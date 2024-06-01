Весом около килограмма: Китай представил микроракетный комплекс DART QN-202

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Весом около килограмма: Китай представил микроракетный комплекс DART QN-202

На выставке DSA, проходившей в Куала-Лумпуре представители ряда стран мира интересовались портативными системами вооружений. Одной из них был микроракетный комплекс QN-202, представленный китайской компанией Poly Defense.

Он состоит из многоразового модуля наведения DART и малогабаритных управляемых ракет QN-202. Их малые размеры позволяют оператору переносить сразу несколько УР в рюкзаке за спиной. Компактный модуль наведения, имеющий дневной и ночной каналы, создан, как можно предположить, на базе оптико-электронной системы, используемой в целях разведки и наблюдения.





Вес ракеты QN-202 составляет чуть больше килограмма. Она способна работать на расстоянии около 2 км. После захвата цели оператором и запуска подлет осуществляется самостоятельно благодаря тепловизионной головке самонаведения. Ракета имеет четыре небольших передних и четыре задних стабилизатора, которые перед запуском находятся в сложенном состоянии в тубусе.


Система запуска QN-202 в изначальном исполнении


УР QN-202 впервые были представлены в 2018 году и запускались тогда с помощью устройства, аналогичного по форме штурмовой винтовке. Теперь для этого используется модуль на базе ОЭС, позволяющий, по-видимому, более точно наводиться на цель.
3 комментария
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  1. wanna Звание
    wanna
    +1
    Сегодня, 20:18
    У меня вопрос: кроме эффектного внешнего вида, есть ли у него какие-либо преимущества перед меньшими беспилотниками, которые сейчас широко используются на поле боя?
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      0
      Сегодня, 20:30
      Такие мини-ракеты применяют для пробития стен куммулятивным зарядом.
      В ближнем бою бывает удобно.
      Дроны более универсальны и современны.
    2. JD1979 Звание
      JD1979
      +1
      Сегодня, 20:31
      Есть конечно. У них как бы разные ниши. Гранатомет это карманная артиллерия штурмовиков.