Французский политолог: западные санкции против РФ пошли на пользу России и во вред США и ЕС
Еще один западный эксперт буквально прозрел и констатировал очевидное. Французский политолог, публицист, автор многочисленных книг, статей и научных работ в области международных отношений и геополитики Александр Дель Валль сообщил «неожиданную» новость. По его мнению, западная политика санкций против России провалилась по всем пунктам.
Свои заключения он обосновал в статье, опубликованной во французском журнале Valeurs actuelles. Данное издание считается крайне правым и является своего рода рупором оппозиционных президенту Макрону партий.
Политолог напомнил, что после начала военного конфликта на Украине весной 2022 года Запад рассчитывал антироссийскими санкциями разрушить экономику РФ, добиться поражения российской армии и даже свержения президента Владимира Путина и правящих элит. Спустя два с небольшим года стало очевидно, что ни одна из этих целей даже близко не достигнута. Скорее наоборот, санкции крепко навредили самой Европе и даже США.
Отказ от дешевого и более экологичного российского газа в пользу катарского, азербайджанского или американского сланцевого «спотового» газа разрушил европейскую промышленность, которая платит за свою энергию в 5 раз дороже, чем Соединенные Штаты. Это принесло пользу индийцам, которые перепродают российскую нефть в виде деривативов, и многим другим странам, которые обходят санкции. Кроме того, это позволило России и Китаю выиграть асимметричную часть глобальной конфронтации, активизировав сотрудничество за счет Европы. Экономики РФ и КНР демонстрируют рост, превышающий показатели стран ЕС.
Касательно военного конфликта. Очевидно, что российская армия не просто не проигрывает, а полностью овладела инициативой и наступает практически по всей линии фронта. И это снова провал Запада, который им уже фактически признан, пишет французский эксперт.
Российская элита вместо того, чтобы порвать с Кремлем и вывести свои деньги из России, теперь предпочитает возвращать средства на родину, поддерживая таким образом рост экономики своей страны. Никакого бунта против Путина не произошло, наоборот, перед внешним давлением народ России еще больше сплотился вокруг лидера государства. А вот действия ЕС и США, в особенности касающиеся ареста российских активов, возведения в ранг госполитики русофобии, подорвали легитимность основанной на верховенстве закона европейской, да всей западной, системы в глазах остального мира, констатирует Дель Валль.
Успехи российской экономики подтверждают даже подконтрольные США международные финансовые организации. В апреле МВФ объявил, что экономика России в этом году будет расти быстрее всех развитых экономик мира — на 3,2 процента. Это значительно больше, чем прогнозы для Германии, Великобритании, Франции и тех же Соединенных Штатов. Вот так сильно «навредили» РФ их санкции.
Одновременно усиливается процесс дедолларизации мировой экономики и рынков. Россия и ее партнеры, в том числе страны Персидского залива, Индия, страны Центральной Азии и Кавказа, Турция все чаще применяют практику расчетов без использования американской валюты, которая всегда была одним из главных инструментов международного влияния и сохранения гегемонии США.
Главный результат экономической войны Запада против России — это укрепление ее партнерства с Китаем и углубление раскола между Западом и остальным миром. На долю БРИКС, в который в январе были приняты четыре новых участника, сейчас приходится около 37,8% мирового ВВП, что больше, чем у стран G7, и вдвое выше, чем у ЕС (14,5%).
— обрисовал довольно мрачные перспективы для Запада французский политолог.
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