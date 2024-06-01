Командование ВСУ после ситуации с дамбой ДнепроГЭС опасается, что ВС РФ могут частично изолировать поле боя в районе Орехова Запорожской области
В Верховной раде Украины предлагают управлению энергетическим комплексом страны дать ответ на вопрос о том, в каком состоянии находится украинская электрогенерирующая отрасль на данный момент. Вопрос актуализировался после сегодняшних ударов по ДнепроГЭС, после которых, как заявляет украинская сторона, движение по дамбе перекрыто на неопределённый срок.
В последнее время дамба ДнепроГЭС активно использовалась войсками киевского режима как вариант кратчайшей логистики для переброски сил и средств в сторону Орехова. Примечательно, что именно сегодня украинские военкоры заявили, что российские войска «неожиданно» активизировались на Ореховском направлении, продвинувшись северо-западнее Работино на 1-1,2 км.
При этом в Запорожье есть ещё несколько мостов, включая два моста, ведущие на левобережье Днепра с острова Хортица. Правда, по ним ранее тоже наносились удары, и насколько они пригодны для переброски тяжёлой техники на данный момент - большой вопрос. Да и от новых прилётов они точно не застрахованы.
Киевский режим опасается того, что после ударов ВС РФ по дамбе ДнепроГЭС может значительно увеличиться логистическое «плечо» для снабжения группировки в Орехове. А это ключевой узел обороны ВСУ в Запорожской области.
Обеспечение придётся перенастраивать через Днепропетровск, а это лишние десятки километров, равно как и лишнее время.
Соответственно, опасения командования ВСУ состоят вовсе не в том, возможно ли восстановление генерации на ДнепроГЭС в скором времени, а том, не создадут ли российские войска частично изолированный вариант поля боя. Частично изолированный в том плане, что до поле боя резервам и снабжению придётся добираться лишние часы без гарантий безопасного подхода.
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