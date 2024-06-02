«Не хватает тоннажа для всех вооружений»: Тайвань перезапускает программу постройки фрегатов

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«Не хватает тоннажа для всех вооружений»: Тайвань перезапускает программу постройки фрегатов

Иллюстративное изображение


ВМС Тайваня намерены перезапустить программу «Фрегат нового поколения», призванную обеспечить флот новыми многофункциональными кораблями.



Как отмечается в местном издании UP MEDIA, прежний проект оказался неадекватным решением:

Флот оказался слишком оптимистичен в отношении этой программы. На корабле водоизмещением 4500 тонн невозможно разместить все системы вооружения и оборудование, необходимые для ведения современной противовоздушной, надводной и противолодочной борьбы.


Ввиду нехватки тоннажа в пересмотренной программе водоизмещение фрегата должно составить уже 6000 т: пример других стран показывает, что этот габарит позволяет сделать корабль многофункциональным. Его планируется оснастить американской РЛС с АФАР AN/SPY-7 [данный радар является «сердцем» американской боевой системы Aegis].


Проект фрегата нового поколения по состоянию на 2017 год


О планах строительства фрегатов нового поколения было заявлено еще в 2016 году. В 2017 году была представлена модель корабля, способного «сдерживать интенсивные атаки». Отвечать за сканирование угроз должна была система Aegis А (что требовало разрешения США на продажу).

При этом местный Чжуншаньский институт науки и технологий (NCSIST) вёл разработку собственной РЛС, создав в итоге радар с пассивной ФАР (в наземной и корабельной версиях). Однако флот изменил свой запрос, затребовав создание РЛС с АФАР, которая к тому же должна была быть достаточно компактной, чтобы поместиться на борту 4500-тонного корабля. Разработчики не смогли решить эту задачу.
8 комментариев
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  1. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 08:48
    Умеют они пилить средства. Корабль в Тайване это супер мишень. Им даже опыт России в Крыму ничего не дал. Китай если нужно порвет Тайвань как Тузик грелку, если плюнет на потери и "санкции". Главное для Китая сохранить промышленность Тайваня, иначе он им даром не нужен. На Тайване лучше пусть все завода заминируют так, что бы все в труху, это намного эффективнее чем делать кучи мишеней.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      -2
      Сегодня, 09:31
      Плевать Китаю на все заводы Тайваня.
      Тайвань - это прежде всего американский плацдарм на побережье Китая, который нужно ликвидировать.
      1. solar Звание
        solar
        -1
        Сегодня, 10:06
        Тайвань - это прежде всего американский плацдарм на побережье Китая

        Тайвань- это остров. От него до побережья Китая полторы сотни километров.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 10:10
          Куба - тоже остров, из-за которого был Карибский кризис едва неприведший к ядерной войне.
    2. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 10:07
      Цитата: Виктор Сергеев
      Главное для Китая сохранить
      доступ на западные рынки. Если Китай лишится рынков сбыта, через месяц им станет нечем платить зарплаты работягам на тех предприятиях, которые производят ширпотреб, и они встанут. А еще через месяц станет нечем платить работникам тех предприятий, кто обеспечивал вышеупомянутые предприятия логистикой, сырьем, энергией, и чем там еще. Полный обвал экономики. Прибавьте к этому, что ни энергией, ни продуктами питания Китай себя полностью не обеспечивает, а за импорт будет нечем платить.
  2. Essex62 Звание
    Essex62
    0
    Сегодня, 09:01
    Это ущербная позиция. Перефразируя Ильича-всякое государство лишь тогда чего- то стоит ,если может защищаться. У перерожденцев с материка кишка тонка начать замес с объединенным флотом матрасов и их азиатских вассалов. И главная проблема даже не в потерях. Запад основной рынок сбыта и источник благополучия китайских захребетников .
    А производства давно "заминированны". Хрен Китай чего получит.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 09:06
    А вариант, что США разнесут Тайвань сами не рассматривается?
  4. Avi2023
    Avi2023
    0
    Сегодня, 10:14
    Китай может запустить тысячи баллистических ракет и множество ракет, наземные и воздушные ракеты, морские и крылатые ракеты и подводные лодки и уничтожить все стратегические объекты на Тайване.
    Они уже сами сдадутся без вторжения.
    А если Китай проведет военно-морскую блокаду вместе с дистанционной атакой, они очень легко подчинят себе Тайвань. Если возникнет подозрение о физическом вторжении, США, безусловно, вмешаются. Если они не опасаются вторжения, США, вероятно, останутся в стороне. .