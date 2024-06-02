Госпогранслужба Украины привела данные по погибшим украинцам, пытавшимся сбежать из страны

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Госпогранслужба Украины привела данные по погибшим украинцам, пытавшимся сбежать из страны

Все больше украинских мужчин пытаются покинуть территорию «свободной и демократической» Украины, чтобы не оказаться насильно мобилизованным. Бегут, в основном, в Европу, где намереваются пересидеть сложное время. Однако не всем удается пересечь границу, многие погибают при попытке ее пересечь. В западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины подсчитали количество погибших украинцев.

Согласно данным, в попытках покинуть Украину через горы и реки на западной границе погибли 45 украинских уклонистов. Больше всего погибших было обнаружено в реке Тиса, которая отделяет Украину от Румынии и Венгрии, а также в горах. Однако, как предполагают в Киеве, данные занижены, потому что никто не знает, сколько человек могло еще погибнуть и чьи трупы пока не всплыли в той же Тисе.



Пограничники насчитали уже почти 45 человек, которые погибли во время попыток преодолеть природные препятствия... Только в течение мая в Тисе обнаружены 10 тонущих. (...) Однако кто знает, когда и где всплывет труп очередного нарушителя и всплывет ли вообще. Кто знает, погиб ли тот человек, с которым пропала связь, в Тисе, упал в ущелье или имел роковую встречу с представителями фауны.

- говорится в сообщении.

В Киеве уже приняли меры к тому, чтобы украинские уклонисты больше не тонули в Тисе, подходы к этой реке минируются. Теперь для того, чтобы сбежать из Украины, нужно будет преодолеть минное поле, а затем реку. Украина превратилась в большой концлагерь.
6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:43
    «В Киеве уже приняли меры к тому, чтобы украинские уклонисты больше не тонули в Тисе, подходы к этой реке минируются» —

    — На "родной" мине подорваться всё-таки не так обидно ...
  2. тлауикол Звание
    тлауикол
    0
    Сегодня, 06:52
    "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих" (с)
    Ухилянты, используйте линемет. Пристегивайтесь карабинами. Хоть искать легче будет
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:58
    Больше всего погибших было обнаружено в реке Тиса... подходы к этой реке минируются.
    Подумаешь минируются подходы это слишком просто. Вчера на сайте была статья о том, что один ну "очень продвинутый" нацик предложил запустить крокодилов в Тису, чтобы создать дополнительные трудности бегункам. Вот это по украински - главное предложить и пострашнее, а как это сделать и выживут ли крокодилы в таких условиях неважно.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 07:07
      Ну крокодилы не поперхнутся. Если берега нормальные - крокодилы выживут
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 07:05
    Сомы сожрут и не узнает никто
  5. Юджин-Евгений Звание
    Юджин-Евгений
    0
    Сегодня, 07:09
    Их сами погранцы и скидывают в реку.