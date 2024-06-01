Премьер Венгрии: Отказ от мира означает гибель для Украины

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Премьер Венгрии: Отказ от мира означает гибель для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украину ждет неминуемая гибель, в случае, если киевский режим откажется от мирного урегулирования вооруженного конфликта.

На митинге, состоявшемся в Будапеште после "Марша мира", направленного против эскалации украинского кризиса и продолжения оказания военной помощи Киеву, глава венгерского правительства подчеркнул, что отказ от мира означает для Украины гибель. Орбан призвал стороны конфликта на Украине к прекращению боевых действий и началу переговоров, а также заявил, что считает, что в этой войне "не будет победителя".



Вместе с этим, премьер Венгрии надеется, что после грядущих выборов в Европарламент и президентских выборов в США на Западе окажутся в большинстве сторонники мира, которые смогут впоследствии создать "трансатлантическую коалицию за мир".

В масштабном "Марше мира" приняли участие десятки тысяч жителей Будапешта и других городов, протестующие против вовлечения Венгрии в украинский кризис и развязывания НАТО новой войны в Европе. Орбан отметил, что Венгрия всеми силами препятствует Европе вступить в полноценную войну против России. Глава венгерского правительства убежден, что Европа несется к войне, как поезд, управляемый безумным машинистом. По словам Орбана, необходимо любыми средствами не допустить реализации опасных планов руководства Евросоюза и НАТО, ведущих к расширению конфликта на Украине.
21 комментарий
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +4
    Сегодня, 19:01
    Премьер Венгрии: Отказ от мира означает гибель для Украины

    Да и хрен чай с ней... По моему она уже и своих хозяев достала... Эта сумка без ручек...
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 19:12
      Цитата: Lev_Russia
      Эта сумка без ручек...

      Скорее гроб lol
      З.Ы. hi
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 19:27
        Кого уже интересует судьба вна?Конфликт перешел на более высокий уровень
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 19:56
          Цитата: dmi.pris1
          Кого уже интересует судьба вна?Конфликт перешел на более высокий уровень

          Это уже шлак из угольной топки паровоза, который высыпают на путях.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 19:54
      Цитата: Lev_Russia
      Эта сумка без ручек...

      Так сумка без ручек, хоть стоит, но молчит и не кусается.
  2. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +3
    Сегодня, 19:05
    Я думаю, что Россия должна прислать венгерскому президенту хороших телохранителей, чтобы его не постигла та же участь, что и президента Словакии.
  3. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 19:10
    Тонкий намёк от Виктора Орбана на возвращение Закарпатья в состав Венгрии после октября 1944-го года.
    1. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +2
      Сегодня, 19:36
      Так оно до 1939 года было в составе Чехословакии. Логичнее отдать Словакии. Хотя политические русины склоняются либо к вхождению в состав России, либо к созданию отдельного маленького государства.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 20:02
        Цитата: Sergej1972
        Так оно до 1939 года было в составе Чехословакии.

        Оно там было после 1ой МВ, в 1919 забрали этот кусок земли у Австровернгрии и передали Чехословакам. А дальше когда Гитлер при попустительстве Британии и остальной Европы начал дербанить Чехословакию, то и эти земли вернули Венгрии. Одним словом в 20 веке Ужгород был в 4 государствах )))) Хотя если считать распад СССР то даже 5ти.
        1. Sergej1972 Звание
          Sergej1972
          0
          Сегодня, 20:10
          Австро-Венгрия распалась в 1918 году. Закарпатье было, как и Словакия, частью Транслейтании, то есть венгерской части Австро-Венгрии. Но сама нынешняя Венгрия не занимает и половины территории той, большой Венгрии -Транслейтании. Как и Австрия занимает меньшую часть бывшей Цислейиании. Кстати, Чехословакия была самым большим государством, образовавшимся на обломках Австро-Венгрии. Её население было ненамного меньше, чем население Австрии и Венгрии в новых границах, вместе взятых. А по экономике она и новую Австрию, и новую Венгрию, вместе взятые, значительно превосходила.
      2. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 20:17
        Сперва хотелось бы с СВО уточнить, а далее будет видно ...
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 19:57
      Цитата: oppozite28
      Тонкий намёк от Виктора Орбана на возвращение Закарпатья в состав Венгрии после октября 1944-го года.

      Да он и без намека, Берестовский район получит.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 19:13
    Что значит не будет победителя? А как же американцы? Они всерьез хотят победить, не жалея всяких европейцев
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 20:02
      Цитата: alexoff
      А как же американцы? Они всерьез хотят победить, не жалея всяких европейцев

      Пока администрация Байдена с его ушлепками, так и будет. Придет другой хозяин, будет по другому.
      Только сейчас о лучшем, мечтать не приходится. Просто так, это "бодяга с войной" в ожидаемом будущем не закончится, весь запад парализован "Ковидом головного мозга".
  5. иван2022 Звание
    иван2022
    -1
    Сегодня, 19:14
    Настоящих hohlov это не колышет. Они устроятся на новых местах ещё лучше. Кто в Европах, Америках и Канадах, кто в России начальниками над русскими.....

    А вот кто заселит Украину? Это вопрос.....
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 19:28
      Этот вопро,кстати решается наглядно в Мариуполе.Кем заселяют город..
      1. stelltok Звание
        stelltok
        +1
        Сегодня, 19:50
        Кем заселяют город..

        Азиаты...
        Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украину ждет неминуемая гибель

        Орбан, что-то знает.
        Я так понимаю, славян украинских, будут импортозамещать???
        Печально это.
        А ведь в УССР, жителей Украины было +-50 млн.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 20:08
      Цитата: иван2022
      Они устроятся на новых местах ещё лучше. Кто в Европах, Америках и Канадах, кто в России начальниками над русскими.....

      Вы наивный, нкто нигде из этих ахолов (кроме России) не устроится, там они пустое место, нкому не нужное. У кого есть большие, около поллярда баксов, могут прожить достаточно долго на эти деньги. Но так как ихняя "братия" привыкла жить на широкую ногу, то лет на 10 хватит.
      Пока что я не знаю ни одного, кто бы из бывшего СССР и Восточной Европы, устроился открыл приличную фирму или дело (не путать будку с сувенирами и пряниками), все прожирают наворованное.
  6. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 19:15
    У меня насчёт Орбана есть очень дурное предчувствие. Фицо, а затем и президент Ирана, угрозы Вучичу, да и Орбану тоже - это же так по-либеральному, это так по-демократичному. Это так по-навтоски и по-американски, что нет никакого сомнения - они доведут начатое до конца. Как бы это ни звучало примитивно, но либерально-глобалистская секта - это именно секта, с фанатиками, состоятельными, сверхбогатыми и почти нищими - разными. А если интересно, то почитайте "Бесы" Достоевского, там суть и описана вся эта либеральная философия, извергнутая из социальных клоак давным-давно, но сохранившая своё террористическое нутро, замешанное на прещрении ко всему независимому, отвергающее право на самостоятельность и самобытность любого народа.
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 19:53
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украину ждет неминуемая гибель, в случае, если киевский режим откажется от мирного урегулирования
    Лучше уж гибель, чем Украина в НАТО, головная боль для России и зубная боль Европы.
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 20:16
    Пусть подыхает "ще невмерла". Бандеромерзость - иуды и христопродавцы.