«Стал головной болью Boeing»: ВВС США отказались принимать топливозаправщики KC-46A Pegasus
С марта текущего года ВВС США отказались принимать от корпорации Boeing производимые на ее мощностях топливозаправщики KC-46A Pegasus, пока не будет решена проблема со сломанной деталью на стреле самолета.
- пояснил представитель ВВС.
Данный дефект является лишь одной из многих поломок, постоянно сопровождающих новый топливозаправщик.
- говорится в издании Breaking Defense.
Как указывается, постоянные затруднения сопровождают систему дистанционного наблюдения, которую операторы стрелы используют для заправки самолетов. Ожидается, что ее преемник, получивший название RVS 2.0, будет готов в 2026 году с задержкой примерно на два года.
В 2011 году Boeing заключил контракт на поставку KC-46A общей стоимостью $4,9 млрд. Соглашение было оформлено по фиксированной цене. В связи с этим авиастроитель, несмотря на серьезные затруднения в реализации программы, не имеет возможности увеличить стоимость самолета. В итоге Boeing понес $7 млрд убытков, которые продолжают расти.
- отмечается в издании.
Первоначально ВВС заключили контракт с Boeing на поставку до 179 топливозаправщиков. Теперь планируется закупить еще четыре борта, чтобы общий парк самолетов составил 183 единицы.
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