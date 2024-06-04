Демографическая яма, сокращение русских, деградация семьи и бедность: есть ли свет в конце туннеля

71
Демографическая яма, сокращение русских, деградация семьи и бедность: есть ли свет в конце туннеля


«Скажу прямо: если не будет предпринято экстраординарных и действенных мер, то не при жизни этого поколения, но уже при следующих поколениях Россия может перестать быть великой державой, а это означает перспективу потери ее территорий и, возможно, ее исчезновение как единой страны.»
Патриарх Кирилл

Демографическая яма, сокращение русских и бедность: результат прозападной либеральной политики


По прогнозам Росстата, к 2046 году население России без учёта новых территорий будет насчитывать 138,8 млн человек. Согласно пессимистичному прогнозу ООН, к 2078 году в России будут проживать только 99,7 млн чел. Как говорил Рональд Рейган:



«Правительство не решает проблемы, оно финансирует их.»

Любую проблему можно решить, вопрос в цели, а далее – в методах её решения и количестве вложенных средств. И как мудро считал Ф. Д. Рузвельт:

«В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано.»

Что можно говорить о наших «потугах» повысить рождаемость, если затраты на маткапитал в 2022 г. составили около 1 % от бюджета? Вот видите: работа-то идёт полным ходом!

Есть ещё льготы и субсидии на детей, но не они определяют решение родить ребёнка. Таковым объективно является наличие жилья, а потом хорошей работы – при субъективном наличии у родителей семейных ценностей.

Когда нам в 1985 г. предложили Перестройку, а в 1991 – реформы, наши западные «партнёры» не хотели нам процветания. Они хотели разорения и уничтожения своего главного конкурента. Цель была достигнута: СССР развален, Россия вошла в «шоковую терапию», от которой мы до сих пор не можем оправиться, а бывшие республики и союзники по Варшавскому договору – один за другим в НАТО.

Как заявил Президент на встрече с военкорами в 2023 году, а потом почти то же в интервью Т. Карлсону:

«Мы считали, что мы свои, буржуинские, мы хотим быть в этой семье так называемых цивилизованных народов.»

И пусть СВО также не вводит нас в заблуждение – нашу экономику по-прежнему «пасёт» МВФ через своих официальных представителей в ЦБ. Именно поэтому без смены либерального курса остановить цивилизационное уничтожение России невозможно. Как это организовано детально, см. статью «Новая национальная политика: как она формируется и кем направляется». Так какой будет наш, русский ответ Чемберлену?

Материнский капитал: от взлёта к падению


Основное в стране – демографическая проблема. В условиях сырьевой экономики населению банально не хватает доходов, чтобы рожать детей. Как решить эту задачу, заодно используя все мощности экономики? Есть неплохая идея – материнский капитал. В первое время после его введения в 2007 г. он способствовал росту рождаемости, а в 2013-2015 имелся даже положительный прирост населения; однако сейчас эта мера не работает: для многих регионов он стал слишком маленьким.

По данным ЦИАН за 2022 г. по крупным городам, материнского капитала хватит, чтобы купить 7,5 кв. м жилья. В Москве субсидии хватает на покупку 2,3 кв. м, максимум площади удастся приобрести в Челябинске – 16,8 кв. м. Если несколько лет назад субсидия была реальным подспорьем, то сейчас её польза заметно уменьшилась: индексация маткапитала не успевает за ростом цен на жильё.

Минфин предложил сократить прогнозы трансферта из бюджета на выплату маткапитала в 2024-2026 годах на 17 %. В 2023 году на выплату материнского капитала в федеральном бюджете было выделено 551,3 млрд руб. В 2022 г. фактические расходы на маткапитал составили 382 млрд руб. (на 4,3 % меньше по сравнению с предшествующим годом). При этом расходы бюджета в 2022 году – 31,11 трлн руб., что даёт оценку 1,2 %! Для страны, которая находится в состоянии демографической катастрофы, такая политика выглядит крайне странной.

России нужны многодетные русские семьи


Наибольшее сокращение идёт по титульной нации – русским. Согласно переписям 2002 и 2010 годов, число русских в России уменьшилось на 4,9 миллиона, а число представителей других национальностей выросло на 2,6 миллиона. По переписи 2021 года, русскими назвали себя 105,58 млн чел. (против 112,51 млн в 2010 году), то есть уже на почти 7 млн чел. меньше – и это несмотря на присоединение Крыма.

По мнению социолога, специалиста по миграционным процессам Владимира Ермолаева (публикация ЦарьГрад), при сохранении текущих тенденций, в 2040 русских будет не более 90 миллионов, а к 2100 г. доля русских может упасть до 50 %. И об этой проблеме нам уже говорят не только патриоты, но и наши чеченские друзья. Если построить линейную экстраполяцию, она даст к 2040 более высокую цифру – 97 млн, но здесь нет учёта ускорения скорости депопуляции. Аппроксимация полиномом даёт вышеуказанную оценку.


России нужны крепкие многодетные русские семьи, в которых будет не менее 3 детей. Город, в котором максимум, что может позволить себе средняя семья – трёшка, где можно родить 2, максимум 3 детей. Более интересный вариант – сместить акцент развития с городов на сельскую периферию, пригороды, где можно строить большие деревянные дома и коттеджи, в которых реально может жить семья с численностью детей 4-5 человек и более, к которым надо привязывать агро- или промышленные предприятия. Это ключ к освоению страны, её развитию и процветанию.

Согласно опросам ВЦИОМ, три четверти молодых семей в России проживают в квартирах – 73 %, 23 % – в домах (включая коттеджи или таунхаусы), что очень мало. Программа «Мой гектар» – это правильная программа – весь вопрос, как её правильно реализовывать. Передача населению бесплатного (льготного жилья) и земли – это реальный способ борьбы с бедностью. Недвижимость – это капитал, при этом основной.


Характер застройки Новой Москвы – это тупиковый путь, а ведь пустой земли просто немерено. Что мы хотим – переселить всех активных людей в Москву и крупные города (а развитие регионов, где нет богатых земель, нефти, газа и сырья, капиталу просто не интересно), дав им в качестве «подъёмных» ипотеку на 25 лет?

Человейники, которые строят Москва и Питер – это жильё «последних», апокалипсических времён. Такая плотная застройка выгодна бизнесу, застройщикам, ритейлерам, компаниям ЖКХ, но не может создать россиянину комфортных условий. Зачем, если в России полно земли? Зачем бесконечное развитие Москвы, когда в регионах нехватка инвестиций и развития?

Убогие безликие башни, напоминающие гигантские «хрущёвки», просто портят облик Москвы: и это будет «памятником» либеральной эпохи.


Как поднять рождаемость: бесплатное и льготное жильё молодым семьям


Падение естественного прироста населения страны, идущее пятый год подряд – очень тревожный знак. И этот процесс в нынешних условиях абсолютно необратим. В 2021 году убыль населения – 1042 тыс. чел., в 2022 году – 555 тыс. человек, в 2023 – 495,2 тыс. человек. Для роста населения надо добиться роста рождаемости в районе 0,5-1 млн детей в год.

Без промышленности и перепрофилирования экономики вымирание страны не остановить. Но есть и пассивные меры. Говорят, у нас проводят конкурсы на идеи, способные принести пользу государству? Вот очень простая.

Чтобы поднять рождаемость, надо увеличить величину материнского капитала, чтобы семья с двумя детьми могла бы бесплатно (или с очень большой скидкой – не менее 50 %) получить двухкомнатную квартиру, а семья с 3 – трёхкомнатную, 4 и более детей – четырёхкомнатную.

Аналогичный подход нужен для строительства индивидуальных домов: имеет семья 3-4 детей, значит, ей нужно предоставлять коттедж 120-150 кв. м с землёй бесплатно либо с 50 % скидкой. Тогда семьи будут рожать, потому что государство в сложных условиях третьесортной рыночной экономики будет субсидировать эту рождаемость, а экономика включится в процесс роста и освоения территории. И чем больше субсидий и инвестиций, тем лучше результат. И это реальный и простой способ борьбы с бедностью.

Материнский капитал должен составлять для первого ребёнка в деньгах стоимость однокомнатной квартиры (бесплатно или с субсидией не менее 50 %) и стоимость одной комнаты (15-18 кв. м – бесплатно или с субсидией не менее 50 %) для второго и последующего ребёнка. Для индивидуального строительства – 50 кв. м на ребёнка. Скидку от 50 до 100 % необходимо привязать к обратной зависимости от дохода семьи.

Тогда эта гонка за квадратные метры имела бы хоть какой-то смысл: умножение рождаемости и человеческого капитала. Но данная мера не должна распространяться на этнические семьи граждан-выходцев из Средней Азии: нужно обеспечить рост русского и коренного населения страны.


В этом случае экономика получила бы мощный источник развития, который имеет огромный мультипликатор занятости, развития промышленности и инфраструктуры.

Насколько это реально? Зампредседателя правительства России Татьяна Голикова недавно заявила, что в стране насчитывается 5,3 млн молодых семей, из которых 3,9 млн растят детей. Но есть и другие семьи репродуктивного возраста. По итогам переписи 2021 года, одиноко проживающих россиян насчитывается 27,6 млн из 66,1 млн домохозяйств. Тем, кто помоложе, надо предлагать меры (например, налоговые, как в СССР) по стимулированию образования семей. Ведение тотальной пропаганды семейных ценностей с детского сада, школы и института, социальной рекламы на ТВ и т. д.

Доля одиночек выросла вдвое за последние 20 лет и составляет 41,8 %, хотя в начале века — в 2002-м — их доля составляла 22 %. По мнению председателя правления АНО «Сообщество практиков образовательного семьеведения» Михаила Смирнова, Россия уже находится в состоянии катастрофы института семьи и неуклонно движется к состоянию безбрачности и бессемейности. Число семей продолжает снижаться, растёт доля малодетных, вследствие этого снижается доля семейных граждан. Но сохраняется стабильно высокое число одиноких родителей с детьми. Все эти показатели существуют в негативной тенденции.

Минстрой России утвердил среднюю рыночную стоимость 1 кв. м жилья в регионах на второй квартал 2024 года. Самая высокая цена за «квадрат» установлена в Москве (175,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (165,3 тыс. руб.), Приморском крае (159,8 тыс. руб.), Сахалинской области (158,5 тыс. руб.) и Краснодарском крае (157,3 тыс. руб.). По данным Росстата, средняя цена кв. м новостроек в стране составила 134 тыс. рублей по итогам III квартала 2023 года.

Исходя из средней площади на 1 ребёнка в 18 кв. м по средней стоимости жилья 134 тыс. годовые расходы бюджета (верхняя оценка) составят около 2,5 трлн руб., а за счёт строительства коттеджей – ещё дешевле. Объём ежегодной застройки – около 18 млн кв. м, что составляет 16,6 % от текущего ввода. Расходы госбюджета в 2024 году прогнозируются на отметке в 36,6 трлн рублей. Неужели мы не найдём 6,7 %, чтобы остановить вымирание государства?

Социальная норма жилья составляет 18 кв. м. Текущий объём нераспроданного жилья – 71 млн кв. м – достаточен для обеспечения жильём свыше 4 млн человек, то есть выполнение программы стимулирования роста населения на 4-5 лет вперёд. Заодно государство может спасти застройщиков от будущего кризиса.

Известен также мультипликативный эффект инвестиций – один рубль, вложенный в строительство, стимулирует 5-7 рублей вложений в сопутствующие сферы производства. Расширение строительства подстегнёт инвестиции в дорожный фонд, газо- и электрификацию, то есть мультипликатор будет выше. Нетрудно посчитать, что программа целевого строительства жилья для семей с детьми может создать как минимум постоянный рост экономики в 2-3 %. В случае развития промышленности – от 7 % и выше.

Рекорды ввода жилья: надувание «пузыря» и работа «впустую»


По данным Росстата, ввод жилья за 2023 год составил 110,44 млн кв. м, что является абсолютным рекордом в России. Сейчас на рынке наблюдается классический кризис перепроизводства: объём нераспроданного жилья в российских новостройках на середину 2023 г. превысил 71 млн кв. м (при общем объёме строящейся недвижимости на июль 2023 г. – 101,1 млн кв. м), то есть 70 % (!). По данным на 1 ноября 2023 года, цифра такая же – 71,1 млн кв. м.

Причина проста – цены на квартиры растут (не только в Москве), а покупательная способность населения – нет. Хотя повышение ставки охладило рынок, значимой коррекции нет (см. график).


В Москве на начало апреля 2023 года строилось 16,2 млн кв. м жилья, 10 млн кв. м (то есть 62 %) из них были нераспроданными. Для продажи нужно не менее 3 лет (без учёта нового предложения). И об этом сказал даже Президент. Лидерами по непроданному жилью стали Омск (77 %), Краснодар (75 %) и Самара (71 %). Имеющиеся мощности для производства жилья надо использовать. И вот уже Москва приросла Новой Москвой, застройка ведётся и здесь.

Как пишут в либеральных учебниках экономики, когда предложение превышает спрос, цены должны пойти вниз, например, на 30 % и более – и рынок придёт в равновесие. Либо начнётся кризис, пузырь лопнет и «излишки» уйдут. Но ниши, где точно работает рынок – это шиномонтаж и мойка, основное держат монополии – и это не является секретом.

Рынок получает неверные сигналы и движется в неверном направлении. Прибыль – не всегда благо. Мы реально хотим, чтобы в России рожали? Или делаем всё, чтобы рождаемость падала?

Сложившаяся модель ведёт к кризису на рынке недвижимости: жадность всегда наказывается. Ипотека и различные варианты с подачками для её стимуляции проблему не решит. Мы упёрлись в тупик нехватки доходов, который плодил нищету и ограничивал развитие в Царской России.

Как считал Джон Мейнард Кейнс:

«[Капитализм] – это удивительная вера в то, что худшие поступки худших людей, тем или иным образом, служат общему благу.»

Предлагаемая модель материнского капитала снимет эти проблемы.

Строительная отрасль: ограничение интересов монополий


Однако и здесь огромная проблема: использование гастарбайтеров из Средней Азии. Надо восстанавливать русскую, а не азиатскую строительную промышленность. В регионах нищета и нет работы – завозите людей оттуда, своих русских, мордовцев и пр. Здесь можно использовать экономическое квотирование, в котором законодательно закрепить, что доля такой рабочей силы не может превышать 20-30 %.

А вот что писал нынешним летом Олег Царёв, на которого недавно было совершено покушение:

«Был в Мариуполе. Город строится. Любо-дорого смотреть. Но при этом строительные компании нанимают мигрантов, город заполнен ими… А местных на работу не берут… Без денег… Заводы стоят. Работы в городе нет. Было бы правильно, чтобы люди сами восстанавливали свой город. Дайте людям работу!»

На самом деле нарисованная политиком картина – это общий диагноз.

Вторая проблема – непрерывный рост цен на жильё приводит к тому, что производители стройматериалов начинают поднимать цены, потом ещё раз поднимает цены застройщик. Пора остановить надувание этого бесконечного пузыря. Рост цен в данной отрасли должно регулировать государство. Зачем было так резко повышать цены на дерево и пиломатериалы, когда сейчас из-за ограничений экспорта его просто переизбыток? Не лучше ли было снизить цены и/или резко расширить производство? Почему эта банальная проблема не решается в связке на пользу страны, как, впрочем, и всё остальное, понять мы не сможем.


График цен на пиломатериалы. Источник: https://transles.ru/press/novosti-otrasli/srednie-tseny-na-lesomaterialy-v-rossii-2017-2023-05/?ysclid=lwswhdfiw307659035

Ответ мы найдём у Глеба Павловского, открывающего цели работы гайдаровского рабочего центра экономических реформ в начале 1990-х:

«Мы хотим проводить реформы... как продать эти реформы населению, которое… туповато и которое, конечно же, будет мешать?..»

Но теперь всё хорошо, народ давно ничего не мешает, голосует правильно, выживает, несмотря на пенсионную реформу, инфляцию и т. д. Гений Суркова и Павловского оказался прав: «управляемая демократия» – то, что нужно народу.

Главное – обеспечить занятость


Главная проблема – это обеспечение рабочих мест при застройке. В самой Москве промышленность, в том числе инновационная, развивается вполне динамично. В 2023 году в Москве подготовят к реализации 77 проектов комплексного развития участков территорий бывших промышленных зон общей площадью около 1 тыс. га. В апреле 2021 года Москва запустила программу «Индустриальные кварталы».

Однако на практике в «спальных» районах предприятия практически не возводятся, хотя создание рабочих мест могло бы разгрузить и перенаправить транспортные потоки в сторону рациональности. А где будут работать приезжие, взявшие льготную ипотеку? Может, построить там технопарки и высокотехнологичные производства? Но владельцы центра вряд ли хотят, чтобы людские потоки уходили в новую Москву.

Цивилизационный кризис: плата за либерализм


Как недавно заявил Патриарх Кирилл:

«Скажу прямо: если не будет предпринято экстраординарных и действенных мер, то не при жизни этого поколения, но уже при следующих поколениях Россия может перестать быть великой державой, а это означает перспективу потери ее территорий и, возможно, ее исчезновение как единой страны.»

Сказано точно, и Церковь не умолчала. Ну и где же они, эти меры по поднятию рождаемости русского населения? Кто его будет поднимать – дельцы, которые используют страну как свою дойную корову? Результат их работы очевиден. Нынешняя модель – это стратегия обогащения элит и обнищания народа: всё как в Царской России.

Пока в России не будет сменена либеральная система управления экономикой, реализующая принципы Вашингтонского консенсуса, русский этнос будет пребывать в состоянии цивилизационного кризиса.

Частный интерес капиталистов даёт стране неверные цели движения, а людей толкает к разорению и вымиранию. Ипотека создана для того, чтобы застройщик и банкир могли бы заработать. Позволить себе её может только верх среднего класса. Если мы хотим реально решить жилищную проблему, надо смотреть, как её всеми силами решали в Германии после войны, каким было строительство в СССР, население которого устойчиво росло, а жильё и образование было бесплатным. Нужно не придумывать, как дать заработать бизнесу, а ставить ему задачи и привлекать к их решению. А это совершенно разные вещи.

Русский народ ныне кинут в объятия стихии «невидимой руки» рынка, его обдирают все, кто может – олигархи, крупные компании, банки, торговые сети, коммунальщики, аптеки, зубные врачи, телефонные мошенники, чёрные риелторы. В такой системе развитие страны не может быть главным приоритетом. И государство загадочным образом бездействует над всем этим.

Нас обманули в 1985 г., потом в 1991-1992 гг., потом в 2014-м при заключении Минских соглашений в 2022 г. в Стамбуле. Так, может быть, хватит? Нам постоянно обещают развитие и благосостояние. В чём оно выражается: в росте ставки ЦБ, ползучей девальвации рубля, нищенских пенсиях и заработных платах в регионах? В отсутствии в значимых количествах отечественных авто и самолётов? В нереальных ценах на жильё и авто? В постоянной инфляции? В коррупции, которая пронизала даже самое святое – армию? Всё это не более, чем имитация движения, которого нет.

Ответ даёт Евгений Гонтмахер:

«… выдвигаю тезис: государства в России нет… Вместо государства как института, реализующего курс на развитие страны, мы имеем гигантскую и бесконтрольную частную структуру, успешно извлекающую прибыль в свою пользу… «Государственники», ау! Что вы защищаете... первейшая задача нашего общества — вернуть в Россию государство.»

Но как считал Джон Мейнард Кейнс:

«Правительство, поставившее своей целью счастье подданных, послужит благу, какая бы этическая теория его на это не вдохновляла.»

Итак, ждём перемен.
71 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. курвиметр Звание
    курвиметр
    +9
    Сегодня, 05:48
    Ждём перемен... Если только к худшему.... Не в обиду другим националностям, но ведь и на сво основную тяжесть и потери несет русский "ванька"... И эти потери имеют еще и отсроченные последствия... Вот тебе и яма, даже пропасть, в будущем...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 05:57
      есть ли свет в конце туннеля
      1. Наган Звание
        Наган
        +3
        Сегодня, 07:34
        Цитата: Uncle Lee
        есть ли свет в конце туннеля

        А как вам вариант, что свет в конце тоннеля это идущий навстречу поезд?
    2. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 05:57
      Какие к черту перемены...

      Издание The Economist со ссылкой на свои источники в Центробанке написало, что личную охрану главы Банка России Эльвиры Набиуллиной усилили личную охрану после повышения ключевой ставки до 20% в конце февраля 2022 года.
      Ну, для начала по данным Frank RG чуть больше 20 тысяч клиентов российских банков имеют личный капитал от 100 млн руб. За 2022 год их активы выросли более чем на 5 трлн руб.
      О чём это говорит?
      Что в России свыше 20 тысяч долларовых миллионеров, которые держат свои миллионы на счетах в банке.

      Небольшая кучка сверхбогачей в России получила сверх доходы, сосредоточила в своих руках львиную долю богатств России...вот у них перемены...такое классовое противоречие никак не способствует решению проблем с демографией.
      Увы... увы страна мчится по второму кругу к 1917 году.
    3. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +5
      Сегодня, 06:19
      Эта статья в буквальном смысле крик автора об ужасном положении дел с рождаемостью у коренных народов. С этой антинародной олигархической властью мы обречены только на вымирание, ей не нужны умные думающие люди, которые могут потребовать от власти отчет и переизбрать ее на выборах и миграционная политика это хорошо показывает завозом орд азиатов, нас просто через пару десятков лет заместят другими народами.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 06:56
        Пока будем вести ,как пацаки из известного фильма,ничего не изменится.А по поводу предложения по маткапиталу?А воспитывать,обеспечивать,учить детишек за какие шиши?Может все же взятся с самих себя,и перестать нести в учреждения от яслей,школы и больницы денежные знаки.Туда,где и так должны делать свое дело.
      2. не тот Звание
        не тот
        +5
        Сегодня, 07:21
        нас просто через пару десятков лет заместят другими народами.
        Такое впечатление,что в этом и заключается план.
  2. Попуас Звание
    Попуас
    +5
    Сегодня, 05:52
    Надо то надо это... recourse Да кто ж автора послушает из властьимущих request
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +4
      Сегодня, 06:53
      Да кто ж автора послушает из властьимущих
      Да не дай Бог- послушают!!
      То что автор предлагает
      Материнский капитал должен составлять для первого ребёнка в деньгах стоимость однокомнатной квартиры (бесплатно или с субсидией не менее 50 %) и стоимость одной комнаты (15-18 кв. м – бесплатно или с субсидией не менее 50 %) для второго и последующего ребёнка. Для индивидуального строительства – 50 кв. м на ребёнка. Скидку от 50 до 100 % необходимо привязать к обратной зависимости от дохода семьи.
      - это резкое увеличение численности Москвы belay
      Как летали беременные в Аргентину и США- чтоб ребёнок стал гражданином США.
      Точно также будет и здесь.
      Беременные будут разводиться и ехать в Москву. Доход будет копеечным, стоимость жилья бешенная, полученная 1-2 комнатная будет перепродаваться, а Москва ещё расти в площади.

      За второе предложение
      Но данная мера не должна распространяться на этнические семьи граждан-выходцев из Средней Азии: нужно обеспечить рост русского и коренного населения страны. автор вообще повеселил.
      Оно конечно мега популярное - поделить своих граждан на людей 1 сорта и не очень("черненьких). Но...
      1) это невозможно юридически
      2) всё чиновники-взяточники аплодируют стоя- данный вопрос никак не контролируем и не проверяем. Чисто на глазок чиновника- от толщины котлеты бабла.
      Вот вы можете определить кто по национальности мой друг Сергей Сергеевич Сергей?
  3. иван2022 Звание
    иван2022
    0
    Сегодня, 05:53
    Как говорится: "Не дождетесь!"
    "Народ, который зависит от воли одного человека, не сможет сохраниться да и не заслуживает этого" /Р. Шеридан/
    1. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 07:38
      Тем не менее Россия жила и развивалась (хорошо ли, плохо ли - это другая тема) и при самодержцах, и при Сталине. А при "коллегиальном руководстве" после Сталина развалилась.
  4. Ларич Звание
    Ларич
    +2
    Сегодня, 06:01
    Вот и причина озвучена. Жрут наши воры в три горла, гробят, гноят, сжигают, лишь бы народу не досталось. Особенно топливно энергетики. А цены растут ежедневно
  5. Sergei Timofeich Звание
    Sergei Timofeich
    +4
    Сегодня, 06:07
    А при чём здесь сырьевая экономика?Японцы и немцы тоже вымирают при своих высоких технологиях.В том то и дело,что маленькая рождаемость это бич развитых стран.Умные люди не хотят гробить свою жизнь,как африканцы,которым и занятий остаётся,как клепать детей.Современные белые человеки хотят пожить для себя,тем более,двое детей этому не мешают,но и не восполняют популяцию.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +2
      Сегодня, 06:57
      Современные белые человеки хотят пожить для себя

      сначала "пожить для себя", потом "умереть для себя", а все что останется - на удобрение в соответствии с эуропейскими трендами...
    2. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 07:46
      Цитата: Sergei Timofeich
      Умные люди не хотят гробить свою жизнь,как африканцы,которым и занятий остаётся,как клепать детей.Современные белые человеки хотят пожить для себя,тем более,двое детей этому не мешают,но и не восполняют популяцию.

      ну если под этим понимать наличие собственного жилья, то да.. хочется пожить для себя.. или как по Вашему, в провинции, молодые семьи живут, так сказать "для себя"? по заграницам гоняют и "альпинизмом" занимаются? да вот как то нет.. как правило обречены на выплату "дикой" ипотеки на много лет.. тут уж только об очередном ребенке и думать? Вы это называете "для себя"? тогда у нас разное понимание этого термина..
  6. Mazunga Звание
    Mazunga
    +2
    Сегодня, 06:10
    а вы думаете почему родня всех наших генсеков президентов вдруг на западе потом оказывается))? наверно в теме( ну отчаиватся не стоит в Узбекистане уже 37 миллионов поможем чем сможем
  7. os9165 Звание
    os9165
    +6
    Сегодня, 06:11
    Отличная статья. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Выдумывать ничего не надо, все давно опробовано и работало в СССР и ГДР и не только. Родился Ребенок - квартира (дом). Все остальное бла-бла-бла. Вымирание продолжиться.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +2
      Сегодня, 07:01
      Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Выдумывать ничего не надо, все давно опробовано и работало в СССР и ГДР и не только. Родился Ребенок - квартира (дом)

      неплохое начало, но совершенно неправильные выводы....
      с учетом того, что русскоговорящих в нашей стране почти не рожают, если ваши мечты сбудутся - все "квартиры и дома" получат наши незаменимые ценные специалисты - новые сограждане!
      п.с. знать Евангелие хорошо, но неплохо бы помнить и ветхозаветные заповеди, например "плодитесь и размножайтесь" и "не убий"
      1. os9165 Звание
        os9165
        +3
        Сегодня, 07:12
        Нет специалистов, практически все - аул. Но это реальные дела правительства "по плодам их узнаете их". Таки срубать и бросать в огонь. Без бла - бла - бла.
      2. os9165 Звание
        os9165
        +1
        Сегодня, 07:19
        Нет специалистов, практически все - аул, и в основном в Московские и Питерские агломерации. Это реальные дела правительства "по плодам их узнаете их". Таки срубать и бросать в огонь. Без бла - бла - бла.
  8. Gpn27 Звание
    Gpn27
    0
    Сегодня, 06:13
    Нигде в мире проблему рождаемости и относительно высокого уровня жизни не решили. Все большие выплаты матерям не привели к росту рождаемости коренного населения в Норвегии, Швейцарии и т.п. Наоборот, понаехавшие уже во втором поколении прекращают рожать. Единственный способ повысить рождаемость не заливать проблему деньгами, жильем и т.п., а лишить женщин доступа к карьере и образованию. В этом случае женщины реализоваться смогут только в семье, но такой судьбы для свой дочери я категорически не хочу. Так что пока миграция наше все.
    1. иван2022 Звание
      иван2022
      +3
      Сегодня, 06:27
      Насчёт "нигде" - пожалуйста не надо "бла-бла".. В СССР в 80 е годы был период, когда решили. Рождаемость пошла в рост, но новые власти вовремя "спохватились" и её очень быстро порешали по-своему.


      При таком уровне жизни, как в Норвегии или в Швейцарии--можно и порассуждать о проблемах демографии.....

      Русский народ выбрал ото всех-все самое.... От Швейцарии-уровень рождаемости, от Африки-уровень благосостояния. laughing
      1. Gpn27 Звание
        Gpn27
        0
        Сегодня, 06:36
        Не надо бла бла. В СССР по мере роста благосостояния рождаемость падала. На момент распада она была 2.1. на женщину. При сохранении тенденции сейчас в СССР было бы также как в России. Ничего коммунисты решить не смогли. Я жил некоторое время в Чехии. Уровень благосостояния там от нашего не сильно отличается, а уж черной Африке до нас далеко.
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        -3
        Сегодня, 07:08
        Насчёт "нигде" - пожалуйста не надо "бла-бла".. В СССР в 80 е годы был период, когда решили. Рождаемость пошла в рост, но новые власти вовремя "спохватились" и её очень быстро порешали по-своему. не решили. Рост был в Средне Азиатских республиках- в РСФСР он практически остановился на уровне 2 с копейками.
        1. Попуас Звание
          Попуас
          +2
          Сегодня, 07:23
          Ну не скажите... Я сам 1982 г.р...Так наш класс этого года рождения был самым большим в школе 34 человека... Тогда как в других от 10 до 15...Был ещё класс большой они были 1985 г.р... 22 человека... Они были в основном нашими братьями и сёстрами! Село около ста дворов на тот момент, в Челябинской области!
    2. Ivan staryi Звание
      Ivan staryi
      0
      Сегодня, 06:52
      Мысль депрессивная но с долей истины. Или можно наконец понять, что воспитание детей в нужной парадигме - это слишком ответственное занятие, чтоб доверять его только родитеьям, и начать наконец вкладываться в образование, как в дошкольное так и школьное. Женщина должна понимать, что скажем начиная с 1,5 лет ребёнку ГАРАНТИРОВАН детский сад (ясли) в шаговой доступности от места проживания, в школе гарантирована продленка. Детский сад берёт на себя функцию полной подготовки ребёнка к школе (а не как сейчас только присмотр). Школа должна взять на себя нагрузку в полном объект по дополнительным направлениям образования для ребёнка (кружки, секции) по вменяемой цене, по элементарным мед услугам (прививки, осмотры) . Всё это было в Советском Союзе.
      И тогда, понимая, что её ребёнок гарантировано пристроен с 1,5 лет, с 8 утра до 19 вечера, женщина будет рожать.
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        0
        Сегодня, 07:04
        понимая, что её ребёнок гарантировано пристроен с 1,5 лет, с 8 утра до 19 вечера, женщина будет рожать.

        не будет...
        современный человек (западный и россиянский) в центре бытия ставит комфорт и удовольствия... вот и всё объяснение!
        1. Ivan staryi Звание
          Ivan staryi
          +2
          Сегодня, 07:08
          Ну так и надо воспитывать поколения, которые не ставят в центр бытия комфорт и удовольствия.
          1. Владимир80 Звание
            Владимир80
            +1
            Сегодня, 07:11
            Ну так и надо воспитывать поколения, которые не ставят в центр бытия комфорт и удовольствия.

            надо, но для этого нам самим надо стать такими!
  9. turembo Звание
    turembo
    +5
    Сегодня, 06:22
    Не будет света, я всю жизнь бьюсь за что то, а по факту ничего не имею. И вроде и образования имеются, и работа в государственной конторе в инженерии,а по факту 35 тыс рублей в месяц. И вот свожу концы с концами, пытался я и бизнесом заниматься, не дали, тут же куча инспекций, налоги, и давай все дружно душить, тем дай, тем заплати, развивайся не хочу. Жилье отдельная боль, самая дешевая однушка стоит 4 млн, в грязном экологически городе в Сибири, по ценам прямо курорт, и с ипотекой на 15- 30 лет, и мне всего то нужно в месяц платить 69 тыс. в месяц, легко и непринужденно. У моих родителей в мои годы было уже 4ро детей, а у меня нет ни одного, даже семьи нет, и в 90е из за количества детей родители не могли мне позволить хороший старт, и приходилось самому без связей и денег подниматься из нищеты. И сейчас повернув голову на 25 лет назад я понимаю что потрачено уйма сил, а я остался на месте. Ну не умею я воровать, или обманывать, родители учили быть честным, поэтому такой путь, никаких социальных лестниц, лифтов, и веревок, у меня в жизни не было, шансов за которые я не ухватился бы тоже, просто самих шансов у меня не было. По факту выпить, посмотреть на родные фотографии и повеситься, но тоже не наш путь, мы еще побарахтаемся, а таких как я по стране ни одна сотня наберется. Вот как говорится плодитесь и размножайтесь.......
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      +1
      Сегодня, 06:29
      в Тинькофф иди сам пятый год в нем работаю все норм а то что хают так все банки абсолютно это ростовщичество ну а куда на самотек пускать все)))или МФО пусть с народа 300% годовых снимают)?
    2. Сергей_Белый Звание
      Сергей_Белый
      +3
      Сегодня, 06:37
      Могу Вам подсказать.
      Идете получаете образование токоря карусельщика. Потом переезжаете в среднюю полосу России Тулу или Самару и устраиваетесь на оборонное предприятие. Получаете зарплату честно работая. Находите девушку, создаете семью и все хорошо.
    3. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +2
      Сегодня, 07:07
      по факту 35 тыс рублей в месяц. И вот свожу концы с концами

      приезжайте в "москвобе", тут у большинства мигрантов по двое детей уже, живут припеваючи! за 35 в неделю никого не найдешь работать!
    4. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 07:11
      ипотекой на 15- 30 лет, и мне всего то нужно в месяц платить 69 тыс. в месяц, легко и непринужденно осетра урежте.
      Или у вас там Московские цены на жильё?
  10. Ольгович Звание
    Ольгович
    +1
    Сегодня, 06:24
    : всё как в Царской России.

    Речь же о демографии: напомню автору, что всего за 23 года правления Николая Александровича население России увеличилось в полтора раза-на 60 млн человек, о чем "занародный СССР , где" жить стало лучше, веселее" и мечтать не мог.

    И в том же СССР в 20-е годы,когда жилья и доходов было гораздо меньше, чем в 80х, рожали намного больше, чем в 80х
  11. Феникс_2 Звание
    Феникс_2
    +5
    Сегодня, 06:31
    Когда у народа будет уверенность в завтрашнем дне тогда можно и поговорить а так все сказки от дяди Вовы завезет сюда чебуреков из Азии ложили они на народ России у них все хорошо все за бугром и деньги наварованые там же
  12. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +3
    Сегодня, 06:31
    Но данная мера не должна распространяться на этнические семьи граждан-выходцев из Средней Азии

    Для этого в паспорт гражданина и в свидетельство о рождении необходимо аернуть графу "национальность" и наконец определиться с перечне коренных народов России.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 07:10
      наконец определиться с перечне коренных народов России

      чувствую, братья таджики и узбеки будут в этом списке - тут в "москвобе" будет неделя национальных культур проходить, вот там будут все "коренные"!
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Сегодня, 07:17
      наконец определиться с перечне коренных народов России.
      бу-га-га... Думать попробуйте - хотя бы секунд 10...
      У нас с 1970х в Саратовском Заволжье живут курды.Цыгане на их фоне- ей Богу шведы или немцы!!. У курдов нет своего национального государства( как и у цыган).
      Поэтому и курды и цыгане ВНЕЗАПНО окажуться "коренными народами России".
      Именно поэтому нет и никогда не будет никаких "перечней коренных народов"- слишком прикольно будет
  13. Филин Звание
    Филин
    +4
    Сегодня, 06:47
    Нет доступного жилья - нет семьи, нет детей; не хватает средств на жизнь (одежда, питание, отдых) - нет детей; нет уверенности в стабильном "завтра" (инфляция, завоз мигрантов, уничтожение образования и промышленности) - нет желания создавать семью и рожать детей. Пока "власть" не повернётся к исконному этносу России (русские, татары и другие национальности) и не будет повышать уровень жизни (не для себя, а для Народа) - вымирание будет продолжаться и усиливаться.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +2
      Сегодня, 07:12
      Пока "власть" не повернётся к исконному этносу России

      не повернется...
      но заслуживаем ли мы лУчшую власть? моет самим надо перестать "злоупотреблять, сквернословить, блудить и т.п." ?
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 07:21
      Нет доступного жилья - нет семьи, нет детей; не хватает средств на жизнь (одежда, питание, отдых) - нет детей; семья тестя из 11 детей, папы, мамы и бабушки жила на 69 метрах.
      Ели лебеду после войны в голод.
      Одежда плавно переходила от одного к другому.
      Отдых? Вас выгнать в поле на пахоту на тракторе - где даже кабины не было, ага...
      Нет отдыха в семье где больше 5 детей- физически нет.
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 07:53
        Цитата: свой1970
        семья тестя из 11 детей, папы, мамы и бабушки жила на 69 метрах

        Вы деревенский уклад, где больше детей-легче жизнь, не путайте с городским.. в городе больше детей-тяжелее жизнь..
      2. Филин Звание
        Филин
        +1
        Сегодня, 07:58
        Уважаемый, мы с вами ровесники, я не ел лебеду и не голодал, вы наверно тоже не голодали, нехватку апельсинов и бананов - компенсировали яблоками, колбасу - привозили и на праздничном столе она была, во время школьного "колхоза" собирал и картошку, и морковь, и капусту, и иногда вязал лён. Уровень жизни в СССР рос до конца 80-х годов. Мой комментарий относится к сегодняшнему положению дел, Народ, население России - вымирает и без участия государства - это будет только усиливаться.
  14. Сергей_Белый Звание
    Сергей_Белый
    +2
    Сегодня, 06:50
    С жильем всё гораздо проще.
    Государство может обязать всех, кто купил инвест жилье, в течении 3 лет после сдачи или с момента принятия решения (что наступит раньше), сделать ремонт и сдать жилье в наем или продать.
    У всех, кто не послушает, квартиры будут забраны в мобильный фонд под управлением государства.
    Вопрос с жильём сразу решился. Не обязательно иметь его в собственности, многих достаточно его снимать на долговременной основе.

    На счет материнского капитала - он не нужен.
    А вот что нужно - высокооплачиваемая работа для главы семейства и государственная программа постоянного повышения квалификации и развития навыков (инженерные кадры, экономисты, госуправление).
    Необходимо государству создать свою систему производства микроэлектроники по полному циклу. Достаточно производить на 100% российскую силовую полупроводниковую продукцию (диоды, igbt, igct транзисторы и т.д.), процессоры для станков ЧПУ и т.д. Все для собственного легкого и тяжелого машиностроения на 100% должны производить в России.
    Необходима нормальная школа и дошкольное образование доступное для русских и коренных народов.
    Мигранты только замедляют развитие. Вместо мигрантов эффективнее применить грамотное администрирование, механизацию и автоматизацию с помощью оборудовпния на 100% произведенного в России руками россиян
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 08:04
      Цитата: Сергей_Белый
      Государство может обязать всех, кто купил инвест жилье, в течении 3 лет после сдачи или с момента принятия решения (что наступит раньше), сделать ремонт и сдать жилье в наем или продать. У всех, кто не послушает, квартиры будут забраны в мобильный фонд под управлением государства.

      понятно.. опять решить вопрос за счет сограждан, а не государства.. ок.. они просто переоформят жилье на семью и родственников.. или фиктивно сдадут.. или вообще перестанут их покупать.. и Ваша идея тут же сдувается.. или думаете-они будут покупать, а государство забирать и передавать - и так по кругу годами? на счет остального согласен, но жаль что это просто лозунг.. кто и как это сделает-абсолютно непонятно..
  15. Nesvoy
    Nesvoy
    0
    Сегодня, 06:53
    Цитата: Леха с Андроида.
    Какие к черту перемены...

    Издание The Economist со ссылкой на свои источники в Центробанке написало, что личную охрану главы Банка России Эльвиры Набиуллиной усилили личную охрану после повышения ключевой ставки до 20% в конце февраля 2022 года.
    Ну, для начала по данным Frank RG чуть больше 20 тысяч клиентов российских банков имеют личный капитал от 100 млн руб. За 2022 год их активы выросли более чем на 5 трлн руб.
    О чём это говорит?
    Что в России свыше 20 тысяч долларовых миллионеров, которые держат свои миллионы на счетах в банке.

    Небольшая кучка сверхбогачей в России получила сверх доходы, сосредоточила в своих руках львиную долю богатств России...вот у них перемены...такое классовое противоречие никак не способствует решению проблем с демографией.
    Увы... увы страна мчится по второму кругу к 1917 году.

    Один не скромный вопрос: а кто в этом виноват???
    1. иван2022 Звание
      иван2022
      +2
      Сегодня, 07:05
      Допустим, что кто-то виноват, ну и дальше что?

      Известно, что за Историю Англии отвечают англичане, Германии-немцы, ...
      А кто отвечает за Россию? Евреи?
      Вы бы сначала ответили на этот вопрос, прежде чем искать виноватых неизвестно зачем.....
      1. Arzt Звание
        Arzt
        +1
        Сегодня, 07:24
        Известно, что за Историю Англии отвечают англичане, Германии-немцы, ...
        А кто отвечает за Россию? Евреи?

        Ну эти недавно, с 1917-го. laughing А до того да, немцы, англичане, немножко монголы, ну и скандинавы, само-собой. yes
  16. Million Звание
    Million
    +4
    Сегодня, 06:59
    «В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано.»

    Наибольшее сокращение идёт по титульной нации – русским.
    .
    Если Кремль не предпринимает ничего для исправления ситуации или меры носят формальный характер,то ,наверное,все идет по плану...
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +3
      Сегодня, 07:16
      Если Кремль не предпринимает ничего для исправления ситуации или меры носят формальный характер,то ,наверное,все идет по плану...

      новости будущего, 2030 год, "великий хан Валид Валид первый провозглашен новым повелителем центральноевразийского халифата"
  17. Arzt Звание
    Arzt
    +1
    Сегодня, 07:14
    Когда нам в 1985 г. предложили Перестройку, а в 1991 – реформы, наши западные «партнёры» не хотели нам процветания.

    Запад не предлагал нам перестройку. Горбач ее предложил. angry
  18. Arzt Звание
    Arzt
    +3
    Сегодня, 07:16
    По данным ЦИАН за 2022 г. по крупным городам, материнского капитала хватит, чтобы купить 7,5 кв. м жилья. В Москве субсидии хватает на покупку 2,3 кв. м, максимум площади удастся приобрести в Челябинске – 16,8 кв. м.

    300 ярдов, уплывших на Западе - это 30 (ТРИДЦАТЬ КАРЛ!) городов-миллионников.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 07:27
      300 ярдов, уплывших на Западе - это 30 (ТРИДЦАТЬ КАРЛ!) городов-миллионников

      нет, конечно
      это низкие пенсии, низкие пособия, низкий уровень жизни... т.е. не тратя эти деньги, а "экономя", отдавая их вражеским банкам, государство способствовало невысокому уровню жизни внутри страны, т.е. поддерживало тренд "цветущая метрополия сша и бедная колония ****** "
      1. Arzt Звание
        Arzt
        +1
        Сегодня, 07:31
        нет, конечно
        это низкие пенсии, низкие пособия, низкий уровень жизни... т.е. не тратя эти деньги, а "экономя", отдавая их вражеским банкам, государство способствовало невысокому уровню жизни внутри страны, т.е. поддерживало тренд "цветущая метрополия сша и бедная колония ****** "

        Никто не мешал построить на Дальнем Востоке 3-4 города-миллионника, с условием выдачи квартир по соцнайму для семей от 4 детей и выше. И волки сыты и зайцы целы. Вот это было бы грамотное вложение. yes
        1. Владимир80 Звание
          Владимир80
          +2
          Сегодня, 07:34
          Никто не мешал построить

          поставленные нами управлять менеджеры имеют совершенно иные указания от хозяев
          1. Arzt Звание
            Arzt
            0
            Сегодня, 08:19
            поставленные нами управлять менеджеры имеют совершенно иные указания от хозяев

            Это само-собой. yes
  19. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +1
    Сегодня, 07:17
    Коэффициент рождаемости в Северной Корее - 1,91 на женщину. В Южной Корее - 0,7 на женщину. Необходимо возвратить уровень жизни Северной Кореи и не выпускать женщин из страны и проблема решиться. Решение жилищного вопроса, выплаты семьям с детьми, как показывает опыт развитых стран проблему демографии никак не решает. Наоборот, бедность и отсутствие перспектив для женщин отлично помогают. Если что - это сарказм, который содержит факты опровергающие статью автора. Ах да, даже в Северной Корее коммунисты не смогли в современном мире обеспечить уровень рождаемости, необходимый для воспроизводства населения (на Кубе, если что - 1,4 на женщину).
  20. Дедок Звание
    Дедок
    +4
    Сегодня, 07:24
    «… выдвигаю тезис: государства в России нет… Вместо государства как института, реализующего курс на развитие страны, мы имеем гигантскую и бесконтрольную частную структуру, успешно извлекающую прибыль в свою пользу… «Государственники», ау! Что вы защищаете... первейшая задача нашего общества — вернуть в Россию государство

    вот с этого и надо начинать хотя бы эту статью...
    что обсуждаем? - того - чего нет?
    я говорю о демографической политике - её нет, вернее ею пользуются - люди которые не говорят по русски и не будут никогда говорить - им это не надо
    так для чего тратится 1%?
    если смотреть на СВО - то славяне валят славян или русские убивают русских - кому это выгодно? - это тоже демографическая политика?
  21. Наган Звание
    Наган
    +3
    Сегодня, 07:33
    Жилье это только часть демографической проблемы, и даже не первая. Первая это возможность "делать деньги". Работа ли, частный бизнес, но они должны приносить достаточно для как минимум достойной человека жизни. Этих денег должно хватать на жизнь, выплату жилья (ипотеки или квартплаты - кому что удобней), накоплений на старость, и на образование детей. Допустим даже, что высшее не обязательно всем и каждому, но даже приличное профессиональное образование не дешево.
    И кто ж виноват, что по всей Руси великой возможностей делать нормальные деньги за пределами МКАД и А118 сильно меньше, чем в пределах? Впрочем, не в одной России так. В Америке имеются Восточное и Западное побережья, и то, что некоторые жители побережий презрительно именуют "fly over territory", хотя там по идее тоже есть промышленные, научные, культурные центры в городах-миллионниках.
    Но вернемся к вопросу количества детей. У нас двое. Старшая уже закончила институт, работает, живет отдельно своей жизнью. Младший перешел на 2й курс. Когда он родился, мы прикинули ресурсы и поняли, что третьего нам не потянуть. Дом позволяет, имеем 3 спальни, соответственно неважно какого пола бы родился, однополых в бОльшую спальню, остатнего в меньшую. Шмутки во многом переходили бы по наследству. Еда? Не вопрос. Медицина? Стоимость страховки идет по категориям одиночка-пара-семья, количество покрытых детей в семье не ограничено. Но детский сад, развивающие уроки, спортивные секции - это все деньги, и немалые. Но главное - образование. Пропихнуть троих через институты мы бы не потянули, а судьбы выходить в самостоятельную жизнь с многими тысячами долгов мы своим детям не пожелали. Самим остаться на старости лет с одной лишь пенсией Social Security и страховкой Medicare - тоже весьма печально. Слишком богатые для того, чтоб получать бенефиты от государства, слишком бедные для выживания. Регулярно в новостях бывают заметки о стариках, замерзших зимой или перегревшихся летом, при том, что в доме исправная печка и кондиционер, потому что выбор между оплатой лекарств и счетов за энергию. Особенно если одиночка, а так, чтоб супруги жили счастливо и умерли в один день и час - такое бывает только в сказках и еще автоавариях. Дом престарелых (nursing home) вообще не вариант, там настолько все, начиная от запаха, печально, что проще застрелиться.
  22. Stas157 Звание
    Stas157
    +5
    Сегодня, 07:38
    . Убогие безликие башни, напоминающие гигантские «хрущёвки», просто портят облик Москвы

    Да хрущевки-то по лучше будут. Они хоть небо не загораживают. И прилегающая территория не настолько машинами заставлена.
  23. С.З. Звание
    С.З.
    +2
    Сегодня, 07:57
    Свет есть, да и тоннеля нет, все открыто, понятно и светло - достаточно открыть глаза и снять очки - хоть розовые, хоть черные.

    Про государство.

    Мы живем в капиталистической стране, в которой государство отражает интересы самых богатых капиталистов. То есть, государство не бездействует, а действует весьма эффективно, капиталы самых богатых растут, списки Форбса пополняются.

    Есть ли какие-то предпосылки, чтобы это изменилось? Я думаю, нет, значит, все так и будет продолжаться. Где тут темно? Вполне все светло и очевидно.
  24. Stas157 Звание
    Stas157
    +2
    Сегодня, 08:00
    . По мнению председателя правления АНО «Сообщество практиков образовательного семьеведения» Михаила Смирнова, Россия уже находится в состоянии катастрофы института семьи и неуклонно движется к состоянию безбрачности и бессемейности.

    Как так? У нас же идеология традиционных ценностей в стране работает. Особенная фишка, которая отличает нас от других стран!
    Хотя если взглянуть на реальность, то демография на минус и у президента с семьёй не сложилось.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 08:09
      идеология традиционных ценностей в стране

      Как обычно дела подменяются красивыми речами и лживыми отчётами.... Бездетная отвечает за социальную политику, нонсенс!!!! Это похоже на то, как молодые незамужние и бездетные "профессионалки" учат в видеороликах как обрести семейное счастье...
  25. С.З. Звание
    С.З.
    -1
    Сегодня, 08:03
    Про русский этнос.

    Проблема вымирания русского народа - частная проблема вымирания урбанизированных народов - немцев, французов, даже турок, мы все вымираем. Решить эту проблему в рамках одной страны, наверное, можно - уничтожив города. Но тогда мы вымрем по другой причине :)

    Это - глобальная проблема и пока "старые" народы не найдут способа эту проблему решить сообща, есть риск нашего исчезновения, как нации.

    ИМХО, проблема решена не будет, народы эти исчезнут с лица земли, как исчезли те же римляне, оставив нам часть своей культуры.

    Ссылаться на патриарха Кирилла, ИМХО, не стоит - это такой же олигарх, только от церкви, какого-то морального авторитета у него нет. Впрочем, и ни у кого нет.
  26. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 08:06
    Что можно говорить о наших «потугах» повысить рождаемость, если затраты на маткапитал в 2022 г. составили около 1 % от бюджета? Вот видите: работа-то идёт полным ходом!

    Давайте прибавим сюда 3,7% расходов на здравоохранение и пазл сложится.
    * * *
    Наше общество убивает отсутствие в стране социальной справедливости. Власть не гнушается гнобить население МРОТами, прожиточными минимумами, миллионами нищих, отсутствием доступного жилья, трудоустройства, но с ответственностью патронажа следит за той частью общества (в несколько процентов) которая не стесняется жрать в три горла...
    * * *
    Не будет возрождения страны при путинской власти, при капитализме, при спекулятивном характере экономики. Сегодня в «Магните» мельком услышал разговор про 40 000 заработка и...
    Посмотрите, что было в СССР позднего периода (70-80-е). На предприятиях давали жильё, бесплатные путёвки в санатории, детей за гроши возили на отдых в пионерские лагеря...
    Что сегодня? Жри и размножайся? Да хрен бы вам! Люди тем и отличаются от животных. что им необходимо духовное развитие...
    Словом...Пошло всё...Не вижу выхода...
  27. Boris55 Звание
    Boris55
    -1
    Сегодня, 08:13
    Вся власть Советам!

    Русский - имя прилагательное. Русский татарин, русский узбек, русский чеченец, русский таджик... Товарищ И.В Сталин считал себя русским грузином. У меня вопрос к автору статьи Александру Одинцову: кого вы считает русским?

    ps
    В то время, когда страна ведёт войну с НАТО и от каждого из нас требуется консолидация общества для победы, эта статья (а так же статьи про цент Дугина, эмигрантов и т.п.) работают на объединение, на победу или наоборот? Армия со своими задачами справляется, но без крепкого тыла все их жертвы будут напрасны.
    1. Arzt Звание
      Arzt
      -1
      Сегодня, 08:22
      Русский - имя прилагательное. Русский татарин, русский узбек, русский чеченец, русский таджик... Товарищ И.В Сталин считал себя русским грузином. У меня вопрос к автору статьи Александру Одинцову: кого вы считает русским?

      Да. И этот вопрос гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд.
      РОСС. Только так. yes
  28. Dozorny severa Звание
    Dozorny severa
    +1
    Сегодня, 08:33
    "В самой Москве промышленность, в том числе инновационная, развивается вполне динамично".
    Что курит автор?Какая еще там промышленность в Мск-потемкинские деревни.Кто инфраструктуру разрушенную воссоздавать то будет? Что такое 1000 га промышленных площадей,для всей 15 млн.Москвы.
    Собянин окончательно сошел с ума.
    Хватит наелись-Москву надо сносить,а столицу переносить в какой нибудь Саратов.(Кремль можно оставить как музей).
    Хватит в эту помойку средства вкладывать-где все это стадо московское работать то будет?Что оно производит?
    Поэтому -запрет на работу мигрантов во внутрь МКАД,запрет на вывоз мусорова во вне-пусть москвичи сами свои отбросы убирают и утилизируют.
  29. Александр Игоревич Рифеев Звание
    Александр Игоревич Рифеев
    0
    Сегодня, 08:34
    суть в том что столько русских нашей элите не нужно ... затраты общества и государства РФ на то чтобы вырастить человека с рождения до 18-19 лет когда он станет трудоспособным объективно велики. проще завести мигрантов - ведь все заттраты на их выращивание понесло их общество и государство, а не РФ ... и при том большое население необходимо было в времена СССР - нужна большая армия, много работников в промышленности и в сельском хозяйстве ... теперь когда многое покупаем за валюту полученную за экспорт, своя промышленность отсутствует, а милионная армия не нужна - президент и элита всеми силами стараются замириться с Западом - то для элиты и государства нужды в 140 миллионов населения нет
  30. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 08:35
    Цитата: ROSS 42
    давали жильё, бесплатные путёвки в санатории, детей за гроши возили на отдых в пионерские лагеря...
    Что сегодня? Жри и размножайся? Да хрен бы вам! Люди тем и отличаются от животных. что им необходимо духовное развитие...

    Как же у нас всё намешано, бесплатные квартиры и духовное развитие... Богу не верим, а болтаем про какие то традиционные ценности...