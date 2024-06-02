«Он будет лузером»: Зеленский опасается прихода Трампа к власти и остановки конфликта на условиях России

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«Он будет лузером»: Зеленский опасается прихода Трампа к власти и остановки конфликта на условиях России

Киевская хунта очень сильно боится, что в случае победы на президентских выборах Дональд Трамп закончит войну на Украине, не беря в расчет хотелки Киева. Как заявил по данному поводу Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian, в случае компромисса с Россией Трамп станет «лузером», отдавшим победу Москве.

По данным западной прессы, у Трампа имеется некий план завершения конфликта на Украине, но он его намерен озвучить только в случае победы на президентских выборах. Что именно содержит этот план, можно только догадываться, но предполагается, что Трамп хочет провести переговоры с Путиным и договориться о передаче части украинской территории России. В Киеве опасаются, что Трамп перекроет военные поставки, после чего ВСУ развалятся, а российская армия пойдет дальше. Вот и забегал Зеленский, жалуясь на Трампа и всячески поддерживая самоходного Джо.



Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Давайте представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. Украинцы не будут с этим мириться, но он тогда может сказать, что не дает нам никакой поддержки, а Украина без оружия не сможет воевать. И представьте себе на секунду, что после этого Путин пойдет дальше. То кем для всего мира будет этот президент США?

— заявил Зеленский.

По последним данным, главарь киевской хунты не намерен вести мирные переговоры с Россией даже при западном давлении, клоун решил воевать до последнего. А для этого ему нужен в США Байден, который выделяет средства. При Трампе этого не будет.
3 комментария
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  1. tsvetahaki Звание
    tsvetahaki
    +1
    Сегодня, 07:07
    ...и остановки конфликта на условиях России

    Готовность руководства остановить "конфликт" понятна.
    Вот только есть нехороший вопрос - а существуют ли в природе такие условия на которых можно остановить конфликт в нынешней фазе и горько не заплатить за это потом?
    Очередные "гарантии" чего-то?
    Это смешно даже Пескову...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:11
    «Киевская хунта очень сильно боится, что в случае победы на президентских выборах Дональд Трамп закончит войну на Украине, не беря в расчет хотелки Киева» —

    — На хотелки Киева Трампу,конечно,плевать,но войну он вряд ли будет пытаться остановить ...
  3. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 07:12
    в случае победы на президентских выборах Дональд Трамп закончит войну на Украине, не беря в расчет хотелки Киева

    авторы, не надоело ежедневно "мантры" про Трампа повторять?!?!
    между прочим, он недавно заявил, что сразу бы ударил (!!!) по России после начала войны на окраене!!!
    враждебная политика сша по отношению к РФ не зависит от президента (шоу-мена) той страны, пожалуйста, не вводите читателей в заблуждение!!!