Американский эксперт: Офицеры НАТО жалуются на отсутствие у альянса хоть какой-то стратегии по Украине

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Американский эксперт: Офицеры НАТО жалуются на отсутствие у альянса хоть какой-то стратегии по Украине

У НАТО нет никакой полноценной стратегии по Украине, сейчас все действия альянса направлены лишь на зарабатывание денег оружейными компаниями и связанными с ними политиками, а также на удержание на своем посту Джо Байдена. Об этом заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон.

Наиболее компетентные офицеры НАТО высказывают недовольство в адрес руководства альянса из-за отсутствия конкретики по Украине. У альянса нет никакой стратегии, Столтенберг то призывает всячески поддерживать Украину, то говорит об отказе вводить на ее территорию войска. Все действия альянса сейчас направлены лишь на зарабатывание денег, да удержание Байдена у власти в США еще на четыре года.



У них проблемы с руководством. (...) Среди тех офицеров НАТО, которые хоть чего-то стоят, наблюдается серьезное недовольство. (...) Они искренне говорят, что они реально не знают, в чем заключается их стратегия.

— заявил эксперт.

Стоит отметить, что в последнее время руководство НАТО в лице Йенса Столтенберга сделало множество «воинственных» заявлений, направленных против России. Генсек альянса призывал страны НАТО разрешить применять западное оружие по российской территории, выделить Украине дополнительные средства для закупки вооружений, а также поддержать Зеленского до «полной победы» над Россией. При этом он подчеркнул, что блок не направит свои войска и технику на Украину, если кто-то хочет воевать с Россией, то только в частном порядке.
12 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 08:48
    «Офицеры НАТО жалуются на отсутствие у альянса хоть какой-то стратегии по Украине» —

    — А может ну её НА ... ТО,эту Украину ...
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      0
      Сегодня, 09:46
      не может , просто руководство ФРС хочет третью мировую , а ни один обычный офицер в здравом уме на такое не пойдет. поэтому их самих как и общество раскачивают и втягивают по чуть чуть, что бы "рыбка" с наживки не соскочила.
  2. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    0
    Сегодня, 08:52
    Стратегия-держаться до выборов в сше. А там жизнь покажет
    1. Taskhyl
      Taskhyl
      0
      Сегодня, 09:31
      А после выборов(месяцев через семь) полыхнет по-серьезному! И не важно, кого там выберут-хоть старую обезьяну из африканских джунглей
  3. 30 вис Звание
    30 вис
    -1
    Сегодня, 09:06
    А нам не всё равно на , что жалуются офицеры НАТО ? Есть в любом коллективе прослойка нытиков . Процентов пять ... Всегда жаловались , жалуются и будут жаловаться . Человеческая природа такая ... Лишь бы наши не жаловались . И чем наша Русская армия будет сильней , результативней , тем больше будет процент нытиков и паникёров в Нато .
  4. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 09:11
    все действия альянса направлены лишь на зарабатывание денег оружейными компаниями и связанными с ними политиками, а также на удержание на своем посту Джо Байдена
    Стало быть надо продолжать изо всех сил портить имидж западного вооружения и не останавливать продвижение на фронте. Натовские истерички, конечно, визг поднимут, но для нас это ведь как музыка.
  5. БорзРио Звание
    БорзРио
    +1
    Сегодня, 09:12
    А какая стратегия у нас? Ну кроме пафосных речей про денацификацию и демилитаризацию. Про первое - мы сами превратились в зацензуренное государство, без свободы слова и сроком за любое высказывание не по курсу власти. Про второе - вооружать Украину стали все кому не лень, и теперь западные крылатые ракеты и дроны летят по Белгороду, Крыму и т.д.
  6. ArtPilot Звание
    ArtPilot
    +1
    Сегодня, 09:31
    Может быть, стратегия у них такая: продолжать войну как можно дольше, довести 404 до полной разрухи, чтобы Кремль увидел, что всю территорию ему не восстановить и согласился поделить её в каких-то пропорциях с Западом.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    -1
    Сегодня, 09:36
    Все действия альянса сейчас направлены лишь на зарабатывание денег, да удержание Байдена у власти в США еще на четыре года.
    Главное ввязаться, особенно против России, тем более, что деньги в Сша на первом месте, а со стратегией можно разобраться и позже.
  8. vvnab Звание
    vvnab
    0
    Сегодня, 09:37
    все действия альянса направлены лишь на зарабатывание денег

    так это и есть их стратегия! ))
  9. Степняк Звание
    Степняк
    0
    Сегодня, 09:54
    Да нормальная у них стратегия. Россия в смерть лупится со своей взбунтовавшейся частью. Тратит ресурсы, жжёт технику, теряет кадровый состав армии. Они наблюдают, экспериментируют. Ждут когда мы ослабнем. Да чтоб мы так умели! А то какой-нибудь Краков спасать надо от уничтожения - вперёд Ванька! Клади свою голову.
  10. oleg Pesotsky Звание
    oleg Pesotsky
    0
    Сегодня, 10:01
    Пусть их утешает то что похоже и в самой России нет четкой и внятной позиции по Украине.