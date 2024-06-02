Состав Балтийского флота пополнит новая дизель-электрическая подлодка «Великие Луки» проекта 677 «Лада»

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Состав Балтийского флота пополнит новая дизель-электрическая подлодка «Великие Луки» проекта 677 «Лада»

Балтийский флот получит на вооружение новую подводную лодку, субмарина войдет в состав флота в этом году вместе с тремя надводными кораблями. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно планам военного ведомства, в течение этого года в состав Балтийского флота войдут три малых ракетных корабля и одна дизель-электрическая подводная лодка. Речь идет о ДЭПЛ «Великие Луки» проекта 677 «Лада». Сроки передачи субмарины не сообщаются, она сейчас находится на этапе ходовых и государственных испытаний.



Стоит отметить, что Балтийский флот по наличию подводных лодок является самым обделенным, и это на фоне наращивания сил НАТО в данном регионе. На сегодняшний день в составе флота числится всего одна подлодка — это ДЭПЛ «Дмитров» проекта 877 «Палтус», вошедшая в состав флота в 1986 году. Подлодка входит в 3-й отдельный дивизион подводных лодок с базированием в Кронштадте. Туда же войдут и «Великие Луки». Также на Балтике действуют и субмарины других флотов, но только до момента перехода к местам постоянной дислокации.

ДЭПЛ «Великие Луки» является второй серийной дизель-электрической подводной лодкой проекта 677 «Лада», построенной на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Субмарина была заложена 10 ноября 2006 года под названием «Севастополь», но проблемы с данным проектом привели к тому, что подлодку перезаложили в 2015 году уже под названием «Великие Луки» по доработанному проекту с учетом опытной эксплуатации головной подлодки проекта «Санкт-Петербург». Спуск на воду долгостроя произошел 23 декабря 2022 года, после чего субмарину достраивали уже на плаву. В отличие от головной подлодки серии, «Великие Луки» получили на вооружение крылатые ракеты «Калибр».
17 комментариев
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  1. антивирус Звание
    антивирус
    +2
    Сегодня, 08:15
    Аландские о-ва надо брать. И строить пролив 57 пар. Шведов всех выселить в полтаву и кувандык.
    Таджиков - по 5 млн на днепр и скандинавию.
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      -1
      Сегодня, 09:54
      Цитата: антивирус
      Аландские о-ва надо брать. И строить пролив 57 пар. Шведов всех выселить в полтаву и кувандык.
      Таджиков - по 5 млн на днепр и скандинавию.

      Нужно хотя бы смайлик вставлять, когда прикалываетесь, а иначе выглядит, как глупость. hi
      1. антивирус Звание
        антивирус
        0
        Сегодня, 10:04
        Обязательно ставить? Или на ум читателя расчитывать....
        Может на этом сайте судьбы мира решаются?
    2. Рус_80 Звание
      Рус_80
      0
      Сегодня, 09:57
      А почему в Кувандык? Может, в Акбулак или Алабайтал?))
  2. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 08:23
    Всё же кораблей сейчас много строится. И флот пополняется, и воздушный, хоть и не без потерь. Зато новые корабли
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +3
      Сегодня, 09:16
      Цитата: igorbrsv
      Всё же кораблей сейчас много строится.

      Очень мало. Единственно, где мы более-менее обеспечиваем воспроизводство флота - РПКСН. Все остальное - слезы
      Цитата: igorbrsv
      И флот пополняется, и воздушный

      К сожалению, наша морская авиация сейчас просто в ужасном состоянии
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 09:43
        Андрей, а вы не думали о том, что контроль над Балтийским морем мы можем осуществить только используя сотни БЭК, в том числе с противокорабельными и зенитными ракетами? Возможны ещё варианты БЭК для нанесения ракетных ударов по береговым и сухопутным целям,противолодочные. С БЭКов могут взлетать ударные и разведывательные дроны.
        Любые наши корабли на Балтике - лишь мишени для НАТО.
        Большое количество дешёвых БЭКов сделает их одномоментное уничтожение невозможным и очень дорогим.
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          +1
          Сегодня, 10:03
          Цитата: Бородач
          Андрей, а вы не думали о том, что контроль над Балтийским морем мы можем осуществить только используя сотни БЭК, в том числе с противокорабельными и зенитными ракетами?

          Вообще никак не можем.
          Цитата: Бородач
          Любые наши корабли на Балтике - лишь мишени для НАТО.

          Зависит от того, что мы там собираемся делать, какие задачи ставим. По большому счету большинство задач решаются морской авиацией. БЭК не решат ничего.
          1. Бородач Звание
            Бородач
            0
            Сегодня, 10:09
            В Чёрном море украинские БЭК загнали наш флот в базы, как в Порт-Артуре. У Украины появились БЭК с примитивными кустарноустановленными зенитными ракетами. Существуют противоминные БЭК с подводными дронами для уничтожения мин.
            США и Китай строят БЭК.
            Может будущее хотя бы ОВРа именно за БЭК?
            1. Андрей из Челябинска Звание
              Андрей из Челябинска
              0
              Сегодня, 10:11
              Цитата: Бородач
              В Чёрном море украинские БЭК загнали наш флот в базы

              Я писал об этом тут
              https://topwar.ru/242594-uzhas-letjaschij-na-kryljah-nochi-ili-pochemu-ukrainskie-bjek-dobivajutsja-uspeha.html
              БЭК преуспели именно потому, что на ЧМ у нас нет флота, а есть отдельные корабли. Будь у нас там флот, БЭК-и ничего бы сделать не смогли. Да и не загоняли они наши корабли в гавани, это сделали современные ПКР, которые поставляются Украине.
              Цитата: Бородач
              США и Китай строят БЭК.

              Как дополнение флота, а не вместо флота
              1. Бородач Звание
                Бородач
                0
                Сегодня, 10:12
                Спасибо за ссылку. Не читал эту статью. hi
                1. Андрей из Челябинска Звание
                  Андрей из Челябинска
                  0
                  Сегодня, 10:13
                  Не за что, всегда пожалуйста!
      2. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 10:17
        Морская авиация.... А зачем нам авианосцы при отсутствии амбиций? Куда мы их отправим? Ракетное вооружение полностью контроллирует Каспийское, Чёрное и Балтийские моря. Это оружие нападения. А нападать мы не собираемся. На эти деньги лучше подлодки построить и мрк
  3. Сибиряк 66 Звание
    Сибиряк 66
    -4
    Сегодня, 08:24
    Дизель электрическая пр. 667. Мдааа.... Где же ВНЭУ наше. И когда же...
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +4
    Сегодня, 08:34
    Может и правильно что Белоусова в минобороны поставили. Авиастар выпускающий ил-76 простаивает полгода. Дособирали что на стапелях было. Следующая партия только к новому году будет. Зато линии новые запустили. Думаю если с финансированием проблемм не будет, то в следующем году штук 20 76-х можно выпустить. И это не считая пассажирских. На ан-124 документацию всю восстановили. А кто выпускать будет незнаю
  5. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +4
    Сегодня, 08:49
    Я конечно чайник и мазута сухопутная , но имею вопрос к мореманам. Долго ли проживет и сможет ли воевать подводная лодка в Балтике , где и селёдке то трудно соблюсти тайну частной жизни ?
  6. штурм Звание
    штурм
    0
    Сегодня, 09:16
    На весь БФ ни одной боеспособной ДПЛ, а эксплуатируемую с 2010г ДПЛ "Санкт-Петербург" собрались утилизировать....???
    У военной прокуратуры обязательно должны возникнуть вопросы.....