ISW: Решение Байдена об ударах американским оружием только по приграничным районам не остановит наступление войск России

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ISW: Решение Байдена об ударах американским оружием только по приграничным районам не остановит наступление войск России

Решение Байдена ограничить применение американского оружия по России только приграничной зоной не остановит российского наступления в Харьковской области. К такому выводу пришел американский «Институт изучения войны».

Аналитики из ISW раскритиковали решение Байдена разрешить применение оружия только в приграничных районах России и по военным целям. По их мнению, решение двусмысленное, оно не дает ВСУ шансов поражения целей в глубине обороны противника, в то же время никак не влияет на дальнейшие планы наступления российских войск на севере Украины. В общем, остановить ВС России этим не получится.



Как заявляют американские эксперты, Москва наращивает группировку на севере Украины, готовя новые «трансграничные операции», причем не только в Харьковской области, но и в Сумской. Предполагается, что российские войска продолжат растягивать оборону ВСУ вне зависимости от применения американского оружия.

Кремль может принять решение о начале наступательных операций в различных приграничных областях Украины

— пишет ISW.

Американцы высказывают опасения, что у Киева может не хватить сил и средств для сдерживания российских войск на севере, поэтому им придется снимать подразделения с других направлений, оголяя их на фоне готовящегося российского наступления.
1 комментарий
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 10:17
    Остановить наступление России может только Верховный Главнокомандующий В. С. России.