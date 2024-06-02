Китайский посадочный модуль миссии «Чанъэ-6» совершил посадку на обратной стороне Луны

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Китайский посадочный модуль миссии «Чанъэ-6» совершил посадку на обратной стороне Луны

Китайский посадочный модуль прилунился на обратной стороне спутника Земли, успешная посадка осуществлена в заданном районе Южный полюс — Эйткен. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Китай продолжает реализацию космической миссии «Чанъэ-6» по доставке грунта с обратной стороны Луны. 2 июня посадочный модуль успешно прилунился в заданном районе. После проведения необходимых процедур по проверке состояния аппарат раскроет солнечные батареи и направленные антенны, после чего приступит к сбору образцов грунта. На это уйдет порядка двух дней. Забор проб будет осуществляться в нескольких местах, также аппарат проведет ряд исследований на месте посадки.



При поддержке спутника-ретранслятора Queqiao-2 посадочный модуль аппарата «Чанъэ-6» успешно совершил посадку в назначенном месте в бассейне Южный полюс — Эйткен

— говорится в сообщении CNSA.

Работу посадочного модуля контролирует находящийся на орбите спутник-ретранслятор Queqiao-2. С ним состыкуется специальный аппарат с грунтом, который будет запущен посадочным модулем. После этого начнется возвращение аппарата на Землю. Планируется, что вся миссия «Чанъэ-6» продлится 53 дня. Предыдущая миссия «Чанъэ-5» по доставке грунта с видимой стороны Луны заняла примерно 23 дня.

Лунная миссия «Чанъэ-6» стартовала 3 мая 2024 года с запуска ракеты-носителя Long March-5 Y8 с космодрома Вэньчан на тропическом острове Хайнань в Южном Китае.
41 комментарий
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  1. NightWolf1991 Звание
    NightWolf1991
    +7
    Сегодня, 09:18
    Китайский посадочный модуль миссии «Чанъэ-6» совершил посадку на обратной стороне Луны


    Ну что-же друзья, я думаю можно поздравить с успехом КНР, они действительно большие молодцы. Но и нам тоже не нужно расслабляться, и тоже усердно работать над этим. Если мы действительно собрались лететь на Марс, то Луна нам для этого необходима.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -1
      Сегодня, 09:24
      NightWolf1991 hi, поздравлять рано, миссия ещё даже и не на середине, сколько их было причём у всех, прилунился а спустя короткое время отказ техники, пилотируемый полет на Марс а в чем смысл? Ну кроме пристижа?
      1. NightWolf1991 Звание
        NightWolf1991
        0
        Сегодня, 09:28
        прилунился а спустя короткое время отказ техники, пилотируемый полет на Марс а в чем смысл? Ну кроме пристижа?


        Ну то что долетел, это уже хорошо, значит у них есть достаточно мощные ракета-носители. А полет на Марс, ну из всех планет он более близок к нам (исключение Венера и Меркурий), да и с точки зрения пригодности к нам, думаю также. А потом с Марса можно будет начинать экспансию и к другим планетам. Например Сатурн.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 09:32
          NightWolf1991, представляете какие это деньги я про исследование космоса, постройка промежуточных баз, создание кораблей для очень дальних полетови прочие сопутствующие вопросы, человечество лучше потратит эти деньги на разработку оружия и уничтожение неугодных, большая часть научных проэктов это освоение бабла а
          не реальные открытия.
          1. NightWolf1991 Звание
            NightWolf1991
            +4
            Сегодня, 09:34
            Да. Вы правы. Современное человечество лучше потратит миллиарды долларов на разработку новой модели айфон, вместо того чтобы вложить эти деньги на строительство водопровода в африке, чтобы помочь голодающему населению. А что касается производства оружия, к сожалению верно утверждение: война это двигатель прогресса
            1. Болторез Звание
              Болторез
              -5
              Сегодня, 09:41
              вложить эти деньги на строительство водопровода в африке, чтобы помочь голодающему населению.
              Переставшее голодать население расплодится и едьбы вновь перестанет хватать на всех.
              1. NightWolf1991 Звание
                NightWolf1991
                0
                Сегодня, 09:44
                Предлагаете мучать людей голодом? А как-же дети?
                1. Болторез Звание
                  Болторез
                  0
                  Сегодня, 09:46
                  Предлагаете мучать людей голодом?
                  Предлагаете подсадить их на халяву? за че счет будет банкет?
                  как-же дети?
                  Чьи дети?
                  1. NightWolf1991 Звание
                    NightWolf1991
                    -1
                    Сегодня, 10:08
                    Предлагаете подсадить их на халяву? за че счет будет банкет?

                    Работать должны все, в том числе и привлекать рабочую силу Африки.

                    Чьи дети?

                    Глупый вопрос.
                    1. Болторез Звание
                      Болторез
                      0
                      Сегодня, 10:11
                      привлекать рабочую силу Африки.
                      Вы хотите еще и негров вдобавок к таджбекам ? После занегрения России вам уроженцы заоблачных кишлаков выпускниками консерватории покажутся.
                      Глупый вопрос.
                      Нет, не глупый- ваши дети вынуждены будут делиться своими ресурсами и своим будущим, если ресурсы на развитие будут отданы заокеанским дармоедам.
              2. AllX_VahhaB Звание
                AllX_VahhaB
                0
                Сегодня, 10:09
                Цитата: Болторез
                Переставшее голодать население расплодится и едьбы вновь перестанет хватать на всех.

                Только историческая практика показывает совершенно обратное - чем больше благосостояние общества, тем меньше люди склонны к размножению! request
                1. Болторез Звание
                  Болторез
                  0
                  Сегодня, 10:13
                  чем больше благосостояние общества
                  Это когда благосостояние приближается к современному уровню Европы- то есть в истории прежде не виданном. Создать такой уровень для Африки- ресурсов не хватит.
            2. stelltok Звание
              stelltok
              +3
              Сегодня, 09:48
              Современное человечество лучше потратит миллиарды долларов на разработку новой модели айфон,

              Айфон это разработка микрочипов, фотоматрицы, в целом радиоэлектроники.
              Благодаря микроэлектронике вы пишите комментарии, который сохраняется в базе данных на сервере.
              А мы ваши комментарии читаем.

              вместо того чтобы вложить эти деньги на строительство водопровода в африке,чтобы помочь голодающему населению.

              В Африке +-1.5 млрд населения. Которое смогло размножиться до таких цифр.
              Если бы там было голодающее население, то +-1.5 млрд там бы не было.

              А что касается производства оружия, к сожалению верно утверждение: война это двигатель прогресса

              Не совсем так.
              Война это консолидация социума.
              А вот консолидация это уже двигатель прогресса.
              Не только война может привести к консолидации.
              1. NightWolf1991 Звание
                NightWolf1991
                0
                Сегодня, 10:04
                Да, доля правды в ваших словах действительно есть. НО. Для полетов на Луну, конечно нужны вычислительные мощности, но там достаточно и возможностей аппаратуры рубежа начала 00-х годов. Да, матрицы и фотокамеры шагнули далеко вперед, но космическому кораблю для передачи информации нужен мощный радиопередатчик. То что мы повседневно используем в том-же айфон, космическому кораблю это не нужно. Ему не нужны фоторедакторы, и прочие программы. Основная мощность будет уходить на поддержание жизни на корабле, а также подержание курса с учетом остатка ресурсов, ну и прием/передача информации. Честно говоря именно освоение космоса и стало толчком для развития компьютеров. И заметьте что еще в 70-80 годы, автоматические станции уже летали на марс, и у них не было тех мощностей что есть сейчас у современных смартфонов. Но ведь долетели же)

                Что касается Африки. то у них не везде засуха, но проблемных мест все таки достаточно много.

                А насчет прогресса, к сожалению все что мы сейчас имеем вокруг себя, сначало было у военных.
              2. AllX_VahhaB Звание
                AllX_VahhaB
                0
                Сегодня, 10:11
                Цитата: stelltok
                А вот консолидация это уже двигатель прогресса.
                Не только война может привести к консолидации.

                А например что? По факту, все технологические скачки, случались именно во времена войн...
        2. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          -1
          Сегодня, 09:51
          Цитата: NightWolf1991
          А потом с Марса можно будет начинать экспансию и к другим планетам. Например Сатурн.

          "Когда космические корабли бороздят просторы Большого театра" (с)... Какая экспансия, какой Сатурн? Про космическую радиацию не слышали, не? Перелёт на Марс уже изрядно облучит космонавтов! На самом Марсе, так как там нет магнитного поля, под поверхность зарываться надо, что бы выжить! Какой уж там Сатурн? Фантастика это фантастика.... А реальность это то, что на современном этапе технического развития, предел пилотируемой космонавтики это околоземная орбита! А к Сатурну полетят роботы! request
          1. NightWolf1991 Звание
            NightWolf1991
            0
            Сегодня, 10:06
            Ну дак я же не говорю что прямо завтра садимся в космические корабли и айда шмалять в космосе из бластеров, шмастеров, лазерами, плазерами, шмазерами, и т.д. Ко всему нужно готовится. Но начинать надо с малого.
        3. dimy44 Звание
          dimy44
          +1
          Сегодня, 09:58
          Накой черт этот Марс. Даже если поверить оптимистичным мечтателям, мол-де можно создать условия, все-равно те условия будут на порядок хуже условий проживания пожизненно заключенного на Земле. При самых худших раскладах будущего Земли (глобальное потепление итп), все-равно здесь куда проще выжить.
          1. NightWolf1991 Звание
            NightWolf1991
            0
            Сегодня, 10:10
            Накой черт этот Марс. Даже если поверить оптимистичным мечтателям, мол-де можно создать условия, все-равно те условия будут на порядок хуже условий проживания пожизненно заключенного на Земле. При самых худших раскладах будущего Земли (глобальное потепление итп), все-равно здесь куда проще выжить.


            К сожалению наша планета перенаселена. Вот и ищут места схожие с нашей планетой, либо где их можно будет создать.
          2. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            0
            Сегодня, 10:16
            Цитата: dimy44
            Накой черт этот Марс. Даже если поверить оптимистичным мечтателям, мол-де можно создать условия, все-равно те условия будут на порядок хуже условий проживания пожизненно заключенного на Земле. При самых худших раскладах будущего Земли (глобальное потепление итп), все-равно здесь куда проще выжить.

            Марс это первая ступень к будущему! Если цивилизация хочет существовать неопределённо долгое время, то это неизбежно необходимо. Так как Земля - конечна, как и вся Солнечная система...
            "Земля есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели" К. Э. Циолковский ("Исследование мировых пространств реактивными приборами", 1911—1912)
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 09:40
        Цитата: Ропот 55
        сколько их было причём у всех, прилунился а спустя короткое время отказ техники,

        И сколько? Примеры приведите... Прилунение - самый сложный и ответственный момент программы! Это больше половины успеха!
        Я помню когда луна-25, ещё до всякого прилунения, только на лунную орбиту вышла... такие победные реляции из всех утюгов летели! wassat Как мы впереди планеты всей...
      3. Комментарий был удален.
    2. анатолий цыпушкин Звание
      анатолий цыпушкин
      +2
      Сегодня, 09:26
      да вы батенька оптимист.лично я пока не вижу к этому никаких предпосылок.хотелось бы ошибиться..
      1. NightWolf1991 Звание
        NightWolf1991
        +4
        Сегодня, 09:31
        Ну наш аппарат к сожалению потерпел неудачу, ы честно говоря тоже не летели давненько (если они вообще туда летали, в чем я лично сомневаюсь, так как есть много фактов для этого). А китайцы действительно молодцы. Вот посмотрите, еще вчера их считали чуть ли неотсталой страной, а сегодня одна из ведущих сверхдержав.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 09:33
      А где там Рогозин со своими батутами? am request
      Запустить бы Рогозина в космос на батуте. good
      1. NightWolf1991 Звание
        NightWolf1991
        -3
        Сегодня, 09:36
        А Рогозин то тут причем? Он же не занимается разработкой новых Ракета-носителей, и не следит за сборкой новых спутников. Хотя я бы лучше запускал космические аппараты с орбиты земли.
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 10:10
        Рогозин "отслужил", "ранение" в одно место получил на отмечании своей днюхи - всё, теперь сидит на хлебной должности и не жужжит более...
    4. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +3
      Сегодня, 09:36
      Цитата: NightWolf1991
      Но и нам тоже не нужно расслабляться

      А мы разве напрягались? Судя по нашей космической программе... Кстати, а где с ней можно ознакомиться? Ну кроме раскрашивания ракет под Гжель и окропления их святой водой попами?
      1. NightWolf1991 Звание
        NightWolf1991
        -1
        Сегодня, 09:42
        вот здесь много информации:
        https://www.roscosmos.ru/
        https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_лунная_программа
        https://ria.ru/20231018/luna-1903364255.html
        https://rg.ru/2024/02/06/klondajk-sredi-zvezd.html
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 09:59
          Цитата: NightWolf1991
          https://www.roscosmos.ru/
          https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_лунная_программа
          https://ria.ru/20231018/luna-1903364255.html
          https://rg.ru/2024/02/06/klondajk-sredi-zvezd.html

          Это всё понятно и очень интересно! good
          Но я имел ввиду выжимку из всего этого. Тезисный план - в таком то году запуск того-то, в таком то - посадка на луну, с такого то по такой то - строительство собственной орбитальной станции, с такого то по такой то - строительство лунной базы, в таком то году - пилотируемый полёт к Марсу! Такая программа есть? Просто без такой чёткой программы и соответственного запланированного финансирования, всё приведённое вами выше, это просто беллетристика...
      2. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +3
        Сегодня, 09:52
        Цитата: AllX_VahhaB
        раскрашивания ракет под Гжель и окропления их святой водой попами?

        А это главный движитель в освоении Космоса ! lol
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          -1
          Сегодня, 10:05
          Цитата: Uncle Lee
          А это главный движитель в освоении Космоса !

          Да ещё какой! Всем же известно, что Гагарину в ночь перед стартом, во сне явилась Матронушка Московская и благословила его к полёту! А самой ночью, боевые попы РПЦ, тайно пробрались на Байконур и окропили святой водой Восток-1. Это потом уже кровавая Гэбня, наложила на картинку старта слова "Поехали!" am А на самом деле, Гагарин сказал - "С Богом!" yes
  2. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    +5
    Сегодня, 09:29
    Было бы неплохо исследовать место посадки американских астронавтов на Луне. Тогда и откроется правда о реальности этих полетов американцев. Шило в мешке не утаишь ...
    1. NightWolf1991 Звание
      NightWolf1991
      +1
      Сегодня, 09:35
      С вами согласен. За одно и расставило бы все точки над И.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 09:47
      Evgenijus hi, ага прям так все поверят Китаю в этом плане, НАСА заявит что данный Китая подлог направленный на очернение величия США и мир (грубо говоря) опять поделиться одни будут тыкать доказательствами китайцев, другие будут кричать о том что китайцам выгодно опорочить полет США, а если произойдет наоборот и китайцы подтвердят что американе были на Луне, найдутся люди которые заяаят что Пекин либо купили с потрохами, либо Китай преследует свои цели и ему это выгодно а американцы всё одно не летали.
    3. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 09:54
      Цитата: Evgenijus
      Было бы неплохо исследовать место посадки американских астронавтов на Луне

      А не найдете ! Ищите в Голливуде. tongue
    4. dauria Звание
      dauria
      +1
      Сегодня, 09:56
      Тогда и откроется правда о реальности этих полетов американцев

      Бедные американцы . Они скоро на доказательства больше денег потратят , чем на сами полёты . Вот последние снимки с высоты 25 км . Я бы на их месте плюнул и посмеялся - мол , летите сами за свой счёт и доказывайте. Чем больше проходит времени , тем больше "неверующих" любителей "сенсаций ". А причина проста ... сенсация -это деньги . Поэтому и зародилось "неверие" в самих США , а в СССР дурь не тиражировали в прессе . Просто знали , что полёты на Луну были .
    5. антивирус Звание
      антивирус
      0
      Сегодня, 09:57
      Матрас уже висит в музее, возможно часном. А может сша засьолбили тот кусок луны-флпг воткнули? И уже луна без визы от госдепа-война, агрессора в яму. Чины не фоткали флажек? Кому нужно низвергнкть кеннеди, джонсона, форда? Банкиры фрс все равно не упадут
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 09:37
    "90% разговоров о искусственном спутнике земли приходилось на США,а как оказалось, 100% дела пришлось на СССР"
    ( «The New York Times»1957 г.)

    Так было, пока "Космос" возглавляли профессионалы.
    Мне за державу обидно...
  4. T-100 Звание
    T-100
    +1
    Сегодня, 09:42
    -Королёв, Глушко, Бармин, Пилюгин, Рязанский, Кузнецов и др.: Ну что потомки, освоили Луну? Марс наверное осваиваете?
    - Роскосмос сообщил, что аппарат Луна-25 «прекратил свое существование» в результате столкновения с поверхностью.
    - Королёв, Глушко, Бармин, Пилюгин, Рязанский, Кузнецов и др.: (рука-лицо) ммм, посредственность!!!
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      +1
      Сегодня, 10:10
      Цитата: T-100
      -Королёв, Глушко, Бармин, Пилюгин, Рязанский, Кузнецов и др.: Ну что потомки, освоили Луну? Марс наверное осваиваете?

      Пусть этим баловством китайцы и американцы занимаются. А у нас дела и посерьёзнее есть! Про поднимание с колен слыхали?
  5. comradChe Звание
    comradChe
    0
    Сегодня, 09:55
    Я смотрю на фото и вижу решающий сдвиг с позиции " молчания " китайской стороны по отношению к " лунной миссии " СГА. Обратите внимание на КОРИЧНЕВЫЙ оттенок грунта на ЦВЕТНОЙ фотографии. После десятилетий лунного фотографического "засилья " СГА мы ( не впервые, по правде говоря ) видим НАСТОЯЩИЙ, а не ретушированный ( узаконенный голивудом, ну так вышло у них от незнания ) цвет Луны. Меня интересует только один вопрос: За какие такие "ковржки"руководство СССР ПРОДАЛО СТРАНУ признав этот блеф? И что нам ожидать от нынешнего?