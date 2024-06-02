«Стал головной болью Boeing»: ВВС США отказались принимать топливозаправщики KC-46A Pegasus

Проверка выявила поломку карданного подвеса стрелы. Это шарнирное соединение, которое обеспечивает перемещение стрелы по всем трем осям

Pegasus является головной болью Boeing. Несколько критических проблем все еще преследуют самолет

Ошеломляющие потери Boeing на программе Pegasus являются ключевой причиной, по которой компания поклялась больше не подписывать контракты с фиксированной ценой, предполагающие разработки в интересах обороны

С марта текущего года ВВС США отказались принимать от корпорации Boeing производимые на ее мощностях топливозаправщики KC-46A Pegasus, пока не будет решена проблема со сломанной деталью на стреле самолета.- пояснил представитель ВВС.Данный дефект является лишь одной из многих поломок, постоянно сопровождающих новый топливозаправщик.- говорится в издании Breaking Defense.Как указывается, постоянные затруднения сопровождают систему дистанционного наблюдения, которую операторы стрелы используют для заправки самолетов. Ожидается, что ее преемник, получивший название RVS 2.0, будет готов в 2026 году с задержкой примерно на два года.В 2011 году Boeing заключил контракт на поставку KC-46A общей стоимостью $4,9 млрд. Соглашение было оформлено по фиксированной цене. В связи с этим авиастроитель, несмотря на серьезные затруднения в реализации программы, не имеет возможности увеличить стоимость самолета. В итоге Boeing понес $7 млрд убытков, которые продолжают расти.- отмечается в издании.Первоначально ВВС заключили контракт с Boeing на поставку до 179 топливозаправщиков. Теперь планируется закупить еще четыре борта, чтобы общий парк самолетов составил 183 единицы.