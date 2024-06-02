«Северный ветер»: Подразделения «Бесстрашных» отразили контратаку ВСУ в Волчанске, сумев продвинуться вперёд
Подразделения группировки «Север» сумели продвинуться вперед в Волчанске, несмотря на проведенную ВСУ контратаку. Как сообщает ТГ-канал «Северный ветер», противник был отброшен на исходные позиции.
Накануне подразделения ВСУ атаковали российские войска на двух основных направлениях в Харьковской области, введя в бой переброшенные резервы. Несмотря на тяжелую ситуацию, «Бесстрашные» сумели удержать позиции и продвинуться вперед в Волчанске. А вот на Липцевском направлении дела обстоят не так хорошо, там противник пытается сбить наших с господствующих высот, атакуя в направлении Глубокое и в лесном массиве западнее Лукьянцев. При этом командование ВСУ не считается с потерями, так как поставлена задача выбить российские войска с территории Харьковской области перед «мирной» конференцией в Швейцарии.
В Волчанске противник атаковал со стороны Агрегатного завода, но наткнулся на мощный огонь российских войск, понес потери и отступил. В восточной части города эффективно отработали наши тяжелые огнеметные системы, накрыв позиции ВСУ. Предварительно к Бандере отправились больше 20 всушников. Тем не менее бои очень тяжелые, наши продолжают продвигаться в районе многоэтажек. Общее продвижение составило порядка 380 метров.
Ранее Зеленский поставил Сырскому задачу любым способом обеспечить «победу» в Харьковской области, чтобы было с чем ехать в Швейцарию и показать там, что Киева якобы «все хорошо». Поэтому продолжают перебрасываться резервы с других участков фронта. По данным источника в Генштабе ВСУ, потери в технике и вооружениях у украинской группировки в Харьковской области уже достигли уровня потерь в Бахмуте. При этом боевые действия в самом разгаре.
Информация