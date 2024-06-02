Пограничники насчитали уже почти 45 человек, которые погибли во время попыток преодолеть природные препятствия... Только в течение мая в Тисе обнаружены 10 тонущих. (...) Однако кто знает, когда и где всплывет труп очередного нарушителя и всплывет ли вообще. Кто знает, погиб ли тот человек, с которым пропала связь, в Тисе, упал в ущелье или имел роковую встречу с представителями фауны.

Все больше украинских мужчин пытаются покинуть территорию «свободной и демократической» Украины, чтобы не оказаться насильно мобилизованным. Бегут, в основном, в Европу, где намереваются пересидеть сложное время. Однако не всем удается пересечь границу, многие погибают при попытке ее пересечь. В западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины подсчитали количество погибших украинцев.Согласно данным, в попытках покинуть Украину через горы и реки на западной границе погибли 45 украинских уклонистов. Больше всего погибших было обнаружено в реке Тиса, которая отделяет Украину от Румынии и Венгрии, а также в горах. Однако, как предполагают в Киеве, данные занижены, потому что никто не знает, сколько человек могло еще погибнуть и чьи трупы пока не всплыли в той же Тисе.- говорится в сообщении.В Киеве уже приняли меры к тому, чтобы украинские уклонисты больше не тонули в Тисе, подходы к этой реке минируются. Теперь для того, чтобы сбежать из Украины, нужно будет преодолеть минное поле, а затем реку. Украина превратилась в большой концлагерь.