве (Белорусь не в счёт)
      2. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        -1
        Сегодня, 18:47
        Цитата: krot
        Так то мы им не плохо помогали... Перечислять все, можно пол страницы исписать..

        а Вы перечислите, чем именно им РФ помогла, а не СССР? так то и Украина и Казахстан части СССР, который им помогал.. да и вообще, сколько можно во взгляд на политику - эмоции тащить? страны - не люди-делают то что им выгодно, тем более когда страны, что помогала- больше не существует.. или когда то страны мыслили не категорями собственной выгоды-есть примеры?
    2. Hellcos Звание
      Hellcos
      +2
      Сегодня, 18:13
      уважение на словах, а в уме личные интересы. На деле "дружба" с Китаем весьма условное понятие


      Простите, а в истории человечества когда-то было иначе?
    3. Ратник-80 Звание
      Ратник-80
      0
      Сегодня, 18:14
      Да нет это новое и для нас хорошее , я раньше не слышал чтобы армия Китая будет защищать общие наши интересы , что то произошло похоже , Китай определился
      1. dauria Звание
        dauria
        0
        Сегодня, 18:36
        Китай определился

        А Китаю-то чего определяться ? Для него всё ясно - бодаться с США за делёжку планеты . Это России определяться надо было - лечь под США и стать пушечным мясом против Китая , или стать союзником- слугой для Китая . Как Канада для США .
        Хоть заминусуйте - это реальный расклад сил на сегодня.
        1. старпом Лом Звание
          старпом Лом
          0
          Сегодня, 18:46
          Сходство есть , но весьма отдаленное. Россия гораздо сильнее Канады. Я бы скорее сравнил ( по могуществу , а не морально-политическим качествам) с тандемом США-Британия в 1945-50 гг. И думаю , что при наличии воли и разума у нашей элиты нам по плечу не скатится к нынешнему положению мелкобритании.
        2. lubesky Звание
          lubesky
          0
          Сегодня, 18:51
          США одним боданием за господство не ограничится, ни одна империя без битвы не сдалась. Чтобы биться с западом, одной самоуверенности Китая недостаточно. Россия ценный союзник. Я скорее поверю в раздел американского наследства между Китаем и нами, чем в сражение Китая в одиночку.
          1. dauria Звание
            dauria
            0
            Сегодня, 18:56
            Россия ценный союзник.

            Рассказать , как с союзниками обходятся после победы ? Или сами вспомните конец второй мировой ?
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 18:41
        Да лално!Впрочем,пусть они на вна сначала попробуют посражатся за справедливость.А почему нет,плечом к плечу.А!Ну конечно..Вперед бойцы,а я за вами..Я грудью постою за вашими спинами(с)
  2. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    +1
    Сегодня, 17:44
    Причинять справедливость, это дело знакомое.
  3. Физорг Звание
    Физорг
    +2
    Сегодня, 17:45
    Цитата: Владимир80
    Армия Китая готова вместе с армией РФ защищать справедливость в мире

    Обычные заявления для восточных людей и вообще всех политиков - уважение на словах, а в уме личные интересы. На деле "дружба" с Китаем весьма условное понятие.

    Мы не знаем, но янкерсы воют по этому поводу и КНР угрожают...
  4. Ionescu Popa
    Ionescu Popa
    -1
    Сегодня, 17:52
    this declaration, made after the byzantine-God doomed state coup given in russia is either dellusional or, worse, the chinese, still lead by the shanghai xiongnu, are in it.
  5. Ив762 Звание
    Ив762
    +2
    Сегодня, 17:54
    Ндя? what
    А "уход" Alibaba из России, или действия китайских банков.?.
    Это что, укладывается в тот самый консенсус, достигнутый главами..??..
    Или в защиту международной справедливости и беспристрастности...???...
    request
    1. lubesky Звание
      lubesky
      0
      Сегодня, 18:48
      А "уход" Alibaba из России, или действия китайских банков.?.
      Это что, укладывается в тот самый консенсус, достигнутый главами..??

      Про секретные межгосударственные протоколы и договоры слышали? Про тайну договоренностей, стратегию и тактику с целью ввести в заблуждение потенциального противника?

      Если раскрыть ну прям ВСЕ карты издержки для Китая будут колоссальными РАНЬШЕ грома
    2. старпом Лом Звание
      старпом Лом
      0
      Сегодня, 18:56
      Думаю , что наши "предприниматели" только рады и скорее боролись ЗА уход , чем ПРОТИВ него. Вспомните , как понижали не облагаемую пошлиной стоимость товара , доставляемого в основном Алиэкспрессом.
    3. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 18:56
      Цитата: Ив762
      А "уход" Alibaba из России

      Китайская торговая площадка AliExpress опровергла информацию о введении ограничений для российского бизнеса. Об этом 29 мая пишет РБК со ссылкой на пресс-службу «AliExpress СНГ».
  6. Taskhyl
    Taskhyl
    0
    Сегодня, 18:01
    Звиздеть - не кули ворочать, как гриться
  7. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -1
    Сегодня, 18:03
    В МО КНР напомнили, что остров Тайвань является неотъемлемой частью Китая и выбор путей решения тайваньского вопроса является исключительно внутренним делом населения КНР. В случае необходимости, НОАК готова практическими действиями защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны.
    Решительность НОАК за предыдущие три года не могла не обратить на себя внимания также как и AUKUS под предлогом более плотного контроля Австралии со стороны США. Только лишь одна история про АПЛ американского производства для ВМС Австралии чего стоит.
    В апреле текущего года Тайвань посещала украинская делегация, пытавшаяся заручиться поддержкой Тайбэя в вопросах восстановлении инфраструктуры оставшихся у Киева территорий. В частности, украинская сторона в первую очередь запросила поставки оборудования для восстановления энергетической системы.
    В TSMC украинские капиталовложения не интересны. К тому же TSMC переносит своё производства в США пока НОАК переминается с ноги на ногу и проводит некие учения.
  8. Старый Хрен Звание
    Старый Хрен
    -2
    Сегодня, 18:04
    Олигархические сущности 35 лет визжали про "дорогих западных партнёров". Обезжирили всю страну, перевели на Запад триллионы долларов и..... Результат очевиден уже самым тупым. Теперь начались новые мантры про "дорогого восточного партнёра". Всё то же и оно же.
  9. ДушаРоссии87 Звание
    ДушаРоссии87
    +1
    Сегодня, 18:10
    Они запчасти к своим проданным китайским корытам не могут на прямую продать без банковских прокладок ибо ссут гнева санкционного американских хозяев. За то типа армия встанет с нами в один строй...ню ню laughing
  10. ergh081 Звание
    ergh081
    -3
    Сегодня, 18:12
    Вот. Это как раз то условие, при котором мы сможем победить врага на европейском континенте. Нам даже не нужны силы НОАК, нам нужны их заводы и ресурсы по производству снарядов, ракет и самолётов. Ракет зенитных, баллистических, гиперзвуковых, короче всей нашей номенклатуры. Чтобы нести сотни ракет нужны самолёты. Все эти изделия должны производиться, как сосиски в прямом смысле этого выражения. Китайцы смогут это сделать быстро, мы - вряд ли. Думаю, что большую помощь оказала бы их спутниковая группировка по наведению ракет на цели. Это как раз то условие, при котором можно пока не применять ядерное оружие по врагу в Европе. Вот об этом и должен договариваться Президент с другом Си, и даже представить ему это предложение в ультимативной форме. Либо ты нам помогаешь таким образом, либо от твоих Европейских торговых партнёров ничего не останется. У нас не остаётся выбора. Ну а, если в дело вступит США по Тайваню, мы тебе поможем стратегическим ядерным Сарматом
    1. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 18:55
      С ними можно договориться, только есть один нюанс, они всегда будут думать каким образом побыстрее оттяпать себе часть территории.
  11. wanna Звание
    wanna
    -1
    Сегодня, 18:21
    Цитата: Ив762
    А "уход" Alibaba из России, или действия китайских банков.?.

    Почему вы верите этому очевидному слуху?

    Разве огромный, постоянно растущий, астрономический объем торговли между Китаем и Россией, если не через операции между китайскими и российскими банками, является чем-то, чем вы торгуете в прямом эфире по выходным с грузовиком, полным рублей?
  12. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 18:51
    В Корее мы стояли плечом к плечу с ними против янки.