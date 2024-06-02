«Стал головной болью Boeing»: ВВС США отказались принимать топливозаправщики KC-46A Pegasus

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«Стал головной болью Boeing»: ВВС США отказались принимать топливозаправщики KC-46A Pegasus

С марта текущего года ВВС США отказались принимать от корпорации Boeing производимые на ее мощностях топливозаправщики KC-46A Pegasus, пока не будет решена проблема со сломанной деталью на стреле самолета.

Проверка выявила поломку карданного подвеса стрелы. Это шарнирное соединение, которое обеспечивает перемещение стрелы по всем трем осям

- пояснил представитель ВВС.



Данный дефект является лишь одной из многих поломок, постоянно сопровождающих новый топливозаправщик.

Pegasus является головной болью Boeing. Несколько критических проблем все еще преследуют самолет

- говорится в издании Breaking Defense.

Как указывается, постоянные затруднения сопровождают систему дистанционного наблюдения, которую операторы стрелы используют для заправки самолетов. Ожидается, что ее преемник, получивший название RVS 2.0, будет готов в 2026 году с задержкой примерно на два года.

В 2011 году Boeing заключил контракт на поставку KC-46A общей стоимостью $4,9 млрд. Соглашение было оформлено по фиксированной цене. В связи с этим авиастроитель, несмотря на серьезные затруднения в реализации программы, не имеет возможности увеличить стоимость самолета. В итоге Boeing понес $7 млрд убытков, которые продолжают расти.

Ошеломляющие потери Boeing на программе Pegasus являются ключевой причиной, по которой компания поклялась больше не подписывать контракты с фиксированной ценой, предполагающие разработки в интересах обороны

- отмечается в издании.

Первоначально ВВС заключили контракт с Boeing на поставку до 179 топливозаправщиков. Теперь планируется закупить еще четыре борта, чтобы общий парк самолетов составил 183 единицы.

6 комментариев
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  1. антивирус Звание
    антивирус
    -3
    Сегодня, 09:47
    183 шт только заправщиков.
    И су57 сколько?
    Владивосток-владей востоком.
    Владикавказпвладей кавказом.
    Владей миром-как будет по техасски?
    А наши ефективные всм до урала не могут.
    Рожденный гонять поезда на скорости 70 км/ч летать на 350 не может. Пока. Через 10 лет начнем. А своя авия промышленность...? Родим аппараты для передвижения со скоростью 900 км? Свою? Савельев
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +1
      Сегодня, 10:02
      Цитата: антивирус
      183 шт только заправщиков.
      И су57 сколько?
      Владивосток-владей востоком.
      Владикавказпвладей кавказом.
      Владей миром-как будет по техасски?
      А наши ефективные всм до урала не могут.
      Рожденный гонять поезда на скорости 70 км/ч летать на 350 не может. Пока. Через 10 лет начнем. А своя авия промышленность...? Родим аппараты для передвижения со скоростью 900 км? Свою? Савельев

      Сам то понял, что написал? request Или это дети с клавиатурой забавлялись? laughing
      1. антивирус Звание
        антивирус
        -1
        Сегодня, 10:08
        Я-нет. А вы тыкать - значтт культурный умывальников начальник.
        На удаление акаунта иду? По барвбану.
        С такими тыкателями рядом не сижу нв ветке. И не жалуюсь в. смирнову


        А вы поняли кого и что защищаете?
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    -1
    Сегодня, 09:58
    Сначала
    Pegasus является головной болью Boeing. Несколько критических проблем все еще преследуют самолет
    После чего
    планируется закупить еще четыре борта, чтобы общий парк самолетов составил 183 единицы
    Значит наплевать на "головную боль" и критические проблемы?
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 10:01
    Ничего, там Аирбас Дефенс подсуетится....
    Для них проблемы у Боинга - это шоколад. И они свой шанс не упустят.
    Они уже начали прикапывать Боинг объявив программу повышения безопасности полётов в гражданском секторе - типа всякие доп проверки, контроли качества, ужесточение обслуживания бортов в присутствии их специалистов и прочае....
    Так что.....
    1. антивирус Звание
      антивирус
      0
      Сегодня, 10:12
      Борбв амских рвбочих против чинов. Китай неск лет назад с макрон подписал о сборке аербус.