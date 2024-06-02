«Северный ветер»: Подразделения «Бесстрашных» отразили контратаку ВСУ в Волчанске, сумев продвинуться вперёд

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«Северный ветер»: Подразделения «Бесстрашных» отразили контратаку ВСУ в Волчанске, сумев продвинуться вперёд

Подразделения группировки «Север» сумели продвинуться вперед в Волчанске, несмотря на проведенную ВСУ контратаку. Как сообщает ТГ-канал «Северный ветер», противник был отброшен на исходные позиции.

Накануне подразделения ВСУ атаковали российские войска на двух основных направлениях в Харьковской области, введя в бой переброшенные резервы. Несмотря на тяжелую ситуацию, «Бесстрашные» сумели удержать позиции и продвинуться вперед в Волчанске. А вот на Липцевском направлении дела обстоят не так хорошо, там противник пытается сбить наших с господствующих высот, атакуя в направлении Глубокое и в лесном массиве западнее Лукьянцев. При этом командование ВСУ не считается с потерями, так как поставлена задача выбить российские войска с территории Харьковской области перед «мирной» конференцией в Швейцарии.



В Волчанске противник атаковал со стороны Агрегатного завода, но наткнулся на мощный огонь российских войск, понес потери и отступил. В восточной части города эффективно отработали наши тяжелые огнеметные системы, накрыв позиции ВСУ. Предварительно к Бандере отправились больше 20 всушников. Тем не менее бои очень тяжелые, наши продолжают продвигаться в районе многоэтажек. Общее продвижение составило порядка 380 метров.



Ранее Зеленский поставил Сырскому задачу любым способом обеспечить «победу» в Харьковской области, чтобы было с чем ехать в Швейцарию и показать там, что Киева якобы «все хорошо». Поэтому продолжают перебрасываться резервы с других участков фронта. По данным источника в Генштабе ВСУ, потери в технике и вооружениях у украинской группировки в Харьковской области уже достигли уровня потерь в Бахмуте. При этом боевые действия в самом разгаре.
10 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 08:02
    Про тяжелую ситуацию для наших бойцов в районе Липцы пишут уже несколько дней.Сказывается превосходство в наличных силах у ВСУ.Про Волчанск,надеемся что позиции удержат.Там река мешает перебрасывать резервы ВСУ.Возможно,все это затеивалось для удара на Ореховском направлении
  2. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +6
    Сегодня, 08:05
    В Волчанске всё понятно. Северная часть без перемог издохнет. Как южную часть освобождать request
    В Липцах - надеюсь наши удержатся. По сути после захвата опорника штурмовиками туда должны заходить войска
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 08:40
      Цитата: igorbrsv
      В Волчанске всё понятно. Северная часть без перемог издохнет. Как южную часть освобождать

      Думаю после 16 июня у них инициативы поубавится...
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +10
    Сегодня, 08:19
    И вообще. Какого хрена происходит. Бесстрашные - это штурмовики. Это люди с категорией здоровья А. Их беречь надо. Во взятый опорник должны другие части заходить. Штурмовики на отдых. Я допустим в окопе с калашом постоять смогу, а в полной снаряге для штурмовки я только с табуретки свалиться смогу
    1. Дмитрий_Лиходед Звание
      Дмитрий_Лиходед
      -3
      Сегодня, 09:49
      Ерунду не пишите. "Бесстрашные" это группировка войск. А на штурм сейчас всех гонят. И штурмов и пехоту и специалистов у которых нет вооружения. Про категорию здоровья насмешили. В штурма ссылают всех подряд, даже дедов 60+ лет. В теории, да, после занятия опорника туда должны заходить части закрепления, но это не всегда возможно. Бывает, что те кто должен закрепляться, сами на штурм идут.
  4. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +4
    Сегодня, 08:44
    Да, ребятам испытание в Липцах.
    Только фронт мы у них чуть раздернули.
    Но где ещё будут наши удары???
    Чтобы помочь фронту чуть развалиться у ВСУ и нам начать работать и двигаться.
    Санитарная зона это блин такое дело.
    Всё равно держим кулаки за ребят ребят которые в СВО.
    Работайте братья!!!
    С нами Бог!!!
    Победа будет будет за нами!!!
  5. Victor19 Звание
    Victor19
    +3
    Сегодня, 08:45
    Вчера говорили применение Ланцетов, особенно, на харьковском направлении возросло на порядок. Долбят везде эту технику гаубицы, радары, самоходки. Но видать много они туда перебросили.
  6. Shumi2010 Звание
    Shumi2010
    -4
    Сегодня, 08:51
    Мне одному кажечется, что ГШ РФ опять недопланировал?
    1. Рус_80 Звание
      Рус_80
      0
      Сегодня, 09:54
      Хотите сказать, нам с диванов виднее, что ли? Наступление в Харьковской области затевалось не просто так. Ждем, что будет дальше
  7. Физорг Звание
    Физорг
    0
    Сегодня, 09:54
    Цитата: Дмитрий_Лиходед
    Ерунду не пишите. "Бесстрашные" это группировка войск. А на штурм сейчас всех гонят. И штурмов и пехоту и специалистов у которых нет вооружения. Про категорию здоровья насмешили. В штурма ссылают всех подряд, даже дедов 60+ лет. В теории, да, после занятия опорника туда должны заходить части закрепления, но это не всегда возможно. Бывает, что те кто должен закрепляться, сами на штурм идут.

    Дедов 60+ , это вы про неньку?