Рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Франции до AA- из-за бюджетного дефицита
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило кредитный рейтинг Франции до АА- из-за прошлогоднего бюджетного дефицита. Его специалисты не считают, что дефицит французского бюджета не сумеет вернуться к 3-процентной отметке к 2027 году.
Об этом сообщил местный телеканал BFMTV.
- отмечают эксперты из S&P.
Вместо прогнозируемых 4,9 процента бюджетный дефицит составил 5,5%. По мнению журналистов радиостанции France Info, такое ухудшение показателей связано с замедлением роста китайской экономики и военными действиями на Украине.
В этом году прогнозируется дефицит французского бюджета на уровне 4,4 процента. Но ряд экспертов предполагает, что в действительности он будет выше и преодолеет отметку пять процентов.
Помимо этого, внешний госдолг Франции сейчас довольно высок. Его размер – более трех триллионов евро, или более 110 процентов национального ВВП.
Прогнозы агентства в отношении экономики Франции носят пессимистический характер.
Тема понижения кредитного рейтинга страны была затронута и в интервью французского министра экономики и финансов Бруно Ле Мэра телеканалу BFMTV. Он уверил журналистов, что сложная экономическая ситуация во Франции не приведет к росту налогов.
Агентство S&P отслеживает французский кредитный рейтинг с 1975 года. Сейчас он понизился лишь в третий раз за всю историю наблюдений.
Информация