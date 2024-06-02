«В ответ на атаки Йемена»: Хуситы сообщили о второй атаке на американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69)

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«В ответ на атаки Йемена»: Хуситы сообщили о второй атаке на американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69)

Йеменское движение «Ансар аллах» (хуситы) нанесло еще один удар по американскому атомному авианосцу USS Dwight D. Eisenhower, находящемуся в настоящее время в Красном море. Об этом заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

Согласно сообщению, хуситы нанесли удар ракетами и беспилотниками по авианосцу USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), также был атакован американский эсминец USS Gravely (DDG-107). Всего же движение провело шесть операций против кораблей и судов американской коалиции и Израиля в ответ на новые атаки коалиции по Йемену.



Отмечается, что это уже вторая атака на авианосец, первая была произведена в четверг или пятницу на этой неделе, о второй стало известно только сегодня. При этом в Пентагоне отрицают атаку на авианосец, а также любые повреждения корабля. Как заявил один из высокопоставленных военных чиновников, ему ничего не известно о вероятной атаке на USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69).

В то же время Центральное командование США (CENTCOM) подтверждает перехват двух баллистических ракет, выпущенных хуситами, но не по авианосцу, а по эсминцу USS Gravely (DDG-107). Обе ракеты были сбиты, попаданий не допущено. Также сбивались и беспилотники хуситов, но подробностей нет.

Ранее в Пентагоне также опровергли первый удар по авианосцу USS Dwight D. Eisenhower, о котором заявили хуситы. При этом йеменское движение заявляло о неких повреждениях корабля. В то же время ни одна из сторон никаких доказательств не представила.
36 комментариев
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  1. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +16
    Сегодня, 10:44
    Какие молодцы! Ну подбростьте им наших спецов с кинжалом уже!!!
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      -6
      Сегодня, 10:54
      Ага, еще ВПП для МИГ-31К, перебросить сами миги. Интересно, как вы себе это представлчете? lol
      Цитата: vasyliy1
      Ну подбростьте им наших спецов с кинжалом уже!!!

      Тем более параметры полета 9-А-7660 уже давно патриотами под куевом "срисованы".
      1. vasyliy1 Звание
        vasyliy1
        +6
        Сегодня, 11:02
        А кто сказал, что надо именно из Йемена бить? У нас в Сирии все возможности для этого есть! Ведь там масса различных исламистов- вот они нашими руками и ударят!
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          -7
          Сегодня, 11:03
          Да че нам авианосцы тогда? Сразу воеводами и ярсами, чего мелочится? И тянуть кота за бубенчики request
        2. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          +3
          Сегодня, 11:03
          Ведь там масса различных исламистов- вот они нашими руками и ударят!
          Лучше пусть ударят по Европе. Чувствительней будет
          1. северный кавказ Звание
            северный кавказ
            0
            Сегодня, 12:05
            Лучше пусть ударят по Европе. Чувствительней будет
            Нельзя отдавать пальму первенства! По Европе Россия бьёт! Украина цэ Еуропа! Как Медведев и обещал! При ударах по России, Европа получит ответку!
    2. golen Звание
      golen
      -7
      Сегодня, 11:03
      Вы что? Американцы Вове не разрешают этого делать.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +1
        Сегодня, 12:36
        Цитата: golen
        Американцы Вове не разрешают этого делать

        А хуситам, стало быть, разрешают?
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 10:44
    Вот у кого есть яйца - хуситы несмотря ни на что - лупят по амерам и всё-тут. И не боятся их. Сев. корейцы - тоже не боятся.
    1. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 11:28
      И не боятся их

      Так на них ещё внимания никто не обращал . Не забывайте- там ДВА Йемена . США подкинут северянам пожрать и оружия - и понеслась опять "революция". А потом всей планетой будем кормить голодающих детей .Это ж самое нищее государство на планете , вдобавок в стадии развала на два . Иран ещё лезет туда .
    2. RealPilot Звание
      RealPilot
      +1
      Сегодня, 11:49
      Хуситы не боятся бить по кораблям, это да.
      Но вот, на мой взгляд, эффективность ударов можно подтвердить дальнейшими перемещениями "посудин"... Пошел на ремонт - значит изрядно потрепали. Продолжает как ни в чем не бывало - значит, пока не повредили! hi
    3. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +2
      Сегодня, 11:49
      Есть такие прокси-камикадзе. Хуситы и Украина. Сев. Корея к ним не относится - демонстрация силы не есть применение силы. Камикадзе могут себе позволить то, что ни США ни Россия не могут - и им наплевать на любой ответный ущерб. Речь не о передаче оружия - это Россия как раз бы сделать могла, а именно о ударе своими руками.
    4. Комментарий был удален.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 12:09
        По крайней мере у сев.корейцев сложно себя вести не в интересах государства - там или шлёпнут или сгноят в трудовых лагерях. Кстати чучхейцы ещё 600 шаров с мусором и навозом запустили в Ю.Корею. wassat Они так глядишь и похоронят мусором Ю Корею.....
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:45
    В Красном море довольно интенсивное движение гражданских судов. what
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:48
    69 превратить в 96 трудновато хуситам.
  5. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +7
    Сегодня, 10:50
    В телеге уже есть видосы как красиво полыхнуоо на авианосце, попали по палубе два раза и ещё какой-то корабль военный кроме авианосца получил по надстройке, молодцы! Настоящие супермены, они просто не умеют рисовать красные линии! А сразу бьют в лоб!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +7
      Сегодня, 10:52
      У них просто не в почёте красные фломастеры. Да и любителей громыхать в Твиттере нет. Ну и сынков-дочерей явно на Сатанинский запад не отправляют сладко жить.
    2. Heda Звание
      Heda
      -4
      Сегодня, 11:01
      В телеге уже есть видосы как красиво полыхнуоо на авианосце, попали по палубе два раза и ещё какой-то корабль военный кроме авианосца получил по надстройке,

      Не разводи фэйки. Нет никаких видосов.
      1. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        0
        Сегодня, 11:24
        Есть. Я тут вчера скидывал ссылку на канал Записки ветерана

        И фото и видео есть
        1. Heda Звание
          Heda
          +4
          Сегодня, 11:33
          Есть. Я тут вчера скидывал ссылку на канал Записки ветерана

          Да, нашел.

          Только это не авианосец, а американский БДК Ричард Бомон, на котором произошёл пожар в 2020 году.
          На втором видео запечатлен взрыв на немецком фрегате F124 Sachsen в 2018 году.
          Остальной бред что-то как-то не хочется даже гуглить.
    3. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +4
      Сегодня, 11:06
      В телеге уже есть видосы как красиво полыхнуоо на авианосце
      Было бы замечательно, если бы на авианосце полыхнул реактор! Вот за это я с удовольствием выпил бы бокал шампанского wink
  6. Vladlous Звание
    Vladlous
    +6
    Сегодня, 10:50
    Да поможет хусситам Господь, Аллах, Перун, ... пусть каждый поддерживающий их выберет из числа из своей религии Единого или Главного Бога. Не суть важно. Главное, говоря объединяюще, чтобы их поддержали Высшие Силы, чтобы этих приспешников сатаны, подлинных мракобесов из США и Европы отправить туда, где адская сковородка - это привилегия, а не наказание.
  7. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 10:55
    На фоне мисс Озабоченности и мистера Предупреждений это выглядит весьма и весьма эффектно.
    Какие то пустынные бродяги в шлепанцах сбивают высокотехнологичные БПЛА США и Британии и атакуют боевые корабли этих агрессоров без страха и упрека...и при этом не рисуют красных линий, не проявляют озабоченность, не делают пустословных предупреждений
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 10:55
    Сегодня американцы сбили (по их утверждению), а завтра глядишь и прилетит. Хуситы ребята настырные и трудолюбивые в военном деле.
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 10:56
    Иранские "уши" явно торчат из этих ударов.
    1. Александр Саленко Звание
      Александр Саленко
      0
      Сегодня, 11:03
      Ага, а вертолёт с президентом Ирана упал случайно.
    2. golen Звание
      golen
      0
      Сегодня, 11:05
      А Вам не похрен чьи уши. Наших бункерных ушей там точно нет.
  10. Фактор Звание
    Фактор
    +1
    Сегодня, 11:01
    Попали, однозначно. Янки отгребают.

    Авианосец USS Eisenhower отошел на рейд к Саудитам, в Джидду после ударов йеменских вооруженных сил.

    Вот что Хуситы животворящие делают.
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 11:07
      Цитата: Фактор
      Попали, однозначно. Янки отгребают.

      Если бы попали были бы миллионы фоток как со спутников, так и с мимоплавающих судов. Движение там высокое
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        0
        Сегодня, 11:19
        Если бы попали были бы миллионы фоток как со спутников, так и с мимоплавающих судов. Движение там высокое

        Да да и американцы прям бы всем желающим предоставили необходимые ракурсы для съёмок.
        Идёт война... Пентагон в соответствии с правилами этой войны будет скрывать все свои неудачи всевозможные способами.
      2. abc_alex Звание
        abc_alex
        +1
        Сегодня, 11:41
        Не говорите ерунды. С каких спутников? Хуситских? С каких "мимопроплывающих" судов? АУГ США в развёрнутом виде это элипс с ближними границами в 30 км.
        1. Сангвиний Звание
          Сангвиний
          +1
          Сегодня, 12:34
          Товарищ, которого вы комментируете, ответил на комментарий пользователя с ником "Фактор", где он утверждает, что амерский авианосец "отошел на рейд к Саудитам, в Джидду после ударов йеменских вооруженных сил." Так вот, о каком вы элипсе тут говорите, когда корабль на рейде у морского порта? И вы хотите сказать, что там не так много "мимопроплывающих", которые не воспользуются моментом, чтоб сфоткать авианосец!? Серьёзно?)))
  11. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +5
    Сегодня, 11:11
    Хуситы, конечно, молодцы. Без вопросов. Но им надо бы поднакопить ракет и БПЛА, а уж потом наносить удар. Для перегрузки систем ПВО. Чтобы повысить шанс на успешное поражение цели.
    И - да, не пора-ли нам передать им, чисто для испытаний, пару десятков противокорабельных ракет? Посмотреть, как ракеты в условиях Красного моря работают...
  12. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 11:12
    Сводка от военкоров. (Короткий коммент).
  13. Алексей северянин Звание
    Алексей северянин
    +1
    Сегодня, 11:26
    Молодцы, ребята! Послали в эротический круиз всякий политес и лупят по тем целям, какие им не нравятся. Был бы Батька у руля - как минимум над Черным морем никто бы не летал.
  14. rotfuks Звание
    rotfuks
    +1
    Сегодня, 11:58
    Очередное подтверждение того что эпоха авианосцев идет к закату, или даже закатилась. . А кое кто за лужей по привычке пугает весь мир этими корытами. Люди в шлёпанцах утерли нос блоку НАТО в Афганистане и возможно пустят кровавую юшку матрасникам и в Красном море