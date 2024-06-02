Состав Балтийского флота пополнит новая дизель-электрическая подлодка «Великие Луки» проекта 677 «Лада»
Балтийский флот получит на вооружение новую подводную лодку, субмарина войдет в состав флота в этом году вместе с тремя надводными кораблями. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Согласно планам военного ведомства, в течение этого года в состав Балтийского флота войдут три малых ракетных корабля и одна дизель-электрическая подводная лодка. Речь идет о ДЭПЛ «Великие Луки» проекта 677 «Лада». Сроки передачи субмарины не сообщаются, она сейчас находится на этапе ходовых и государственных испытаний.
Стоит отметить, что Балтийский флот по наличию подводных лодок является самым обделенным, и это на фоне наращивания сил НАТО в данном регионе. На сегодняшний день в составе флота числится всего одна подлодка — это ДЭПЛ «Дмитров» проекта 877 «Палтус», вошедшая в состав флота в 1986 году. Подлодка входит в 3-й отдельный дивизион подводных лодок с базированием в Кронштадте. Туда же войдут и «Великие Луки». Также на Балтике действуют и субмарины других флотов, но только до момента перехода к местам постоянной дислокации.
ДЭПЛ «Великие Луки» является второй серийной дизель-электрической подводной лодкой проекта 677 «Лада», построенной на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Субмарина была заложена 10 ноября 2006 года под названием «Севастополь», но проблемы с данным проектом привели к тому, что подлодку перезаложили в 2015 году уже под названием «Великие Луки» по доработанному проекту с учетом опытной эксплуатации головной подлодки проекта «Санкт-Петербург». Спуск на воду долгостроя произошел 23 декабря 2022 года, после чего субмарину достраивали уже на плаву. В отличие от головной подлодки серии, «Великие Луки» получили на вооружение крылатые ракеты «Калибр».
Информация