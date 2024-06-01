Член украинского нацистского формирования "Правый сектор*" (*террористическая организация, запрещенная в России) Борис Овчаров призвал лишать личного имущества граждан, уклоняющихся от мобилизации в ВСУ, а также заселить крокодилами приграничную реку Тиса, переплывая которую с Украины массово убегают мужчины.Украинский нацист добавил, что считает слишком мягким вступивший на Украине в силу закон о мобилизации. По мнению Овчарова, необходимо ввести более радикальные меры в отношении граждан, избегающих призыва в украинскую армию. Член "Правого сектора*" предлагает арестовывать личное имущество и банковские счета уклонистов, а также препятствовать побегу мужчин с Украины, максимально усложнив пересечение приграничных рек, в том числе при помощи крокодилов, которые будут убивать беглецов. В противном случае, по словам Овчарова, мобилизационные мероприятия будут полностью провалены и у ВСУ попросту закончится личный состав.Ранее Овчаров предлагал запретить на Украине ТикТок, поскольку военнослужащие ВСУ публикуют на этой платформе видеоролики, в которых жалуются на плохое обеспечение армии. Нацист сетует, что во время боев в Донецком аэропорту и Иловайске, в которых он участвовал в рамках карательной операции ВСУ в Донбассе, обеспечение было не лучше, однако тогда никто не жаловался. При этом стоит отметить, что на обоих упомянутых участках украинские каратели потерпели поражение, хотя тогда им противостояла не регулярная армия РФ, а народное ополчение Донбасса.

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