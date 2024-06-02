Американский эксперт: Офицеры НАТО жалуются на отсутствие у альянса хоть какой-то стратегии по Украине
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У НАТО нет никакой полноценной стратегии по Украине, сейчас все действия альянса направлены лишь на зарабатывание денег оружейными компаниями и связанными с ними политиками, а также на удержание на своем посту Джо Байдена. Об этом заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон.
Наиболее компетентные офицеры НАТО высказывают недовольство в адрес руководства альянса из-за отсутствия конкретики по Украине. У альянса нет никакой стратегии, Столтенберг то призывает всячески поддерживать Украину, то говорит об отказе вводить на ее территорию войска. Все действия альянса сейчас направлены лишь на зарабатывание денег, да удержание Байдена у власти в США еще на четыре года.
У них проблемы с руководством. (...) Среди тех офицеров НАТО, которые хоть чего-то стоят, наблюдается серьезное недовольство. (...) Они искренне говорят, что они реально не знают, в чем заключается их стратегия.
— заявил эксперт.
Стоит отметить, что в последнее время руководство НАТО в лице Йенса Столтенберга сделало множество «воинственных» заявлений, направленных против России. Генсек альянса призывал страны НАТО разрешить применять западное оружие по российской территории, выделить Украине дополнительные средства для закупки вооружений, а также поддержать Зеленского до «полной победы» над Россией. При этом он подчеркнул, что блок не направит свои войска и технику на Украину, если кто-то хочет воевать с Россией, то только в частном порядке.
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