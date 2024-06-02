Пентагон предупредил Россию о двойном испытательном пуске межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III

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Пентагон предупредил Россию о двойном испытательном пуске межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III

Соединенные Штаты готовятся провести очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, но не традиционный один, а сразу два. Об этом сообщает командование космических сил США в распространенном заявлении.

Согласно заявлению, первый запуск МБР состоится 4 июня, второй — 6-го. В качестве площадки запуска будет использована шахтная установка на военно-воздушной базе Ванденберг, расположенной в 130 милях к северо-западу от Лос-Анджелеса, которую пару лет назад передали космическим силам США. Ракеты будут запущены без заряда, но с испытательной боеголовкой. Как заявляется, цель испытаний — «демонстрация готовности ядерных сил и проверка их эффективности». В Пентагоне подчеркнули, что Россию о запусках они предупредили.



Первое испытание запланировано на 4 июня с 12:01 до 4 июня 2024 года в 06:01 по тихоокеанскому времени с севера Ванденберга. Второе испытание запланировано на 6 июня с 12:01 до 6 июня 06:01 по тихоокеанскому времени с севера Ванденберга.


- говорится в сообщении.

Minuteman III — единственная на сегодняшний день межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, стоящая на вооружении США с 1970 года. Трехступенчатую ракету разработали специально для противостояния с Советским Союзом. МБР Minuteman III способна поразить цель на дальности 12 тысяч километров тремя боеголовками. По имеющимся данным, на вооружении США стояло около 450 МБР, срок службы которых истекает в 2030 году.

Сейчас американцы создают новую МБР Sentinel, которая должна сменить Minuteman III, но работы с ней по некоторым причинам затягиваются, и сроки принятия на вооружение сдвигаются еще вправо. А это значит, что американцам придется эксплуатировать старые МБР.
10 комментариев
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  1. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 06:12
    Раз предупредили значит остатки разума у них сохранились. smile
    Тоже ведь понимают что внезапный пуск стратегических ядерных ракет может воспринято как начало атаки на Россию.
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +1
      Сегодня, 06:40
      Леха с Андроида, всегда полезно взглянуть на это с обратной стороны... Мы же тоже регулярно запускаем баллистические ракеты для испытаний и контроля их состояния. И всякий раз говорим про это в СМИ с указанием района падения БЧ. Раньше даже "перекрывали" всякое судоходство в отдаленном районе Тихого океана, куда направляли самые дальнобойные "Сатану" и "Тополь". Просто ещё действуют соглашения между всеми странами о таком предупреждении пусков. И когда тут некоторые предлагают вдарить по ВСУ такими ракетами, вместо их утилизации, надо понимать, что сначала придется предупредить Америку. laughing
      1. Иезекиль 25-17 Звание
        Иезекиль 25-17
        +2
        Сегодня, 06:51
        Для удара по нацистской Украине дальности Искандера хватит, кроме того у нас есть Х-22, Х-32, Кинжал, Х-102 и Калибр: всё это перекрывает Украину вдоль и поперёк и может, является, носителями СБ.
        1. Сабуров_Александр53 Звание
          Сабуров_Александр53
          0
          Сегодня, 06:58
          Андрей, если ответ мне, то спасибо. Я лишь отметил, что здесь на форуме были предложения по утилизации наших старых МБР, способных донести до цели гораздо больше обыкновенной взрывчатки, чем все вами перечисленные ракеты. И там же были совершенно грамотные комментарии, почему это не делаем... я лишь повторил за умными людьми. request
  2. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -2
    Сегодня, 06:17
    Состоится wassat
    Если они из шахты вылететь вообще смогут
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -3
      Сегодня, 06:35
      Да,конечно!Ракеты у них дерьмо! fool Только вот подобное дерьмо летит в наших бойцов и гражданских.И убивает зачастую..Головой думайте,а не соловьевщиной
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 07:10
        А причём здесь соловьевщина? Головой и думаю. Пуски производятся с целью выявить их пригодность. Посмотрите статистику. Не факт что этот минитмен вылетит из шахты
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 06:22
    Соединенные Штаты готовятся провести очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, но не традиционный один, а сразу два.
    Понятно - ответ на наш пуск "Сармата" и поступление его в РВСН, который просто обязан был состояться со стороны Сша. А предупреждение о пусках ракет установившееся правило, которое пока не нарушалось.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:25
    «Пентагон предупредил Россию о двойном испытательном пуске межконтинентальных баллистических ракет» —

    — На вш двойной ответим трёхэтажным ...
  5. Ura Orlov
    Ura Orlov
    0
    Сегодня, 06:41
    Надеюсь к этому времени, выведут на орбиту ускоритель Богомолова?