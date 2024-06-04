Демографическая яма, сокращение русских, деградация семьи и бедность: есть ли свет в конце туннеля

«Скажу прямо: если не будет предпринято экстраординарных и действенных мер, то не при жизни этого поколения, но уже при следующих поколениях Россия может перестать быть великой державой, а это означает перспективу потери ее территорий и, возможно, ее исчезновение как единой страны.»

Патриарх Кирилл

Демографическая яма, сокращение русских и бедность: результат прозападной либеральной политики

«Правительство не решает проблемы, оно финансирует их.»

«В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано.»

«Мы считали, что мы свои, буржуинские, мы хотим быть в этой семье так называемых цивилизованных народов.»

Материнский капитал: от взлёта к падению

России нужны многодетные русские семьи

Как поднять рождаемость: бесплатное и льготное жильё молодым семьям

Рекорды ввода жилья: надувание «пузыря» и работа «впустую»

«[Капитализм] – это удивительная вера в то, что худшие поступки худших людей, тем или иным образом, служат общему благу.»

Строительная отрасль: ограничение интересов монополий

«Был в Мариуполе. Город строится. Любо-дорого смотреть. Но при этом строительные компании нанимают мигрантов, город заполнен ими… А местных на работу не берут… Без денег… Заводы стоят. Работы в городе нет. Было бы правильно, чтобы люди сами восстанавливали свой город. Дайте людям работу!»



График цен на пиломатериалы. Источник: https://transles.ru/press/novosti-otrasli/srednie-tseny-na-lesomaterialy-v-rossii-2017-2023-05/?ysclid=lwswhdfiw307659035

«Мы хотим проводить реформы... как продать эти реформы населению, которое… туповато и которое, конечно же, будет мешать?..»

Главное – обеспечить занятость

Цивилизационный кризис: плата за либерализм

«Скажу прямо: если не будет предпринято экстраординарных и действенных мер, то не при жизни этого поколения, но уже при следующих поколениях Россия может перестать быть великой державой, а это означает перспективу потери ее территорий и, возможно, ее исчезновение как единой страны.»

«… выдвигаю тезис: государства в России нет… Вместо государства как института, реализующего курс на развитие страны, мы имеем гигантскую и бесконтрольную частную структуру, успешно извлекающую прибыль в свою пользу… «Государственники», ау! Что вы защищаете... первейшая задача нашего общества — вернуть в Россию государство.»

«Правительство, поставившее своей целью счастье подданных, послужит благу, какая бы этическая теория его на это не вдохновляла.»

По прогнозам Росстата, к 2046 году население России без учёта новых территорий будет насчитывать 138,8 млн человек. Согласно пессимистичному прогнозу ООН, к 2078 году в России будут проживать только 99,7 млн чел. Как говорил Рональд Рейган:Любую проблему можно решить, вопрос в цели, а далее – в методах её решения и количестве вложенных средств. И как мудро считал Ф. Д. Рузвельт:Что можно говорить о наших «потугах» повысить рождаемость, если затраты на маткапитал в 2022 г. составили около 1 % от бюджета? Вот видите: работа-то идёт полным ходом!Есть ещё льготы и субсидии на детей, но не они определяют решение родить ребёнка. Таковым объективно является наличие жилья, а потом хорошей работы – при субъективном наличии у родителей семейных ценностей.Когда нам в 1985 г. предложили Перестройку, а в 1991 – реформы, наши западные «партнёры» не хотели нам процветания. Они хотели разорения и уничтожения своего главного конкурента. Цель была достигнута: СССР развален, Россия вошла в «шоковую терапию», от которой мы до сих пор не можем оправиться, а бывшие республики и союзники по Варшавскому договору – один за другим в НАТО.Как заявил Президент на встрече с военкорами в 2023 году, а потом почти то же в интервью Т. Карлсону:И пусть СВО также не вводит нас в заблуждение – нашу экономику по-прежнему «пасёт» МВФ через своих официальных представителей в ЦБ. Именно поэтому без смены либерального курса остановить цивилизационное уничтожение России невозможно. Как это организовано детально, см. статью. Так какой будет наш, русский ответ Чемберлену?Основное в стране – демографическая проблема. В условиях сырьевой экономики населению банально не хватает доходов, чтобы рожать детей. Как решить эту задачу, заодно используя все мощности экономики? Есть неплохая идея – материнский капитал. В первое время после его введения в 2007 г. он способствовал росту рождаемости, а в 2013-2015 имелся даже положительный прирост населения; однако сейчас эта мера не работает: для многих регионов он стал слишком маленьким.По данным ЦИАН за 2022 г. по крупным городам, материнского капитала хватит, чтобы купить 7,5 кв. м жилья. В Москве субсидии хватает на покупку 2,3 кв. м, максимум площади удастся приобрести в Челябинске – 16,8 кв. м. Если несколько лет назад субсидия была реальным подспорьем, то сейчас её польза заметно уменьшилась: индексация маткапитала не успевает за ростом цен на жильё.Минфин предложил сократить прогнозы трансферта из бюджета на выплату маткапитала в 2024-2026 годах на 17 %. В 2023 году на выплату материнского капитала в федеральном бюджете было выделено 551,3 млрд руб. В 2022 г. фактические расходы на маткапитал составили 382 млрд руб. (на 4,3 % меньше по сравнению с предшествующим годом). При этом расходы бюджета в 2022 году – 31,11 трлн руб., что даёт оценку 1,2 %! Для страны, которая находится в состоянии демографической катастрофы, такая политика выглядит крайне странной.Наибольшее сокращение идёт по титульной нации – русским. Согласно переписям 2002 и 2010 годов, число русских в России уменьшилось на 4,9 миллиона, а число представителей других национальностей выросло на 2,6 миллиона. По переписи 2021 года, русскими назвали себя 105,58 млн чел. (против 112,51 млн в 2010 году), то есть уже на почти 7 млн чел. меньше – и это несмотря на присоединение Крыма.По мнению социолога, специалиста по миграционным процессам Владимира Ермолаева (публикация ЦарьГрад), при сохранении текущих тенденций, в 2040 русских будет не более 90 миллионов, а к 2100 г. доля русских может упасть до 50 %. И об этой проблеме нам уже говорят не только патриоты, но и наши чеченские друзья. Если построить линейную экстраполяцию, она даст к 2040 более высокую цифру – 97 млн, но здесь нет учёта ускорения скорости депопуляции. Аппроксимация полиномом даёт вышеуказанную оценку.России нужны крепкие многодетные русские семьи, в которых будет не менее 3 детей. Город, в котором максимум, что может позволить себе средняя семья – трёшка, где можно родить 2, максимум 3 детей. Более интересный вариант – сместить акцент развития с городов на сельскую периферию, пригороды, где можно строить большие деревянные дома и коттеджи, в которых реально может жить семья с численностью детей 4-5 человек и более, к которым надо привязывать агро- или промышленные предприятия. Это ключ к освоению страны, её развитию и процветанию.Согласно опросам ВЦИОМ, три четверти молодых семей в России проживают в квартирах – 73 %, 23 % – в домах (включая коттеджи или таунхаусы), что очень мало. Программа «Мой гектар» – это правильная программа – весь вопрос, как её правильно реализовывать. Передача населению бесплатного (льготного жилья) и земли – это реальный способ борьбы с бедностью. Недвижимость – это капитал, при этом основной.Характер застройки Новой Москвы – это тупиковый путь, а ведь пустой земли просто немерено. Что мы хотим – переселить всех активных людей в Москву и крупные города (а развитие регионов, где нет богатых земель, нефти, газа и сырья, капиталу просто не интересно), дав им в качестве «подъёмных» ипотеку на 25 лет?Человейники, которые строят Москва и Питер – это жильё «последних», апокалипсических времён. Такая плотная застройка выгодна бизнесу, застройщикам, ритейлерам, компаниям ЖКХ, но не может создать россиянину комфортных условий. Зачем, если в России полно земли? Зачем бесконечное развитие Москвы, когда в регионах нехватка инвестиций и развития?Убогие безликие башни, напоминающие гигантские «хрущёвки», просто портят облик Москвы: и это будет «памятником» либеральной эпохи.Падение естественного прироста населения страны, идущее пятый год подряд – очень тревожный знак. И этот процесс в нынешних условиях абсолютно необратим. В 2021 году убыль населения – 1042 тыс. чел., в 2022 году – 555 тыс. человек, в 2023 – 495,2 тыс. человек. Для роста населения надо добиться роста рождаемости в районе 0,5-1 млн детей в год.Без промышленности и перепрофилирования экономики вымирание страны не остановить. Но есть и пассивные меры. Говорят, у нас проводят конкурсы на идеи, способные принести пользу государству? Вот очень простая.Чтобы поднять рождаемость, надо увеличить величину материнского капитала, чтобы семья с двумя детьми могла бы бесплатно (или с очень большой скидкой – не менее 50 %) получить двухкомнатную квартиру, а семья с 3 – трёхкомнатную, 4 и более детей – четырёхкомнатную.Аналогичный подход нужен для строительства индивидуальных домов: имеет семья 3-4 детей, значит, ей нужно предоставлять коттедж 120-150 кв. м с землёй бесплатно либо с 50 % скидкой. Тогда семьи будут рожать, потому что государство в сложных условиях третьесортной рыночной экономики будет субсидировать эту рождаемость, а экономика включится в процесс роста и освоения территории. И чем больше субсидий и инвестиций, тем лучше результат. И это реальный и простой способ борьбы с бедностью.Материнский капитал должен составлять для первого ребёнка в деньгах стоимость однокомнатной квартиры (бесплатно или с субсидией не менее 50 %) и стоимость одной комнаты (15-18 кв. м – бесплатно или с субсидией не менее 50 %) для второго и последующего ребёнка. Для индивидуального строительства – 50 кв. м на ребёнка. Скидку от 50 до 100 % необходимо привязать к обратной зависимости от дохода семьи.Тогда эта гонка за квадратные метры имела бы хоть какой-то смысл: умножение рождаемости и человеческого капитала. Но данная мера не должна распространяться на этнические семьи граждан-выходцев из Средней Азии: нужно обеспечить рост русского и коренного населения страны.В этом случае экономика получила бы мощный источник развития, который имеет огромный мультипликатор занятости, развития промышленности и инфраструктуры.Насколько это реально? Зампредседателя правительства России Татьяна Голикова недавно заявила, что в стране насчитывается 5,3 млн молодых семей, из которых 3,9 млн растят детей. Но есть и другие семьи репродуктивного возраста. По итогам переписи 2021 года, одиноко проживающих россиян насчитывается 27,6 млн из 66,1 млн домохозяйств. Тем, кто помоложе, надо предлагать меры (например, налоговые, как в СССР) по стимулированию образования семей. Ведение тотальной пропаганды семейных ценностей с детского сада, школы и института, социальной рекламы на ТВ и т. д.Доля одиночек выросла вдвое за последние 20 лет и составляет 41,8 %, хотя в начале века — в 2002-м — их доля составляла 22 %. По мнению председателя правления АНО «Сообщество практиков образовательного семьеведения» Михаила Смирнова, Россия уже находится в состоянии катастрофы института семьи и неуклонно движется к состоянию безбрачности и бессемейности. Число семей продолжает снижаться, растёт доля малодетных, вследствие этого снижается доля семейных граждан. Но сохраняется стабильно высокое число одиноких родителей с детьми. Все эти показатели существуют в негативной тенденции.Минстрой России утвердил среднюю рыночную стоимость 1 кв. м жилья в регионах на второй квартал 2024 года. Самая высокая цена за «квадрат» установлена в Москве (175,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (165,3 тыс. руб.), Приморском крае (159,8 тыс. руб.), Сахалинской области (158,5 тыс. руб.) и Краснодарском крае (157,3 тыс. руб.). По данным Росстата, средняя цена кв. м новостроек в стране составила 134 тыс. рублей по итогам III квартала 2023 года.Исходя из средней площади на 1 ребёнка в 18 кв. м по средней стоимости жилья 134 тыс. годовые расходы бюджета (верхняя оценка) составят около 2,5 трлн руб., а за счёт строительства коттеджей – ещё дешевле. Объём ежегодной застройки – около 18 млн кв. м, что составляет 16,6 % от текущего ввода. Расходы госбюджета в 2024 году прогнозируются на отметке в 36,6 трлн рублей. Неужели мы не найдём 6,7 %, чтобы остановить вымирание государства?Социальная норма жилья составляет 18 кв. м. Текущий объём нераспроданного жилья – 71 млн кв. м – достаточен для обеспечения жильём свыше 4 млн человек, то есть выполнение программы стимулирования роста населения на 4-5 лет вперёд. Заодно государство может спасти застройщиков от будущего кризиса.Известен также мультипликативный эффект инвестиций – один рубль, вложенный в строительство, стимулирует 5-7 рублей вложений в сопутствующие сферы производства. Расширение строительства подстегнёт инвестиции в дорожный фонд, газо- и электрификацию, то есть мультипликатор будет выше. Нетрудно посчитать, что программа целевого строительства жилья для семей с детьми может создать как минимум постоянный рост экономики в 2-3 %. В случае развития промышленности – от 7 % и выше.По данным Росстата, ввод жилья за 2023 год составил 110,44 млн кв. м, что является абсолютным рекордом в России. Сейчас на рынке наблюдается классический кризис перепроизводства: объём нераспроданного жилья в российских новостройках на середину 2023 г. превысил 71 млн кв. м (при общем объёме строящейся недвижимости на июль 2023 г. – 101,1 млн кв. м), то есть 70 % (!). По данным на 1 ноября 2023 года, цифра такая же – 71,1 млн кв. м.Причина проста – цены на квартиры растут (не только в Москве), а покупательная способность населения – нет. Хотя повышение ставки охладило рынок, значимой коррекции нет (см. график).В Москве на начало апреля 2023 года строилось 16,2 млн кв. м жилья, 10 млн кв. м (то есть 62 %) из них были нераспроданными. Для продажи нужно не менее 3 лет (без учёта нового предложения). И об этом сказал даже Президент. Лидерами по непроданному жилью стали Омск (77 %), Краснодар (75 %) и Самара (71 %). Имеющиеся мощности для производства жилья надо использовать. И вот уже Москва приросла Новой Москвой, застройка ведётся и здесь.Как пишут в либеральных учебниках экономики, когда предложение превышает спрос, цены должны пойти вниз, например, на 30 % и более – и рынок придёт в равновесие. Либо начнётся кризис, пузырь лопнет и «излишки» уйдут. Но ниши, где точно работает рынок – это шиномонтаж и мойка, основное держат монополии – и это не является секретом.Рынок получает неверные сигналы и движется в неверном направлении. Прибыль – не всегда благо. Мы реально хотим, чтобы в России рожали? Или делаем всё, чтобы рождаемость падала?Сложившаяся модель ведёт к кризису на рынке недвижимости: жадность всегда наказывается. Ипотека и различные варианты с подачками для её стимуляции проблему не решит. Мы упёрлись в тупик нехватки доходов, который плодил нищету и ограничивал развитие в Царской России.Как считал Джон Мейнард Кейнс:Предлагаемая модель материнского капитала снимет эти проблемы.Однако и здесь огромная проблема: использование гастарбайтеров из Средней Азии. Надо восстанавливать русскую, а не азиатскую строительную промышленность. В регионах нищета и нет работы – завозите людей оттуда, своих русских, мордовцев и пр. Здесь можно использовать экономическое квотирование, в котором законодательно закрепить, что доля такой рабочей силы не может превышать 20-30 %.А вот что писал нынешним летом Олег Царёв, на которого недавно было совершено покушение:На самом деле нарисованная политиком картина – это общий диагноз.Вторая проблема – непрерывный рост цен на жильё приводит к тому, что производители стройматериалов начинают поднимать цены, потом ещё раз поднимает цены застройщик. Пора остановить надувание этого бесконечного пузыря. Рост цен в данной отрасли должно регулировать государство. Зачем было так резко повышать цены на дерево и пиломатериалы, когда сейчас из-за ограничений экспорта его просто переизбыток? Не лучше ли было снизить цены и/или резко расширить производство? Почему эта банальная проблема не решается в связке на пользу страны, как, впрочем, и всё остальное, понять мы не сможем.Ответ мы найдём у Глеба Павловского, открывающего цели работы гайдаровского рабочего центра экономических реформ в начале 1990-х:Но теперь всё хорошо, народ давно ничего не мешает, голосует правильно, выживает, несмотря на пенсионную реформу, инфляцию и т. д. Гений Суркова и Павловского оказался прав: «управляемая демократия» – то, что нужно народу.Главная проблема – это обеспечение рабочих мест при застройке. В самой Москве промышленность, в том числе инновационная, развивается вполне динамично. В 2023 году в Москве подготовят к реализации 77 проектов комплексного развития участков территорий бывших промышленных зон общей площадью около 1 тыс. га. В апреле 2021 года Москва запустила программу «Индустриальные кварталы».Однако на практике в «спальных» районах предприятия практически не возводятся, хотя создание рабочих мест могло бы разгрузить и перенаправить транспортные потоки в сторону рациональности. А где будут работать приезжие, взявшие льготную ипотеку? Может, построить там технопарки и высокотехнологичные производства? Но владельцы центра вряд ли хотят, чтобы людские потоки уходили в новую Москву.Как недавно заявил Патриарх Кирилл:Сказано точно, и Церковь не умолчала. Ну и где же они, эти меры по поднятию рождаемости русского населения? Кто его будет поднимать – дельцы, которые используют страну как свою дойную корову? Результат их работы очевиден. Нынешняя модель – это стратегия обогащения элит и обнищания народа: всё как в Царской России.Пока в России не будет сменена либеральная система управления экономикой, реализующая принципы Вашингтонского консенсуса, русский этнос будет пребывать в состоянии цивилизационного кризиса.Частный интерес капиталистов даёт стране неверные цели движения, а людей толкает к разорению и вымиранию. Ипотека создана для того, чтобы застройщик и банкир могли бы заработать. Позволить себе её может только верх среднего класса. Если мы хотим реально решить жилищную проблему, надо смотреть, как её всеми силами решали в Германии после войны, каким было строительство в СССР, население которого устойчиво росло, а жильё и образование было бесплатным. Нужно не придумывать, как дать заработать бизнесу, а ставить ему задачи и привлекать к их решению. А это совершенно разные вещи.Русский народ ныне кинут в объятия стихии «невидимой руки» рынка, его обдирают все, кто может – олигархи, крупные компании, банки, торговые сети, коммунальщики, аптеки, зубные врачи, телефонные мошенники, чёрные риелторы. В такой системе развитие страны не может быть главным приоритетом. И государство загадочным образом бездействует над всем этим.Нас обманули в 1985 г., потом в 1991-1992 гг., потом в 2014-м при заключении Минских соглашений в 2022 г. в Стамбуле. Так, может быть, хватит? Нам постоянно обещают развитие и благосостояние. В чём оно выражается: в росте ставки ЦБ, ползучей девальвации рубля, нищенских пенсиях и заработных платах в регионах? В отсутствии в значимых количествах отечественных авто и самолётов? В нереальных ценах на жильё и авто? В постоянной инфляции? В коррупции, которая пронизала даже самое святое – армию? Всё это не более, чем имитация движения, которого нет.Ответ даёт Евгений Гонтмахер:Но как считал Джон Мейнард Кейнс:Итак, ждём перемен.