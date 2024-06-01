«Россия не представляет угрозы для Запада»: SIPRI подсчитал военные расходы стран

11
«Россия не представляет угрозы для Запада»: SIPRI подсчитал военные расходы стран

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал отчет, посвященный анализу военных расходов стран. Согласно подсчетам, в 2023 году оборонный бюджет России составил $109 млрд, Украины $100 млрд, включая $35 млрд западной помощи, государств НАТО – $1300 млрд. Это позволило сделать далеко идущий вывод:

Россия не представляет угрозы для Запада.

Данное заключение привело к успокоению европейской общественности насчет российской угрозы. Однако с этим выводом в корне не согласны во французском издании Meta-defense:



Оборонные бюджеты России и Украины очень схожи [по размерам], однако они отражают радикально разные реальности.

Как отмечает автор, эксперты SIPRI, формируя свою статистику, прибегают к простой конвертации военных расходов в доллары США, тем самым уходя в область виртуальной математики и игнорируя реальное распределение финансов.

С его слов, первым делом при подсчетах необходимо делать поправку на коэффициент по ППС. Если его применить, то тогда в 2017 году номинальный ВВП России составит не $1,574 млрд, а превысит $4,000 млрд.

В качестве яркого примера приводится КНДР. Её армия, несмотря на формально более низкий, чем у Эстонии, оборонный бюджет, имеет численность 1,3 млн чел., что соответствует всему населению Эстонии.



Как указывает автор, хотя оборонные бюджеты Украины и России идентичны по абсолютной величине и паритету покупательной способности (который дает поправку в 2,5), они сильно различаются. С его слов, кроме ППС необходимо учитывать и степень зависимости от импорта, а также происхождение этого импорта:

Киев покупает свое оборудование, новое или подержанное, в США или Европе, в то время как Россия производит большую часть своей матчасти.

Leopard 2A6, переданный Германией или Португалией украинской армии, имеет стоимость около $10 млн. При этом российская армия закупает Т-90М за $3,5 млн. То же самое касается артиллерии, зенитных систем, ракет и даже боеприпасов, коэффициенты по которым часто превышают 5. Так, 152-мм снаряд российского производства приобретается ВС РФ примерно за $600, а 155-мм снаряд, выпускаемый в Европе или США, обходится уже в $4,5-6 тыс.

Россия покупает и обслуживает свою технику в 3-6 раз дешевле, чем Украина, по крайней мере, что касается матчасти, поставляемой западными союзниками

- пишет автор.

В итоге он делает вывод о том, что выглядит сомнительной оценка военной мощи страны на основе ее военных расходов.

11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 22:23
    Мда-а как раз ППС и портит западникам всю картину. Так же как и ППС (Пистолет-пулемёт Судаева) это ведь в ВОВ был самым дешевым автоматом.
    Экономика играет большую роль для ведения затяжных боевых действий.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 22:39
      «Россия не представляет угрозы для Запада»: SIPRI подсчитал военные расходы стран

      Ну раз мы не представляем угрозы, чего же вы до нас доколебались...??? Оружие и бабок шлёте укропам всё больше, денег тратите на свой ВПК всё больше... Заходите в гости,чтобы в этом убедиться... Встретим с радостью и даже горяченьким чем - нибудь угостим... "Тосочкой" например, аль "Ланцетиком", ну а не хватит на "тактическое" перейдём... Голодными никто не останется... am
  2. Тарелка Звание
    Тарелка
    0
    Сегодня, 22:27
    Даже если предположить, что российские 100 миллиардов долларов оборонных расходов это всё равно, что западные 600, на стороне Западе всё ещё превышение на 700 миллиардов американских (или примерно ещё 100 наших). Где бы нам брата-близнеца найти... laughing Чтоб не одна Россия была, а две!
    1. Irokez Звание
      Irokez
      0
      Сегодня, 22:32
      Цитата: Тарелка
      Где бы нам брата-близнеца найти.

      Он наверное есть и шифруется, а мы его не афишируем.
  3. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 22:38
    "С рождения Бобби пай-мальчиком был,
    — Молодец…
    Имел Бобби хобби – он деньги любил,
    — Хороший мальчик…
    Любил и копил.

    — Что было дальше?
    Все дети как дети — живут без забот,
    — Счастливое детство…
    А Боб на диете — не ест и не пьёт,
    — Бедненький мальчик…
    В копилку кладёт

    Деньги-деньги, дребеденьги,
    Позабыв покой и лень.
    Делай деньги, делай деньги,
    А остальное всё дребедень,
    А остальное всё дребебедень.

    — Дальше что было?
    Здесь пенни, там шиллинг а где-нибудь фунт
    — Большие деньги…
    Стал Бобби мошенник, мошенник и плут
    — Почему мошенник и плут?
    Скопил целый пуд.
    — А-а-а, молодец…

    Но в том-то и дело, что он не один,
    — Почему?..
    Кто больше всех деньги на свете любил,
    — Человек наш…
    Он это забыл.

    Деньги-деньги, дребеденьги,
    Позабыв покой и лень,
    Делай деньги, делай деньги,
    А остальное всё дребедень.("Остров Сокровищ", мультфильм).
    Кстати кадр из мультфильма тоже вполне себе свеж и только собачку жалко.
  4. Тополь Звание
    Тополь
    +1
    Сегодня, 22:42
    Ну, собственно, французик прав: наши цены более гуманные. Это во-первых. А во-вторых, в выводах шведов не учитывается сколько средств из оборонного бюджета окраины распихивается по карманам, начиная от министров и заканчивая каким-нибудь прапором.
    И да, "В итоге он делает вывод о том, что выглядит сомнительной оценка военной мощи страны на основе ее военных расходов."
    И ещё есть один аспект, который почему-то не учитывают эти западные эксперды: с чего они взяли, что Россия будет воевать с ними пушками и танками? У нас есть РВСН, у которых УЖЕ имеется достаточно сил и средств, чтобы застеклить весь запад, если они не успокоятся и решатся на очередной "дранг нах Остен".
    1. Тополь Звание
      Тополь
      +1
      Сегодня, 23:02
      Пока писал комментарий, вспомнился один старый детский анекдот:
      "Встретились в лесу лисёнок, волчонок и медвежонок.
      Лисёнок говорит: я лучше всех закончил учебный год, и мне папа подарил за это новый телефон.
      Волчонок говорит: а я выиграл соревнования по бегу, и мне папа за это подарил новый велосипед.
      Медвежонок: а я... а мне... Да я вам всем сейчас ... дам."
      В общем, смысл в том, что они там могут сколько угодно хвастаться своими бюджетами и ресурсами, но против Ярсов, Сарматов и Авангардов их бюджеты не канают.
    2. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 23:31
      Цитата: Тополь
      с чего они взяли, что Россия будет воевать с ними пушками и танками?

      Пока так и воюет. И бойцами.
      Цитата: Тополь
      есть РВСН, у которых УЖЕ имеется достаточно сил и средств, чтобы застеклить весь запад, если они не успокоятся и решатся на очередной "дранг нах Остен".

      Зачем? Капитализм уже в России. Еще поколение и забудут о пионерах-героях. О Павле Морозове забудут. Или наоборот, вспомнят о Павле Морозове, которого дедушка убил.
  5. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    +2
    Сегодня, 22:53
    Что бы не говорили, всё опускается на дно СЯС.
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 23:05
    У меня финка нквд за 2 тыщи рублей, у оппонента за сто рублей, очевидно что он для меня опасности не представляет
  7. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    0
    Сегодня, 23:18
    У них ВСЁ дороже всё в разы, от патронов до ракет, от денежного довольствования контрактников и офицеров.. И т.д...
    Так что итоговые цифры не правильный показатель, надо пропорции составлять, разница должна сократится.
    Ну и курсы обмена валют в расчетах то же не в пользу рубля- совсем не в тонусе.