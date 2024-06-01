Рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Франции до AA- из-за бюджетного дефицита

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Рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Франции до AA- из-за бюджетного дефицита

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило кредитный рейтинг Франции до АА- из-за прошлогоднего бюджетного дефицита. Его специалисты не считают, что дефицит французского бюджета не сумеет вернуться к 3-процентной отметке к 2027 году.

Об этом сообщил местный телеканал BFMTV.

В 2023 году дефицит бюджета был более значительным, чем предполагалось

- отмечают эксперты из S&P.

Вместо прогнозируемых 4,9 процента бюджетный дефицит составил 5,5%. По мнению журналистов радиостанции France Info, такое ухудшение показателей связано с замедлением роста китайской экономики и военными действиями на Украине.

В этом году прогнозируется дефицит французского бюджета на уровне 4,4 процента. Но ряд экспертов предполагает, что в действительности он будет выше и преодолеет отметку пять процентов.

Помимо этого, внешний госдолг Франции сейчас довольно высок. Его размер – более трех триллионов евро, или более 110 процентов национального ВВП.

Прогнозы агентства в отношении экономики Франции носят пессимистический характер.

Тема понижения кредитного рейтинга страны была затронута и в интервью французского министра экономики и финансов Бруно Ле Мэра телеканалу BFMTV. Он уверил журналистов, что сложная экономическая ситуация во Франции не приведет к росту налогов.

Агентство S&P отслеживает французский кредитный рейтинг с 1975 года. Сейчас он понизился лишь в третий раз за всю историю наблюдений.
13 комментариев
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  1. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 18:17
    К вопросу, что тут некоторые либералы утверждают, что мы всё говорим, об экономическом ухудшении на Западе, а на самом деле там, ничего не ухудшается.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 18:23
      Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило кредитный рейтинг Франции до АА...

      А нам бы повысить кредитный рейтинг в стране до "АА" и все были бы счастливы... good
      1. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        0
        Сегодня, 18:29
        Все западные рейтинги, это пропагандистская фальшивая мулька. И вот даже в таких условиях, они не могут поставить Франции ААА. Что же такое творится в экономике Франции?
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 18:34
          Все западные рейтинги, это пропагандистская фальшивая мулька.

          Да мне глубоко наплевать на все эти рейтинги... Понятно что нам сейчас не до рейтингов и лозунг "всё для победы" для нас не пустые слова...
    2. Ратник-80 Звание
      Ратник-80
      +1
      Сегодня, 18:40
      Всё это ожидаемо , европа вступила в долгое время рицессии , это и без войны бы было , технологический потенциал перетикает в азию , там и природные ресурсы , человечески и природные ресурсы , плюс политика ЕС захламлении своего общества малообразоваными и не любящими свою новую родину гражданами , результат предсказуем и неизбежен
      1. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        0
        Сегодня, 18:45
        Единственный выход из всего этого для Запада, это война, на которую они свалят свои проблемы и попытаются устранить своих врагов
  2. Vladlous Звание
    Vladlous
    0
    Сегодня, 18:33
    Для убийства русских эти деньги найдут., несмотря ни на какие бюджетные дефициты Вот когда начнётся дефицит населения Франции, вследствии его массового и скачкообразного сокращения - это будет дело.
  3. Scipio Звание
    Scipio
    -1
    Сегодня, 18:41
    Постоянно выходят новости, что запад загибается, Европа замёрзнет без нашего газа и так далее! А нам то что с этого? Может сравним уровень жизнь у них и у нас?) У нас вот утиль сбор поднимают ради АвтоВАЗа. В Беларусии Лада Веста стоит на пару сотен дешевле , чем в России) нам конечно намного легче, что у Франции дефицит бюджета)
    1. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      -1
      Сегодня, 18:47
      А нам то с этого, что западная промышленность загибается. Те же Мерседесы уходят из Европы. И уровень жизни можно уже сравнить, чего нельзя было сделать раньше.
      1. Scipio Звание
        Scipio
        -1
        Сегодня, 18:55
        У меня знакомый живёт в Германии) сравнение будет не в нашу пользу.....
        1. Serhio250381 Звание
          Serhio250381
          0
          Сегодня, 18:56
          Например? Можете назвать, что-нибудь?
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 18:48
    У Франции и в сельском хозяйстве не всё ладно.К примеру из за жабьего гриппа погибло половина поголовья жаб и лягушек,а из за африканской чумы улиток треть улиток пришлось забить и схоронить в могильниках. . . recourse
  5. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    0
    Сегодня, 18:57
    Олимпиада добьет Францию. А если какие нибудь антисемиты что нибудь взорвут перед массовым приездом туристов, то "все пропало"...