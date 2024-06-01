Премьер Венгрии: Отказ от мира означает гибель для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украину ждет неминуемая гибель, в случае, если киевский режим откажется от мирного урегулирования вооруженного конфликта.На митинге, состоявшемся в Будапеште после "Марша мира", направленного против эскалации украинского кризиса и продолжения оказания военной помощи Киеву, глава венгерского правительства подчеркнул, что отказ от мира означает для Украины гибель. Орбан призвал стороны конфликта на Украине к прекращению боевых действий и началу переговоров, а также заявил, что считает, что в этой войне "не будет победителя".Вместе с этим, премьер Венгрии надеется, что после грядущих выборов в Европарламент и президентских выборов в США на Западе окажутся в большинстве сторонники мира, которые смогут впоследствии создать "трансатлантическую коалицию за мир".В масштабном "Марше мира" приняли участие десятки тысяч жителей Будапешта и других городов, протестующие против вовлечения Венгрии в украинский кризис и развязывания НАТО новой войны в Европе. Орбан отметил, что Венгрия всеми силами препятствует Европе вступить в полноценную войну против России. Глава венгерского правительства убежден, что Европа несется к войне, как поезд, управляемый безумным машинистом. По словам Орбана, необходимо любыми средствами не допустить реализации опасных планов руководства Евросоюза и НАТО, ведущих к расширению конфликта на Украине.

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