В ВСУ подтверждают удары американскими ракетами из установок HIMARS по Белгородской области
Пока в Белом доме официально заявляют, что вроде как не давали разрешения вслед за рядом европейских стран и Канадой наносить удары вглубь «исторических» территорий России, факты говорят о том, что киевский режим просто наплевал на это. Ну или в администрации Байдена просто врут и существует негласное разрешение на применение боеприпасов, поставленных США Киеву для атак на российские регионы, причем далеко от границы с Украиной.
Ряд российских телеграм-каналов сообщают, что в ходе вчерашних вечерних и сегодняшних атак по Белгороду наши зенитчики сбили около десяти американские ракет из установок HIMARS. Минобороны России эту информацию не подтверждает, сообщается лишь о перехвате дежурными средствами ПВО ВС РФ нескольких беспилотников и ракет «Точка-У» над Белгородчиной и Брянской областью.
При этом в российских телеграм-каналах военной тематики опубликованы снимки обломков ракет HIMARS, которые, как утверждается, были сегодня сбиты над Белгородской областью. На кадрах видна маркировка латиницей.
В свою очередь, косвенное подтверждение применения американских боеприпасов для атаки по Белгородской области поступает от украинских боевиков. Некто Станислав «Осман» Бунятов, приписывающий себя к националистическому подразделению 24-й ОШБр ВСУ, сообщает о попытке атаковать территорию Белгородчины из американских РСЗО HIMARS. Правда, при этом он называет это направление «Волчанским». По словам нацика, всего было выпущено 12 ракет — это два стандартных пакета американской РСЗО.
Известно, что ночью было две волны комбинированных атак по Белгородской области. Все ракеты сбиты расчетами ЗРК «Панцирь», которые прикрывают именно тыловые объекты на территории РФ.
— справедливо комментирует ситуацию в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.
Российские военные эксперты подчеркивают, что боевое применение этого типа американского вооружения невозможно без западных военных специалистов. Можно исключить «самодеятельность» киевского режима. Судя по всему, это согласованная с западными кураторами атака.
Если эти сообщения соответствуют действительности, то можно констатировать, что неизвестно какая по счету очередная «красная линия» вновь пересечена киевским режимом и Западом. Отвечать на это новыми ракетно-дроновыми ударами по тыловым объектам врага просто бессмысленно, на совсем слетевших с катушек Зеленского и его натовских покровителей, включая США, это уже никак не действует. Очевидно, что в Вашингтоне решили пойти на новый виток эскалации. Это прямое участие НАТО в боевых действиях против нашей страны.
Информация