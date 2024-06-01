Командование ВСУ после ситуации с дамбой ДнепроГЭС опасается, что ВС РФ могут частично изолировать поле боя в районе Орехова Запорожской области

В Верховной раде Украины предлагают управлению энергетическим комплексом страны дать ответ на вопрос о том, в каком состоянии находится украинская электрогенерирующая отрасль на данный момент. Вопрос актуализировался после сегодняшних ударов по ДнепроГЭС, после которых, как заявляет украинская сторона, движение по дамбе перекрыто на неопределённый срок.В последнее время дамба ДнепроГЭС активно использовалась войсками киевского режима как вариант кратчайшей логистики для переброски сил и средств в сторону Орехова. Примечательно, что именно сегодня украинские военкоры заявили, что российские войска «неожиданно» активизировались на Ореховском направлении, продвинувшись северо-западнее Работино на 1-1,2 км.При этом в Запорожье есть ещё несколько мостов, включая два моста, ведущие на левобережье Днепра с острова Хортица. Правда, по ним ранее тоже наносились удары, и насколько они пригодны для переброски тяжёлой техники на данный момент - большой вопрос. Да и от новых прилётов они точно не застрахованы.Киевский режим опасается того, что после ударов ВС РФ по дамбе ДнепроГЭС может значительно увеличиться логистическое «плечо» для снабжения группировки в Орехове. А это ключевой узел обороны ВСУ в Запорожской области.Обеспечение придётся перенастраивать через Днепропетровск, а это лишние десятки километров, равно как и лишнее время.Соответственно, опасения командования ВСУ состоят вовсе не в том, возможно ли восстановление генерации на ДнепроГЭС в скором времени, а том, не создадут ли российские войска частично изолированный вариант поля боя. Частично изолированный в том плане, что до поле боя резервам и снабжению придётся добираться лишние часы без гарантий безопасного подхода.

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