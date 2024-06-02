Людей заменит автоматизация: Минобороны Японии решает проблему нехватки кадров

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Людей заменит автоматизация: Минобороны Японии решает проблему нехватки кадров

В японских вооруженных силах наблюдается нарастающая нехватка личного состава. Как указывается в парламентском отчете, в 2019 году количество новобранцев составляло 14 тыс. чел., в 2022 году – 10,1 тыс., в 2023 году – 8,5 тыс.

Статистика выглядит шокирующей. В одно из подразделений сухопутных сил недавно прибыло всего лишь 30 новых рекрутов

- отмечают парламентарии.



В этих условиях Минобороны уже сделало ряд шагов для решения кадровой проблемы. Так, был повышен максимальный возраст для приема на службу, введены гибкие условия работы для специалистов в таких областях, как кибервойна. Компаниям, нанимающим резервистов, предоставляются щедрые субсидии. Учреждена программа обмена специалистами между бизнесом и военным ведомством. Студентам, которые изучают естественные науки и инженерное дело и намерены служить в войсках, выплачивается ежемесячная стипендия в 54 тыс. йен ($343).

Однако этих мер недостаточно. По прогнозам численность кадрового резерва [видимо, имеются в виду людские ресурсы] в возрасте 18-32 лет сократится почти на четверть в течение 20 лет (до 2044 года). Среди мер, которые необходимо принять, перечислены стимулирование карьеры и введение поощрительных пенсий (по примеру США).

*Но наиболее амбициозные попытки Минобороны бороться с проблемой уменьшения людских ресурсов были предприняты в форме продвижения автоматизации, главным образом за счет форсированного внедрения ИИ, в целях сокращения численности экипажей на кораблях и расширения парка и функциональных возможностей беспилотников воздушного, наземного и морского базирования
- говорится в издании ADM.

Военное ведомство активно перешло к реализации стратегии замены людей роботизированными системами, объявив в прошлом году целый ряд тендеров по закупке различных типов беспилотников, а также средств защиты от них, и запустив проекты по разработке ИИ.

15 комментариев
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  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    -1
    Сегодня, 10:34
    Автоматизация - это хорошо, но никакой автомат не сможет заменить человека абсолютно (полностью). Могут быть корабли (самолеты) с высокой степенью автоматизации.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 10:37
    «За счёт форсированного внедрения ИИ, в целях сокращения численности экипажей на кораблях» —

    — Начнут внедрять с тамагочи-салаг ...
  3. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +1
    Сегодня, 10:39
    Повальное увеличение ИИ, автоматизация и управление автоматизацией ИИ не к чему хорошему не приведет, вскоре такими темпами ИИ решит, что человек это лишний элемент в общей системе сосуществования!
    1. Болторез Звание
      Болторез
      -1
      Сегодня, 10:41
      ИИ решит
      Искусственный интеллект так же далек от интеллекта, как морская свинка от моря.
    2. Александр Саленко Звание
      Александр Саленко
      +4
      Сегодня, 11:07
      Не решит, это Вы в своё время Терминатора пересмотрели. Нет никакого ИИ, есть алгоритм. Программа не имеет потребностей ей всё равно если она сдохнетю
      1. stelltok Звание
        stelltok
        0
        Сегодня, 12:01
        Нет никакого ИИ, есть алгоритм.

        Почему сразу алгоритм?
        Современный автопилот тесла уже ездит как истинный наглый водитель wassat

        Пользователь показал, что электромобиль Tesla с обновлённой прошивкой V12.3.6 автопилота Full Self-Driving действует не по правилам, объезжает пробку по правой полосе и вклинивается в левый ряд через сплошную линию.
        https://x.com/AIDRIVR/status/1794887169162850588

        По некоторому мнению, прошивка Tesla FSD теперь готова пройти тест Тьюринга. bully
        1. Александр Саленко Звание
          Александр Саленко
          0
          Сегодня, 12:22
          Ну так можно заложить наглость. У машины нет желаний, сама по себе она ничего не хочет. Игрался я как-то в контру в компьютерном клубе, ну по наивности стреляю с калаша в корпус, логично же? Мой оппонент на сбавляя темпа стреляет мне из пистолета в голову. Это не ИИ, но это фантазии программистов, я потому в шутеры не шибко играл понимаю что это чушь в массе своей Суть с ИИ примерно та же.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:42
    Вопрос... а в каких странах с развитой экономикой, с высоким уровнем жизни населения, нет проблем с набором рекрутов в армию??? Причём проблем разного плана, как с теми, кто готов идти в линейные части, т. е. которые могут действовать на передовой, в первых рядах, так и тех, кто должен, как говорится, обладать высоким интеллектом, помимо всего прочего, что б служить в авиации, например???
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:43
    Оказывается, что не только в Сша, Германии... проблемы с кадрами для армии, но и Япония страдает тем же. ИИ, замена людей роботизированными системами это может и революционно, но к примеру теми же БПЛА кто будет управлять? Ставка на ИИ? Кто будет воевать в окопах в случае необходимости, обслуживать технику и т.д.? Как не крути, а без людей пока не обойтись.
    1. антивирус Звание
      антивирус
      0
      Сегодня, 12:00
      Япы в каких окопах сядут? Пво флот авиация-1 встркча с материка, прикрыть амцев. И сдохнуть в дистанционнй войне
    2. stelltok Звание
      stelltok
      0
      Сегодня, 12:03
      к примеру теми же БПЛА кто будет управлять?

      Уже есть бпла на ИИ.
      Ставка на ИИ?

      Да.
      Кто будет воевать в окопах в случае необходимости

      Роботы штурмовики.
      , обслуживать технику и т.д.?

      Роботы автослесари
      Как не крути, а без людей пока не обойтись.

      Будет 40% людей 60% роботов
  6. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 10:43
    Военное ведомство активно перешло к реализации стратегии замены людей роботизированными системами, объявив в прошлом году целый ряд тендеров по закупке различных типов беспилотников, а также средств защиты от них, и запустив проекты по разработке ИИ.
    Восстание машин Японии точно не грозит laughing А если серьёзно то авария на АЭС Фукусима-1 и как бы ликвидация её (аварии) последствий свидетельствует о заведомом принебрежении здоровьем населения и как следствие развитие ИИ. Сакура отпускает свои лепестки по ветру ...
  7. sedoj Звание
    sedoj
    +3
    Сегодня, 10:52
    Судя по кадрам рекламного ролика, собственного вооружения у японцев, практически, совсем не осталось.
  8. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +2
    Сегодня, 11:09
    Введут призыв и всего делов . В среднесрочной перспективе этим озаботятся почти все страны с расслабившимся обществом потребителей . И чем чаще начнут появляться сообщения об этом , тем ближе всемирный замес ( про всемирный бадабум ,как жителю мегаполиса , думать не хочется)
  9. gmss Звание
    gmss
    +1
    Сегодня, 11:16
    дешевле и надежней будет открыть тцк , посадить их в зеленые бусики, ну и крокодилов нильских по периметру острова запустить, никакой автоматизации good