Командование ВСУ после ситуации с дамбой ДнепроГЭС опасается, что ВС РФ могут частично изолировать поле боя в районе Орехова Запорожской области

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Командование ВСУ после ситуации с дамбой ДнепроГЭС опасается, что ВС РФ могут частично изолировать поле боя в районе Орехова Запорожской области

В Верховной раде Украины предлагают управлению энергетическим комплексом страны дать ответ на вопрос о том, в каком состоянии находится украинская электрогенерирующая отрасль на данный момент. Вопрос актуализировался после сегодняшних ударов по ДнепроГЭС, после которых, как заявляет украинская сторона, движение по дамбе перекрыто на неопределённый срок.

В последнее время дамба ДнепроГЭС активно использовалась войсками киевского режима как вариант кратчайшей логистики для переброски сил и средств в сторону Орехова. Примечательно, что именно сегодня украинские военкоры заявили, что российские войска «неожиданно» активизировались на Ореховском направлении, продвинувшись северо-западнее Работино на 1-1,2 км.



При этом в Запорожье есть ещё несколько мостов, включая два моста, ведущие на левобережье Днепра с острова Хортица. Правда, по ним ранее тоже наносились удары, и насколько они пригодны для переброски тяжёлой техники на данный момент - большой вопрос. Да и от новых прилётов они точно не застрахованы.



Киевский режим опасается того, что после ударов ВС РФ по дамбе ДнепроГЭС может значительно увеличиться логистическое «плечо» для снабжения группировки в Орехове. А это ключевой узел обороны ВСУ в Запорожской области.

Обеспечение придётся перенастраивать через Днепропетровск, а это лишние десятки километров, равно как и лишнее время.

Соответственно, опасения командования ВСУ состоят вовсе не в том, возможно ли восстановление генерации на ДнепроГЭС в скором времени, а том, не создадут ли российские войска частично изолированный вариант поля боя. Частично изолированный в том плане, что до поле боя резервам и снабжению придётся добираться лишние часы без гарантий безопасного подхода.
24 комментария
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +9
    Сегодня, 20:38
    Будем надеятся,что вопрос мостов,переправ через Днепр сдвинулся с мертвой точки.
    1. VALERIK_097 Звание
      VALERIK_097
      +3
      Сегодня, 20:45
      Вариант того,что мосты достанутся нам целыми-не вариант.Чего ждали?
      1. Genak Звание
        Genak
        +7
        Сегодня, 20:53
        Наивность граничащая с глупостью надеяться что мосты оставят целыми , а партнёры каждый раз повышают градус , так и до передачи тактического созреют . Будут только голословные обещания .
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          +1
          Сегодня, 21:02
          партнёры каждый раз повышают градус , так и до передачи тактического созреют .

          Вполне возможно если вспомнить как в 2022 были сомнения в передачи какелам танков а в 2023 ракет а в итоге и то и другое получили. В принципе до применения тактического не так уж и далеко.
          1. seamen2 Звание
            seamen2
            0
            Сегодня, 21:41
            *партнёры каждый раз повышают градус , так и до передачи тактического созреют*.
            К тому и идет..повышая градус, дождутся применения тактического с нашей стороны.
            по юкрейн.
            затем, радостно потирая лапки, поставят Зе тактическое для *необходимой самообороны от империи зла*.
            запасутся попкорном и станут смотреть разыгранную ими пьесу.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 21:19
      Хотелось бы верить, что удары по днепровским мостам будут наноситься систематически вплоть до их полного уничтожения. good
      Прошла информация, что сегодня ночью был нанесен удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Сегодня вечером электричество будет отключено на ВСЕЙ Украине. good drinks
      1. Лешак Звание
        Лешак
        +2
        Сегодня, 21:52
        Сегодня вечером электричество будет отключено на ВСЕЙ Украине.

        Да ладно... Прям по всей после этого удара...
        Очень бы этого хотелось, но что то заставляет усомниться...
    3. Alexej Звание
      Alexej
      0
      Сегодня, 21:55
      Цитата: dmi.pris1
      Будем надеятся,что вопрос мостов,переправ через Днепр сдвинулся с мертвой точки.

      Очень сомневаюсь. Скорее всего это такой предупредительный выстрел, чтобы поменьше наглели с обстрелами Белгорода. Укры еще постреляют, наши, возможно, еще пару мостов снесут... Потом поутихнет и дальше в штатном режиме работать на западный ВПК с затяжным переменным успехом.
  2. Комментарий был удален.
  3. borisvt Звание
    borisvt
    +1
    Сегодня, 20:49
    ..российские войска «неожиданно» активизировались на Ореховском направлении, продвинувшись северо-западнее Работино на 1-1,2 км
    и это "еще не вечер". Продвинемся и на Орехов, да и самому Запорожью недолго под клоуном осталось.
    Одесса - старинный русский город, пора начинать нацеливаться yes
  4. Totor5 Звание
    Totor5
    0
    Сегодня, 20:50
    Надо взрывать все мосты, не зря же все бмп у нас плавающие.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      -1
      Сегодня, 21:13
      не зря же все бмп у нас плавающие

      Вы предлагаете форсировать Днепр ? Чтобы преодолеть водное препятствие машину нужно подготовить а в свете того что техника воюет это проблематично. Да и место какелы просчитают и потопят.
  5. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 20:54
    Интересно, что сейчас скажут Свидетели Нерушимости Мостов? Оказывается можно мосты через Днепр повреждать, надо только захотеть.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 21:04
      Цитата: Scientist_
      Интересно, что сейчас скажут Свидетели Нерушимости Мостов? Оказывается можно мосты через Днепр повреждать, надо только захотеть.
      А вы разницу между мостами и платинами понимаете?
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 21:52
        Мост средство переправы, платина - благородный металл
    2. goscha_04 Звание
      goscha_04
      0
      Сегодня, 21:24
      ну ведь ни кто не знал ,что конфликт дойдёт да такой стадии
  6. kvv Звание
    kvv
    -1
    Сегодня, 21:01
    аууу икспёрды адепты кремлевские, так оказывается можно бить и по дамбам и соответственно по мостам, может для этого просто надо иметь стальные фаберже ?
    1. goscha_04 Звание
      goscha_04
      +3
      Сегодня, 21:22
      дамба это вдоль реки ,убедитесь в целях своих ударов
      1. БМП-2 Звание
        БМП-2
        0
        Сегодня, 21:52
        Как много чудных нам открытий готовит просвещенья дух: били по плотине, а попали - по дамбе! laughing Теперь бы еще как-нибудь узнать, где на ДнепроГЭСе дамба...
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 21:03
    Ох уж эта изоляция района боевых действий! Это кажется еще большее табу, чем удары по мостам, мы такого не хотим и не умеем! Вот в 2014 умели, а теперь шиш с маслом
  8. УАТ Звание
    УАТ
    +3
    Сегодня, 21:04
    Плотина — гидротехническое сооружение поперёк реки, дамба - гидротехническое сооружение вдоль. Так что плотина Днепрогэс никак не может быть дамбой.
  9. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +1
    Сегодня, 21:28
    Цитата: topol717
    А вы разницу между мостами и платинами понимаете?

    А вы разницу между платиной и плотиной понимаете?
  10. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 21:36
    Цитата: goscha_04
    ну ведь ни кто не знал ,что конфликт дойдёт да такой стадии

    Почти два года назад конфликт дошел до такой стадии, что провели мобилизацию. В СССР такое только в ВОВ было.
  11. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    +1
    Сегодня, 21:46
    ... не создадут ли российские войска частично изолированный вариант поля боя.

    Новые термины в военном искусстве. Раньше все было понятно - "оперативный" или "тактический котел" для группировки войск противника. Кто бы прояснил этот новый новодел ...
  12. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +1
    Сегодня, 21:48
    Тем украинцам, кто так и не понял : Когда в феврале 2014 на западной Украине появился Сашко Белый, стали разворовывать оружейки и толпой кричать "москаляку на гилляку", вы сказали, это беспредел, - но "в стране фашизма нет". Когда в марте 2014-го из окон националистической "Просвиты" на Рымарской в Харькове расстреляли молодых пацанов Жудова и Шарова, вы сказали, это политика - "в стране фашизма нет". Когда в апреле того же года подразделение "Ягуар" уткнуло носом в землю более семидесяти антимайдановцев, а после всех их посадили на долгие месяцы и годы в тюрьмы и СИЗО, вы сказали, - так будет в городе спокойней - "в стране фашизма нет". Когда 2 мая 2014 сожгли заживо более 60 одесситов в доме "Профсоюзов", вы сказали, - надо ещё разобраться кто там был - "в стране фашизма нет". Когда 9 мая 2014 года в Мариуполе с танков и БТРов расстреляли безоружных мирных людей, вы сказали, это всё фейки - "в стране фашизма нет". Когда 2 июня 2014 ВСУ обстреляли с авиации Луганск, вы сказали, - это взорвался кондиционер, - "в стране фашизма нет". Когда начали бомбить Донбасс, вы сказали, - но мы то живы, - "в стране фашизма нет". Когда пошли первые ночные факельные шествия, когда в сентябре под общий визг и беснование в Харькове свалили самый большой памятник Ленину. Когда ультрас выдали индульгенцию на беспредел, а в стране ввели АТО, вы сказали, - лишь бы не было войны, - а "в стране фашизма нет". Когда в течении всего последующего года прессовали, сажали за решётки, пытали всех неугодных, вы сказали, - вас предупреждали и вас никто не просил, - а "в стране фашизма нет". Когда вскрылись факты бесчисленных военных преступлений нацбатов "Азов", "Донбасс", "Айдар", "Торнадо" и пр. над мирными жителями Донбасса: насилие, пытки, убийства, грабежи. Когда вскрыли десятки общих могил замученных и расстрелянных гражданских лиц. Когда открыли аллею Ангелов в Донецке, вы ничего не сказали, но промолчали - "в стране фашизма нет". Когда Донбасс начали спасать и освобождать, вы вздрогнули и удивились, - но ведь "в стране фашизма нет". Когда посыпались от взрывов первые окна в Харькове, вы запаниковали, - "что вы делаете, так нельзя, - у нас то точно в Харькове "фашизма нет". Когда от снарядов и ракет начались разрушаться дома и инфраструктура, появились мирные жертвы, вы испугались, "прозрели" и стали орать - "а нас за что"? "Мы не хотим такого освобождения! Нам не нужен такой "Русский мир"! На нас напали фашисты!" Когда вам убедительно объяснили и показали, что русские стреляют только по военным объектам и местам скопления нацбатов и ВСУ, что нацбаты и ВСУ прячут свою военную технику в спальных районах между жилыми домами, что на многоэтажки Салтовки наводят прицелы с той же Тюренки, а по спальникам ХТЗ прилетает с Шишковки, что нацбаты размещаются в школах и жилых квартирах и оттуда ведут огонь, что..., вы закрыли глаза и уши, чтобы спрятать страх свой и твердили, - "вы всё врёте, это всё ваши русские - фашисты". Когда по всем городам стали привязывать к столбам без суда людей и издеваться над ними, когда жителями Мариуполя "Азов" стал прикрываться, как живым щитом; Когда отморозок азовец звонит маме убитого русского солдата и смеётся ей по видеосвязи и в подробностях рассказывает ей, как убил её сына; Когда русским пленным солдатам отморозки Чили и Немичев в Харькове простреливают ноги и добивают насмерть раненых; Когда в подвале жилого дома в Мариуполе, где "Азов" оборудовал своё укрытие, находят изуродованное тело молодой девушки, без рук с вырезанной свастикой на её животе; Когда русскому военнопленному отрезают пальцы и заживо жгут, когда винницкий нелюдь из теробороны публично на видео мучает и убивает ножом в глаз человека; И в список перечисленных преступлений добавлю "Горловскую Мадонну" и Зугрес. Трагедии случились в 2014 году летом. А еще в том же году в Мариуполе в УВД были расстреляны и спалены 52 милиционера за то , что они не захотели стрелять в своих родных, в свой народ, также был убит начальник ГАИ . И еще добавлю: Когда ваш президент Порошенко на весь мир заявил: «У нас будет работа - у них нет.

    У нас будут пенсии - у них нет. У нас будет поддержка детей и пенсионеров - у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады - их дети будут сидеть по подвалам. Потому что они ничего не умеют. Вот так мы и выиграем эту войну…» - вы аплодировали геноциду своего народа, - у вас же «фашизма нет». Вам мало доказательств даже теперь. Вы так и не поняли от чего пришла спасать Россия. Ваши вопросы "а нас за что?" и "почему?" так и зависли в вашем же "мы не просили нас освобождать!" и "нам не нужен такой Русский мир". Так знайте, вы, у которых "в стране фашизма нет" - сейчас освобождают не вас, ... а от вас !!!