«В ответ на атаки Йемена»: Хуситы сообщили о второй атаке на американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69)
Йеменское движение «Ансар аллах» (хуситы) нанесло еще один удар по американскому атомному авианосцу USS Dwight D. Eisenhower, находящемуся в настоящее время в Красном море. Об этом заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
Согласно сообщению, хуситы нанесли удар ракетами и беспилотниками по авианосцу USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), также был атакован американский эсминец USS Gravely (DDG-107). Всего же движение провело шесть операций против кораблей и судов американской коалиции и Израиля в ответ на новые атаки коалиции по Йемену.
Отмечается, что это уже вторая атака на авианосец, первая была произведена в четверг или пятницу на этой неделе, о второй стало известно только сегодня. При этом в Пентагоне отрицают атаку на авианосец, а также любые повреждения корабля. Как заявил один из высокопоставленных военных чиновников, ему ничего не известно о вероятной атаке на USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69).
В то же время Центральное командование США (CENTCOM) подтверждает перехват двух баллистических ракет, выпущенных хуситами, но не по авианосцу, а по эсминцу USS Gravely (DDG-107). Обе ракеты были сбиты, попаданий не допущено. Также сбивались и беспилотники хуситов, но подробностей нет.
Ранее в Пентагоне также опровергли первый удар по авианосцу USS Dwight D. Eisenhower, о котором заявили хуситы. При этом йеменское движение заявляло о неких повреждениях корабля. В то же время ни одна из сторон никаких доказательств не представила.
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