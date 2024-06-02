Китайский посадочный модуль миссии «Чанъэ-6» совершил посадку на обратной стороне Луны

Китайский посадочный модуль прилунился на обратной стороне спутника Земли, успешная посадка осуществлена в заданном районе Южный полюс — Эйткен. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).Китай продолжает реализацию космической миссии «Чанъэ-6» по доставке грунта с обратной стороны Луны. 2 июня посадочный модуль успешно прилунился в заданном районе. После проведения необходимых процедур по проверке состояния аппарат раскроет солнечные батареи и направленные антенны, после чего приступит к сбору образцов грунта. На это уйдет порядка двух дней. Забор проб будет осуществляться в нескольких местах, также аппарат проведет ряд исследований на месте посадки.— говорится в сообщении CNSA.Работу посадочного модуля контролирует находящийся на орбите спутник-ретранслятор Queqiao-2. С ним состыкуется специальный аппарат с грунтом, который будет запущен посадочным модулем. После этого начнется возвращение аппарата на Землю. Планируется, что вся миссия «Чанъэ-6» продлится 53 дня. Предыдущая миссия «Чанъэ-5» по доставке грунта с видимой стороны Луны заняла примерно 23 дня.Лунная миссия «Чанъэ-6» стартовала 3 мая 2024 года с запуска ракеты-носителя Long March-5 Y8 с космодрома Вэньчан на тропическом острове Хайнань в Южном Китае.

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