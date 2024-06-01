Украинский боевик предложил запустить крокодилов в приграничную реку Тиса для борьбы с уклонистами

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Украинский боевик предложил запустить крокодилов в приграничную реку Тиса для борьбы с уклонистами

Член украинского нацистского формирования "Правый сектор*" (*террористическая организация, запрещенная в России) Борис Овчаров призвал лишать личного имущества граждан, уклоняющихся от мобилизации в ВСУ, а также заселить крокодилами приграничную реку Тиса, переплывая которую с Украины массово убегают мужчины.

Украинский нацист добавил, что считает слишком мягким вступивший на Украине в силу закон о мобилизации. По мнению Овчарова, необходимо ввести более радикальные меры в отношении граждан, избегающих призыва в украинскую армию. Член "Правого сектора*" предлагает арестовывать личное имущество и банковские счета уклонистов, а также препятствовать побегу мужчин с Украины, максимально усложнив пересечение приграничных рек, в том числе при помощи крокодилов, которые будут убивать беглецов. В противном случае, по словам Овчарова, мобилизационные мероприятия будут полностью провалены и у ВСУ попросту закончится личный состав.



Ранее Овчаров предлагал запретить на Украине ТикТок, поскольку военнослужащие ВСУ публикуют на этой платформе видеоролики, в которых жалуются на плохое обеспечение армии. Нацист сетует, что во время боев в Донецком аэропорту и Иловайске, в которых он участвовал в рамках карательной операции ВСУ в Донбассе, обеспечение было не лучше, однако тогда никто не жаловался. При этом стоит отметить, что на обоих упомянутых участках украинские каратели потерпели поражение, хотя тогда им противостояла не регулярная армия РФ, а народное ополчение Донбасса.
8 комментариев
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  1. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 20:14
    Украинский боевик предложил запустить крокодилов в приграничную реку Тиса для борьбы с уклонистами

    А как эту идею оценят по другую сторону границы? Будут рады крокодилам? laughing lol
  2. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +1
    Сегодня, 20:15
    Надувной Крокодил для Плавания. Прощай Окраина!
  3. sanja.grw Звание
    sanja.grw
    +1
    Сегодня, 20:18
    [quote]При этом стоит отметить, что на обоих упомянутых участках украинские каратели потерпели поражение, хотя тогда им противостояла не регулярная армия РФ, а народное ополчение Донбасса. /quote]
    А как же Бурятские конно-танковые водолазные дивизии, про них не нужно забывать laughing laughing laughing
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:20
    А чем плохи в р.Тисе нильские крокоидолы?В ЕС за кружевными труселями путь должен быть как бетонная стена.Пусть орёт в пасти у крокодила : Я скачу ,я не москаль.Крокодилов в Тисе ,сам сдам в аренду через посредников .
  5. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 20:25
    Вот что значит недальновидность ума... когда самому придется - крокодилы будут рады! good laughing
  6. Архитектор Звание
    Архитектор
    0
    Сегодня, 20:28
    ПАД столом.
    Какую же глупость только не придумают на 404 .
    Крокодилов запустить.....
  7. Сергей3 Звание
    Сергей3
    0
    Сегодня, 20:31
    А это хорошая идея, мне нравится, на западной окраине пусть лучше будут крокодилы, с ними как то проблем меньше. wassat
  8. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 20:33
    Борис Овчаров призвал лишать личного имущества граждан, уклоняющихся от мобилизации в ВСУ, а также заселить крокодилами приграничную реку Тиса
    Читая эти слова, про крокодилов, понимаю такое мог написать олигофрен, или сбежавший псих. И это сейчас на Руине, обычное явление. Вот 30 с малым лет назад, с виду были люди как люди, а сейчас не то ящуры, не то обезьяны.