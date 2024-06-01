В ВСУ подтверждают удары американскими ракетами из установок HIMARS по Белгородской области

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В ВСУ подтверждают удары американскими ракетами из установок HIMARS по Белгородской области

Пока в Белом доме официально заявляют, что вроде как не давали разрешения вслед за рядом европейских стран и Канадой наносить удары вглубь «исторических» территорий России, факты говорят о том, что киевский режим просто наплевал на это. Ну или в администрации Байдена просто врут и существует негласное разрешение на применение боеприпасов, поставленных США Киеву для атак на российские регионы, причем далеко от границы с Украиной.

Ряд российских телеграм-каналов сообщают, что в ходе вчерашних вечерних и сегодняшних атак по Белгороду наши зенитчики сбили около десяти американские ракет из установок HIMARS. Минобороны России эту информацию не подтверждает, сообщается лишь о перехвате дежурными средствами ПВО ВС РФ нескольких беспилотников и ракет «Точка-У» над Белгородчиной и Брянской областью.



При этом в российских телеграм-каналах военной тематики опубликованы снимки обломков ракет HIMARS, которые, как утверждается, были сегодня сбиты над Белгородской областью. На кадрах видна маркировка латиницей.







В свою очередь, косвенное подтверждение применения американских боеприпасов для атаки по Белгородской области поступает от украинских боевиков. Некто Станислав «Осман» Бунятов, приписывающий себя к националистическому подразделению 24-й ОШБр ВСУ, сообщает о попытке атаковать территорию Белгородчины из американских РСЗО HIMARS. Правда, при этом он называет это направление «Волчанским». По словам нацика, всего было выпущено 12 ракет — это два стандартных пакета американской РСЗО.

Известно, что ночью было две волны комбинированных атак по Белгородской области. Все ракеты сбиты расчетами ЗРК «Панцирь», которые прикрывают именно тыловые объекты на территории РФ.

Держать «Панцири» за лентой нам нет никакого резона. А значит минувшей ночью противник с высокой долей вероятности впервые применил американскую высокоточку по «старой» российской территории

— справедливо комментирует ситуацию в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.

Российские военные эксперты подчеркивают, что боевое применение этого типа американского вооружения невозможно без западных военных специалистов. Можно исключить «самодеятельность» киевского режима. Судя по всему, это согласованная с западными кураторами атака.

Если эти сообщения соответствуют действительности, то можно констатировать, что неизвестно какая по счету очередная «красная линия» вновь пересечена киевским режимом и Западом. Отвечать на это новыми ракетно-дроновыми ударами по тыловым объектам врага просто бессмысленно, на совсем слетевших с катушек Зеленского и его натовских покровителей, включая США, это уже никак не действует. Очевидно, что в Вашингтоне решили пойти на новый виток эскалации. Это прямое участие НАТО в боевых действиях против нашей страны.

25 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 17:52
    Украина в свете заявлений глав России и США удобно зпявлять что били импортным по "старой" России. Там по любому в информационном поле плюсы.
  2. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +16
    Сегодня, 17:54
    С таким руководством страны дальше только дальнейшая эскалация со все возрастающими ударами вглубь страны! Гарант где наш ответ???!!!
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +6
      Сегодня, 18:05
      vasyliy1 hi, ВСУ ждут не дождутся F-16 с его арсеналом, и вот тогда будет очень не хорошо, если наши не начнут их ссжаживать с неба, да и то разовые прорывы не перекрыть.
      1. vasyliy1 Звание
        vasyliy1
        +10
        Сегодня, 18:07
        Судя по всему наше руководство решило дождаться и позора и войны!
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +6
          Сегодня, 18:21
          Наше руководство в замкнутом цикле, вместо войны в 2022 выбрали войну и позор, после чего из войны идет постоянное получение позора без прекращения войны, просто источник вечного позора. Видимо оно им нравится сильно, позориться
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +3
            Сегодня, 18:37
            Да раньше.Выбрали позор.В 2014..Не поддержавши силой харьковских и одесских товарищей..И не только их.Тогда была бы и подлердка на этих территориях,а не сонмы ждунов и диверсантов по всей матушке-России
    2. fsvlad Звание
      fsvlad
      0
      Сегодня, 18:39
      А как иначе превратить СВО в по-настоящему народную войну?!
    3. alexandreII Звание
      alexandreII
      +1
      Сегодня, 18:40
      wasyly1 а есть ли Гарант?Я под этим словом понимаю совершенно другое, а не то что сейчас происходит.Ему плевать на народ и тех кто гибнет в окопах...
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +8
    Сегодня, 17:55
    Это прямое участие НАТО в боевых действиях против нашей страны

    Ну И? Когда уже ответка серьезная будет? .
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +6
      Сегодня, 18:00
      Егоза hi, многие думают что никогда.
      1. Vicontas Звание
        Vicontas
        +4
        Сегодня, 18:12
        Наверно фаберже дребезжат при одной мысли об ответке! Тогда дали бы хуситам "Кинжал" в качестве гуманитарной помощи - те бы сразу американский авианосец превратили бы в недвижимое имущество!
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 18:18
          Vicontas hi, ТАКОЕ оружие и хуситам, э нет, тут Бал и Бастион за глаза, если и передавать.
    2. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +5
      Сегодня, 18:18
      Для того, чтобы была серьезная ответка , видимо надо перевезти Госдуму вместе с Путиным в Белгород- пусть почувствуют на себе ситуацию!!
  4. К_4 Звание
    К_4
    +6
    Сегодня, 17:58
    Ответ нашего правительства: "А нам всё рав....мы озабочены и негодуем".
  5. Taskhyl
    Taskhyl
    +8
    Сегодня, 17:58
    Минобороны ссат признавать эти удары, так же как и Путин. Иначе придётся соответственно отвечать, а отвечать-то яиц нет
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 18:23
      Не придется отвечать. Когда это у нас отвечали? Раньше вот грозились за удары по Крыму, потом сначала говорили что в Крым прилетают нептуны, потом нептуны стали все же западными ракетами. И что? И ничего!
  6. V.B. Звание
    V.B.
    +6
    Сегодня, 18:03
    Никто на западе не боится нашего гаранта и на 100% уверены, что серьёзный ответ он не даст. Да и как его дать, если все имущество и деньги и семьи "элиты" именно на западе? А главный олигарх- это гарант.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 18:08
      V. B. hi, тогда чего действуют через Украину? Давно бы придавили если б могли, цацкаться бы не стали.
    2. Osmodey Звание
      Osmodey
      -1
      Сегодня, 18:22
      Да уж- и дети небось так там и учатся. Вопрос тогда чья эта элитка?
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 18:34
        Osmodey hi, тогда какого тянут? Давно бы надавили и на имущество и на счета и на родственников, и заставили всех плясать под свою дуду? В соблюдении правил и каких-то там норм Запад замечен не был.
  7. zloybond Звание
    zloybond
    +3
    Сегодня, 18:03
    Ну сейчас Захарова устроит разнос на трибуне!!!! am
    Собственно все эти удары украинцев и заявления запада о разрешении нанести удары выглядят как насмешка над нашими заявлениями и угрозами из серии не миновать вам расплаты!!
    К тому же мы если что и отбираем у них - то гарантируем, что во временное управление до разрешения конфликта так сказать. - Только вот Гейропа и США совершенно серьезно отнимают и возвращать не собираются.
  8. Комментарий был удален.
  9. g_ae Звание
    g_ae
    +4
    Сегодня, 18:18
    И? Срочно в магазин за красными фломастерами? Старые уже кончились?
  10. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 18:30
    Де факто США в состоянии войны с нами. Чем дольше мы будем закрывать на это глаза, тем хуже будет именно нам. Должны ли отвечать непосредственно США? Должны. Но если за них ответит кто-то из их шакалов, именуемых союзниками по НАТО, то тоже будет хорошо.

    В ближайшее время состоятся ЧЕ по футболу и ОИ. Первые пройдут в Германии и Автсрии. Вторые - во Франции, в Париже. По мне, так эта вакханалия западного спорта - достойная цель. Впрочем, не обязательно, что именно эти мероприятия, подойдёт всё, что ценно для Запада, Европы, США или какой-то отдельной западной страны. Хоть уничтожение Вестминстерского аббатства или Букенгемского дворца.
  11. НСВ Звание
    НСВ
    +1
    Сегодня, 18:37
    Досюсюкались....мы ж не такие..Мы хорошие ....они же братья....А в Белгороде у нас тогда кто живёт????
  12. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 18:50
    Еще недавно Запад четко делил Россию на "старую" и "новую". А теперь прозрел и считает всю территорию единой. Как говорится, за что боролись..